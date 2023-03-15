"Под носом врага" - капитан Павел Матрёнчев спас русских лётчиков от смерти

Многодетный отец, ротный Павел Матрёнчев с самого начала спецоперации находится со своими бойцами на передовой. За год он удостоился двух орденов Мужества. Одну из наград он получил за спасение пилотов сбитого истребителя. А его жена вместе с единомышленниками взяла шефство над целыми батальоном. Об этом в материале Царьграда.

Сибиряк Павел Матрёнчев родом из Здвинского района Новосибирской области. Край знаменит бесконечными степями, извилистыми реками и глубокими озёрами. Водится здесь краснокнижные хищники-ястребы: орёл степной и орлан-белохвост.

Среди многочисленных родственников Павла военных не было, но после школы он вдруг твёрдо решил поступать в Новосибирское высшее военное командное училище. Из бывшего троечника превратился в отличника, сдал экзамены и получил военную специальность на общевойсковом факультете. Служил в Нижегородской области, но попал под сокращение, вернулся домой и шесть лет работал на "гражданке" в ГУФСИНе и службе судебных приставов.

Наследники кавалерии

Семь лет назад Павлу предоставилась возможность вернуться в армию. Его командировали в 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в бурятский город Кяхту. Бригада была наследницей знаменитого пятого кавалерийского корпуса и танковой бригады, образованной в годы войны.

С начала спецоперации части бригады давили нацистов на киевском направлении. Затем она была передислоцирована на восток Украины. Чемпион мира по танковому биатлону 27-летний Бато Басанов из 37-й бригады был посмертно награждён орденом Мужества.

Трижды отец

С будущей супругой Павел познакомился на свадьбе у родственников, вместе они уже больше 10 лет.

Добрый, простой, с отличным чувством юмора и много знающий. Для него семья – главная ценность, я это сразу поняла по тому, как он вёл себя с мамой и братом. А сейчас он души не чает в наших детях, – рассказала Царьграду жена Павла Ксения.

У самого Павла один родной брат, но его мама из многодетной семьи, и потому у них много дядей, тёть и кузенов. И Павел хотел не меньше трёх детей. Так и получилось. Самому старшему 7 лет, а младшая дочь родилась за два месяца до длительной командировки Павла.

Он постоянно звонит домой, хочет, чтобы дети не забывали отца, – говорит Ксения.

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ КСЕНИЕЙ МАТРЁНЧЕВОЙ

Тыл – фронту

Павел уже второй год находится вдали от дома. 7 января 2022 года он уехал на учения в Беларусь, а потом на Украину. Только один раз побывал в отпуске две недели летом.

Кому как не ему знать, что нужнее всего бойцам на передовой. В отпуске вместе с родственниками он собрал деньги на квадрокоптер. А после отъезда мужа Ксения продолжила сбор на обмундирование и лекарства для наших солдат. С единомышленниками они взяли кураторство над батальоном. Завели канал в "Телеграме", где состоят люди со всей России. Уже собрали более миллиона рублей и отправили на передовую рации и автомобиль.

"Паша – лучший командир!"

Все эти дни Павел на передовой, в пехоте, командует ротой из 70 человек. Все кто служил с ним, говорят: "Паша – лучший командир!".

Паша всегда вместе с ребятами и в бою, и в окопах, – поделилась Ксения.

Со своими солдатами ротный участвовал в боях на четырёх направлениях, в том числе самом сложном – киевском, за что и получил первый орден Мужества. Затем было и харьковское направление, и другие горячие точки в зоне СВО.

Ко второй награде – орден Мужества – Павел представлен за спасение двух русских лётчиков.

Знаю только, что это были сбитые лётчики. Они катапультировались и не могли вернуться к своим, оказались под обстрелом. Муж с сослуживцами были ближе всех к месту их нахождения, – рассказала Ксения о втором подвиге мужа.

Один прятался в разрушенном доме. За ним несколько дней ухаживала пожилая женщина из соседнего села: приносила еду, перевязывала раны.

Второго лётчика нашли в соседнем селе, он уже хотел застрелиться, чтобы не попасть в плен. Но Павел подоспел вовремя. Эвакуировали пилотов с вражеской территории. За каждого живого лётчика украинские нацисты получают награду и премию от руководства.

Наши сами рисковали жизнью, действовали под носом разведгрупп противника, но оставить умирать своих они не могли. И дело не приказе, ведь русские своих не бросают! ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ КСЕНИЕЙ МАТРЁНЧЕВОЙ.

Как спасают лётчиков

Из опасной зоны наших сбитых лётчиков чаще всего спасают бригады армейской авиации ВКС России, порой на помощь им приходит пехота, как в случае с Павлом. Про один такой случай под Купянском рассказали в телеграм-канале Fighterbomber.

Су-34 был сбит над серой зоной. Экипаж – лётчик, старлей и майор, штурман смогли спрятаться в кустах на бережку болотца. Оказалось, что у обоих лётчиков сломано по одной руке. Вскоре приехали бойцы ВСУ, прочёсывали местность. В это время русские лётчики вытащили гранату, взвели затвор пистолета, выдернули чеку и, попрощавшись друг с другом, стали ждать. В плен сдаваться не было и мысли. Спас артобстрел, а когда стемнело, ползли к своим 50 км от места падения.

Шли долго. Всю ночь и утро. Прислушиваясь, присматриваясь, вышли к какой-то деревеньке через 30 километров. Старлей спрятал штурмана, у которого был компрессионный перелом позвоночника, в кустах, а сам пошёл искать подмогу. Рядом оказались свои. Они дошли. Вместе. – пишет блогер.

Русские не сдаются! А сколько ещё таких подвигов совершили за время спецоперации русские солдаты. Как, например, Алексей Шевченко из Сочи. Ему отказали в призыве на срочную службу даже тогда, когда он ради этого похудел на 53 кг. Тогда он решил идти добровольцем с казаками. Атаман сначала отказал, но потом взял настырного парня "за ленточку". Через две недели боец, будучи сам сильно ранен, вынесет командира на себе из-под огня в тяжелейшем сражении.

Или как Алексей Нагин, который был и снайпером, и разведчиком, и сапёром, и миномётчиком. Из миномёта мог попасть в окно с расстояния в пять километров. Кстати, сюжет фильма "Лучшие в аду" основан на операции, в которой он принимал участие.

Россия должна знать своих героев!

К сожалению, пока идёт спецоперация, собрать полные и точные данные о подвигах часто не получается.

https://tsargrad.tv/articles/pod-nosom-vraga-kapitan-pavel-m...