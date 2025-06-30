Маски сняты

Задержания на Урале. Из-за рубежа несётся уже даже не требование, а обвинение.

Недавние массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге вылились в очередные «выяснения отношений» со стороны официального Баку. В адрес нашей стороны из-за рубежа несется обвинительное негодование - мол, русские арестовывают просто так наших людей на улице.

Было сразу очевидно, что для «просто так» не будут привлекать силовиков для задержания десятков человек. К тому же, если следователям нечего предъявить подозреваемым в виде улик и доказательств, задержание совершенно бессмысленно и, более того, работает против следователей. От такого задержания у следователей и силовиков вообще могут быть большие проблемы, заметил в комментарии Царьград политолог, историк Владимир Ружанский.На вопрос, почему же Азербайджан ведёт себя так нагло по отношению к России, эксперт объяснил:«Здесь стоит рассмотреть не только этот конкретный случай, но и все события, происходящие с 2020 года. Например, сбитый наш военный вертолёт и убийство русских офицеров в Карабахе. За это с Азербайджана никто не спросил. Более того, власти Азербайджана считают себя вправе предъявлять требования к России, как к какой-то своей автономной области».По его мнению, в целом было бы неплохо расследовать, кому помогают азербайджанские олигархи в России.Екатеринбург как зеркало гибридной войны, которая началась не сегодня, но точно продолжится завтраНе стал сразу писать про ситуацию в Екатеринбурге, потому что понимал, что это не просто шум и давление диаспор, а это будет очень громкое гибридное сражение... Но обо всем по порядку.Если враг внутри, он говорит чужими словами и требует своих прав27 июня в Екатеринбурге ФСБ и силовые структуры провели обыски и задержания в отношении членов азербайджанской ОПГ. Задержано порядка 50 человек, девятеро - под судом, двое, которые оказали сопротивление - мертвы.И почти сразу началось то, что я давно называю системным сценарием гибридного давления. Не прошло и суток, как МИД Азербайджана вызвал российского поверенного, выкатил официальную ноту протеста, а через два дня Баку отменил визит вице-премьера РФ Оверчука.Но что особенно характерно: в заявлении Баку не говорится о деталях дел, о судебных обвинениях или фактах. Там говорится о «жестокости», о «нарушении прав человека», об «этнической неприязни». То есть - всё по методичке ментальной войны, где даже борьба с криминалом объявляется дискриминацией.Кто говорит и зачем?– МИД Азербайджана требует "срочного расследования" против российских силовиков.– Депутаты парламента Азербайджана говорят о «грубом насилии по национальному признаку».– Местные СМИ и эксперты описывают ситуацию как «массовое этническое давление».– Правозащитные круги в Баку уже вовсю обсуждают «дискриминацию тюрок».Вы ещё сомневаетесь, идёт ли против России чужая стратегическая игра?Как это работает: сценарий гибридного давления, при котором факты переворачиваются, важные детали умалчиваются, давление идет по линии эмоций.Атака на силовиков РФ: любые действия органов интерпретируются как «преступление».Диаспора в роли "жертвы": всё подаётся как охота на азербайджанцев, а не преступников.Политическая истерика: отмена визитов, ноты, угрозы ухудшения отношений.СМИ и соцсети: активная раскачка через турецкие и азербайджанские каналы.Международный шум: попытка втянуть западные правозащитные структуры.Если это не гибридная операция, то что?Историческая память коротка? У меня - нет.В 2013 году Бирюлёво загорелось после того, как азербайджанец убил русского парня. Результат? Беспорядки, истерика в СМИ, а на переговорах с Баку наши дипломаты... оправдывались.В 2009 году Азербайджан обвинил Россию в поставках оружия Армении и потребовал объяснений, несмотря на отсутствие договора между РФ и Азербайджаном.В 2025 - после крушения самолёта Азал нас обвинили в атаке на гражданский борт. И снова - не расследование, а ультиматум.Понимаете, в чём суть? Это система требований, оформленных в форму правозащитного манифеста.Пока власти и коренные народы не поймут, что миграция - это поле боя, мы будем идти к точке, в которой получим поражение изнутри наших границ.Я говорю об этом не первый год. Миграция - это не просто люди, приехавшие на заработки. Это - контингент: контингент, связанный с родиной, контингент, который может быть активирован.Это военный контингент гибридных войн.И когда их родина начинает говорить через них - уже не важно, сколько законов нарушено и нарушены ли они вообще.Важно, что каждый обыск у кровавых преступников превращается в "этноцид", каждое даже административное дело - в "политическое преследование".Миграционная политика без контроля - это оружие в чужих руках.Государство, допускающее неясность в том, кто на его земле имеет право говорить от имени силы, сдаёт первый бастион.Главный вопрос с азербайджанской гибридной атакой: что делать?Миграция, которую нам подавали как благо и неизбежность - это стратегия гибридной войны на уничтожение России и русских...Жёсткий дипломатический ответ. Не извиняться, а поднимать встречные факты - преступность диаспор, давление на суд, шантаж.Ограничение транснациональной лояльности. Нет двойной игры - либо ты гражданин России, либо нет. На гражданина России распространяются российские законы.Контроль за миграцией. Прозрачность, фильтрация, закрытие каналов "семейного лоббизма".Создание альтернативы. Поддержка русских семей, русских территорий, русских кадров. Без этого миграция всегда будет оружием.И главное:И Азербайджан - это не государство-друг и азербайджанцы - не братский народ. А они - прокси-инструмент Турции и англосаксонского мира, который давно уже действует не флагами, а сетями влияния.Россия обязана быть холодной, стратегичной и суверенной. Иначе нас разберут по частям. Сначала через диаспоры, а уже скоро и через улицу.Как же донести уже до наших стратегов, что война выигрывается в уме до первого выстрела?И уж поверьте, для войны внутри России у азербайджанской диаспоры очень много ресурсов, которые им дали через возможность заработка на теневых рынках, типа Садовода, Фуд-сити в Москве, Алексеевского в Воронеже и много где еще по всей России.Если наша власть просядет и не использует конкретно этот скандал, созданный Азербайджаном, чтобы навести порядок по всем направлениям и уничтожить диаспору как ОПГ, мы стратегически проиграем. Не только в этой гибридной битве с Азербайджаном, но и со всеми, потому что остальные пойму, что именно так можно и нужно с Россией.

Этого нельзя допустить!

И пошло-покатилось

Парламентская делегация Азербайджана сразу же отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ, сообщили в Милли Меджлисе.

Заседание должно было пройти в Москве.

Ну отлично же, Азербайджан не Китай и вообще разрыв торговли и отношений с этим токсичным турецким сателлитом нам никак не повредит, но повредит Азербайджану. Так что, не останавливайтесь там!

В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, организуемые российскими государственными и частными учреждениями. Об этом сообщили в азербайджанском Министерстве культуры. Ранее отменили визит вице-премьера Оверчука.

В Азербайджане начали отменять все культурные мероприятия российских государственных и частных структур

Купившим билеты на такие события предлагается вернуть их в пунктах продаж или через онлайн-платформы. Эк, размахнулись!

Тут и русофобская азерская пресса подключилась.Вот что пишет азербайджанское издание Vesti:

Вспомним трагические события в Екатеринбурге, где Федеральная служба безопасности провела жестокую операцию против азербайджанской семьи Сафаровых. В результате пыток и жестокого обращения погибли двое братьев — Зияддин и Гусейн Сафаровы. Это не просто очередная криминальная история — это символ того, как государство использует репрессии и насилие против тех, кого считает «врагами» внутри страны. Мигранты, мусульмане, представители национальных меньшинств — они превращаются в людей второго сорта, которых можно не только угнетать и унижать, но и использовать как пушечное мясо в бесконечных конфликтах, которые уже давно стали чуждыми для рядовых россиян.

Россия сегодня — это тюрьма народов, империя, которая поедает сама себя. Кавказ, южане, мигранты — все, кто не вписывается в стереотип «русского православного мужчины с иконой и автоматом», становятся мишенью. Но история показывает: шовинизм — это путь к разрушению. Империи, которые перестают уважать собственные народы, обречены на крах. И Россия, к сожалению, не станет исключением.

Особое место в этом контексте занимает Азербайджан. Кремль не только не пытается наладить конструктивные отношения, но и открыто бросает вызов соседу — сбитый гражданский самолёт, кибератаки на азербайджанские ресурсы, не впущенные депутаты. Плевок в лицо союзнику. Кремль забывает, что это уже не 90-е, и Баку — не проситель на паперти. Это — независимое государство, с сильной армией, с союзниками и с исторической памятью!

Про армию да смешно. Сильная она только в глазах армян. Грузины в 2008 тоже считали, что у них армия сильная. В общем, в азербаджайнской прессе русофобия расцветает полным ходом.Постоянно припоминают рухнувший из-за двух идиотов-пилотов граждан Азербайджана самолет, хотя это мы должны предьявлять.

Припоминают факт, что мы не пустили их депутата, который оскорбил РФ, что нормально.Азербайджан очень радикализировался и стал агрессивным по отношению к РФ, несмотря на прогибы травоядных из нашего МИДа. Значит начинают дипподготовку для будущего нападения на Армению и пробития Занзегурского коридора.

Все эти накаты-хорошо, еще один повод начать уже пересматривать отношения с этой токсичной страной.



А дальше идет уже откровенная не только истерика, но и призывы к развязыванию если не войны, тогда что?Азербайджанское СМИ назвало президента РФ Владимира Путина шовинистом.

Обвиняют так же и РПЦ. И это всё после того как в Екатеринбурге накрыли банду азербайджанских киллеров, которые на протяжении многих реально убивали людей, под прикрытием ОПГ-диаспоры.

Для понимания, в Азербайджане нет независимых СМИ, они либо пишут, что говорит администрации, либо их закрывают.

Кроме того, Азербайджан наводнил Россию своими агентами влияния, которые постоянно оправдывают антироссийскую политику страны гнилых помидоров. Сейчас будет тоже самое, вот увидите.

Далее азербайджанские СМИ пишут, что бизнесмен Ильгам Рагимов осудил задержание азербайджанских убийц. Рагимов до 2018 был партнёром по бизнесу Года Нисанова и Зараха Илиева, совладельцем «Киевской площади», а это рынок «Садовод», «Фудсити» и много чего ещё. Сейчас по данным СМИ он является совладельцем антипинскогого НПЗ. Форбс оценивал его состояние в $500 млн.

Кроме этого:

— почётный профессор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;

— иностранный член Российской академии наук;

— почётный доктор Санкт-Петербургского государственного университета.

А сам отирается в Турции.

Правда это или фейк азербайджанских СМИ, неизвестно.

Дальше еще круче.

Журналист из Азербайджана призвал сжечь посольство России в Баку

На фоне громкого дела банды Сафаровых в Екатеринбурге, обвиняемой в заказных убийствах, азербайджанский журналист Афган Мухтарлы допустил откровенно провокационные и русофобские высказывания. Он призвал буквально «сжечь посольство России», обвинив Москву в якобы гибели «пятерых соотечественников». При этом Мухтарлы намеренно переврал факты: погиб один человек, и в числе обвиняемых — этнические азербайджанцы, многие из которых давно живут в России. Так что - это внутреннее дело России в отношении собственных граждан.

Ему вот тут отвечают:Мухтар, видимо, не шарит, сколько всего в России принадлежит азерботам и при этом отлично горит. А сколько азерботов здесь "зарабатывают" на жизнь... вообще не сосчитать!

На фоне попыток прямого вмешательства во внутренние дела России азербайджанского МИДа, к вакханалии в СМИ подключаются все новые персонажи с азербайджано-турецкими кошельками за спиной. Вот еще одна турецкая азербайджэанка выступила. Проживающие в Турции азерботские нацики призывают помидорников в России к протестам и массовым беспорядкам. Стараются люди, очень хотят, чтобы вопрос с понаехавшими из закавказского бандустана было покончено раз и навсегда.

Айгюн Аттар — председателя правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция–Азербайджан.

Помимо слов про «тюрьму народов» и «русский шовинизм» она открыто призвала находящихся в России трех миллионов азербайджанских турков и пантюркистов «выразить протест», фактически призывая к восстанию.

Это отлично ложится на слова о том, что диаспоры представителей стран ближнего зарубежья — фактор нестабильности и инструмент политического влияния третьих государств.

В свете таких заявлений у ответственных за миграционную политику есть очередной (какой уже там по счету) повод задуматься: а нам вообще нужны в стране те, кого враждебные России силы открыто называют «Троянским конем»?

Поэтому ужесточение законодательства, когда мигрантов фильтруют на въезде и мигом депортируют за нарушения, а организаторов «раздачи паспортов» судят по статье о госизмене — сегодня не прихоть, а вопрос национальной безопасности и вообще будущего страны. отмечает Рыбарь

И далее он продолжает:

Эти группировки годами контролировали целые сегменты подпольного рынка: алкоголь, наркотики, игорный бизнес, проституцию и вымогательство. При этом использовалась структура диаспоры, которая служила и каналом влияния, и прикрытием.

К сожалению, проблема долго игнорировалась. Несмотря на регулярные сигналы о давлении на бизнес, внутренней конкуренции и резонансных преступлениях , вопрос по сути оставался за пределами повестки.

Это позволило криминальной сети закрепиться, развить инфраструктуру, нарастить ресурсы. Причем настолько, чтобы лидер диаспоры мог заставить извиняться прошлого губернатора Свердловской области.

Однако последние задержания и активизация правоохранительных органов показывают, что ситуация меняется. С приходом нового врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и полпреда Президента РФ в УрФО Артёма Жоги силовой блок региона, похоже, получил больший политический ресурс для работы с этой проблемой.

Теперь важно, чтобы борьба с этническими ОПГ приобрела комплексный характер. Для долгосрочного эффекта необходимо не только усиление контроля за миграцией, но и изоляция представителей диаспор: любые контакты с ними должны априори стать токсичными и провоцировать максимальное общественное порицание.

Чтобы российские чиновники средней руки трижды подумали, прежде чем помогать порешать вопросы вчерашним мигрантам. А позитивный опыт Свердловской области потом вполне можно будет распространить и на другие регионы РФ.

Два майора предлагают:

"Партнёры" лучше всего сейчас понимают язык денег, поэтому нам кажется, что инструментов в России для приведения в чувство азербайджанского МИДа и их ставленников достаточно.

1. Дипломатические — объявление госпожи Аттар персоной нон-грата, исключение ее из любых переговорных групп и встреч на официальном уровне между странами. Отказ от проектов, в которых она принимает участие.

2. Административные — регулярные рейды Росгвардии с оперативниками ЦПЭ и представителями военкоматов по азербайджанским овощным и строительным базам в каждом городе страны.

3. Экономические — внезапное нахождение Роспотребнадзором кишечных палочек, мух, гусениц в продукции, ввозимой Азербайджаном в Россию.

4. Культурные — отмена всех концертов представителей азербайджанской сцены и культуры (начали бы с концерта Эмина в Питере и Москве).

5. Информационные — публикация подробностей об убийствах спецслужбами Украины граждан Азербайджана при атаках на Крым.

Восток — дело тонкое, поэтому доброе слово лучше нести туда с железобетонными аргументами, потому что озабоченность давно никого не интересует. Ну и диаспоры все пора приводить к нормальному бою — реестр в РКН, регистрация в Минюсте и далее по списку.