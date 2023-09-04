Красный модельер - как Вячеслав Зайцев вошёл в советскую культуру

30 апреля скончался Вячеслав Зайцев — единственный советский модельер, прославившийся на Западе. Мода в СССР была прерогативой звёзд и номенклатуры, до простых граждан она доходила только в виде ширпотреба, ставшего поводом для множества сатирических произведений. Большинство красивых модных нарядов людям приходилось шить самостоятельно, поэтому в СССР высоко ценилась профессия портного и даже швеи-закройщицы в ателье. Для обычных советских людей художник-модельер Зайцев, шивший наряды для элиты и артистов, был таким же небожителем, как члены политбюро. Но всё-таки граждане могли познакомиться с его нарядами благодаря экрану и сцене. VATNIKSTAN вспоминает самые известные работы мэтра, которые мы можем считать частью советской культуры.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973, Леонид Гайдай)

История мировой моды бережно сохраняет примеры работ выдающихся кутюрье в кино, придающие фильмам особый шарм и атмосферу. Вячеслав Зайцев работал как художник по костюмам над несколькими фильмами. Для всенародно любимой комедии Леонида Гайдая царские одежды позаимствовали из картины «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, но Вячеслав Михайлович был ответственен за наряды экстравагантной актрисы Зиночки, которую сыграла Наталья Селезнёва.

Самым запоминающимся нарядом в фильме стало платье-рубашка знакового для Зайцева красного цвета. Такие платья в стиле сафари впервые появились в 1968 году в коллекции Ив Сен-Лорана. Длина мини, простота, прямой покрой — это стильный минимализм эпохи хиппи. О стиле «детей цветов» напоминает даже типичная советская брошь с красными цветами, приколотая к воротнику. Кукольный образ актрисы отсылает к стилю британской супермодели Твигги, девочки-тростиночки, которая никогда не станет взрослой, как легкомысленная Зиночка. Брючный костюм с красными аксессуарами по тем временам можно было считать настоящим вызовом обществу: для женщин ещё не было принято повсеместно появляться в брюках, которые считались рабочей одеждой. В этом белоснежном наряде можно разглядеть черты «космической моды» 1960‑х годов, которая появилась на волне покорения космоса в коллекциях таких авангардных французских дизайнеров, как Андре Курреж. Кстати, рукава-пагоды в этом наряде опережают западную моду: они появились в коллекции Пьера Кардена уже после выхода советского фильма. Многослойное бело-розовое платье отражает уже моду 1970‑х годов. Его отличает длина не мини, а миди, хотя чёткие «графические» элементы, вероятнее всего, были вдохновлены культовой коллекцией осень-зима 1965–1966 годов Ив Сен-Лорана «Мондриан» по мотивам творчества голландского художника-абстракциониста. «Отель „У погибшего альпиниста“» (1979, Григорий Кроманов)

Снятый в Эстонии на эстонском языке с прибалтийскими актёрами, которых дублировали на русский, фильм по одноимённому роману и сценарию братьев Стругацких — один из лучших образцов советской кинофантастики. Экранизация получилась невероятно стильным нуаром с элементами киберпанка. Фильм можно даже считать одним из предшественников современных неоновых нуаров. Медитативный электронный саундтрек эстонского композитора Свена Грюнберга подчеркнул таинственную и зловещую атмосферу отеля, погребённого под снежной лавиной в безымянной европейской стране, роль которой «сыграли» пейзажи горнолыжного курорта неподалеку от Алма-Аты. В советском кино бывали неудачные попытки изображать жизнь на Западе, но прибалтийский проект получился очень достойным. Роль в этом сыграли и костюмы авторства Вячеслава Зайцева.

Прибывающий расследовать убийство инспектор Глебски (Улдис Пуцитис), подобно настоящему нуарному детективу, появляется в плаще. Но перед нами не нуар, а фантастика, поэтому материалом плаща модельер выбрал не ткань, а коричневую кожу. Интересно, что Зайцев опять слегка опередил Запад: кожаные нуарные плащи в великом киберпанке Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» появятся только в 1982 году. Девушка Брюн, которую Глебски поначалу принимает за юношу, щеголяет в огромных солнцезащитных очках, закрывающих половину лица. Вечернее платье Брюн украшают перья, как и головной убор фам-фаталь фильма, госпожи Мозес. Очевидно, элемент отделки костюмов кабаре нравился эпатажному модельеру. Госпожа Мозес оказывается роботом: огромный кудрявый парик, длинные накладные ресницы, «механические» движения актрисы Ирены Кряузайте создают ощущение искусственности. Роковая женщина должна выглядеть роскошной, и Зайцев нарядил её в меха и перья. Лёгкая струящаяся ткань самого запоминающегося платья фильма из бледно-лилового шифона носит отголоски фольклорной моды хиппи. Возможно, именно модельер придумал украсить шею женщины-робота металлическим чокером, создающим впечатление, что у неё «привинчена» голова. «Скворец и Лира» (1974, Григорий Александров)

Последний фильм Любови Орловой так и не вышел в прокат, став знаменитым именно поэтому. Искусство ничего не потеряло: это пропагандистская агитка под видом шпионского кино, снятая, когда творческий пик дуэта Орловы и Александрова остался далеко позади. Существует версия, что фильм запретили «свыше», поскольку он больше не соответствовал политической повестке. Другая версия гласит, что фильм не захотела выпускать на экраны сама Орлова. Играть в семьдесят 35-летнюю разведчицу под прикрытием было явным перебором. И всё же она была легендарной дивой, для которой Вячеслав Зайцев удостоился чести сшить несколько изысканных нарядов. Балахон Аллы Пугачёвой и другие наряды звёзд

Примадонна советской эстрады Алла Пугачёва выделялась на фоне других артисток, воплощавших традиционные представления о сдержанной женственности: «женщина, которая поёт» с копной рыжих кудрей и формами плюс-сайз, которые было принято «прятать под макси», а не бодипозитивно выставлять напоказ, как в наше время.

Фигуру артистки спрятал наряд оверсайз, придуманный Вячеславом Михайловичем. Балахоны с рукавами «летучая мышь» надолго стали неотъемлемой чертой её сценического образа. Объёмные яркие платья были видны издалека, что было актуально для певицы, собиравшей целые стадионы.

Алла Борисовна прокомментировала смерть модельера в своих соцсетях словами благодарности:

«Прощай, мой друг. Спасибо за всё».

А вот для Эдиты Пьехи модельер шил совсем другие наряды — нежные и элегантные, в духе парижского шика 1960‑х годов. Это были костюмы, напоминающие классику Chanel, а также воздушные платья из кримплена и любимого модельером шифона. На каждое из платьев певицы уходило не меньше шести метров ткани. Зайцев также придумал для Пьехи короткую стрижку с завитыми локонами, которую пытались повторить многие советские женщины. О своих платьях-«зефирках» модельер говорил певице:

«Я не тебя одеваю, а твои песни».

Зайцев и Высоцкий

Дружба модельера и легендарного барда, познакомившихся ещё в молодости, — малоизвестный факт. Однако у них было больше общего, чем может показаться. Вячеслав Зайцев в компании Владимира Высоцкого в квартире модельера

Высоцкого везде запрещали, но и карьера Зайцева развивалась неровно: модельер-экспериментатор был слишком креативным для советской моды. Чиновники запретили его первую коллекцию спецодежды для жительниц сельской местности. Увидев разноцветные фуфайки и расписные валенки, начальство ахнуло: «Вы издеваетесь над советской действительностью!» Успех на Западе вообще вышел ему боком. Зайцев рассказывал:

«Когда в 1974‑м в Чехословакии в журнале „Кветы“ вышла перепечатка из французской прессы, где в обзоре моды я был назван в числе пяти выдающихся модельеров мира за 100 лет: Фредерик Ворт, Поль Пуаре, Коко Шанель, Кристиан Диор и Слава Зайцев, меня вызвали в ЦК партии и сказали: „Чтобы вас больше не было видно“».

Вячеслав Михайлович любил работать с элементами русского народного костюма, зачастую составляющего основу его коллекций. Платье-кимоно из павлопосадских платков Зайцев сшил для Марины Влади, которая должна была появиться в нём на обложке их совместной пластинки с Высоцким в 1975 году. Пластинка не вышла в свет, но сохранились работы фотографа Валерия Плотникова, которые долго висели в московской квартире Высоцкой и Влади. По просьбе Высоцкого в 1962 году начинающий модельер сшил в подарок костюм для Андрея Тарковского, который представлял на Венецианском кинофестивале фильм «Иваново детство», принёсший ему мировую известность в возрасте всего 29 лет. Сшитый Зайцевым костюм из чёрного крепа стал первым в жизни режиссёра. Андрей Тарковский с актрисой Валентиной Малявиной на Венецианском фестивале

Театральные костюмы

За свою карьеру модельер создал костюмы для множества сценических постановок в Советском Союзе, а позже в России и на Бродвее. Он оформлял спектакли для театров «Современник», МХАТ, Театра сатиры и Театра имени Евгения Вахтангова.

Самым ярким театральным опытом Зайцева стал самый первый, когда в 1973 году модельер создал сценические костюмы для известного спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» на сцене Театра сатиры с Андреем Мироновым в главной роли. В модной одежде Зайцева всегда прослеживались элементы театральности, а его сценические костюмы стали выглядеть, как коллекция от-кутюр. Костюмы богато украшены вышивкой, золотым шитьём и маленькими зеркальцами. Модельер говорил:

«И я сделал то, чего не хватало в театральном костюме: мне не нравилась бутафорность и сухость — я взял натуральные ткани и сделал так, чтобы в костюме было не стыдно выйти в зал».

«Ода одежде»

Известность модельера была так велика, что он даже попал в поэзию. В 1978 году в журнале «Крокодил» опубликовали «Ироническую оду одежде» поэта Андрея Вознесенского. Где-то в этих строчках «читается» балахон Пугачёвой.

Первый бунт против Бога — одежда.

Голый, созданный в холоде леса,

поправляя Создателя дерзко,

вдруг — оделся. Подрывание строя — одежда,

когда жердеобразный чудак

каждодневно

жёлтой кофты вывешивал флаг. В чём великие джинсы повинны?

В вечном споре низов и верхов —

тела нижняя половина

торжествует над ложью умов. И, плечами пожав, Слава Зайцев,

чтобы легче дышать или плакать, —

декольте на груди вырезает,

вниз углом, как арбузную мякоть. Ты дыши нестеснённо и смело,

очертаньями хороша,

содержанье одежды — тело,

содержание тела — душа.

Елена Кушнир

https://vatnikstan.ru/culture/zajczev/