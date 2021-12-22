Трое чеченцев спасли москвичку от избиения

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кунцевский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца уроженца Таджикистана Михаила Гарибшоева. Его обвиняют в хулиганстве.

Вечером 17 ноября Гарибшоев поссорился с прохожим возле станции метро "Крылатское" и принялся его избивать.

В конфликт вмешалась 39-летняя москвичка Евгения Журавлева. В ответ на замечание Гарибшоев ударил ее по лицу - женщина упала, сломала руку и получила сотрясение мозга.

Избиение в итоге остановили трое молодых людей из Чечни - Сайдаш Капланов, Адам Дамаев и Ваха Гериханов, которые затем сдали Гарибшоева полиции. Журавлеву доставили в больницу, а пострадавший прохожий покинул место происшествия еще до приезда скорой и полиции.

Гарибшоеву предъявили обвинение по ч. 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство"). В СИЗО он пробудет до 18 января 2022-го. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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