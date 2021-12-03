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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2

1960-е — 1
Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Летний дождь в Москве, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Несколько поколений родственников. 1961 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Игроки в домино в московском дворе, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Люди ожидают посадку вертолёта на вертолётной площадке. Ми-4 с бортовым номером СССР-19208, летал в Азербайджане в 1961-64 годах, в основном перевозя нефтянников на буровые вышки. Баку, 1964 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Советские люди, 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Токарь «Минского радиозавода имени Ленина» Ли Харви Освальд со своей женой Мариной. Минск, Белорусская ССР, 1961 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Сумгаитский завод синтетического каучука. Комсомолки Лариса Булатова (слева) и Таня Фокина. Фото:Дмитрий Бальтерманц, 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Школьник Саша Решмин из Математической школы №2 собирается делать электронно-вычислительную машину, Москва, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Забойщики перед сменой. Донбасс. Николай Козловский, 1961 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2В Серебряном бору в Москве. Фотография А. Бочинина 1961 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Лето в Серебряном бору, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Советские люди, 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Советские люди, 1961 год

Народные гуляния на Красной площади по случаю известий о первом полёте человека в космос. Москва. 13 апреля 1961 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Кортеж первого космонавта Юрия Гагарина. Москва, 14 апреля 1961 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Москва встречает первого космонавта Юрия Гагарина, 14 апреля 1961. Весь город вышел, не сговариваясь, на улицы в этот день 60 лет назад в порыве радости, гордости и счастья.


Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Москва встречает первого космонавта Юрия Гагарина, 14 апреля 1961.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Москва, улица Горького, 14 апреля 1961 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Москва смотрит салют в честь Юрия Гагарина. 14 апреля 1961 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2В Москве 1961 года. Фотография Марка Рибу.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Гастроли Большого театра в Риге. 12 апреля 1961 года. Фотограф Яков Халип.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Москва. Арбатская площадь. 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Сосите леденцы..., 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Леонид Иванович Рогозов - советский врач-хирург, участник 6-й Советской антарктической экспедиции, в 1961 году сделавший сам себе операцию по поводу острого аппендицита.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2

Леонид Иванович Рогозов вырезает себе аппендицит во время антарктической экспедиции (других врачей на станции не было). 1961 год

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Новенькие грузовики ГАЗ-53Ф ранней серии с временным форсированным шестицилиндровым силовым агрегатом мощностью 82 л.с. готовятся к погрузке на баржи. Такие грузовики выпускались с 1961 по 1967, пока в разработке находился V8. Фотография сделана в 1964 г.

Куренёвская трагедия. 13 марта 1961 года, Куренёвка, Киев
Мощный селевой поток из Бабьего Яра прорвал земляную дамбу у Кирилловской церкви и затопил район Куренёвку и привел к многочисленным жертвам:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат имени 50-летия Октябрьской революции, крупнейшее предприятие лёгкой промышленности республики. Строительство началось в 1961 году, а уже в 1965 году выдана продукция.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2В Ленинграде был возведён первый и единственный индивидуальный дом-хрущёвка - экспериментальный пластиковый дом. 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Витрина магазина «Диетические продукты» на улице Горького. 1961 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Витринная архитектура. Фото Джоэла М. Халперна, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Вериги - орудия самоистязания, применяемые христианскими аскетами с целью умерштвления плоти. Музей истории религии и атеизма в Ленинграде. 1961 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Выброска парашютного десанта. Воздушный парад на Тушинском аэродроме. 1961 год.

Кинопередвижки начали появляться в 1920-х годах и оставались актуальными вплоть до массового распространения телевидения.
Эти фотографии сделаны в двух небольших селах Свердловской области – Петрокаменском и Кашине – в 1961 году:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2В. Джейранов, «Сельские ребята», 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2В гараже. 1961 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Въезд новоселов в корпус № 11 на Автозаводской улице, 1961.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Американские танки стоят перед советскими танками на пропускном пункте в Берлине. 1961 год, Холодная война.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Patria o muerte (Родина или смерть). Студенческие демонстрации в Москве против вторжения на Кубу поддерживаемых американцами повстанцев. Апрель 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Американские туристы приезжают в СССР. 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Иностранные туристы на Красной площади. 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 г. тело Сталина вынесли из Мавзолея.
Решение было принято на XXII съезде ЦК КПСС. Прах Сталина перезахоронили на Красной площади за Мавзолеем. Из-за боязни беспорядков в стране, тело выносили под покровом темноты, ночью. Красная площадь была оцеплена, якобы под репетицию к параду. Вход в Мавзолей и вырытая могила были закрыты фанерными щитами.
Как ни странно, перезахоронение бывшего вождя страна восприняла спокойно.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Сигареты в честь XXII съезда (1961 год), на котором Хрущёв окончательно разоблачил сталинизм. И символ будущего коммунизма - электрификация

Роспись на потолке ж-д вокзала. город Волгоград. Фото Татьяны Зубковой. 1961г.:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Советские люди. 1961 годЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Советские люди. 1961 годЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Советские люди. 1961 год

8 ноября 1961 г. вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»).
Прародителем КВН была передача «Вечер веселых вопросов». Когда появился КВН, её ведущим был Альберт Аксельрод, а Масляков стал вести программу только через 3 года. Масляков остаётся ведущим и по сей день, но тогда наряду с ним ведущей была Светлана Жильцова.
Передача пользовалась огромной популярностью. В КВН играли повсюду: в школах, в пионерских лагерях, в вузах.
В 1971 году передачу закрыли, она была возрождена только в 1986 году.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Карикатура на футбольный матч из журнала «Крокодил». Художник Иван Семёнов. 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Карикатура Виталия Горяева. 1961 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Зимой в бассейне «Москва», 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Молодые девушки – покорители целины. 1961 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Студенты мира, МГУ, 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Пассажиры турбореактивного самолёта ТУ-124 в полёте. Апрель 1961 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Рабочие Горьковского металлургического завода изучают проект Программы КПСС. 1961 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Рязанский завод счетно-вычислительных машин. Монтажница Наташа Елизарова и слесарь-сборщик Александр Пирожков на лыжной прогулке, 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Молодая колхозница ханты. Художник Владимир Игошев. 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Лыжная прогулка в Коломенское. 1961-1962гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Автор Владимир Иванец. Место съемки г. Чита. 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Колхозницы ещё в лаптях. 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Сбор хмеля в колхозе «Правда» (1961-1962 гг.)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Лоси у МГУ, 1961.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Памятник космонавтам на Красной Площади, на Лобном месте, 1961 год.
Через год по настоянию Академии Наук памятник был демонтирован (т.к. он диссонировал со сложившимся обликом Красной Площади)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Типичный турист и гостиница "Турист", Москва, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Советские люди. 1961 годЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Советские люди. 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2

Без кондуктора. 1961-й год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2У автоматов с газированной водой. 1961 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Железная дорога в магазине "Лейпциг", 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Ковры из Болгарии. Фотограф Валентин Хухлаев. Москва. 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Мальчишки звонят по уличному телефону, 1961 год (колоризовано)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Не ваши ли дети? 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Советская футурология верно предсказала беспилотный автомобиль ещё в 1961 году (из книги Виктора Пекелиса и Дмитрия Бисти "Веселое путешествие"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Киоск союзпечати. 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Народ едет на авиационный парад из Москвы в Жуковский, 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Самоходный советский 420-мм миномёт 2Б1 «Ока». Предназначен для ведения огня ядерными боеприпасами мощностью 13 кт и 25 кт. Москва, 1961 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2У Карымского вулкана. 1961. Фото В. Гиппенрейтера
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Командно-диспетчерский пункт аэропорта "Внуково". Москва, 1961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Макеты кабин машинистов электровоза ВЛ23 и тепловоза ТЭ3 в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ, Москва, 1961 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Плазменный пистолет «Пилот» для ближнего боя — одна из первых моделей советского плазменного оружия, СССР, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Трамвай в 1961 г. в Ленинграде. Фото сделано Грэхемом Коссера
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2СВАРЗ на маршруте №28 едет по Комсомольскому проспекту, Москва, 1961
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Фотография только что установленного на вечную стоянку в 1961 году паровоза H2-293
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Красный флаг на атомном ледоколе «Ленин», который буксирует ледокол «Ермак», август 1961 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Кремлевский дворец съездов. Автор Яков Халип, 1961 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 28 октября 1961 - открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Читая Маяковского. Фотография Виктора Ахломова. 1961 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 21961 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 2Всеволод Тарасевич «Моральный кодекс строителя коммунизма» 1961-1970-е
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Продолжение следует...

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