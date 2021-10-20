Трагедия русского Жюля Верна

Александр Беляев писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы. Среди наиболее известных его романов: «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль», «Звезда КЭЦ» и многие другие (всего более 70 научно-фантастических произведений, в том числе 13 романов). За значительный вклад в русскую фантастику и провидческие идеи Беляева называют «русским Жюлем Верном».



Но, я думаю, мало кто знает, насколько была трагичной жизнь этого замечательного человека. В свое время литератор Александр Беляев блистательной карьере адвоката предпочел денежно нестабильную профессию писателя. В своих произведениях фантаст предсказал такие научные открытия, как создание искусственных органов, появление систем изучения земной коры и возникновение орбитальных космических станций. На протяжении всей жизни советская критика высмеивала его кажущиеся безумными пророчества, не подозревая, что в романах, рассказах и повестях, тонко чувствующий мир, творец приоткрывал завесу тайны, позволяя читателям увидеть мир грядущего будущего.

Детство и юность

Один из основоположников советской научно-фантастической литературы родился 16 марта 1884 года в городе-герое Смоленске. В семье Беляевых, кроме Александра, было еще двое детей.

Родители Александра Беляева

Родители писателя были людьми глубоко верующими, часто помогали бедным родственникам и богомольцам, отчего в их доме всегда было много народа. Александр рос непоседой, любил всевозможные розыгрыши и шутки. В играх и увлечениях мальчик был необуздан. Следствием одной из его шалостей стала серьезная травма глаза, которая впоследствии привела к ухудшению зрения. Александр Беляев в детстве

В детстве Александр Беляев потерял сначала сестру – она умерла от саркомы.

Потом утонул его брат. Потом умер отец, и Саше пришлось самому зарабатывать на жизнь – он еще был подростком. Но именно в детстве он сам выучился играть на скрипке и на пианино. Начал писать, сочинять, играть в театре.

Александр Беляев вырос в семье православного священника в Смоленске. По просьбе отца поступил в духовную семинарию. Читать газеты, журналы, книги и ходить в театр семинаристы могли только после особого письменного разрешения ректора, а Александр Беляев с детства любил музыку и литературу. И он решил не становиться священником, хоть и окончил семинарию в 1901 году.

Беляев был увлекающейся натурой. С ранних лет его привлекал иллюзорный мир звуков. Доподлинно известно, что литератор без чьей - либо помощи научился играть на скрипке и рояле. Бывали дни, когда Саша, пропуская завтрак и полдник, самозабвенно музицировал у себя в комнате, игнорируя происходящие вокруг события.

В список увлечений также входили занятия фотографией и освоение азов актерского мастерства. Домашний театр Беляевых гастролировал не только по городу, но и по его окрестностям.

Беляев играл на скрипке и рояле, увлекался фотографией и живописью, много читал и играл в театре смоленского Народного дома. Любимым его автором был Жюль Верн. Будущий писатель зачитывался приключенческими романами, мечтал о сверхспособностях, как их герои.

...Больше всего на свете юный Саша Беляев хотел летать. Легко и свободно, как птица. Отец часто повторял ему: «Человек может всего добиться, если очень захочет. Важно в это верить». И маленький Саша верил. Однажды он подошел к самому краю крыши сарая, глубоко вздохнул и подпрыгнул… Было это в 1894 году. Он еще не знал, чем обернутся эти секунды счастья полета спустя 20 лет. Но именно они и стали определяющими в его жизни. Это тот случай, когда трагические обстоятельства определили судьбу будущего писателя. Если бы не тот потрясающий по своему трагизму полет, не было бы ни «Головы профессора Доуэля», ни «Человека-амфибии»...

Мы с братом решили отправиться путешествовать к центру Земли. Сдвинули столы, стулья, кровати, накрыли их одеялами, простынями, запаслись масляным фонарем и углубились в таинственные недра Земли. И тотчас прозаические столы и стулья пропали. Мы видели только пещеры и пропасти, скалы и подземные водопады такими, какими их изображали чудесные картинки: жуткими и в то же время какими-то уютными. И сердце сжималось от этой сладкой жути.

Александр Беляев

Продолжать религиозное образование юноша отказался и, лелея мечту о карьере юриста, поступил в Демидовский лицей в Ярославле. После смерти отца средства семьи оказались ограничены. Александр, чтобы оплатить обучение, брался за любую работу. До момента выпуска из учебного заведения он успел поработать и репетитором, и декоратором в театре, и даже цирковым скрипачом. В 18 лет Беляев поступил в Демидовский юридический лицей в Ярославле. Во время Первой русской революции участвовал в студенческих стачках, после чего губернское жандармское управление следило за ним: «В 1905 году студентом строил баррикады на площадях Москвы. Вел дневник, записывая события вооруженного восстания. Уже во время адвокатуры выступал по политическим делам, подвергался обыскам. Дневник едва не сжег».

После окончания лицея в 1909 году, Александр Беляев вернулся в родной Смоленск. Отец умер и молодому человеку пришлось содержать семью: оформлял декорации для театра и играл на скрипке в оркестре цирка Труцци. Позднее Беляев получил должность частного поверенного, занимался юридической практикой, но, как позже вспоминал, «адвокатура — вся эта судебная формалистика и казуистика — не удовлетворяла». В это время он также писал театральные рецензии, обзоры с концертов и литературных салонов для газеты «Смоленский вестник».

Путешествие по Европе и увлечение театром

В 1911 году после удачного судебного процесса молодой юрист получил гонорар и отправился по Европе. Он изучал историю искусств, путешествовал по Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, югу Франции. Беляев впервые выехал за границу и получил массу ярких впечатлений от поездки. После подъема на вулкан Везувий он написал путевой очерк, который потом опубликовали в «Смоленском вестнике». В 1911 году после удачного судебного процесса молодой юрист получил гонорар и отправился по Европе. Он изучал историю искусств, путешествовал по Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, югу Франции. Беляев впервые выехал за границу и получил массу ярких впечатлений от поездки. После подъема на вулкан Везувий он написал путевой очерк, который потом опубликовали в «Смоленском вестнике».

Везувий — это символ, это бог Южной Италии. Только здесь, сидя на этой черной лаве, под которой где-то внизу бурлит до времени смертоносный огонь, становится понятно обожествление сил природы, царящих над маленьким человеком, таким же беззащитным, несмотря на все завоевания культуры, — каким он был тысячи лет назад в цветущей Помпее.

Александр Беляев, отрывок из очерка

Когда Беляев вернулся из путешествия, он продолжил эксперименты в театре, которые начал еще в лицее. Вместе со смоленской виолончелисткой Юлией Сабуровой он поставил оперу-сказку «Спящая царевна». Беляев и сам играл в любительских постановках: Карандышева в «Бесприданнице» и Торцова в пьесе «Бедность не порок» по произведениям Александра Островского, Любина в «Провинциалке» Ивана Тургенева, Астрова в «Дяде Ване» Антона Чехова.

Однажды, во время приезда в Смоленск столичной труппы, писатель заменил заболевшего артиста и сыграл вместо него в паре спектаклей. Его отметил сам Станиславский. После оглушительного успеха ему предложили остаться в труппе, однако он по неизвестной причине отказался. Александр Беляев пробовал себя в качестве актера

Может быть, из-за семьи отказался. Кто знает? Он как раз женился в первый раз. Через два месяца жена его оставила, ушла к другому.

С первой женой Анной Ивановной Станкевич писатель познакомился еще во времена учебы в лицее. Правда, этот союз был недолгосрочным. Через пару месяцев после свадьбы не нагулявшаяся особа изменила мужу с его другом. Стоит отметить, что, несмотря на предательство, после развода бывшие влюбленные поддерживали связь.

Именно Анна познакомила фантаста с его второй супругой, слушательницей Московских высших женских курсов Верой Васильевной Прытковой. Долгое время молодые люди общались по переписке, а после личной встречи, пойдя на поводу у бушующих внутри эмоций, узаконили свои отношения. Известно, что любовного запала новой избраннице автора романа «Продавец воздуха» хватило ненадолго. После того как Вера узнала о болезни мужа, в их амурной истории была ею поставлена жирная точка.

В 1915 году судьба нанесла Беляеву жестокий удар, навсегда нарушивший привычный ход жизни и переломивший ее на две части. Писатель заболел костным туберкулезом позвонков, осложнившимся параличом ног. Поиски квалифицированного медицинского персонала привели мать литератора, Надежду Васильевну, в Ялту, куда она и перевезла сына. Врачи, облачившие тело 31-летнего фантаста в гипсовый корсет, не давали никаких гарантий, заявляя, что Александр может на всю жизнь остаться калекой. Это был почти приговор. Беляева заковали полностью в гипс, как мумию – на три года! Три года в гипсе надо было лежать в постели. Жена ушла, сказав, что она ухаживать за развалиной не собирается, не для этого она замуж выходила. И Беляев лежал, весь закованный в гипс. Вот тогда он и придумал голову профессора Доуэля – когда муха села ему на лицо и стала ползать. А он не мог пальцем пошевелить, чтобы ее прогнать...



Но этот ужасный случай побудил Беляева написать роман. В 1920 году врачи рекомендуют лечение в Крыму. Мать перевозит больного сына в Ялту. День за днем он лежит в маленькой комнате, и никаких изменений в его состоянии здоровья нет. А в стране в это время идет гражданская война. В Крыму друг за другом одна власть сменяет другую: генерал Врангель, Соломон Крым, командарм Михаил Фрунзе... Беляеву сразу же по душе приходится революционный подъем. Ему нравятся призывы большевиков построить светлое будущее, сделать всех свободными и счастливыми. Но в это время он лежит в больнице.

Буквально десятки больных людей умирают у него на глазах в общей палате. В городе в это время грабят, убивают. Дров нет, продуктов тоже. Для отопления жгут книги, журналы. Но только сначала Беляев их обязательно прочитывает. Особенно внимательно — научные журналы.

Весной 1922 года умирает его мать, и он остается совсем один. От отчаяния в голову приходят самые мрачные мысли. Но его спасает соседка Рита — Маргарита Константиновна Магнушевская. Она берет на себя все заботы о больном, а через год становится его женой. Потом, когда он все же встал на ноги и стал ходить в гипсовом корсете. Полуслепой и некрасивый. А был красавец в молодости... И он начал творить. Он писал и писал свои знаменитые романы. Фантазия его не иссякала, добро побеждало зло, люди выходили за пределы возможностей, летали на другие планеты, изобретали спасительные технологии, любили и верили.

Хотя немного грустно он писал. Совсем немного. Если вспомнить, в каком он был состоянии...

Александр Беляев и его жена Маргарита Александр Беляев и его жена Маргарита

Сильная воля не дала Беляеву пасть духом. Несмотря на испытываемые мучения и неясные перспективы, он не опускал рук, продолжая сочинять стихи, которые часто публиковались в местной газете. Также творец занимался самообразованием (изучал иностранные языки, медицину, биологию, историю) и много читал (предпочтение отдавал творчеству Жюля Верна, Герберта Уэллса и Константина Циолковского).

В итоге мастер пера победил недуг, и болезнь на некоторое время отступила. За те шесть лет, что фантаст был прикован к постели, страна изменилась до неузнаваемости. После того как Александр Романович крепко встал на ноги, литератор со свойственной ему природной энергетикой включился в созидательный процесс. В течение пары месяцев он успел поработать и воспитателем в детском доме, и библиотекарем, и даже инспектором уголовного розыска. Александр Беляев с женой Маргаритой и первой дочкой. Семья Александра Беляева

В Ялте творец познакомился с третьей женой – Маргаритой Константиновной Магнушевской, ставшей ему верной спутницей жизни и незаменимой помощницей. Вместе с ней Беляев в 1923 году перебрался в Москву. Там он устроился на работу в Народный комиссариат почт и телеграфов, а в свободное время занимался писательской деятельностью.

Светлана Беляева, дочь Александра Беляева, 11 лет. 15 марта 1925 года супруга родила ему дочь Людмилу, которая умерла в возрасте 6 лет от менингита. Вторая наследница Светлана появилась на свет в 1929-ом и, несмотря на унаследованную от главы семейства болезнь, сумела реализовать себя в жизни.Светлана Беляева, дочь Александра Беляева, 11 лет. В 1922 году Беляеву стало лучше. Он вернулся к работе: сначала устроился воспитателем в детский дом, затем стал инспектором уголовного розыска. …Мне пришлось, поступить в канцелярию уголовного розыска, а по штату я младший милиционер. Я же — фотограф, снимающий преступников, я же — лектор, читающий курсы по уголовному и административному праву и «приватный» юрисконсульт. Несмотря на все это, приходится голодать. Александр Беляев Жить в Ялте было тяжело, и в 1923 году семья перебралась в столицу. Здесь Александр Беляев начал заниматься литературой: его научно-фантастические рассказы печатали журналы «Вокруг света», «Знание — сила» и «Всемирный следопыт». Последний в 1925 году опубликовал рассказ «Голова профессора Доуэля». Позже писатель переделал его в роман: «С тех пор положение изменилось. В области хирургии достигнуты огромные успехи. И я решил переработать свой рассказ в роман, сделав его, не отрываясь от научной основы, еще более фантастичным». С этого произведения и началась эпоха беляевской фантастики. Роман — автобиографический: когда писатель три года не мог ходить, ему пришла в голову идея написать о том, как чувствовала бы себя голова без тела: «…и хотя руками я владел, все же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни «головы без тела», которого я совершенно не чувствовал — полная анестезия…» Первое его произведение «Голова профессора Доуэля» публикуется в газете «Гудок» и в журнале «Следопыт» в 1925 году. Роман получается захватывающим и очень правдивым. Ведь сам автор за три с половиной года, проведенных в гипсовой колыбели, передумал и перечувствовал все, что может испытать голова, отделенная от тела. Голова профессора на стекле лабораторного стола живет, думает, разговаривает. В то время все это казалось невероятным, но прошло всего несколько месяцев — и…

В 1925 году советские хирурги изобрели автожектор — первый в мире аппарат искусственного кровообращения. Впервые в мире, используя этот аппарат, ученые оживили голову собаки и заставили ее три часа прожить изолированно от тела. В 1954 году русский ученый, основоположник мировой трансплантологии Владимир Демихов в условиях лаборатории института имени Склифосовского пересадил собаке вторую голову. Она лаяла, кусалась и пила молоко из двух мисок сразу. В следующие три года Беляев написал «Остров погибших кораблей», «Последнего человека из Атлантиды», «Борьбу в эфире». Свои работы автор подписывал псевдонимами: А. Ром, Арбел, А. Р. Б., Б. Р-нъ, А. Романович, А. Роме. «Человек-амфибия» В 1928 году напечатали одно из его самых популярный произведений — роман «Человек-амфибия». В основе романа, как вспоминала позже жена писателя, была газетная заметка о том, как в Буэнос-Айресе доктор ставил запрещенные эксперименты над людьми и животными. Беляев вдохновлялся и работами своих предшественников — произведениями «Иктанэр и Моизетта» французского писателя Жана де ля Ира «Человек-рыба» русского анонимного автора. Роман «Человек-амфибия» имел большой успех, в год первой публикации дважды вышел отдельной книгой, а в 1929 году ее переиздали в третий раз. Замысел «Человека-амфибии» тоже опередил свое время. К идее использования кислорода, находящегося в воде, для дыхания человека ученые подойдут намного позже. А роман принес Беляеву настоящую известность. Кадр из фильма по книге Александра Беляева «Человек-амфибия» Я с удовольствием, господин Беляев, прочитал Ваши чудесные романы «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия». О! Они весьма выгодно отличаются от западных книг. Я даже немного завидую их успеху. <…> В современной западной научно-фантастической литературе невероятно много беспочвенной фантазии и столь же невероятно мало мысли… Герберт Уэллс Беляевы ненадолго переехали в Ленинград, но из-за плохого климата вскоре перебрались в теплый Киев. Этот период стал очень тяжелым для семьи. Старшая дочь Людмила умерла, младшая Светлана тяжело заболела, и у самого писателя началось обострение. Местные издания принимали произведения лишь на украинском языке. Семья вернулась в Ленинград, а в январе 1931 года перебралась в Пушкин. В это время Александр Беляев начал интересоваться человеческой психикой: работой мозга, его связью с телом и эмоциональным состоянием. Об этом он создал произведения «Человек, который не спит», «Хойти-Тойти», «Человек, потерявший лицо», «Продавец воздуха». Привлечь внимание к большой проблеме — это важнее, чем сообщить ворох готовых научных сведений. Толкнуть же на самостоятельную научную работу — это лучшее и большее, что может сделать научно-фантастическое произведение. Александр Беляев «Понять, над чем работает ученый» В 1930-е Беляев увлекся космосом. Он подружился с участниками группы советского инженера Фридриха Цандера и сотрудниками группы изучения реактивного движения, штудировал труды Константина Циолковского. После знакомства с работой ученого о межпланетном дирижабле появилась идея романа «Воздушный корабль». В 1934 году, прочитав этот роман, Циолковский писал: «…остроумно написан и достаточно научен для фантазии. Позволю себе изъявить удовольствие т. Беляеву». В 1930-е Беляев увлекся космосом. Он подружился с участниками группы советского инженера Фридриха Цандера и сотрудниками группы изучения реактивного движения, штудировал труды Константина Циолковского. После знакомства с работой ученого о межпланетном дирижабле появилась идея романа «Воздушный корабль». В 1934 году, прочитав этот роман, Циолковский писал: «…остроумно написан и достаточно научен для фантазии. Позволю себе изъявить удовольствие т. Беляеву». После этого между ними завязалась постоянная переписка. Когда Беляев был на лечении в Евпатории, он написал Циолковскому, что планирует новый роман — «Вторая Луна». Переписка прервалась: в сентябре 1935 года Циолковского не стало. В 1936 году в журнале «Вокруг света» вышел роман о первых внеземных колониях, посвященный великому изобретателю, — «Звезда КЭЦ» (КЭЦ — инициалы Циолковского). Писатель, работающий в области научной фантастики, должен быть сам так научно образован, чтобы смог не только понять, над чем работает ученый, но и на этой основе предвидеть последствия и возможности, которые подчас неясны еще и самому ученому. Александр Беляев С 1939 года для газеты «Большевистское слово» Беляев писал статьи, рассказы, очерки о Константине Циолковском, Иване Павлове, Герберте Уэллсе, Михаиле Ломоносове. В это же время вышел еще один фантастический роман — «Лаборатория Дубльвэ», а также статья «Золушка» о трудном положении фантастики в литературе. Незадолго до начала Великой Отечественной войны вышел последний прижизненный роман писателя — «Ариэль». В его основу легла детская мечта Беляева — научиться летать. Номера журналов с произведениями Беляева мгновенно раскупаются: «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Продавец воздуха»... Читатели не просто ждали, они требовали новинок от знаменитого фантаста!

Беляева сравнивают с Жюлем Верном. Он легко предугадывает грядущие изобретения и открытия — не прошли даром годы учебы и огромный пласт прочитанной литературы. Но у Беляева было и то, что с трудом поддается научной оценке, — дар предвидения. В далеком 1901 году мальчики резвились на реке. Младший брат Беляева Вася предложил покататься на лодке. Саша отказался и остался на берегу один. У него был с собой кусок глины, он увлекался лепкой. Фигурки лиц друзей у Беляева получались очень похожими. Но на этот раз лицо брата вышло каким-то неживым, застывшим. С досады Саша бросил слепок в воду. И тут же его охватило мгновенное беспокойство. Которое, как оказалось, было не напрасным — именно в это время Вася утонул. Беляев всю жизнь вспоминал этот злополучный день, он считал себя виновным в смерти брата.

Дар предвидения помог ему писать о радиопеленгации, объемном телевидении, шаровых молниях и проблемах анабиоза. И даже о психотронном оружии! В 1928 году с семьей он переезжает в Ленинград. Один за другим из печати выходят его романы — «Властелин мира», «Подводные земледельцы». От сильного напряжения ухудшается зрение. Его это сильно смущает, он думает, как работать дальше. И сразу же выходит роман «Борьба в эфире». В нем он описывает операцию на хрусталике глаза. В то время специалисты даже и не помышляли о таком способе восстановления зрения!

Писать правду о советской действительности он уже не может. Но в другом варианте его книги не могут выйти из печати. Беляев поступает просто: он переносит своих героев либо за границу, либо в выдуманные страны. Романтика воздухоплавания, охватившая СССР в 30-е годы, возвращает Беляева в его детство. Но испытать радость полета на самолете ему пришлось только раз в жизни. В 1911 году он, молодой юрист, путешествовал за границей. Немногие в то время рисковали подняться в небо на этажерках Формана, а Беляев рискнул.

После этого полета Беляев стал мечтать о космосе, о полете на Луну, об искусственных спутниках земли. У Беляева завязывается переписка с Циолковским. И опять рождается предвидение. В романе «Звезда КЭЦ» он пишет о добыче полезных ископаемых в космосе. В 2005 году ученые предположили, что к 2015 году станет возможным оборудование постоянной базы на Луне с целью промышленной добычи гелия-3 и доставки его на Землю. На этом топливе смогут работать термоядерные электростанции, которые обеспечат человечество неиссякаемым источником энергии. А в 2006 году ученые выдвинули предположение, что уже к середине этого века станет возможна добыча полезных ископаемых на астероидах... 1937 год коснулся и судьбы Беляева. Его, в отличие от многих его друзей и знакомых, не посадили. Но перестали печатать. Жить стало не на что. Он отправляется в Мурманск и устраивается бухгалтером на рыболовном траулере. Депрессия и невыносимая боль от корсета на удивление многих дают совершенно обратный результат — он пишет роман «Ариэль». Главный герой ставит опыты с левитацией: юноша становится способным летать. Беляев пишет о себе, точнее, о несбывшихся мечтах своей жизни.

Роман выходит весной 1941 года, перед самой войной. Беляев все время думает о прожитой жизни и вспоминает отца, который всегда считал, что человек может добиться многого, стоит только захотеть. Александр Беляев всю жизнь летал, потому что очень этого хотел... В июне 1941 года началась война. От эвакуации из Пушкина писатель отказался, потому что его прооперировали. Он не выходил из дома, мог вставать, только чтобы умыться и поесть.



Смерть

А потом в Царское Село пришли фашисты – началась оккупация. Беляев не мог воевать – он почти не ходил. И уехать не смог. Он умер полупарализованный, от голода и холода, под фашистским игом. Ослабленный болезнями, пухнущий от голода и холода Александр Романович умер в ночь с пятого на шестое января 1942 года. Его дочь Светлана вспоминала: «Когда в город вошли немцы, у нас было несколько пакетов с крупой, немного картошки и бочка квашеной капусты, которую нам подарили знакомые. <…> Нам хватало и такой скудной еды, а отцу в его положении этого оказалось недостаточно. Он стал пухнуть от голода и в конце концов умер…»

Маргарите Константиновне через две недели после смерти мужа удалось оформить документы, достать гроб и отвезти его тело в склеп, расположенный на Казанском кладбище. Там останки именитого фантаста вместе с десятками других дожидались очереди на захоронение, которое было запланировано на март.

Александр Беляев в последние годы

В феврале немцы угнали жену и дочь писателя в плен, в Польшу. Тёща писателя была шведкой, названной при рождении двойным именем Эльвирой-Иоанеттой. Незадолго до войны при обмене паспортов ей оставили только одно имя, а также записали её и дочь немками. Из-за сложностей обмена так и осталось. Из-за этой записи в документах жене писателя Маргарите, дочери Светлане и тёще немцы присвоили статус фольксдойче и были в плену в различных лагерях для перемещённых лиц на территории Польши и Австрии до освобождения Красной Армией в мае 1945. После окончания войны они были сосланы в ссылку в Западную Сибирь. В ссылке они провели 11 лет. Дочь замуж не выходила. Когда они вернулись в родные края, бывший сосед передал супруге чудом уцелевшие очки писателя. На дужке Маргарита обнаружила плотно завернутую бумажку, на которой было написано:

«Не ищи моих следов на этой земле. Я жду тебя на небесах. Твой Ариэль».

По сей день биографы так и не отыскали место погребения литератора. Известно, что мраморная стела на Казанском кладбище установлена вдовой автора романа «Прыжок в ничто». Муза Александра Романовича, обнаружив на участке могилу друга, почившего в один день с ее возлюбленным, поставила рядом с ней символический памятник, на котором изображены раскрытая книга и гусиное перо. Памятник Александру Беляеву на могиле его жены

Беляева называли отечественным Жюлем Верном, но, несмотря на всю лестность такого сравнения, он был и остается писателем самобытным, оригинальным, по большому счету, ни на кого не похожим, за что на протяжении десятилетий по-прежнему любим многими поколениями читателей.

Больше ничего не осталось. Романы, повести, рассказы. И очки. К дужке которых была прикреплена свернутая бумажка, записка...



Осталось. Еще как осталось. Сила духа и воли. И любовь к людям. Ариэль, летающий человек, отбыл здесь свой тяжелый срок и прошел испытание. И не покорился, ни Судьбе, ни фашистам – никому. Он победил, хотя и погиб – но погибают рано или поздно абсолютно все.

А побеждают немногие.

Для Александра Беляева делом всей жизни стала научная фантастика. Он переписывался с учеными, изучал труды по медицине, технике, биологии. Известный роман Беляева «Человек-амфибия» хвалил Герберт Уэллс, а научные рассказы печатали многие советские журналы.

Литература

В 1914-ом Беляев оставил юриспруденцию и посвятил себя театру и литературе. В этом году он дебютировал не только как режиссер в театре, участвуя в постановке оперы «Спящая царевна», но и опубликовал свою первую художественную книгу (до этого были репортажи, рецензии, заметки) – детскую пьесу-сказку в четырех действиях «Бабушка Мойра». Книга Александра Беляева «Продавец воздуха»

В1923 году писатель перебрался в Москву. В московский период Беляев опубликовал в журналах и отдельными книгами свои увлекательные произведения в жанре фантастики: «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Борьба в эфире», «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля».

В последнем романе коллизия основана на собственном опыте человека, закованного в гипс и парализованного, не властного над своим телом и живущего словно без туловища, с одной живой головой. В ленинградский период из-под пера писателя вышли произведения «Прыжок в ничто»,«Властелин мира», «Подводные земледельцы» и «Чудесный глаз», а также пьеса «Алхимики».

Иллюстрация к книге Александра Беляева «Голова профессора Доуэля»

В 1937 году Беляева перестали печатать. Жить стало не на что. Он отправился в Мурманск, где устроился бухгалтером на рыболовном судне. Депрессия стала его музой, и загнанный в угол творец написал роман о своих несбывшихся мечтах, дав ему название «Ариэль». В книге, вышедшей в свет в 1941 году, над главным героем ставят опыты с левитацией и в ходе удачно прошедших экспериментов он получает способность летать.

Беляев неизвестный

…Во время войны в дом, где жил и умер писатель, попал снаряд. В руинах погиб и архив Беляева, в котором за последние годы его жизни скопилось много как законченных, так и незавершённых произведений.

Известно, что перед самой войной писатель работал над фантастико-приключенческим романом для детей «Пещера дракона», завершил пьесу «Алхимик», почти закончил книгу о жизни Константина Циолковского. В 1935 году по ленинградскому радио прозвучала инсценировка рассказа «Дождевая тучка», текст которого так и не был найден. А директор ленинградского отделения «Молодой гвардии» Григорий Мишкевич рассказывал, что Александр Беляев работал над романом под условным названием «Тайга» — «о покорении с помощью автоматов-роботов таёжной глухомани и поисках таящихся там богатств. Роман не был закончен: видимо, сказалась болезнь» (Б. Ляпунов).

Из воспоминаний писательницы Людмилы Подосиновской известно, что весной 1941-го писатель закончил рассказ «Роза улыбается» — грустную историю о девушке-«несмеяне», а в письме от 15 июля 1941 года к поэту Всеволоду Азарову Беляев упоминал только что завершённый фантастический памфлет «Чёрная смерть» о попытке фашистских учёных развязать бактериологическую войну…

Десятки книг, сотни журнальных и газетных публикаций разных авторов канули в Лету, затерялись среди архивных полок. И только летописи кропотливых библиографов хранят о них память: они когда-то были, их когда-то читали. Будем объективны: многие из них забыты просто потому, что не достойны памяти. Но ведь есть и другие — выпавшие из литературной истории по случайности или по злонамеренности цензоров и властей…

Обидно, что наши издательства зачастую неоправданно реанимируют творчество западных подёнщиков, позабытых даже на родине, но обходят стороной отечественную литературу. Воистину, не исчезла актуальность прозорливого замечания Николая Карамзина: «Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славою; французские, английские авторы могут обойтись без нашей похвалы; но русским нужно по крайней мере внимание русских».

* * *

Разговор с дочерью.



— Светлана Александровна, а почему вашу семью не эвакуировали из Пушкина до того, как в город вошли немцы?

— У отца много лет был туберкулез позвоночника. Самостоятельно передвигаться он мог только в специальном корсете. Он был настолько слаб, что об отъезде не могло быть и речи. В городе была специальная комиссия, которая в то время занималась эвакуацией детей. Предлагал вывезти и меня, но и от этого предложения родители отказались. В 1940 году у меня начался туберкулез коленного сустава, и войну я встретила в гипсе. Мама часто повторяла тогда: «Умирать — так вместе!».

— По поводу смерти вашего отца до сих существует довольно много версий:

— Папа умер от голода. В нашей семье не было принято делать какие-то запасы на зиму. Когда в город вошли немцы, у нас было несколько пакетов с крупой, немного картошки и бочка квашеной капусты. А когда и эти припасы кончились, бабушке пришлось идти работать к немцам. Каждый день ей давали котелок супа и немного картофельной шелухи, из которой мы пекли лепешки. Нам хватало и такой скудной еды, а отцу этого было недостаточно.

— Некоторые исследователи полагают, что Александр Романович просто не вынес ужасов фашистской оккупации…

— Не знаю, как все это переживал отец, но мне было очень страшно. Казнить без суда и следствия в то время могли любого. Просто за нарушение комендантского часа или по обвинению в краже. Больше всего мы волновались за маму. Она часто ходила на нашу старую квартиру, чтобы забрать оттуда какие-нибудь вещи. Ее могли бы запросто повесить, как квартирную воровку. Виселица стояла прямо под нашими окнами.

— А правда, что немцы не дали вам с матерью даже похоронить Александра Романовича?

— Папа умер 6 января 1942 года. Мама пошла в городскую управу, и там выяснилось, что в городе осталась всего одна лошадь, и нужно ждать очереди. Гроб с телом отца поставили в пустой квартире по соседству. Многих людей в то время просто засыпали землей в общих рвах, за отдельную же могилу нужно было платить. Мама отнесла могильщику какие-то вещи, и тот побожился, что похоронит отца по-людски. Гроб с телом положили в склеп на Казанском кладбище и должны были похоронить с наступлением первого тепла. 5 февраля меня, маму и бабушку угнали в плен, так что хоронили папу без нас.

Памятник фантасту на Казанском кладбище Царского Села стоит вовсе не на могиле писателя, а в месте предполагаемого его захоронения. Подробности этой истории раскопал бывший председатель краеведческой секции города Пушкина Евгений Головчинер. Ему в свое время удалось отыскать свидетельницу, присутствовавшую на похоронах Беляева. Татьяна Иванова с детства была инвалидом и всю жизнь прожила при Казанском кладбище.



Она-то и рассказала, что в начале марта 1942 года, когда земля уже стала понемногу оттаивать, на кладбище начали хоронить людей, лежавших в местном склепе еще с зимы. Именно в это время вместе с другими был предан земле и писатель Беляев. Почему она это запомнила? Да потому что Александра Романовича хоронили в гробу, которых в Пушкине к тому моменту осталось только два. В другом был погребен профессор Чернов. Татьяна Иванова указала и место, в котором были закопаны оба этих гроба. Правда, с ее слов выходило, что могильщик все-таки не сдержал своего обещания похоронить Беляева по-людски, он закопал гроб писателя в общий ров вместо отдельной могилы.

Публицист Федор Морозов считает, что смерть Александра Беляев а вполне могла быть связана с тайной Янтарной комнаты. Дело в том, что последняя вещь, над которой работал Беляев, была посвящена именно этой теме. Никто не знает, что он собирался написать о знаменитой мозаике. Известно только, что Беляев еще до войны многим рассказывал о своем новом романе и даже цитировал знакомым некоторые отрывки. С приходом в Пушкин немцев активно заинтересовались Янтарной комнатой и спецы гестапо. Они, кстати, так и не смогли до конца поверить, что им в руки попала подлинная мозаика. А потому активно искали людей, которые располагали бы информацией по этому поводу. Не случайно два офицера гестапо ходили и к Александру Романовичу, пытаясь выведать, что ему известно об этой истории. Рассказал ли писатель им что-нибудь, или нет, не известно. Во всяком случае, никаких документов в архивах гестапо пока обнаружить не удалось. А вот ответ на вопрос, могли ли Беляева убить из-за его интереса к Янтарной комнате, кажется не таким уж сложным. Достаточно вспомнить, какая участь постигла многих исследователей, которые пытались отыскать чудесную мозаику. Светлана Александровна и Маргарита Константиновна Беляевы. Ленинград. 1970 г. Светлана Александровна и Маргарита Константиновна Беляевы. Ленинград. 1970 г. * * *

Прошло почти 80 лет с тех пор, как не стало русского фантаста, но память о нем живет в его произведениях. По мотивам романов прозаика снято немало фильмов. Так, с 1961 года экранизировано восемь картин, некоторые из них входят в состав классики советского кинематографа – «Человек-амфибия», «Завещание профессора Доуэля», «Остров Погибших Кораблей» и «Продавец воздуха». Александр Беляев при всей противоречивости его творчества — часть литературной истории России, произведения его — свидетельство времени. Может, когда-нибудь мы сможем поставить на книжные полки действительно самое полное собрание сочинений Александра Романовича Беляева.