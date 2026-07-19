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Розы обязательно будут, тем более, что я сняла сотни 3 кадров. Но начну с другого. На территории ВДНХ вновь появились пальмы (спустя почти 90 лет)Этим летом здесь высадили 10 финиковых пальм — дань историческому облику выставки. Три канарские финиковые пальмы разместили в Центральном партере. Еще две - возле павильона №58 (музей славянской письменности «Слово»).
Пять деревьев также появились у южного входа на выставку.Впервые пальмы появились на территории ВДНХ в 1939-м,в год открытия выставки. Это были кавказские и черноморские деревья. Часть из них стояла в кадках вдоль Главной аллеи, некоторые из них были высажены в открытый грунт. С наступлением морозов деревья погибли, но к началу следующего сезона на выставку привезли новые экземпляры.Пальмы, которые появились на ВДНХ этим летом, будутотправлять на зимовку в павильон №34, а летом возвращать на свои места. Видны пальмы, а на первом плане штамбовые розыЦелые дорожки бегонийНу ладно. Пошли по розам.Еще цветут кусты жасмина. Это возле океанариума.Мы сразу заехали ближе к Ботаническому саду. Там где яблоневый сад. Кстати не только яблоневый. Это груши.Ряды черкешневых деревьевА это уже яблони.В этом саду много совсем молоденьких посадок. Старых деревьев осталось мало. Да и чему удивляться? Сад на территории ВДНХ, тогда еще ВСХВ, появился в 1939 году и был назван в честь Ивана Владимировича Мичурина, русского биолога и селекционера, создателя многих сортов плодово-ягодных культур, доктора биологии, заслуженного деятеля науки и техники. К 1954 году сад представлял собой коллекцию различных плодовых и ягодных деревьев.
Здесь были высажены лучшие сорта яблонь, груш, слив, вишен и винограда, выведенных самим И.В. Мичуриным, которому в центре ландшафтного комплекса был установлен памятник работы Д.С. Жилова. Насколько я прочла из информации о саде сейчас в восстановленном Мичуринском саду к уже существующим деревьям было посажено 1700 плодовых деревьев и кустарников, из них 800 яблонь более 14 сортов. Видимо та, кривоватенькая (фото выше) как раз и относится к первым посадкам.Розы перед памятником.А рядом в метрах 100 находятся 4 посадки (клумбы?) с дикоросами и частично с садовыми растениями.Вид, если стоять спиной к памятнику.По бокам этих, довольно-таки больших посадок, тоже яблони.Мой любимый табак. Вечерами он одурманивающе пахнет.Вон какое разноьтравье.Этот цветок называется зорькаВербейник. У меня в саду его много. Уже даже отцветает и надо обрезать.Беленькие - это не ромашки, но подобны им. Перетрум. У меня они тоже есть. Очень неприхотливые. Цветутт долго, больше, чем ромашки. А потом рассеиваются по всему участку.Сами видите, что рядом находится павильон "Космос", а слева павильон "Геология"А по бокам павильона вот таких 2 реконструированных фонтанваК началу реставрации фонтан не работал лет 60 и был в руинированном состоянии. Верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена. Почти все керамические детали фонтана были отлиты заново. Заново же были проложены и инженерные комуникацмм. Высота фонтана 3, 38м. Диаметр басейна - 4,25. Все это взято из описания.За павильоном "Геология" расположен павильон "Растениеводство". Вокруг него восстановили бассейн, а в нем высажены аодяные лилии, кубышки или кувшинки и другие болотные растения.Справа (плохо видно) Лента Мёбиуса, а впереди Ротонда и Сочинская горка.Вон и желтые кувшинкиДербенник иволистный.Водяная лилияТа самая Сочинская горкаЛилейник у павильона "Растениеводство"Мимо скумпии тоже не смогла пройти мимо. Хороша!И вот, наконец, добрались до роз. Это клумбы у павильона "Главвион" с одной стороны и отделом загса с другойА розы там шикарные.Насколько я в курсе, этот сорт называется "Крылья Ангела", они бывают разных оттенков.Размытое изображение здания это ресторан "Московское небо"Клумбы у загса.Получилось уже много фото, а я даже треть не поставила. Придется еще завтра продолжить.
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