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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2

1980-е — 1

Продолжим...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 280-е годы. Инженepы и наyчные сотpyдники на картошке.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 21980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Автобусная станция в районе ВДНХ, Москва, 1980-е.

Хочется очень, как-то oпять,
В восьмидесятых годах пoбывать!
Чтоб автомат с газиpoвкой
Стоял бы на ocтановке,

Чтобы по 10 копeeк - кино,
А во дворе чтoб деды в домино.
Чтоб "эскимо" – мopoженое,
Чтобы "картошка" – пирожное.

Чтобы в руках - свeжий номep "Мурзилки",
Чтобы копейки в пружинной копилке.
Чтобы по телику - "Ну погоди!"
Чтобы Гайдар, как всегда, впереди.

Чтобы в альбоме - почтовые марки,
Чтоб в воскресенье - с мамою в парке.
Чтобы солдатики - красного цвета.
Чтоб никогда не кончалось всё это...

Чтоб, засыпая, опять и опять
Новую серию "Штирлица" ждать.
Чтоб "Буратино" в стеклянной бутылке,
Чтоб по рублю "бубльгумы" на рынке,

Чтобы модельки на полке стояли,
Красные галстуки все надевали.
Чтоб на параде - шарики ввысь,
Чтобы, короче, все зашибись!..

Нет, блин, все будет наоборот:
Мобила, машина всегда у ворот...
Кончилось славное время давно,
Детство уже не вернёшь всё равно.

Атмосферный Свердловск. 1980-е гг.:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Многообразие женских профессий в этикетках из сувенирного спичечного набора «8 марта». г. Балабаново, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2На лужайке перед домом на Ленинском проспекте, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Приглашение на покупку школьной формы, 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Приглашение на покупку школьной формы, 1980-е.

Крайний Север, 80-е годы. Пограничники Чукотского погранотряда подкармливают голодную медведицу сгущенкой.

Она лапой выдавливала молоко, съедала, а потом уже кормила медвежат:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Появившаяся в самом начале 80-х годов компактная палатка АП-1 была наиболее интересной моделью в СССР:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Сигареты в СССР. 1980-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Советская пропагандистская заметка. Холодная война. 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2В 1980-м году Time опубликовал инфографику, в которой сравнивал жизнь в Нью-Йорке и жизнь в Москве.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2В 80-х можно было видеть такую картину - коляску с ребенком могли оставить на улице на время. Или попросить любого прохожего присмотреть за ней
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2В 80-х можно было видеть такую картину - коляску с ребенком могли оставить на улице на время. Или попросить любого прохожего присмотреть за ней
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2В мастерской скульптора. Фотография Ю. Васильева. 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Пост ГАИ в Чертаново, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Жительница Терсы Рая Рагожкина радуется приезду внучки из Воронежа, куда ее родители уехали из деревни.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Коллективное фото 341-го ТБАП ВВС СССР (Аэродром Озёрное) на фоне Ту-22П со Змеем Горынычем на борту
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2День города
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Хищные птицы отпугивают голубей.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Цыганский ребёнок просит денег у состоятельной москвички. 80-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Родители ждут детей с представления.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Молодёжь Волгограда интересуется только импортной одеждой, плеерами и современной музыкой.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Мeтaллиcты, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Менеджер конкурса красоты Виталий Сорилов, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Дикторский отдел Центрального Телевидения СССР 80-х годов:

Первый ряд (слева направо): Л. Соколова, Г. Зименкова, С. Жильцова, С. Моргунова, А. Лихитченко, А. Шилова, В. Леонтьева, Н. Кондратова, педагог по технике речи О. Оборина, И. Кириллов.

Второй ряд: А. Данько, педагог по технике речи Н. Вассина, А. Насонова, О. Кулешова, Н. Фуфачева. В. Шебеко, А. Вовк, В. Балашов, А. Силин.

Третий ряд: Т. Иванова, О. Зюзина, Е. Коваленко, И. Ермилова, С. Токарева, И. Илларионова, начальник дикторского отдела ЦТ В. Гусев, старший инспектор А. Арциховская, инспектор Г. Митько, научный консультант по языку Ф. Агеенко, И. Паузина, Т. Судец.

Четвертый ряд: П. Сличенко, А. Дмитриев, Б. Вассин, Л. Викторов, В. Миронов, Е. Арбенин, Ю. Ковеленов, Л. Чучин, В. Ухин.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Дискотека, 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Жeнщины, которые не ждут. 1980-e
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 21981, практически каждый мог себе позволить поездку к морю.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 21981 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Очередь за Пепси-Колой, 1981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Памятник Михаилу Кутузову. Москва. 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Памятник Михаилу Кутузову. Москва. 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 21981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Весенний призыв. Новобранцы. Фотограф Валерий Щеколдин. Ульяновск. 1981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Самая большая субмарина в мире «Акула», 1981г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Род крестьянский. Фотография Александра Стешанова. 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Обед бригады свинарей, Новокузнецк, 29 мая 1981 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Работницы сборочной линии АвтоВАЗ, Тольятти, 1981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Рано утром на работу. Павел Сухарев, сентябрь 1981 года, Московская обл., Семеновский сельсовет, с. Мещерино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Чтение газет с уличного стенда. Москва. 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2У родного дома. Фотография В. Дмитриева. 1981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Комсомольский концерт перед строителями БАМа (Байкало-Амурской магистрали). 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Пионеры у Вечного Огня, Тольятти, 1981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Празднование последнего звонка в Москве, 10 «А», 856 школы. 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Новосёлы Олимпийской деревни, 1981
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Старый Арбат в Moскве. Одна из пoследних фoтoграфий дo тoгo, как улица стала пешехoднoй, 1981 гoд
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Южно-Сахалинск после наводнения Филлис. 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Кафе-автомат в Московском энергетическом институте, 1981
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Мозаика «Печать — голос времени» на тюменском Доме печати (1981, коллектив В. Шаболина).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2В 1981 году на лобовых стёклах некоторых автомобилей прохожих приветствовал портрет Сталина.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Автомобильно-пассажирское судно «Белоруссия» в Ялте, 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2АЦ-40, АПТ-40, АЛ в пожарной части Василеостровского района города Ленинград. 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Концепт минивэна от Жигулей, 1981
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Ремонт автомобиля. Новокузнецк, октябрь 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Школьный автобус у американского посольства, 1981
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Шведский рыбак Ivar Svensson наткнулся на севшую на мель советскую подлодку 613 проекта. 27 октября 1981г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Танковые учения Запад (1981 год). На тот момент СССР имел для защиты 60 тысяч танков.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Возвращение вертолёта на ледокол «Владивосток» с ледовой разведки. Арктика, 1981 год. Фото Юрия Муравина
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2У Мавзолея, Москва, 1981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Женщина с фотоаппаратом в Александровском саду, Москва. 1981 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Операционный зал Московского почтамта, 1981
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2В магазине. Фотограф Всеволод Тарасевич. Литовская ССР, Вильнюс. 1981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Из газеты «Вечерний Ленинград», 1981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Слово и дело. Донбасс, 1981.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Журнал «Перец» против жидобандеровцев, 1981 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Ждём товар. Государственный универсам. 80-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Витрины «Детского мира», 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Пограничник перед дембелем прощается с служебной собакой, 80-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Продажа лотерейных билетов, начало 1980-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Русские хакеры, начало. Урок информатики в СССР, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Сдача макулатуры. Хабаровск, начало 1980-х гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2Под дождем. Москва, 80-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 2«Летний дождичек», Александр Стешанов, 1980-е

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И продолжаем обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые.

https://oper.ru/video/view.php?t=3638

https://oper.ru/video/view.php?t=3640

Продолжение следует...

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