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Китай подготовил для США эффектную космическую месть

Китай подготовил для США эффектную космическую месть

Со стороны Вашингтона регулярно можно услышать заявления о том, что Китай — главный враг (не считая России). За это-то США и поплатились, получив самую дипломатичную, но от этого не менее неприятную месть.

Вероятно, Белый дом рассчитывал, что Пекин и дальше будет терпеть оскорбительное поведение, однако оказался не прав. Причём ударил Китай по болезненному для США — по вопросу космического развития и сотрудничества.

Дело в том, что Китай пригласил 17 стран, в числе которых и Россия, для участия в научных работах на китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Государствам предложили либо выделить отдельные отсеки для работы, либо присоединить к станции свои собственные модули.

Неизвестно, все ли страны примут приглашение, однако США получили отказ от Китайского национального космического управления (CNSA). И это при том, что Вашингтон сам попросился вести работу на «Тяньгун».

Максимально унизительная ситуация для страны, считающей, что может всех оскорблять и навязывать свои правила.

Тем не менее вердикт для США вынесен. При этом в CNSA подлили масла в огонь, назвав причину отказа: несоответствие американских разработок проектным стандартам с точки зрения научной ценности. Проще говоря, труды американцев назвали «фуфлом».

При этом Китай, как единственная страна с посещаемым «представительством» в космосе, вполне может так говорить.

Однако это не единственная причина для отказа.

По информации китайского издания Baijiahao, есть и более приземленный факт. Дело в том, что NASA неоднократно отказывалось принимать китайских астронавтов, поэтому с американцами поступили аналогичным образом.

На этом фоне неважно, какая причина послужила поводом для отказа, поскольку Китай в любом случае смог отомстить США за утраченную возможность проводить космические исследования. Очевидно, что ненависть Вашингтона это подогреет, но теперь американские власти убедились, что Пекин может больно ответить.

Ева ЛисовскаяЕва Лисовская
https://cont.ws/@evalis/2023828

политикаЗапад
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