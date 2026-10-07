Борщ с грибами и килькой в томатном соусе и борщ со щавелем и яйцом

Впервые этот шедевр кулинарного искусства я откушала в Херсоне, когда гостила у родственников. Однажды увидела, как хозяйка готовит борщ, но меня удивило, что она в приготовлении использовала консервы «Килька в томатном соусе». Вначале я была удивлена, потом шокирована. У нас на Дону готовят борщи, и существует много рецептов, но такого рецепта я не припомню.

Хозяйка пояснила, что борщ с грибами и килькой в томатном соусе это летний рецепт борща и он очень вкусный. Я ждала с нетерпением, очень хотела попробовать. Наступил час обеда, все сели за стол, разлили борщ по тарелкам. От него исходил такой аромат!!! С тех пор в моем меню есть этот борщ.

Рецептом решила поделиться с вами. Борщ получается вкусный, питательный и каждый витамин на своем месте.

Ингредиенты:

Грибы - 200 г.

Консервированная фасоль – 300 г.

Картофель – 4-5 шт. (400 г.)

Капуста - 250-300 г.

Свекла -100 г.

Морковь - 1 шт.

Томатная паста - 2 с верхом столовые ложки.

Подсолнечное масло - 60 мл.

Лук - 2 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Соль, перец черный молотый – по вкусу.

Сметана - 100 г.

Зелень - укроп, петрушка.

«Килька в томатном соусе» - 1 банка.

Приготовление борща

В кастрюлю налить 3 литра холодной воды, нашинковать лук, 2 лавровых листа, 2 столовых ложки растительного масла. Поставить на огонь и довести до кипения. Бульон кипятить еще 3- 4 минуты. Очистить картофель, вымыть в проточной воде, нарезать небольшими кубиками, положить картофель в кипящий бульон и варить на слабом огне. Грибы, желательно шампиньоны, вымыть, нарезать пластинками и обжарить. Если вы будете использовать лесные грибы, то такие грибы желательно вначале отварить, а затем нарезать и обжарить. Лук очистить от кожуры. Мелко нарезать. Морковь очистить. Натереть на крупной терке. Свеклу очистить. Натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить от плодоножки и семян. Нарезать мелкой соломкой Лук, морковь, свеклу, болгарский перец и обжарить на слабом огне до полуготовности. Томатную пасту развести бульоном и добавить в обжаренные овощи. Продолжить обжарку овощей на слабом огне еще 5 минут. Капусту нашинковать и добавить в кипящий бульон. Затем добавить зажарку из овощей и варить до полной готовности картофеля и капусты на слабом огне. Капуста с картофелем сварились. В кипящий бульон добавить обжаренные грибы, фасоль. Дать бульону прокипеть еще 3 минуты. Добавить «Кильку в томатном соусе». Посолить, поперчить. Довести до кипения и снять с огня. Дать борщу настояться 10-15 минут.

Борщ с грибами и килькой в томатном соусе готов. Приглашайте семью к обеденному столу. Подавайте борщ со сметаной и мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа.

Зеленый борщ со щавелем и яйцом

Пошаговый рецепт подскажет хозяйкам, как правильно варить зеленый борщ – витаминное весеннее первое блюдо на основе ароматного бульона с добавлением яиц и щавеля. Что может быть лучше? Тем более, что зеленый борщ приготовлен по рецепту наших бабушек. Борщ не только вкусен, но и полезен, так как содержит массу витаминов.

Зеленым такое первое блюдо называют из-за характерного цвета, который приобретает борщ благодаря щавелю. В России это блюдо называют зелеными щами, в Украине зеленым борщом.

Ингредиенты:

Картофелины – 2 шт.

Говядина свежая – около 1 кг.

Морковка свежая – 1 шт.

Укроп и петрушка свежие – по несколько веточек.

Луковица крупная – 1 головка.

Щавель свежесобранный – большой пучок.

Яйца крупные, предварительно отваренные – 3 шт.

Соль, молотый перец – применять по вкусу.

Лаврушка – 2 листочка.

Вода – 2 л.

Сметана жирная – для подачи к столу.

Приготовление

Борщ со щавелем и яйцом готовится довольно просто. Но прежде чем приступить к термической обработке всех ингредиентов их следует правильно подготовить.

Говяжье мясо хорошенько моют, срезая жесткие жилки, пленки и прочее. Затем приступают к обработке овощей.

Картофельные клубни, репчатую луковицу и морковку очищают от кожуры, после чего некрупно шинкуют.

Что касается свежей зелени, в том числе щавеля, то их выкладывают в дуршлаг и хорошенько моют под сильным напором воды. После этого ингредиенты стряхивают и мелко рубят острым ножом. Также отдельно отваривают куриные яйца. Их чистят и шинкуют небольшими кубиками.

Варка супа на плите

Рецепт приготовления такого супа предусматривает применение глубокой кастрюли. В нее вливают обычную воду и выкладывают мясо.

Поставив ингредиенты на сильный огонь, их доводят до кипения, после чего снимают образовавшуюся серую пенку, используя шумовку. В таком виде бульон солят, добавляют листочки лаврушки, закрывают крышкой и варят на малом огне пол часа. При необходимости в суп можно добавить какие-либо специи.

Потом доводят будущий борщ до кипения и через 15 минут после повторного закипания в блюдо добавляют кубики картофеля. Их варят около 20 минут (до мягкого состояния).

После того как овощи и мясо приготовятся, к ним добавляют всю зелень и хорошенько мешают. Через 5 минут после закипания ингредиентов в бульон выкладывают порубленные куриные яйца. Проварив борщ еще 2 минуты его снимают с плиты, выдерживают под крышкой на протяжении 15 минут, а затем раскладывают по тарелкам и заправляют ложечкой свежей сметаны.

Преподносить такой обед к столу желательно вместе с ломтиком белого хлеба. Борщ со щавелем и яйцами получается не только очень вкусным, но и довольно полезным.

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