Розы обязательно будут, тем более, что я сняла сотни 3 кадров. Но начну с другого.

На территории ВДНХ вновь появились пальмы (спустя почти 90 лет) Этим летом здесь высадили 10 финиковых пальм — дань историческому облику выставки. Три канарские финиковые пальмы разместили в Центральном партере. Еще две - возле павильона №58 (музей славянской письменности «Слово»).

Пять деревьев также появились у южного входа на выставку. Впервые пальмы появились на территории ВДНХ в 1939-м, в год открытия выставки. Это были кавказские и черноморские деревья. Часть из них стояла в кадках вдоль Главной аллеи, некоторые из них были высажены в открытый грунт. С наступлением морозов деревья погибли, но к началу следующего сезона на выставку привезли новые экземпляры. Пальмы, которые появились на ВДНХ этим летом, будут отправлять на зимовку в павильон №34, а летом возвращать на свои места.

Видны пальмы, а на первом плане штамбовые розы Целые дорожки бегоний Ну ладно. Пошли по розам. Еще цветут кусты жасмина. Это возле океанариума. Мы сразу заехали ближе к Ботаническому саду. Там где яблоневый сад. Кстати не только яблоневый. Это груши. Ряды черкешневых деревьев А это уже яблони. В этом саду много совсем молоденьких посадок. Старых деревьев осталось мало. Да и чему удивляться? Сад на территории ВДНХ, тогда еще ВСХВ, появился в 1939 году и был назван в честь Ивана Владимировича Мичурина, русского биолога и селекционера, создателя многих сортов плодово-ягодных культур, доктора биологии, заслуженного деятеля науки и техники. К 1954 году сад представлял собой коллекцию различных плодовых и ягодных деревьев. Здесь были высажены лучшие сорта яблонь, груш, слив, вишен и винограда, выведенных самим И.В. Мичуриным, которому в центре ландшафтного комплекса был установлен памятник работы Д.С. Жилова. Насколько я прочла из информации о саде сейчас в восстановленном Мичуринском саду к уже существующим деревьям было посажено 1700 плодовых деревьев и кустарников, из них 800 яблонь более 14 сортов. Видимо та, кривоватенькая (фото выше) как раз и относится к первым посадкам. Розы перед памятником. А рядом в метрах 100 находятся 4 посадки (клумбы?) с дикоросами и частично с садовыми растениями. Вид, если стоять спиной к памятнику. По бокам этих, довольно-таки больших посадок, тоже яблони. Мой любимый табак. Вечерами он одурманивающе пахнет. Вон какое разноьтравье. Этот цветок называется зорька Вербейник. У меня в саду его много. Уже даже отцветает и надо обрезать. Беленькие - это не ромашки, но подобны им. Перетрум. У меня они тоже есть. Очень неприхотливые. Цветутт долго, больше, чем ромашки. А потом рассеиваются по всему участку. Сами видите, что рядом находится павильон "Космос", а слева павильон "Геология" А по бокам павильона вот таких 2 реконструированных фонтанва К началу реставрации фонтан не работал лет 60 и был в руинированном состоянии. Верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена. Почти все керамические детали фонтана были отлиты заново. Заново же были проложены и инженерные комуникацмм. Высота фонтана 3, 38м. Диаметр басейна - 4,25. Все это взято из описания. За павильоном "Геология" расположен павильон "Растениеводство". Вокруг него восстановили бассейн, а в нем высажены аодяные лилии, кубышки или кувшинки и другие болотные растения. Справа (плохо видно) Лента Мёбиуса, а впереди Ротонда и Сочинская горка. Вон и желтые кувшинки Дербенник иволистный. Водяная лилия Та самая Сочинская горка Лилейник у павильона "Растениеводство" Мимо скумпии тоже не смогла пройти мимо. Хороша! И вот, наконец, добрались до роз. Это клумбы у павильона "Главвион" с одной стороны и отделом загса с другой А розы там шикарные. Насколько я в курсе, этот сорт называется "Крылья Ангела", они бывают разных оттенков. Размытое изображение здания это ресторан "Московское небо" Клумбы у загса. Получилось уже много фото, а я даже треть не поставила. Придется еще завтра продолжить.