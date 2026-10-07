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Мы из Советского Союза

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Борщ с грибами и килькой в томатном соусе и борщ со щавелем и яйцом

Борщ из кильки

Впервые этот шедевр кулинарного искусства я откушала в Херсоне, когда гостила у родственников. Однажды увидела, как хозяйка готовит борщ, но меня удивило, что она в приготовлении использовала консервы «Килька в томатном соусе». Вначале я была удивлена, потом шокирована. У нас на Дону готовят борщи, и существует много рецептов, но такого рецепта я не припомню.

Консервы - Килька обжаренная в томатном соусе

Хозяйка пояснила, что борщ с грибами и килькой в томатном соусе это летний рецепт борща и он очень вкусный. Я ждала с нетерпением, очень хотела попробовать. Наступил час обеда, все сели за стол, разлили борщ по тарелкам. От него исходил такой аромат!!! С тех пор в моем меню есть этот борщ.

Рецептом решила поделиться с вами. Борщ получается вкусный, питательный и каждый витамин на своем месте.

Ингредиенты:

  • Грибы - 200 г.
  • Консервированная фасоль – 300 г.
  • Картофель – 4-5 шт. (400 г.)
  • Капуста - 250-300 г.
  • Свекла -100 г.
  • Морковь - 1 шт.
  • Томатная паста - 2 с верхом столовые ложки.
  • Подсолнечное масло - 60 мл.
  • Лук - 2 шт.
  • Болгарский перец - 1 шт.
  • Соль, перец черный молотый – по вкусу.
  • Сметана - 100 г.
  • Зелень - укроп, петрушка.
  • «Килька в томатном соусе» - 1 банка.

Приготовление борща

  1. В кастрюлю налить 3 литра холодной воды, нашинковать лук, 2 лавровых листа, 2 столовых ложки растительного масла. Поставить на огонь и довести до кипения. Бульон кипятить еще 3- 4 минуты.
  2. Очистить картофель, вымыть в проточной воде, нарезать небольшими кубиками, положить картофель в кипящий бульон и варить на слабом огне.
  3. Грибы, желательно шампиньоны, вымыть, нарезать пластинками и обжарить. Если вы будете использовать лесные грибы, то такие грибы желательно вначале отварить, а затем нарезать и обжарить.
    Так будет намного вкуснее.
  4. Лук очистить от кожуры. Мелко нарезать.
  5. Морковь очистить. Натереть на крупной терке.
  6. Свеклу очистить. Натереть на крупной терке.
  7. Болгарский перец очистить от плодоножки и семян. Нарезать мелкой соломкой
  8. Лук, морковь, свеклу, болгарский перец и обжарить на слабом огне до полуготовности.
  9. Томатную пасту развести бульоном и добавить в обжаренные овощи.
  10. Продолжить обжарку овощей на слабом огне еще 5 минут.
  11. Капусту нашинковать и добавить в кипящий бульон.
  12. Затем добавить зажарку из овощей и варить до полной готовности картофеля и капусты на слабом огне.
  13. Капуста с картофелем сварились. В кипящий бульон добавить обжаренные грибы, фасоль. Дать бульону прокипеть еще 3 минуты.
  14. Добавить «Кильку в томатном соусе».
  15. Посолить, поперчить. Довести до кипения и снять с огня.
  16. Дать борщу настояться 10-15 минут.

Борщ из кильки в томатном соусе

Борщ с грибами и килькой в томатном соусе готов. Приглашайте семью к обеденному столу. Подавайте борщ со сметаной и мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа.

Зеленый борщ со щавелем и яйцом

Зеленый борщ со щавелем и яйцом

Пошаговый рецепт подскажет хозяйкам, как правильно варить зеленый борщ – витаминное весеннее первое блюдо на основе ароматного бульона с добавлением яиц и щавеля. Что может быть лучше? Тем более, что зеленый борщ приготовлен по рецепту наших бабушек. Борщ не только вкусен, но и полезен, так как содержит массу витаминов.

Зеленым такое первое блюдо называют из-за характерного цвета, который приобретает борщ благодаря щавелю. В России это блюдо называют зелеными щами, в Украине зеленым борщом.

Ингредиенты:

  • Картофелины – 2 шт.
  • Говядина свежая – около 1 кг.
  • Морковка свежая – 1 шт.
  • Укроп и петрушка свежие – по несколько веточек.
  • Луковица крупная – 1 головка.
  • Щавель свежесобранный – большой пучок.
  • Яйца крупные, предварительно отваренные – 3 шт.
  • Соль, молотый перец – применять по вкусу.
  • Лаврушка – 2 листочка.
  • Вода – 2 л.
  • Сметана жирная – для подачи к столу.

Приготовление

Борщ со щавелем и яйцом готовится довольно просто. Но прежде чем приступить к термической обработке всех ингредиентов их следует правильно подготовить.

Говяжье мясо хорошенько моют, срезая жесткие жилки, пленки и прочее. Затем приступают к обработке овощей.

Картофельные клубни, репчатую луковицу и морковку очищают от кожуры, после чего некрупно шинкуют.

Что касается свежей зелени, в том числе щавеля, то их выкладывают в дуршлаг и хорошенько моют под сильным напором воды. После этого ингредиенты стряхивают и мелко рубят острым ножом. Также отдельно отваривают куриные яйца. Их чистят и шинкуют небольшими кубиками.

Варка супа на плите

Рецепт приготовления такого супа предусматривает применение глубокой кастрюли. В нее вливают обычную воду и выкладывают мясо.

Поставив ингредиенты на сильный огонь, их доводят до кипения, после чего снимают образовавшуюся серую пенку, используя шумовку. В таком виде бульон солят, добавляют листочки лаврушки, закрывают крышкой и варят на малом огне пол часа. При необходимости в суп можно добавить какие-либо специи.

Потом доводят будущий борщ до кипения и через 15 минут после повторного закипания в блюдо добавляют кубики картофеля. Их варят около 20 минут (до мягкого состояния).

После того как овощи и мясо приготовятся, к ним добавляют всю зелень и хорошенько мешают. Через 5 минут после закипания ингредиентов в бульон выкладывают порубленные куриные яйца. Проварив борщ еще 2 минуты его снимают с плиты, выдерживают под крышкой на протяжении 15 минут, а затем раскладывают по тарелкам и заправляют ложечкой свежей сметаны.

Борщ со щавелем и яйцом

Преподносить такой обед к столу желательно вместе с ломтиком белого хлеба. Борщ со щавелем и яйцами получается не только очень вкусным, но и довольно полезным.

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