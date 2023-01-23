История Герба Российского

Слово герб происходит от немецкого слова эрбе, что значит наследство. Герб — символическое изображение, которое показывает исторические традиции государства или города.

Гербы появились очень давно. Предшественниками гербов можно считать тотемы первобытных племен. У прибрежных племен в качестве тотемов были фигурки дельфинов, черепах, у племен степей — змеи, у лесных племен — медведя, оленя, волка. Особую роль играли знаки Солнца, Луна, воды.

Двуглавый Орел – одна из древнейших геральдических фигур. В появлении двуглавого орла как символа еще очень много неясного. Известно, например, что он изображался в Хеттском государстве, сопернике Египта, существовавшем в Малой Азии во втором тысячелетии до нашей эры. В VI веке до н. э., как свидетельствуют археологи, изображение двуглавого орла прослеживается в Мидии, восточнее бывшего Хеттского царства. С конца XIV в. золотой двуглавый Орел, глядящий на Запад и Восток, помещенный на красном поле, становится государственным символом Византийской Империи. Он олицетворял единство Европы и Азии, божественность, величие и власть, а также победу, храбрость, веру. Аллегорически древнее изображение двуглавой птицы могло означать еще недремлющего стража, который видит все и на востоке, и на западе. Золотой цвет, означающий богатство, процветание и вечность, в последнем значении до сего времени употребляется в иконописи. Существует множество мифов и научных гипотез о причинах появления двуглавого орла в России. По одной из гипотез, основной государственный символ Византийской Империи – двуглавый Орел – появился на Руси более 500 лет назад в 1472 г., после брака Великого князя Московского Иоанна III Васильевича, завершившего объединение русских земель вокруг Москвы, и византийской царевны Софьи (Зои) Палеолог – племянницы последнего константинопольского императора Константина XI Палеолога-Драгаса.

Время правления великого князя Ивана III (1462-1505 гг.) — важнейший этап складывания единого Российского государства. Ивану III удалось окончательно ликвидировать зависимость от Золотой Орды, отразив в 1480 году поход хана Ахмата против Москвы. В состав Великого княжества Московского вошли ярославские, новгородские, тверские, пермские земли. Страна стала активно развивать связи с другими государствами Европы, ее внешнеполитическое положение укрепилось. В 1497 году был принят общерусский Судебник — единый свод законов страны.

Именно в это время — время успешного строительства российской государственности.

Двуглавый орел Византийской Империи, ок. XV в.

Тем не менее, возможность стать равным со всеми европейскими государями побудила Ивана III принять этот герб как геральдический символ своего государства. Превратившись из Великого Князя в царя Московского и взяв для своего государства новый герб — Двуглавого Орла, Иван III в 1472 г. возлагает на обе главы Цесарские венцы, одновременно на груди орла появляется щит с изображением иконы Св. Георгия Победоносца. В 1480 Царь Московский становится Самодержцем, т.е. независимым и самостоятельным. Это обстоятельство находит свое отражение в видоизменении Орла, в лапах его появляется меч и православный крест.

Породнение династий не только символизировало преемственность власти московских князей от Византии, но и ставило их вровень с европейскими государями. Соединение герба Византии и более древнего – герба Москвы, образовало новый герб, ставший символом Русского государства. Однако это произошло не сразу. Софья Палеолог, вступившая на Московский великокняжеский престол, привезла с собой не золотого Орла – эмблему Империи, а черного, означающего родовой герб династии.

Этот орел имел над головами не императорский, а только цесарский венец и в своих лапах не держал никаких атрибутов. Орел был выткан черным шелком на золотом стяге, который везли во главе свадебного поезда. И только в 1480 г. после «Стояния на Угре», ознаменовавшем окончание 240-летнего монголо-татарского ига, когда Иоанн III становится самодержцем и государем «всея Руси» (в ряде документов он называется уже «царем» – от византийского «цезарь»), бывший византийский золотой двуглавый Орел приобретает значение русского государственного символа.

Головы Орла венчает самодержавная шапка Мономаха, он берет в свои лапы крест (не четырехконечный византийский, а восьмиконечный – русский) как символ Православия, и меч, как символ продолжающейся борьбы за независимость Русского государства, завершить которую удается только внуку Иоанна III – Иоанну IV (Грозному).

На груди Орла – изображение Святого Георгия, который почитался на Руси как покровитель воинов, землепашцев и всей земли русской. Изображение Небесного Воина на белом коне, поражающего копьем Змия, помещалось на великокняжеских печатях, знаменах (стягах) княжеских дружин, на шлемах и щитах русских воинов, монетах и печатных перстнях – знаках отличия военачальников. Изображение Святого Георгия издревле украшало герб Москвы, ведь сам Святой Георгий со времен Дмитрия Донского считался покровителем города.

Кликабельно

Освобождение от татаро-монгольского ига (1480 г.) ознаменовалось появлением на шпиле Спасской башни Московского Кремля теперь уже русского двуглавого орла. Символа, олицетворяющего верховную власть государя-самодержца и идею объединения русских земель.

Двуглавые орлы, встречающиеся в гербах, не такая уж редкость. С XIII века они появляются в гербах графов Савойских и Вюрцбургских, на баварских монетах, известны в геральдике рыцарей Голландии и Балканских стран. В начале XV века император Сигизмунд I делает двуглавого орла гербом Священной Римской (впоследствии Германской) Империи. Орел изображался черным на золотом щите с золотыми же клювами и когтями. Головы Орла были окружены нимбами. Таким образом, формировалось понимание образа двуглавого Орла как символа единого государства, состоящего из нескольких равноправных частей. После распада империи в 1806 году двуглавый орел становится гербом Австрии (до 1919 года). И Сербия, и Албания имеют его в своих гербах. Он же в гербах потомков греческих императоров. Как же он появился в Византии? В 326 году император Римской империи Константин Великий делает двуглавого орла своим символом. В 330 году он переносит столицу империи в Константинополь, и с этого времени двуглавый орел — государственный герб. Империя распадается на западную и восточную, а двуглавый орел становится гербом Византии.

Рухнувшая Византийская империя делает Русского Орла приемником Византийского и сын Ивана III, Василий III (1505-1533) возлагает на обе главы Орла одну общую самодержавную Шапку Мономаха. После смерти Василия III, т.к. наследник его Иван IV, получивший впоследствии название Грозный, был еще мал, наступает регентство его матери Елены Глинской (1533-1538),а фактическое самовластие бояр Шуйских, Бельских (1538-1548). И здесь Русский Орел претерпевает весьма комическое видоизменение.

Следует отметить, что годом возникновения Государственного герба России считается 1497 г., несмотря на его четвертьвековую удаленность от бракосочетания Ивана III и Софьи Палеолог. Этим годом датируется жалованная грамота Ивана III Васильевича его племянникам, князьям волоцким Федору и Ивану Борисовичам, на волости Буйгород и Колпь в Волоцком и Тверском уездах.

Грамоту скрепляла двусторонняя висячая красновосковая печать великого князя, прекрасно сохранившаяся и дошедшая до наших дней. На лицевой стороне печати изображены всадник, поражающий копьем змея, и круговая надпись (легенда) «Иоанъ б(о)жиею милостию господарь всея Руси и великий кн(я)зь»; на оборотной – двуглавый Орел с распростертыми крыльями и коронами на головах, круговая надпись с перечислением владений. Печать Ивана III Васильевича, лицевая и оборотная стороны, конец XV в.



Одним из первых обратил внимание на эту печать известный русский историк и писатель Н. М. Карамзин. Печать отличалась от предшествующих княжеских печатей, а главное – впервые (из дошедших до нас материальных источников) демонстрировала «воссоединение» изображений двуглавого Орла и Св. Георгия. Конечно, можно предположить, что подобные печати скрепляли грамоты и ранее 1497 г., однако подтверждения этому отсутствуют. Во всяком случае, многие исторические исследования прошлого века сходились на этой дате и 400-летний юбилей Российского герба в 1897 г. отмечался очень торжественно.

Ивану IV исполняется 16 лет, и он коронуется на царство и сразу же Орел претерпевает весьма существенное изменение, как бы олицетворяя собой всю эпоху царствования Ивана Грозного (1548-1574, 1576-1584). Но в царствование Ивана Грозного был период, когда он отрекся от Царства и удалился в монастырь, передав бразды правления Семену Бекбулатовичу Касимовскому (1574-1576), а фактически боярам. И Орел среагировал на происходящие события очередным изменением. Возвращение Ивана Грозного на трон вызывает появление нового Орла, главы которого увенчаны одной, общей короной явно западного образца. Но это еще не все, на груди Орла, вместо иконы Св. Георгия Победоносца появляется изображение Единорога. Почему? Об этом можно только догадываться. Правда, справедливости ради надо отметить, что Орел этот был Иваном Грозным быстро отменен. Оттиск Большой государственной печати Ивана Грозного, на которой были собраны гербы входивших в Московское княжество земель. Умирает Иван Грозный и на троне воцаряется слабый, ограниченный царь Федор Иванович “Блаженный” (1584-1587). И снова Орел изменяет свой облик. В правление царя Федора Ивановича между коронованными головами двуглавого орла появляется знак страстей Христовых: так называемый голгофский крест. Крест на государственной печати был символом православия, придающим религиозную окраску гербу государства. Появление «голгофского креста» в гербе России совпадает со временем утверждения в 1589 году патриаршества и церковной независимости России. Также известен и другой герб Федора Ивановича, который несколько отличается от вышеуказанного. Орел уже не парящий… Мгновенно угасают все го динамические атрибуты. Испаряются держава и крест над главами. Грозно раскрытые клювы – закрываются… В одной из лап остается крест. Но меч из другой выпадает и заменяется неведомо чем. Старая держава была полная, с экваториальной полосой посередине и увенчана крестом наверху. Этот же шарик похож скорее на яблоко с отростком наверху… Может так наивно истолковано немецкое название державы – Reichsapfel – «государственное яблоко»…

В XVII веке православный крест часто изображался на русских знаменах. Знамена иноземных полков, входивших в состав русского войска, имели собственные эмблемы и надписи; однако на них помещался и православных крест, который указывал, что полк, воюющий под этим знаменем, служит православному государю. До середины XVII века широко использовалась печать, на которой двуглавый орел с ездецом на груди коронован двумя коронами, а между голов орла возвышается православный восьмиконечный крест. Сменивший Федора Ивановича Борис Годунов (1587-1605) мог бы явиться родоначальником новой династии. Занятие им престола было вполне легально, но народная молва не хотела видеть в нем законного Царя, считая его цареубийцей. И Орел отражает это общественное мнение.

Смутой воспользовались враги Руси и появление в этих условиях Лжедмитрия (1605-1606) было вполне закономерным, как и появление нового Орла. Надо сказать, что на некоторых печатях изображался другой, явно не русский Орел. Здесь события также накладывали свой след на Орла и в связи с Польской оккупацией Орёл становится очень похож на польский, отличаясь, разве что, двухголовием. Шаткую попытку установить новую династию в лице Василия Шуйского (1606-1610), живописцы из приказной избы отразили в Орле лишенного всех державных атрибутов и как бы в насмешку из места сращения голов вырастет не то цветок, не то шишка. Русская история довольно мало говорит о царе Владиславе I Сигизмундовиче (1610-1612), правда, он не был коронован на Руси, но указы издавал, на монетах чеканилось его изображение и Русский Государственный Орел имел при нем свои формы. Причем впервые в лапе Орла появляется Скипетр. Короткое и в сущности фиктивное правление этого царя фактически положило конец Смуте.

Закончилось Смутное время, Россия отразила претензии на престол польской и шведской династий. Были побеждены многочисленные самозванцы, подавлены полыхавшие в стране восстания. С 1613 года по решению Земского собора в России стала править династия Романовых. При первом царе этой династии — Михаиле Федоровиче (1613-1645) прозванный в народе «Тишайшим» — Государственный герб несколько меняется. В 1625 году впервые двуглавый орел изображается под тремя коронами, на груди возвращался Георгий Победоносец, но уже не в виде иконы, в виде щита. Также, на иконах Георгий Победоносец всегда скакал слева напрово, т.е. с запада на восток навстречу извечным врагам — монголо-татарам. Теперь же враг оказался на западе, польские шайки и римская курия не оставили свох надежд привести Русь в католическую веру. В 1645 году при сыне Михаила Федоровича — царе Алексее Михайловиче — появилась первая Большая государственная печать, на которой двуглавый орел с ездецом на груди коронован тремя коронами. С этого времени постоянно использовался именно такой тип изображения.

Следующий этап изменения Государственного герба наступил после Переяславской Рады, вхождения Украины в состав Российского государства. На торжествах по этому случаю появляется новый, невиданный трехглавый Орел, который должен был символизировать собой новый титул русского царя: «Всея Великия и Малыя, и Белыя Руси Царь, Государь и Самодержец».

К жалованной грамоте царя Алексея Михайловича Богдану Хмельницкому и его потомкам на город Гадяч от 27 марта 1654 года приложена печать, на которой впервые двуглавый орел под тремя коронами изображен держащим в когтях символы власти: скипетр и державу.

В отличие от византийского образца и, возможно, под влиянием герба Священной Римской империи двуглавый орел начиная с 1654 года стал изображаться с поднятыми крыльями.

В 1654 году кованый двуглавый орел был установлен на шпиле Спасской Башне Московского Кремля. Картина Фёдора Алексеева «Красная площадь», 1801 год Красная площадь в XVII веке, работа Аполлинария Васнецова, 1925 год Дореволюционное фото Спасской башни

В 1663 году впервые в русской истории из-под печатного станка в Москве вышла Библия — главная книга христианства. Не случайно в ней был изображен Государственный герб России и давалось его стихотворное «объяснение»:

Тремя венцами орел восточный сияет,

Веру, надежду, любовь к Богу являет,

Криле простер, объемлет все мира конца,

Север, юг, от востока аж до запада солнца

Простертыми крыльями добре покрывает. В 1667 году, после долгой войны России с Польшей из-за Украины, было заключено Андрусовское перемирие. Для скрепления этого договора была изготовлена Большая печать с двуглавым орлом под тремя коронами, со щитом с ездецом на груди, со скипетром и державой в лапах.

В этом же году появился первый в истории России Указ от 14 декабря «О титуле царском и о государственной печати», который содержал официальное описание герба: «Орел двоеглавый есть герб державный Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великая и Малая и Белыя России самодержавца, Его Царского Величества Российского царствования, на котором три короны изображены знаменующие три великие Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства. На персях (груди) изображение наследника; в пазноктях (когтях) скипетр и яблоко, и являет милостивейшего Государя, Его Царского Величества Самодержавца и Обладателя».

Умирает царь Алексей Михайлович и наступает короткое и ничем не примечательное царствование его сына Федора Алексеевича (1676-1682). Трехглавый Орел заменяется старым двухглавым Орлом и при этом ничего нового собой не отражает. После недолгой борьбы с боярским выбором на царство малолетнего Петра, при регенстве его матери Натальи Кирилловны, на престол возводят второго царя — слабосильного и ограниченного Иоанна. А за двойным царским троном стоит царевна Софья (1682-1689). Фактическое царствование Софьи вызвало к жизни нового Орла. Продержался он однако не долго. После новой вспышки смуты — Стрелецкого бунта появляется новый Орел. Причем старый Орел не исчезает и оба они существуют некоторое время параллельно. В конце концов, Софья потерпев поражение, отправляется в монастырь, а в 1696 году умирает и царь Иоанн V, престол достается единолично Петру I Алексеевичу «Великому» (1689-1725).

И почти сразу Государственный Герб резко меняет свои формы. Начинается эпоха великих преобразований. Столица переносится в Санкт — Петербург и Орел преобретает новые атрибуты. На главах появляются короны под одной общей большей, а на груди орденская цепь ордена Св. апостола Андрея Первозванного. Этот орден, утвержденный Петром в 1798 году, стал первым в системе высших государственных наград России. Святой апостол Андрей Первозванный, один из небесных патронов Петра Алексеевича, был объявлен покровителем России.

Синий косой Андреевский крест становится основным элементом знака ордена Святого Андрея Первозванного и символом военно-морского флота России. С 1699 года встречаются изображения двуглавого орла, окруженного цепью со знаком Андреевского ордена. А уже в следующем году Андреевский орден размещают на орле, вокруг щита с всадником.

С первой четверти XVIII века цветами двуглавого орла стали коричневый (естественный) или черный. Также важно сказать еще об одном Орле которого Петр нарисовал совсем еще мальчиком для знамени Потешного полка. У этого Орла была всего одна лапа ибо: «Кто только одно сухопутное войско имеет — одну руку имеет, но кто флот имеет две руки имеет».

В короткое царствование Екатерины I (1725-1727) Орел снова изменяет свои формы, ироническая кличка «Болотная царица» ходила повсеместно и соответственно Орел просто не мог не изменится. Однако продержался это Орел весьма незначительный срок. Меньшиков обратив на него внимание приказал изъять его из употребления и ко дню коронации Императрицы появился новый Орел. Указом императрицы Екатерины I от 11 марта 1726 года было закреплено описание герба: «Орел черный с распростертыми крыльями, в желтом поле, на нем ездец в красном поле». При императрице Екатерине I окончательно установлена цветовая гамма герба – черный Орел на золотом (желтом) поле, белый (серебряный) Всадник на красном поле. Государственное знамя России, 1882 г. (Реконструкция Р.И. Маланичева)

После смерти Екатерины I в короткое царствование Петра II (1727-1730) — внука Петра I, Орел практически не изменился.

Впрочем и правление Анны Иоанновны (1730-1740) и Ивана VI (1740-1741)- правнука Петра I, не вызывает практически никакого изменения Орла за исключением непомерно вытянутого вверх тела. Однако восшествие на престол Императрицы Елизаветы (1740-1761) влечет за собой кардинальное изменение Орла. Ничего не остается от императорской власти, да и Георгий Победоносец заменяется крестом (к тому же, не православным). Унизительный период России добавил унизительного Орла.

На весьма кратковременное и чрезвычайно оскорбительное для русских людей царствование Петра III (1761-1762) Орел не среагировал никак. В 1762 году на престол вступает Екатерина II «Великая» (1762-1796) и Орел меняется приобретая могучие и грандиозные формы. В чеканке монет этого царствования было много произвольных форм герба. Наиболее интересная форма — Орел появившийся во времена Пугачева с огромной и не совсем привычной короной.

Орел Императора Павла I (1796-1801) появился еще задолго до кончины Екатерины II как-бы в противовес ее Орлу для отличия гатчинских батальонов от всей Русской Армии, для ношения на пуговицах, бляхах и головных уборах. Наконец он появляется на штандарте самого цесаревича. Создает этого Орла сам Павел.

В короткое время правления императора Павла I (1796-1801 гг.) Россия вела активную внешнюю политику, столкнувшись с новым для себя противником — наполеоновской Францией. После того как французские войска заняли средиземноморский остров Мальту, Павел I взял Мальтийский орден под свое покровительство, став гроссмейстером ордена. 10 августа 1799 года Павлом I был подписан Указ о включении в состав государственного герба мальтийских креста и короны. На груди орла под мальтийской короной располагался щит со Святым Георгием (Павел толковал его как «коренной герб России»), наложенный на мальтийский крест.

Павел I сделал попытку ввести полный герб Российской империи. 16 декабря 1800 года он подписал Манифест, в котором описывался этот сложный проект. В многопольном щитке и на девяти малых щитках было помещено сорок три герба. В центре находился вышеописанный герб в виде двуглавого орла с мальтийским крестом, большего, чем остальные размера. Щит с гербами наложен на мальтийский крест, а под ним опять появился знак ордена Святого Андрея Первозванного. Щитодержатели, архангелы Михаил и Гавриил, поддерживают императорскую корону над рыцарским шлемом и наметом (плащом). Вся композиция помещена на фоне сени-мантии с куполом — геральдического символа суверенитета. Из-за щита с гербами выходят два штандарта с двуглавым и одноглавым орлами. Этот проект не был окончательно утвержден. В результате заговора, 11 марта 1801 года Павел пал от рук дворцовых цареубийц. На престол вступает молодой Император Александр I «Благословенный»(1801-1825). Ко дню его коронования появляется новый Орел, уже без Мальтийских эмблем, но, по сути, этот Орел довольно близок к прежнему. Победа над Наполеоном и практически полный контроль над всеми процессами в Европе вызывает появление нового Орла. Он имел одну корону, крылья орла изображались опущенными (расправленными), а в лапах не традиционные скипетр и держава, а венок, молнии (перуны) и факел. В 1825 году в Таганроге умирает (по официальной версии) Александр I и на престол вступает сильный волей и осознанием долга перед Россией Император Николай I (1825-1855). Николай способствовал могущественному, духовному и культурному возрождению России. Это явило нового Орла, который с течением времени несколько изменился , но по-прежнему нёс в себе все те же строгие формы.

В 1855-1857 годах в ходе геральдической реформы, которая проводилась под руководством барона Б.Кене, тип государственного орла был изменен под влиянием германских образцов. Рисунок Малого герба России, исполненный Александром Фадеевым, был высочайше утвержден 8 декабря 1856 года. Этот вариант герба отличался от предшествующих не только изображением орла, но и количеством «титульных» гербов на крыльях. На правом помещались щиты с гербами Казани, Польши, Херсонеса Таврического и объединенным гербом Великих Княжеств (Киевского, Владимирского, Новгородского), на левом — щиты с гербами Астрахани, Сибири, Грузии, Финляндии. 11 апреля 1857 года последовало Высочайшее утверждение всего комплекта государственных гербов. В него вошли: Большой, Средний и Малый, гербы членов императорской фамилии, а также «титульные» гербы. Одновременно были утверждены рисунки Большой, Средней и Малой государственных печатей, ковчегов (футляров) для печатей, а также печатей главных и низших присутственных мест и лиц. В общей сложности одним актом утвердили сто десять рисунков, литографированных А.Беггровым. 31 мая 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления. Также известен и другой Орёл Императора Александра II (1855-1881), где вновь возвращается Орлу блеск золота. Скипетр и держава заменяются факелом и венком. В продолжении царствования венок и факел несколько раз сменяются скипетром и державой и несколько раз возвращаются вновь.

24 июля 1882 года Император Александр III в Петергофе утвердил рисунок Большого Герба Российской империи, на котором была сохранена композиция, но изменены детали, в частности фигуры архангелов. Кроме того, императорские короны стали изображать наподобие реальных алмазных венцов, использовавшихся при коронации.

Большой российский государственный герб, Высочайше утвержденный 3 ноября 1882 года, есть в золотом щите черный двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами, над которыми такая же, но в большем виде, корона, с двумя развевающимися концами ленты андреевского ордена. Государственный орел держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб Московский. Щит увенчан шлемом святого великого князя Александра Невского. Намет черный с золотом. Вокруг щита цепь ордена св. апостола Андрея Первозванного; по сторонам изображения святых Архистратига Михаила и Архангела Гавриила. Сень золотая, коронованная императорскою короною, усеянная российскими орлами и подложенная горностаем. На ней червленная надпись: С Нами Бог! Над сенью государственная хоругвь, с восьмиконечным на древке крестом. Личный герб Императора23 февраля 1883 года были утверждены Средний и два варианта Малого герба. В январе 1895 года было высочайше повелено оставить без перемен рисунок государственного орла, выполненный академиком А.Шарлеманем.

Последний по времени акт — «Основные положения государственного устройства Российской империи» 1906 года — подтвердил все предшествующие законоположения, касающиеся Государственного герба, но при всех строгих контурах является наиболее эллегантным.

С незначительными изменениями, внесенными в 1882 году Александром III, герб России просуществовал до 1917 года. Комиссия Временного правительства пришла к выводу, что сам по себе двуглавый орел не несет в себе никаких монархических или династических признаков, поэтому его, лишенного короны, скипетра, державы, гербов царств, земель и всех остальных геральдических атрибутов «оставили на службе». Совсем иного мнения придерживались большевики. Декретом Совнаркома от 10 ноября 1917 года вместе с сословиями, званиями, титулами и старорежимными орденами герб и флаг были упразднены. Но принять решение оказалось легче, чем выполнить. Государственные органы продолжали существовать и функционировать, поэтому еще полгода старый герб использовали там, где было необходимо, на вывесках с обозначением органов власти и в документах. Новый герб России был принят вместе с новой конституцией в июле 1918 года. Первоначально колосья не венчала пятиконечная звезда, ее ввели через несколько лет, как символ единения пролетариата пяти континентов планеты.

Казалось, что двуглавый орел окончательно отправлен в отставку, но словно сомневаясь в этом, власти не спешили убирать орлов с башен московского кремля. Это произошло только в 1935 году, когда Политбюро ЦК ВКПб решилось заменить прежние символы рубиновыми звездами. В 1990 году Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и государственного флага РСФСР. После всестороннего обсуждения Правительственная комиссия предложила рекомендовать Правительству герб — золотого двуглавого орла на красном поле. С Кремлевских башен орлов сняли в 1935 году. Возрождение Российского Орла стало возможным после распада СССР и с возвращением России подлинной государственности, хотя разработка государственных символов Российской Федерации велась еще с весны 1991 г., в бытность существования СССР.

Причем в этом вопросе с самого начала присутствовали три подхода: первый – усовершенствовать чуждую для России, но ставшую привычной советскую символику; второй – принятие принципиально новых, без идеологии, символов государственности (березового листа, лебедя и т. п.); и, наконец, третий – восстановление исторических традиций. За основу было взято изображение двуглавого Орла со всеми его традиционными атрибутами государственной власти.

Однако символика гербовых изображений переосмыслена и получила современное толкование, более отвечающее духу времени и демократическим переменам в стране. В современном значении короны на Государственном гербе Российской Федерации могут рассматриваться так же, как символы трех ветвей власти – исполнительной, представительной и судебной. Во всяком случае, их не следует отождествлять с символами империи и монархии. Скипетр (первоначально как ударное оружие – булава, шестопер – символ военачальников) может толковаться как символ защиты суверенитета, держава – символизировать единство, целостность и правовой характер государства.

Византийская империя была евроазиатской державой, в ней жили и греки, и армяне, и славяне, и другие народы. Орел в ее гербе с головами, смотрящими на Запад и на Восток, символизировал, в том числе и единство этих двух начал. Это актуально и для России, которая всегда была страной многонациональной, объединяющей под одним гербом народы и Европы и Азии. Державный орел России – не только символ ее государственности, но и символ наших древних корней, тысячелетней истории.

Еще в конце 1990 г. Правительством РСФСР было принято Постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. К работе по подготовке предложений по этому вопросу были привлечены многие специалисты. Весной 1991 г. чиновники пришли к выводу, что Государственным гербом РСФСР должен быть золотой двуглавый Орел на красном поле, а Государственным флагом – бело-сине-красный флаг.

В декабре 1991 г. Правительство РСФСР на своем заседании рассмотрело предложенные варианты герба, и одобренные проекты были направлены на доработку. Созданная в феврале 1992 г. Государственная геральдическая служба Российской Федерации (с июля 1994 г. – Государственная герольдия при Президенте Российской Федерации) во главе с заместителем директора Государственного Эрмитажа по научной работе (государственный герольдмейстер) Г.В. Вилинбаховым имела одной из задач участие в разработке государственной символики.

Окончательный вариант Государственного герба Российской Федерации утвержден Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1993 г. Автор эскиза герба художник Е.И. Ухналев. Государственный герб Российской Федерации. Утвержден 30 ноября 1993 г.

Восстановление многовекового, исторического символа нашего Отечества – Двуглавого Орла – можно только приветствовать. Однако следует учитывать очень важный момент, – существование восстановленного и узаконенного герба в том виде, в котором мы его видим теперь повсеместно, налагает на государство немалую ответственность.

Об этом же пишет в своей, недавно вышедшей книге «Истоки русской геральдики», А.Г. Силаев. В своей книге автор, на основе кропотливого изучения исторических материалов, очень интересно и широко раскрывает саму суть происхождения образа Двуглавого Орла, его основу – мифологическую, религиозную, политическую.

В частности, речь идет о художественном воплощении нынешнего герба Российской Федерации. Да, действительно, к работе над созданием (или воссозданием) герба новой России было привлечено много специалистов, художников. Было предложено большое количество прекрасно выполненных проектов, однако почему-то выбор пал на эскиз, выполненный человеком, на самом деле далеким от геральдики. Иначе как объяснить тот факт, что в нынешнем изображении двуглавого орла присутствует ряд досадных, заметных любому профессиональному художнику, огрехов и неточностей.

Вы где-нибудь видели узкоглазых орлов в природе? А с клювами попугаев? Увы, изображение двуглавого орла не украшают и очень худые лапы, и редкое оперение. Что касается описания герба, к сожалению, и оно остается с точки зрения правил геральдики неточным и поверхностным. И все это присутствует в Государственном гербе России! Где, в конце концов, уважение к своей национальной символике и собственной истории?! Неужели так сложно было более тщательно изучить геральдические изображения предшественников современного орла – старинные российские гербы? Ведь это богатейший исторический материал!

https://masterok.livejournal.com/694406.html

http://ria.ru/politics/20081130/156156194.html

http://nechtoportal.ru/otechestvennaya-istoriya/istoriya-ger...

http://www.ptiburdukov.ru/index.php?page=history&calenda...

https://www.calend.ru/events/6027/

http://wordweb.ru/2011/04/19/orel-dvoeglavyjj.html

https://historyrussia.org/sobytiya/11-aprelya-1857-goda-impe...

https://tverdyi-znak.livejournal.com/3144210.html