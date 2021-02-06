Опубликована работа о влиянии локдаунов на распространение Ковид-19

Для некоторых может оказаться новостью, но ни в одной стране мира в арсенале противоэпидемиологических мер до начала этой "пандемии" не было предусмотрено ни закрытия предприятий, ни "самоизоляции" здоровых людей, ни, тем более, комендантского часа и многого другого. Всё это власти осуществили в таких масштабах впервые. Каков же эффект? Об этом говорится в работе, опубликованной недавно.

Документ под названием «Оценка воздействия самоизоляции и закрытия предприятий на распространение COVID-19» был выпущен 5 января этого года доктором Эраном Бендавидом и профессором Джоном Иоаннидисом и двумя другими авторами из Стэнфордского университета.

Авторы изучали эффект «нефармацевтических вмешательств», различая «более ограничительные меры» и «менее ограничительные». Основываясь на результатах, полученных в странах, где использовались строгие ограничения по сравнению со странами с незначительными ограничениями, «исследование не обнаружило явного, значительного положительного влияния ограничений на рост числа случаев в любой стране».

Каждую из восьми стран, которые использовали строгие ограничительные меры (США, Англия, Франция, Германия, Италия, Иран, Нидерланды, Испания), сравнивали с менее ограниченными странами: Швецией и Южной Кореей.

В 12 из 16 сравнений на самом деле было наоборот: «Строгие меры приводили к увеличению ежедневного прироста случаев». «Возможно, - заявили авторы, - что приказы оставаться дома могут способствовать передаче, если они увеличивают личный контакт там, где передача эффективна, например в закрытых помещениях».

Вред от более строгих режимов изоляции

Помимо отсутствия пользы от более ограничительных мер, Бендавид и Иоаннидис предупредили о большом вреде, который может быть от них, в отличие от увеличения числа инфекций, как упоминалось ранее.

В документе подчеркивается эффект, который окажет на детей в США при закрытии школ, и оценивается ущерб в «эквивалентные 5,5 миллионам лет жизни для детей в США только в результате весеннего закрытия школ». Такая цифра дополняет оценочные «168 000 дополнительных детских смертей», которые, по прогнозам другого исследования, могут произойти в более бедных странах к 2022 году.

Бендавид и Иоаннидис упомянули ряд других значительных пагубных последствий закрытий экономической деятельности, в том числе «голод, передозировки, связанные с опиоидами, рост числа заболеваний, не связанных с COVID, из-за пропущенных медицинских услуг, домашнего насилия, психического здоровья и суицидальности, а также множество экономических последствий с отрицательными последствиями для здоровья».

Еще одним важным аспектом были данные, показывающие, что число смертей в домах престарелых было более многочисленным, когда они были «в строгой изоляции, а не при менее ограничительных мерах».

"Вред" изоляции может перевесить любые "преимущества"

Относительно закрытия предприятий для предотвращения распространения гриппоподобных вирусов ВОЗ писала:

«Общее качество доказательств того, что меры и закрытие рабочих мест сокращают передачу гриппа, очень низкое». Между тем, закрытие границ, а также отслеживание контактов и «карантин зараженных лиц» ранее были «не рекомендованы ни при каких обстоятельствах» в «пандемии». Окончательные выводы, представленные в исследовании Бендавида и Иоаннидиса, заслуживают полного воспроизведения здесь:

Таким образом, мы не можем найти убедительных доказательств, подтверждающих роль более ограничительных мер в борьбе с COVID в начале 2020 года. Мы не ставим под сомнение роль всех вмешательств в области общественного здравоохранения или скоординированных сообщений об эпидемии, но мы не можем найти дополнительной выгоды от закрытия населения по домам и закрытия предприятий.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484

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