Великие истории любви. Трагедия и боль Натальи Андрейченко

В сознании отечественного зрителя Мэри Поппинс – это только Наталья Андрейченко! Но что пришлось пережить самой актрисе, чтобы этот образ получился именно таким – любимым и вечным?

Сегодня трудно представить, что Наталья даже не рассматривалась на роль главной героини в музыкальном телефильме «Мэри Поппинс, до свидания» (1983).

Играть «леди Мэри» должна была Анастасия Вертинская, совсем недавно блиставшая в «Оводе». Она не только прошла фотопробы и подписала договор, с ней даже отсняли метры пленки за 7 съемочных дней.

А потом случилась целая череда неоднозначных событий… Кадр из фильма

Оказалось, что Анастасия Вертинская и режиссер фильма, мастер советских мюзиклов Леонид Квинихидзе («Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «31 июня»), совсем по-разному видели то, какой должна быть Мэри Поппинс.

Вертинская была недовольна обилием и текстами песен в фильме, якобы не совпадающими с характером ее героини, категорически отказывалась танцевать, не хотела, чтобы главная героиня выглядела какой-то сказочной феей. В какой-то момент Анастасия просто сказала режиссеру, что это все «бред сивой кобылы» и просто ушла со съемочной площадки. И отказалась возвращаться…

Какая из нее могла бы получиться Мэри Поппинс, мы уже никогда не узнаем. Как и не знаем мы сегодня точно, почему же в итоге на съемках появилась Наталья Андрейченко. Анастасия Вертинская. Кадр из фильма «Овод»(1980)

Когда начался съемочный процесс, а значит, утверждены смета и даты, согласован график всего актерского состава, запланированы командировки, даже часы работы просмотровых киностудии, где режиссер и оператор просматривают отснятый материал, потеря исполнительницы главной роли, занятой в большинстве общих и совместных с другими артистами сцен, грозит коллапсом.

Замену нужно искать срочно, прежде всего, по знакомым и надеяться, что они не заняты в данный момент на других фильмах или спектаклях. Считается, что Наталью Андрейченко посоветовал Леониду Квинихидзе ее тогдашний муж – композитор фильма Максим Дунаевский. Однако оба бывших супруга в последующих интервью категорически отрицают это.

Наталья в своих мемуарах пишет, что как раз в те дни она уличила Максима в супружеской измене, переехала жить к подруге и перестала общаться с мужем. А Квинихидзе сам позвонил ей, как своей знакомой актрисе, и только потом поставил Дунаевского в известность. Кадр из фильма

Наталья хотела сама исполнить вокальные партии Мэри Поппинс, но об этом не могло быть и речи. Все песни уже были записаны с участием профессиональной певицы Татьяны Ворониной, и всем было понятно, что ее исполнение идеальное. Кстати, для самой певицы это было единственная работа в кино, вскоре она ушла в религию, стала петь в церковном хоре, а ее муж стал священником.

И тут возникла проблема. Голос Натальи оказался заметно ниже, чем у Татьяны. Даже для неподготовленного зрителя было бы очевидно, что поют и говорят за Мэри Поппинс две разные исполнительницы. Можно было оставить и так, тем более в советском кино много примеров подобного, но Наталья Андрейченко пообещала режиссеру изменить свой голос во время съемок – повысить его на одну октаву. И ей удалось это сделать. Так что в «Мэри Поппинс, до свидания» она говорит не своим обычным голосом и многие думают, что она сама и поет.

С выбором Андрейченко на роль Мэри повезло и то, что все наряды главной героини, в том числе шляпки, перчатки и то самое платье кобальтового цвета (то, что цвет так называется можно понять из мемуаров актрисы), шитые для Анастасии Вертинской, пришлись впору новой актрисе.

Хотя всего еще пару месяцев назад, на съемках «Военно-полевого романа», Наталья Андрейченко выглядела так: Кадр из фильма «Военно-полевой роман» (1983)

Актриса утверждает, что супружеская измена Максима Дунаевского, причем в особо циничной форме, и привела к тому, что она резко потеряла вес. Не могла есть и спать, когда узнала правду, сидела на кофе и сигаретах, похудела примерно на 10 кг за несколько дней.

Получается, что супруг-изменщик Натальи сам того не желая, помог получить ей самую известную роль в кинокарьере.

Так что же натворил Максим Дунаевский? Дунаевский и Андрейченко. Фото из открытых источников

Они познакомились в Ленинграде, в 1981 году. Они познакомились случайно в гостинице "Ленинград". Голодная и уставшая после тяжелых съемок девушка спустилась в буфет, чтобы купить себе что-нибудь из еды. И тут увидела его. Максим сам подошел к ней познакомиться, а потом пригласил в гости.

Она - 25-летняя недавняя выпускница ВГИКа. За плечами уже несколько главных ролей, в том числе в фильмах «Сибириада» (1978) и «Торговка и поэт» (1978), после которых предложения о съемках посыпались, как из рога изобилия.

Он – сын великого композитора сталинской эпохи Исаака Дунаевского, правда, родившийся во второй его семье, официально незарегистрированной. Отцовскую фамилию он получил только в 16 лет (Исаак Осипович к тому времени уже умер) и то по решению суда.

В свои 36 лет Максим Исаакович уже сам прославленный композитор. Вся страна поет его песни из кинофильмов «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Ах водевиль, водевиль» (1979), мультфильма «Летучий корабль» (1979) и др.

Наталья свободна, хотя ей приписывают мимолетные романы с Андреем Михалковым-Кончаловским, Александром Панкратовым-Черным и вроде как даже серьезные отношения с молодым и пока никому не известным Кареном Шахназаровым.

А Дунаевский-младший только что развелся. В третий раз. И был не против новых отношений. Максим Исаакович, вообще оказался человеком влюбчивым, свой последний на сегодня, ВОСЬМОЙ официальный брак, он зарегистрировал в 2021 году в возрасте почти 77 лет. А кроме жен, были и многочисленные женщины на стороне…

Наталья стала его четвертой супругой, причем расписались они, когда невеста была уже на восьмом месяце. Жених долго не мог решиться…

Их роман развивался стремительно. Уже через несколько недель после знакомства влюбленные стали жить вместе. Максим окружил любимую заботой, удивлял поступками, дарил цветы и писал для нее музыку... но только когда Наталья забеременела, композитор сделал ей предложение.

Как напишет Наталья Андрейченко в мемуарах, несмотря на материальный достаток, хорошую квартиру в центре Москвы, роскошную дачу в Подмосковье и искреннюю любовь к мужу, их брак изначально не был идеальным. А рождение их общего сына Дмитрия 25 ноября 1982 года не только не укрепило брачные узы, а наоборот, разрушило. Супруги с сыном. Фото из открытых источников

Во-первых, испортились отношения со свекровью – бывшей балериной Зоей Пашковой. Вскоре после родов Наталья Андрейченко начала сниматься в «Военно-полевом романе. Часть съемок проходила в Одессе, брать с собой новорожденного затруднительно. Молодая мама обратилась к 60-летней свекрови, давно незанятой на работе, с просьбой присмотреть за внуком. На что получила циничный ответ:

«А зачем мне привыкать к чужому ребенку? Вы потом разведетесь, а я буду страдать».

А во-вторых, спустя год после рождения сына, как раз в тот самый момент, когда Максим Дунаевский сочинял музыку к песням «Ветер перемен», «Непогода», «Тридцать три коровы», «Леди Совершенство» и вообще всё музыкальное сопровождение «Мэри Поппинс, до свидания», Наталья Андрейченко узнала об измене супруга.

В августе 1983 года известная светская львица того времени, модель и переводчица Нина Спада, работавшая и в Москве, и в Париже, родила дочь Алину. Через некоторое время по столице пошли слухи, что отцом девочки является Максим Дунаевский. «Добрые люди» донесли эту информацию и до его супруги.

Наталья Андрейченко сопоставила все факты и решила, что Максим зачал ребенка на стороне именно в ту ночь, когда она рожала в роддоме. Ее саму забрала скорая из ресторана, где они были вместе с супругом, а изрядно выпивший муж поехал праздновать к друзьям, где среди гостей была и Нина Спада. А через 9 месяцев появилась на свет Алина… Нина и Алина. Фото из соцсетей

Жена потребовала от мужа объяснений. Тот естественно, все отрицал. Тогда Наталья заставила поклясться жизнью их общего сына, что у Максима ничего не было с Ниной. И Дунаевский, ни секунды не сомневаясь, дал клятву.

Наталья Андрейченко не поверила, и именно из-за двойной обиды, из-за двойного предательства у нее и начался стресс, приведший к потере килограммов... и к получению роли Мэри Поппинс.

Максим Исаакович категорически отказывается комментировать «откровения» своей четвертой супруги, намекая, что они могут быть не совсем искренними. Хотя дочь Алину спустя годы он все-таки признал.

Роковая соперница Нина Спада в своих мемуарах утверждает, что отношения с Максимом Дунаевским у нее начались еще до его развода с третьей женой и до появления Натальи Андрейченко. И намекает, что именно актриса увела у нее любимого мужчину. Якобы, Нина даже не знала, что Максим женился и у него родился сын, будучи уверенной, что именно она – его единственная любовь. А когда сообщила ему о своей беременности, тот показал обручальное кольцо и поведал о сыне.

Насколько можно верить воспоминаниям женщин, которые в одиночку растили своих детей, решать вам. В любом случае история с любовным треугольником невольно повлияла на то, что Наталья Андрейченко сыграла Мэри Поппинс – и этот образ помнят и любят многие поколения зрителей. Кадры из фильма

Несмотря на уверенность, что муж ей лжет, Наталья, сыграв в «Мэри Поппинс, до свидания», не рассталась с Максимом Дунаевским, их брак продолжался еще несколько лет. Пока в их доме не появился британский актер Максимилиан Шелл.

Это еще одна история любви, обмана и ненависти в жизни актрисы…

На съемках сериала «Петр Великий» в Суздале Наталья познакомилась с исполнителем главной роли Максимилианом Шеллом.

Оскароносец был настолько очарован русской актрисой, что уже на следующий день съемок осмелился пригласить ее на ужин в маленький ресторанчик недалеко от их гостиницы "Интурист".

Австриец совсем не говорил по-русски, она — по-английски, поэтому между ними на столе лежал Оксфордский словарь. Когда они общались, практически каждое слово приходилось искать в нем.

Максимилиан Шелл в роли Петра Великого

Их роман развивался на фоне Холодной войны, что делало его драматичным. После съемок Шелл сделал Наташе предложение, но вскоре испугался и сбежал в Мюнхен, где у него случилась самая настоящая депрессия. Целых шесть месяцев Андрейченко практически ничего о нем не знала.

— Он просто испарился, исчез...,- рассказывала она.

— Отключил телефон, не писал. Я не знала, что думать. И по сути, осталась в страшном положении. В Москве за мной следили из-за связей с иностранцем. А у меня съемки, развод и 2х-годовалый сын. Я сходила с ума от ужаса и бессилия. Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл в Москве с маленьким сыном актрисы — Митей

Но настоящий кошмар, как оказалось, ждал ее впереди, когда Шелл все же вышел из депрессии и приехал в Москву.

— Никогда не женюсь на актрисе, да еще и с ребенком,- услышала она при их первой после долгой разлуки встрече.

Несколько дней, что австриец провел в СССР Наташа еще надеялась, что он вспомнит, что когда-то сделал ей предложение на глазах у родителей и коллег. Но этого не случилось. Их отношения закончились в тот момент, когда он позвонил ей сообщить, что улетает домой.

— Какая трагедия, какая боль, какая жестокость,- рыдала она.

— Что же он натворил?... А ведь все так ярко и красиво начиналось...

Глупое женское сердце... В день бракосочетания с Максимилианом с его сестрой Марией Шелл

Через несколько месяцев беглец все же появился на пороге ее квартиры. Говорили, что тогда не последнюю роль в этом сыграла сестра Максимилиана, гениальная актриса Мария Шелл. Она когда-то тоже была влюблена в русского пианиста и помогла брату преодолеть барьер.

Но даже в день свадьбы Шелл не был уверен в том, что подступает правильно.

—Что же я подписываю? Я боюсь!- шептал он в ЗАГСе, ставя свою подпись в документах. Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл в Швейцарском посольстве

Андрейченко и Шелл прожили вместе около 20-ти лет. Жили то в России, где работала актриса; то в Америке, где оба снимались. В Мюнхене у пары был дом, а в Австрии имелась ферма. Сына Митю артистка забрала у Дунаевского сразу. Мальчик воспитывался отчимом. А еще спустя три года родила дочь Настю. Наталья Андрейченко с мамой, сыном Митей и Настей

По словам Андрейченко, все эти годы Максимилиан боролся с тяжелым заболеванием — шизофренией и биполярным расстройством. Подолгу сидел на серьезных медикаментах. Но, даже несмотря на это, они были очень счастливы. Однако все закончилось весьма закономерно... Поместье Шелла в Альпах

Все закончилось, когда в один из приездов актрисы домой муж встретил ее холодно, отстранился, а потом прямо заявил:

— Я встретил другую женщину. Она примитивная, некрасивая и неумная. Но я буду с ней. Наталья Андрейченко с мужем

Поначалу Наталья не поверила, посчитав, что таким образом он захотел ее позлить. А когда осознала, что это правда, расплакалась.

— Зачем нам развод? Встречайся, живи с ней,- пыталась она найти компромисс.

Однако разлучница Элизабет Михич настояла на разводе. Через три недели после разрыва новые отношения у Шелла закончились. Но и мосты уже были сожжены. Наталья Андрейченко с мужем Максимилианом

Позже он женился на молодой актрисе, а через пять месяцев его не стало. После его смерти появились слухи о гигантском наследстве. Однако сама Андрейченко заявила, что не получила и миллиона — все ушло на долги.

Сегодня Наталья Эдуардовна живет в Мексике, почти на необитаемом острове. Она создала собственный центр духовных практик и до сих пор верит, что главное счастье еще впереди. Ведь она — Мэри Поппинс, а у таких женщин в жизни всегда остается место для волшебства. Вот только когда оно случится, не знает. Может в следцющей жизни? Наталья Андрейченко с сыном Митей

Ведь родные ее тоже подвели.

Со своим единственным сыном Митей Андрейченко связь не поддерживает. В свое время парнишка окончил финансовую школу в Швейцарии. Женился, обосновался в Лозанне и устроился на работу в банк. Но в 2015 году стало известно, что мать подала на сына в суд, обвинив его в исчезновении крупной суммы денег со своего счета.

Бывший муж актрисы, композитор Максим Дунаевский, тогда заявил, что Митя— брокер и, возможно, использовал деньги в биржевых операциях. По словам же самой актрисы, часть денег сын ей вернул. Но общаться с ней до сих пор отказывается. Наталья Андрейченко с внучкой Леей

Не сложилось у нее и с дочерью. Настя, будучи талантливой писательницей и обладательницей трех шекспировских статуэток, унаследовала от отца шизофрению. И сегодня вынуждена жить на серьезных таблетках. Свою внучку Лею Андрейченко практически не видит. Из-за болезни матери девочка воспитывается отцом.

Вот такая видимо расплата за свои ошибки. А вот какие именно - это знает лишь сама Наталья. Хотя... признает ли их?