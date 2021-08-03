Фальсификатор Мединский просветит народ по части истории

Отставной министр культуры Владимир Мединский получил третью должность. Теперь он не только помощник президента и глава Российского военно-исторического общества, но и председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Согласно указу Владимира Путина столоначальник займётся «сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

Мудрое решение национального лидера можно сравнить одновременно с запуском козла в огород и направлением осла на ловлю мышей. На ниве сохранения исторической памяти Мединский особо отличился, прославляя пособника Гитлера и одного из организаторов блокады Ленинграда, главнокомандующего финской армией Карла Маннергейма. Водрузив мемориальную доску Маннергейма, в городе, который тот морил голодом, министр потом долго возмущался несознательностью питерцев, добившихся её снятия.

Просветительская деятельность экс-министра регулярно сопровождается обвинениями в плагиате. Изучив автореферат его докторской диссертации, портал «Актуальная история» обнаружил там множество фрагментов из чужих научных работ без ссылок на авторов. Та же картина и в многочисленных книгах Мединского.

Рассказывая о Крымской войне, просветитель позаимствовал абзацы из путеводителя по Франции для российских туристов. Обличая антисанитарию средневековой Европы, прихватизировал фрагменты из книги левого публициста. Например, в обеих можно прочесть, что«крестоносцы поразили и арабов, и византийцев тем, как от них разило. Запад предстал для Востока синонимом дикости, грязи и варварства, да он и был этим варварством»,только Кара-Мурза издался раньше, и в его тексте уточнено, что от крестоносцев воняло как от бомжей.

Пассажи о Святой Руси списаны у публициста Андрея Горянина, а рассказ об истреблении аборигенов Тасмании позаимствован у фольк-историка Андрея Буровского. Он числится у Мединского научным редактором, но после таких совпадений поневоле можно заподозрить, что речь идёт о реальном авторстве.

Неудивительно, что издания, подписанные фамилией свежеиспечённого обер-просветителя, переполнены фальшивками, как и его интервью. Мединский может ляпнуть, что Иван Грозный потомок сына римского императора Октавиана Августа, забыв, что у того сыновей вообще не было.

С восторгом описывает потопление советскими лётчиками японского авианосца «Ямато», которого никогда не существовало.

Пафосно рассказывает о насмешках русских солдат Семилетней войны над трусливыми британцами сэра Джона Черчилля, герцога Мальборо, хотя российские и британские полки тогда не сталкивались между собой. Сам герцог скончался за тридцать с лишним лет до начала войны и тоже никогда с русской армией не сражался.

Отдельные абзацы в книгах с фамилией Мединского на обложке противоречат друг другу. В той, что списана с путеводителя по Франции можно прочесть, что в результате Крымской войны «Россия не потеряла ни одного квадратного сантиметра своей территории». Другая, напротив, признаёт потерю «устья Дуная, южной части Бессарабии».

Ещё смешнее с Семилетней войной. «Ни англичане, ни французы разбить Фридриха Великого не смогли, — информирует нас Мединский № 1, но Мединский № 2 его опровергает: — Ни австрийцы, ни французы разбить Фридриха Великого не смогли.

Врут оба: англичане не разбивали Фридриха, поскольку были его основными союзниками. Зато австрийский главнокомандующий Леопольд Даун дважды громил прусского короля — 18 июня 1757 года при Колине и 14 октября 1758 года при Хокхирхе.

Считаясь истинно духоскрепным патриотом, хранитель исторической памяти очень любит украдкой вылить ночной горшок на великих деятелей отечественного прошлого. Например, на прославленного оружейника Михаила Калашникова, заявив, что тот свой знаменитый автомат не конструировал. Или на императора Петра I — он, оказывается, не создал, а уничтожил русский флот и вообще был трусом…

Стоит ли удивляться, что глава государства направил промывать мозги дорогим россиянам столь одиозного субъекта? Нет, поскольку сам он по части подобных исторических пассажей ничем не уступит помощнику. То треть 8-тысячного гарнизона Брестской крепости в чеченцы запишет, хотя в составе дислоцировавшихся в ней и окрестностях частях вайнахов служило чуть более 200. То 80% первого большевистского совнаркома евреями объявит, несмотря на то, что там из 14 человек таковыми являлись только Троцкий и четверть Ленина. Ну и конечно, не забудет пнуть клятых коммунистов, отметив, что Сталинградская битва «единственный пример за всю Отечественную войну, когда, несмотря на то, что с нашей страны были ужасные потери, потери противника были ещё больше». Хотя таких операций известно немало. Битва за Берлин, Висло-Одерская и Ясско-Кишинёвская операции, оборона Молдавии и Одессы и другие. Включая освобождение Крыма, где мы потеряли около 18 тысяч убитыми, перебив, утопив в Чёрном море и взяв в плен порядка 100 тысяч оккупантов.

Родство душ налицо, да и подобный орган уже создавался Кремлём в 2009 году и назывался Комиссией по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Наряду с Мединским, в ней состояли не менее маститые фальсификаторы — телеведущий Николай Сванидзе и директор Института научной информации по общественным наукам Юрий Пивоваров. Сванидзе помимо прочего объявил, что из-за бездарного Сталина Гитлер дошёл до Урала, а Красная армия потеряла при штурме Берлина 500 тысяч убитыми. Пивоваров сообщил, что большевики не арестовывали Временное правительство, а бандит Александр Невский подло напал у Чудского озера на мирных крестоносцев.

В реальности на момент максимального продвижения на восток вермахт находился почти в 1000 километрах от Урала. В ходе Берлинской операции погибло около 92 тысяч советских и польских солдат, а гитлеровцы лишились почти 600 тысяч убитыми и пленными. Арест министров Временного правительства описан в их собственных мемуарах. Битве у Чудского озера предшествовал захват ливонскими рыцарями Изборска и Пскова. Но какая разница, если твоя цель постоянно поливать Россию помоями, выставляя её вековым врагом цивилизации и тупиковой ветвью человечества. Именно этим кремлёвские «борцы с фальсификацией истории» и занимались.

Комиссия Сванидзе, Пивоварова и других не менее колоритных кадров, типа поклонника организатора Армянского легиона вермахта Гарегина Нжде — депутата Госдумы от «Единой России» Константина Затулина, испарилась, съев за четыре года выделенный на неё бюджет. Сейчас на смену старым фальсификаторам подросли новые, которым тоже очень хочется пилить и осваивать. Возможно, среди них окажется и партнёр Мединского Буровский, считающий, что стране, в которой он проживает, «нужны не книги, а хорошая оккупационная армия — как в Германии 1945−1960 годов».