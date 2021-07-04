Китай подготовил для США эффектную космическую месть

Со стороны Вашингтона регулярно можно услышать заявления о том, что Китай — главный враг (не считая России). За это-то США и поплатились, получив самую дипломатичную, но от этого не менее неприятную месть.

Вероятно, Белый дом рассчитывал, что Пекин и дальше будет терпеть оскорбительное поведение, однако оказался не прав. Причём ударил Китай по болезненному для США — по вопросу космического развития и сотрудничества.

Дело в том, что Китай пригласил 17 стран, в числе которых и Россия, для участия в научных работах на китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Государствам предложили либо выделить отдельные отсеки для работы, либо присоединить к станции свои собственные модули.

Неизвестно, все ли страны примут приглашение, однако США получили отказ от Китайского национального космического управления (CNSA). И это при том, что Вашингтон сам попросился вести работу на «Тяньгун».

Максимально унизительная ситуация для страны, считающей, что может всех оскорблять и навязывать свои правила.

Тем не менее вердикт для США вынесен. При этом в CNSA подлили масла в огонь, назвав причину отказа: несоответствие американских разработок проектным стандартам с точки зрения научной ценности. Проще говоря, труды американцев назвали «фуфлом».

При этом Китай, как единственная страна с посещаемым «представительством» в космосе, вполне может так говорить.

Однако это не единственная причина для отказа.

По информации китайского издания Baijiahao, есть и более приземленный факт. Дело в том, что NASA неоднократно отказывалось принимать китайских астронавтов, поэтому с американцами поступили аналогичным образом.

На этом фоне неважно, какая причина послужила поводом для отказа, поскольку Китай в любом случае смог отомстить США за утраченную возможность проводить космические исследования. Очевидно, что ненависть Вашингтона это подогреет, но теперь американские власти убедились, что Пекин может больно ответить.

Ева Лисовская

https://cont.ws/@evalis/2023828