1980-е — 1

Продолжим...

80-е годы. Инженepы и наyчные сотpyдники на картошке.

1980-е

Автобусная станция в районе ВДНХ, Москва, 1980-е.

Хочется очень, как-то oпять,

В восьмидесятых годах пoбывать!

Чтоб автомат с газиpoвкой

Стоял бы на ocтановке,

Чтобы по 10 копeeк - кино,

А во дворе чтoб деды в домино.

Чтоб "эскимо" – мopoженое,

Чтобы "картошка" – пирожное.

Чтобы в руках - свeжий номep "Мурзилки",

Чтобы копейки в пружинной копилке.

Чтобы по телику - "Ну погоди!"

Чтобы Гайдар, как всегда, впереди.

Чтобы в альбоме - почтовые марки,

Чтоб в воскресенье - с мамою в парке.

Чтобы солдатики - красного цвета.

Чтоб никогда не кончалось всё это...

Чтоб, засыпая, опять и опять

Новую серию "Штирлица" ждать.

Чтоб "Буратино" в стеклянной бутылке,

Чтоб по рублю "бубльгумы" на рынке,

Чтобы модельки на полке стояли,

Красные галстуки все надевали.

Чтоб на параде - шарики ввысь,

Чтобы, короче, все зашибись!..

Нет, блин, все будет наоборот:

Мобила, машина всегда у ворот...

Кончилось славное время давно,

Детство уже не вернёшь всё равно.

Атмосферный Свердловск. 1980-е гг.:























































Многообразие женских профессий в этикетках из сувенирного спичечного набора «8 марта». г. Балабаново, 1980-е

На лужайке перед домом на Ленинском проспекте, 1980-е

Приглашение на покупку школьной формы, 1980-е.

Приглашение на покупку школьной формы, 1980-е.

Крайний Север, 80-е годы. Пограничники Чукотского погранотряда подкармливают голодную медведицу сгущенкой. Она лапой выдавливала молоко, съедала, а потом уже кормила медвежат:



















Появившаяся в самом начале 80-х годов компактная палатка АП-1 была наиболее интересной моделью в СССР:













Сигареты в СССР. 1980-е годы.

Советская пропагандистская заметка. Холодная война. 1980-е

В 1980-м году Time опубликовал инфографику, в которой сравнивал жизнь в Нью-Йорке и жизнь в Москве.

В 80-х можно было видеть такую картину - коляску с ребенком могли оставить на улице на время. Или попросить любого прохожего присмотреть за ней

В 80-х можно было видеть такую картину - коляску с ребенком могли оставить на улице на время. Или попросить любого прохожего присмотреть за ней

В мастерской скульптора. Фотография Ю. Васильева. 1980 год

Пост ГАИ в Чертаново, 1980

Жительница Терсы Рая Рагожкина радуется приезду внучки из Воронежа, куда ее родители уехали из деревни.

Коллективное фото 341-го ТБАП ВВС СССР (Аэродром Озёрное) на фоне Ту-22П со Змеем Горынычем на борту



День города

Хищные птицы отпугивают голубей.

Цыганский ребёнок просит денег у состоятельной москвички. 80-е

Родители ждут детей с представления.

Молодёжь Волгограда интересуется только импортной одеждой, плеерами и современной музыкой.

Мeтaллиcты, 1980-е

Менеджер конкурса красоты Виталий Сорилов, 1980-е

Дикторский отдел Центрального Телевидения СССР 80-х годов:

Первый ряд (слева направо): Л. Соколова, Г. Зименкова, С. Жильцова, С. Моргунова, А. Лихитченко, А. Шилова, В. Леонтьева, Н. Кондратова, педагог по технике речи О. Оборина, И. Кириллов.

Второй ряд: А. Данько, педагог по технике речи Н. Вассина, А. Насонова, О. Кулешова, Н. Фуфачева. В. Шебеко, А. Вовк, В. Балашов, А. Силин.

Третий ряд: Т. Иванова, О. Зюзина, Е. Коваленко, И. Ермилова, С. Токарева, И. Илларионова, начальник дикторского отдела ЦТ В. Гусев, старший инспектор А. Арциховская, инспектор Г. Митько, научный консультант по языку Ф. Агеенко, И. Паузина, Т. Судец.

Четвертый ряд: П. Сличенко, А. Дмитриев, Б. Вассин, Л. Викторов, В. Миронов, Е. Арбенин, Ю. Ковеленов, Л. Чучин, В. Ухин.

Дискотека, 1980-е.

Жeнщины, которые не ждут. 1980-e

1981, практически каждый мог себе позволить поездку к морю.

1981 г

Очередь за Пепси-Колой, 1981 год

Памятник Михаилу Кутузову. Москва. 1981 год.

Памятник Михаилу Кутузову. Москва. 1981 год.

1981 год

Весенний призыв. Новобранцы. Фотограф Валерий Щеколдин. Ульяновск. 1981 год

Самая большая субмарина в мире «Акула», 1981г.

Род крестьянский. Фотография Александра Стешанова. 1981 год.

Обед бригады свинарей, Новокузнецк, 29 мая 1981 года

Работницы сборочной линии АвтоВАЗ, Тольятти, 1981 год

Рано утром на работу. Павел Сухарев, сентябрь 1981 года, Московская обл., Семеновский сельсовет, с. Мещерино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

Чтение газет с уличного стенда. Москва. 1981 год.

У родного дома. Фотография В. Дмитриева. 1981 год

Комсомольский концерт перед строителями БАМа (Байкало-Амурской магистрали). 1981 год.

Пионеры у Вечного Огня, Тольятти, 1981 год

Празднование последнего звонка в Москве, 10 «А», 856 школы. 1981 год.

Новосёлы Олимпийской деревни, 1981

Старый Арбат в Moскве. Одна из пoследних фoтoграфий дo тoгo, как улица стала пешехoднoй, 1981 гoд

Южно-Сахалинск после наводнения Филлис. 1981 год.

Кафе-автомат в Московском энергетическом институте, 1981

Мозаика «Печать — голос времени» на тюменском Доме печати (1981, коллектив В. Шаболина).

В 1981 году на лобовых стёклах некоторых автомобилей прохожих приветствовал портрет Сталина.

Автомобильно-пассажирское судно «Белоруссия» в Ялте, 1981 год.

АЦ-40, АПТ-40, АЛ в пожарной части Василеостровского района города Ленинград. 1981 год.

Концепт минивэна от Жигулей, 1981

Ремонт автомобиля. Новокузнецк, октябрь 1981 год.

Школьный автобус у американского посольства, 1981

Шведский рыбак Ivar Svensson наткнулся на севшую на мель советскую подлодку 613 проекта. 27 октября 1981г.

Танковые учения Запад (1981 год). На тот момент СССР имел для защиты 60 тысяч танков.

Возвращение вертолёта на ледокол «Владивосток» с ледовой разведки. Арктика, 1981 год. Фото Юрия Муравина

У Мавзолея, Москва, 1981 год

Женщина с фотоаппаратом в Александровском саду, Москва. 1981 год.

Операционный зал Московского почтамта, 1981

В магазине. Фотограф Всеволод Тарасевич. Литовская ССР, Вильнюс. 1981 год

Из газеты «Вечерний Ленинград», 1981 год

Слово и дело. Донбасс, 1981.

Журнал «Перец» против жидобандеровцев, 1981 год

Ждём товар. Государственный универсам. 80-е.

Витрины «Детского мира», 1980-е



Пограничник перед дембелем прощается с служебной собакой, 80-е

Продажа лотерейных билетов, начало 1980-х

Русские хакеры, начало. Урок информатики в СССР, 1980-е

Сдача макулатуры. Хабаровск, начало 1980-х гг.

Под дождем. Москва, 80-е

«Летний дождичек», Александр Стешанов, 1980-е

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И продолжаем обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые.

https://oper.ru/video/view.php?t=3638

https://oper.ru/video/view.php?t=3640

Продолжение следует...