Великие, простые, красивые - люди на снимках советского фотографа Александра Стешанова

Мы из Советского Союза

В 1959 году фотографии Стешанова увидел главный редактор «Известий» на Всемирном фестивале в Вене. Так молодой фотограф получил приглашение на работу в газету, для которой снимал 30 лет. За эти годы Александр Стешанов объехал весь Советский Союз. Бывал и в зарубежных поездках, сопровождая политиков, выдающихся деятелей культуры и искусства.

Фотокорреспондент «Известий» Александр Стешанов и министр культуры СССР Екатерина Фурцева на приёме после конкурса им. П. И. Чайковского, 1970 год. Фото: Григорий Дубинский.

Люди в фотографиях Александра Стешанова всегда получались честные, свежие, настоящие. Изумлённый Жорж Помпиду застыл перед картиной в Русском музее, военный приезжает домой и встречается с сыном, Леонид Брежнев сжимает в объятиях однополчан в Новороссийске, задорно глядит старый таксист в машине или Евгений Леонов задумался на лавочке – все одинаково настоящие, живые, непозёрские.

Подборка советских фотографий Александра Стешанова из архива, опубликованного в проекте «История России в фотографиях»:

Первый ректор ВГИКа кинорежиссёр Лев Кулешов на даче, 1958 год.



Московский цирюльник, 1960-е.



Премьер-министр Франции Жорж Помпиду в Русском музее, 1967 год.



На побывку, 1977 год.



Незнакомка в Третьяковке, 1980-е.



Одноклассница, 1950-е.



Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко с гейшами во время первого посещения Японии по приглашению правительства, 1962 год.



Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами, 1965 год.



Композитор Дмитрий Шостакович, 1970–1973.



Старейший московский таксист, 1970-е.



Актёр Игорь Ильинский с Борисом Федосовым, спортивным обозревателем «Известий» на даче. Московская область, 1970-е.



Национальный председатель Компартии США Генри Уинстон и Герой Социалистического Труда А. Коваль, 1970-е.



Конкурс парикмахеров, Минск, 1970-е.



Торжества на Красной площади в Москве в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1970-е.



Мстислав Ростропович, председатель жюри Международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Москва, 1970 год.



Член ЦК Компартии США Анджела Дэвис с участниками международного женского семинара, посвящённого 50-летию образования СССР. Москва, 1972 год.



Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев встречается с однополчанами в Новороссийске, 1974 год.



Актриса Клаудия Кардинале, 1967 год.



Ленинград, 1960-е.



С куклой в первый класс, 1960-е.



Маленький ремонт. Воронежский театр оперы и балета, 1984 год.



Балерина за чтением газеты «Известия». Воронежский театр оперы и балета, 1984 год.



1980-е годы.



Евгений Леонов, актёр театра и кино, народный артист СССР, 1980-е.



Ирина Роднина. Автограф у чемпионки, 1977–1980.



Вратарь сборной СССР Владимир Мышкин у телефона. Звонок домой с победой, 1977–1980.



Художник Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале. Москва, 1978 год.



XI кинофестиваль в Москве, советская киноактриса Галина Беляева, 1979 год.



Актриса Наталия Белохвостикова. Москва, 1980-е.



Хореограф Игорь Моисеев наблюдает за выступлением своего ансамбля. Москва 1980-е.



Колумбийский писатель, Нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес в редакции газеты «Известия», 1982 год.



Венчание в Елоховском соборе, Москва, 1990 год.



Балерина Майя Плисецкая, 1990-е.



Мстислав Ростропович, 1990-е.



Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Санкт-Петербург, 1990-е.



Визит Фиделя Кастро в СССР. Москва, 1986 год.



Итальянский актёр и музыкант Адриано Челентано. Москва, 1987 год.



Победительницы конкурса «Московская красавица’ 88». В центре – победительница конкурса Мария Калинина. Слева от неё – обладательница второго места – Оксана Фандера. 1988 год.



Рыбак. Килия, Одесская область, Украина, 1990-е.



Актёры Людмила Гурченко и Вячеслав Тихонов, 1990-е.



«Устал». Русский музей, Санкт-Петербург, 1990-е годы.



Монашки на рыбалке. Горький, 1980-е.



Летний сад, Ленинград, 1970-е.



Атланты. Портик Нового Эрмитажа, ул. Миллионная, Ленинград, конец 1950-х