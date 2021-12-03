Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2

1960-е — 1

Продолжим...

Летний дождь в Москве, 1960-е

Несколько поколений родственников. 1961 г.

Игроки в домино в московском дворе, 1961

Люди ожидают посадку вертолёта на вертолётной площадке. Ми-4 с бортовым номером СССР-19208, летал в Азербайджане в 1961-64 годах, в основном перевозя нефтянников на буровые вышки. Баку, 1964 год

Советские люди, 1961 год

Токарь «Минского радиозавода имени Ленина» Ли Харви Освальд со своей женой Мариной. Минск, Белорусская ССР, 1961 год.

Сумгаитский завод синтетического каучука. Комсомолки Лариса Булатова (слева) и Таня Фокина. Фото:Дмитрий Бальтерманц, 1961 год

Школьник Саша Решмин из Математической школы №2 собирается делать электронно-вычислительную машину, Москва, 1961

Забойщики перед сменой. Донбасс. Николай Козловский, 1961 год.

В Серебряном бору в Москве. Фотография А. Бочинина 1961 год.

Лето в Серебряном бору, 1961

Советские люди, 1961 год

Советские люди, 1961 год

Народные гуляния на Красной площади по случаю известий о первом полёте человека в космос. Москва. 13 апреля 1961 года:



















Кортеж первого космонавта Юрия Гагарина. Москва, 14 апреля 1961 года.

Москва встречает первого космонавта Юрия Гагарина, 14 апреля 1961. Весь город вышел, не сговариваясь, на улицы в этот день 60 лет назад в порыве радости, гордости и счастья.

Москва встречает первого космонавта Юрия Гагарина, 14 апреля 1961.

В Москве 1961 года. Фотография Марка Рибу.

Москва, улица Горького, 14 апреля 1961 годаМосква смотрит салют в честь Юрия Гагарина. 14 апреля 1961 года.Гастроли Большого театра в Риге. 12 апреля 1961 года. Фотограф Яков Халип.Москва. Арбатская площадь. 1961Сосите леденцы..., 1961 годЛеонид Иванович Рогозов - советский врач-хирург, участник 6-й Советской антарктической экспедиции, в 1961 году сделавший сам себе операцию по поводу острого аппендицита.

Леонид Иванович Рогозов вырезает себе аппендицит во время антарктической экспедиции (других врачей на станции не было). 1961 год

Новенькие грузовики ГАЗ-53Ф ранней серии с временным форсированным шестицилиндровым силовым агрегатом мощностью 82 л.с. готовятся к погрузке на баржи. Такие грузовики выпускались с 1961 по 1967, пока в разработке находился V8. Фотография сделана в 1964 г.

Куренёвская трагедия. 13 марта 1961 года, Куренёвка, Киев

Мощный селевой поток из Бабьего Яра прорвал земляную дамбу у Кирилловской церкви и затопил район Куренёвку и привел к многочисленным жертвам:











Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат имени 50-летия Октябрьской революции, крупнейшее предприятие лёгкой промышленности республики. Строительство началось в 1961 году, а уже в 1965 году выдана продукция.

В Ленинграде был возведён первый и единственный индивидуальный дом-хрущёвка - экспериментальный пластиковый дом. 1961 год

Витрина магазина «Диетические продукты» на улице Горького. 1961 г

Витринная архитектура. Фото Джоэла М. Халперна, 1961

Вериги - орудия самоистязания, применяемые христианскими аскетами с целью умерштвления плоти. Музей истории религии и атеизма в Ленинграде. 1961 год.

Выброска парашютного десанта. Воздушный парад на Тушинском аэродроме. 1961 год.

Кинопередвижки начали появляться в 1920-х годах и оставались актуальными вплоть до массового распространения телевидения.

Эти фотографии сделаны в двух небольших селах Свердловской области – Петрокаменском и Кашине – в 1961 году:







В. Джейранов, «Сельские ребята», 1961

В гараже. 1961 год.

Въезд новоселов в корпус № 11 на Автозаводской улице, 1961.

Американские танки стоят перед советскими танками на пропускном пункте в Берлине. 1961 год, Холодная война.

Patria o muerte (Родина или смерть). Студенческие демонстрации в Москве против вторжения на Кубу поддерживаемых американцами повстанцев. Апрель 1961

Американские туристы приезжают в СССР. 1961 год

Иностранные туристы на Красной площади. 1961

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 г. тело Сталина вынесли из Мавзолея.

Решение было принято на XXII съезде ЦК КПСС. Прах Сталина перезахоронили на Красной площади за Мавзолеем. Из-за боязни беспорядков в стране, тело выносили под покровом темноты, ночью. Красная площадь была оцеплена, якобы под репетицию к параду. Вход в Мавзолей и вырытая могила были закрыты фанерными щитами.

Как ни странно, перезахоронение бывшего вождя страна восприняла спокойно.

Сигареты в честь XXII съезда (1961 год), на котором Хрущёв окончательно разоблачил сталинизм. И символ будущего коммунизма - электрификация

Роспись на потолке ж-д вокзала. город Волгоград. Фото Татьяны Зубковой. 1961г.:







Советские люди. 1961 год Советские люди. 1961 год Советские люди. 1961 год

8 ноября 1961 г. вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»).

Прародителем КВН была передача «Вечер веселых вопросов». Когда появился КВН, её ведущим был Альберт Аксельрод, а Масляков стал вести программу только через 3 года. Масляков остаётся ведущим и по сей день, но тогда наряду с ним ведущей была Светлана Жильцова.

Передача пользовалась огромной популярностью. В КВН играли повсюду: в школах, в пионерских лагерях, в вузах.

В 1971 году передачу закрыли, она была возрождена только в 1986 году.





























Карикатура на футбольный матч из журнала «Крокодил». Художник Иван Семёнов. 1961 год

Карикатура Виталия Горяева. 1961 год.

Зимой в бассейне «Москва», 1961

Молодые девушки – покорители целины. 1961 г.

Студенты мира, МГУ, 1961 год

Пассажиры турбореактивного самолёта ТУ-124 в полёте. Апрель 1961 года

Рабочие Горьковского металлургического завода изучают проект Программы КПСС. 1961 г

Рязанский завод счетно-вычислительных машин. Монтажница Наташа Елизарова и слесарь-сборщик Александр Пирожков на лыжной прогулке, 1961 год

Молодая колхозница ханты. Художник Владимир Игошев. 1961 год

Лыжная прогулка в Коломенское. 1961-1962гг.

Автор Владимир Иванец. Место съемки г. Чита. 1961 год

Колхозницы ещё в лаптях. 1961 год

Сбор хмеля в колхозе «Правда» (1961-1962 гг.)

Лоси у МГУ, 1961.

Памятник космонавтам на Красной Площади, на Лобном месте, 1961 год.

Через год по настоянию Академии Наук памятник был демонтирован (т.к. он диссонировал со сложившимся обликом Красной Площади)

Типичный турист и гостиница "Турист", Москва, 1961

Советские люди. 1961 год Советские люди. 1961 год



Без кондуктора. 1961-й год

У автоматов с газированной водой. 1961 г.

Железная дорога в магазине "Лейпциг", 1961

Ковры из Болгарии. Фотограф Валентин Хухлаев. Москва. 1961 год

Мальчишки звонят по уличному телефону, 1961 год (колоризовано)

Не ваши ли дети? 1961 год

Советская футурология верно предсказала беспилотный автомобиль ещё в 1961 году (из книги Виктора Пекелиса и Дмитрия Бисти "Веселое путешествие"

Киоск союзпечати. 1961

Народ едет на авиационный парад из Москвы в Жуковский, 1961 год

Самоходный советский 420-мм миномёт 2Б1 «Ока». Предназначен для ведения огня ядерными боеприпасами мощностью 13 кт и 25 кт. Москва, 1961 г.

У Карымского вулкана. 1961. Фото В. Гиппенрейтера

Командно-диспетчерский пункт аэропорта "Внуково". Москва, 1961 год

Макеты кабин машинистов электровоза ВЛ23 и тепловоза ТЭ3 в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ, Москва, 1961 год.

Плазменный пистолет «Пилот» для ближнего боя — одна из первых моделей советского плазменного оружия, СССР, 1961

Трамвай в 1961 г. в Ленинграде. Фото сделано Грэхемом Коссера

СВАРЗ на маршруте №28 едет по Комсомольскому проспекту, Москва, 1961

Фотография только что установленного на вечную стоянку в 1961 году паровоза H2-293

Красный флаг на атомном ледоколе «Ленин», который буксирует ледокол «Ермак», август 1961 года

Кремлевский дворец съездов. Автор Яков Халип, 1961 г

8 октября 1961 - открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов

Читая Маяковского. Фотография Виктора Ахломова. 1961 год.

1961 год

Всеволод Тарасевич «Моральный кодекс строителя коммунизма» 1961-1970-е

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Продолжение следует...