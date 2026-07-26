Значение Анапы

В 1781 году на месте поселения Анапа на восточном берегу Чёрного моря турками под руководством французских инженеров была построена сильная крепость с целью обеспечения влияния Турции на мусульманские народы Северного Кавказа и как база будущих операций против России на Кубани и на Дону, а также против Крыма.

Крепость была построена на вдающемся в море мысе и тремя сторонами вплотную примыкала к морю. К суше примыкала только одна восточная сторона, которая была оборудована высоким валом и глубоким рвом с отвесными стенами. Вал и ров были частично вымощены камнем, на валу устроены 4 бастиона, а также мощное укрепление для защиты крепостных ворот. Турецкая крепость Анапа

В ходе начавшейся в 1787 году войны значение Анапы сразу усилилось. Уже в 1788 году для взятия Анапы был выделен отряд генерал-аншефа П. А. Текели, но его поход к Анапе окончился неудачей: после ожесточённого боя под стенами крепости он отказался от штурма. Второй поход к Анапе в феврале-марте 1790 года отряда генерал-поручика Ю. Б. Бибикова вообще окончился катастрофой — при неудачном штурме и отступлении под ударами горцев отряд потерял свыше половины своего состава, из 8000 человек домой целыми вернулись только 3000, причём в самом жалком состоянии; ещё 1000 человек вернулись больными или ранеными, и из них выздоровели лишь меньшинство. Неудивительно, что Екатерина писала Потемкину:

«Должно быть, он сошел с ума, если 40 дней держал людей в воде, почти без хлеба. Удивительно, что вообще кто-то выжил. Я полагаю, с ним вернулись домой очень немногие; сообщите мне о потерях, я всей душой скорблю о погибших.

Было проведено следствие, Бибиков был отправлен в отставку. Бойцы Кавказского отряда были награждены особенной серебряной медалью на голубой ленте, с надписью: «За верность».

Поход Гудовича

4 мая 1791 года корпус И. В. Гудовича, состоявший из 13 батальонов пехоты, 44 эскадронов кавалерии, 3 тыс. казаков и 36 орудий, выступил в поход. Для усиления Кавказского корпуса из Крыма в Тамань перебросили 4 батальона пехоты, 10 кавалерийских эскадронов, 400 казаков и 16 орудий под началом генерала Щица. Общие силы корпуса доходили до 15 тыс. человек.

Операцию в этот раз подготовили тщательно: время выбрали наиболее удобное, наладили снабжение, устроили в тылу коммуникации и цепь мелких укреплений, был подготовлен транспорт. Часть войск осталось для охраны тыловых коммуникаций и укреплений. Граф (с 1797) Иван Васильевич Гудович (1741, Старые Ивайтенки, Стародубский полк, Российская империя — 22 января [3 февраля] 1820, Ольгополь, Подольская губерния, Российская империя) — русский генерал-фельдмаршал, в 1789 году отвоевавший у турок Хаджибей (ныне Одесса), в 1791 году овладевший Анапской крепостью, в 1806 году завоевавший каспийское побережье Дагестана. В 1809—1812 годах — главнокомандующий в Москве.

Гудович действовал методично и верно. 29 мая (9 июня) корпус форсировал Кубань по понтонному мосту. 5 (16) июня войска возвели укрепленный лагерь в одном переходе от Анапы. 8 июня подошли подкрепления из Крыма. 10 (21) июня проведена разведка крепости, 13 (24) июня заложена первая осадная батарея на 10 орудий. Русские отрезали Анапскую крепость от округи, где туркам содействовали горцы. Гарнизон был лишен поддержки горских воинов, которые своими вылазками ранее весьма сильно мешали русским войскам. К 18 (29) июня было возведено ещё четыре батареи на 32 пушки. Русская артиллерия произвела в Анапе сильные разрушения, выбила из строя большую часть турецких пушек. 20 июня (1 июля) в городе произошёл сильный пожар.

Ход штурма

Однако затягивать осаду было нельзя. Не было крупнокалиберной артиллерии и инженеров. В тылу действовали большие массы горцев. К Анапе должен был прибыть османский флот с сильным подкреплением. Поэтому Иван Васильевич решил идти на штурм.

Было создано пять штурмовых колонн. Четыре колонны (в каждой было по 500 бойцов) должны были нанести удар в южной части города, которая имела больше всего повреждений. А пятая колонна (1300 солдат) должна была совершить обходной манёвр и прорваться в крепость со стороны моря, у левой оконечности вала, пользуясь малой глубиной воды в этом месте. За каждой колонной был частный резерв для усиления и развития атаки. 1-й и 2-й колоннами руководил генерал Булгаков, 3-й и 4-й – генерал Депрерадович, 5-й колонной – генерал Шиц. Для связи левого и правого флангов был выделен резерв под командой бригадира Поликарпова. Вся конница и 16 орудий выделялись в общий резерв под началом генерала Загряжского (4 тыс. человек) на случай атаки черкесов с тыла. Походный лагерь (вагенбург) обороняло несколько сотен казаков. В результате в штурме участвовало 6,4 тыс. человек из 12 тыс. корпуса.

В ночь на 22 июня (3 июля) 1791 года наша артиллерия начала мощный обстрел города. Под прикрытием артиллерии войска вышли на исходные позиции. Затем обстрел прекратили, противник успокоился. Турки не ждали, что в этот день будет штурм, думали, что это обычный обстрел. Оставили на позициях только караулы и орудийные расчёты. В 4 часа утра начался штурм. Добившись внезапности (казаки и егеря тихо сняли передовые посты противника), русские солдаты ворвались в ров и начали подниматься на вал и стены. Сражение отличалось крайней ожесточенностью. Турки яростно отбивались. Тем временем в тылы с гор спустилось до 8 тыс. горцев, чтобы ударить русским в тыл. Если бы не предусмотрительность Гудовича, который оставил отдельный отряд Загряжского, Кавказский корпус оказался бы меж двух огней. Черкесы атаковали русский лагерь, который защищали гребенские и терские казаки, но были отброшены в упорном бою. Затем Загряжский ударил всеми своими силами. Таганрогский драгунский полк подполковника Львова врубился в массы противника, который пытался обойти укрепленный лагерь. Горцы не выдержали прямого боя и рассеялись. Русская конница преследовала разбитого наголову неприятеля, который бежал в горы и уже не смог помочь крепости.

Первая левофланговая колонна полковника Чемоданова захватила крайний, правый бастион крепости. Чемоданов, который был впереди своих солдат, был ранен. Вторая колонна полковника Муханова также ворвалась на вал и захватила батарею. Муханов был ранен. Начальник третьей колонны полковник Келлер, помогая 2-й колонне, был тяжело ранен и упал с вала в ров. Солдат возглавил премьер-майор Верёвкин, который также вскоре был ранен. 4-я колонна полковника Самарина также успешно ворвалась на вал.

В итоге русские войска, несмотря на сильное сопротивление противника, заняли правую часть вала, которая примыкала к городским воротам. Но, чтобы удержать занятые позиции и отбить контратаки противника, пришлось ввести в бой все резервы колонн. Переведя дух и перегруппировав силы, все четыре колонны возобновили атаку, выбивая врага из городских строений и тесня к морю.

5-я колонна Шица на правом фланге действовала не так успешно. Вместо того чтобы подойти к валу и обогнуть его, генерал посадил 50 егерей на лодки, приказал им отплыть от берега и открыть ружейный огонь, чтобы отвлечь противника. Тем временем колонна под командой подполковника Апраксина должна была залезть на вал, который в этом месте был наиболее сильным. Егеря начали пальбу и только раньше времени возбудили турок, которые открыли по 5-й колонне такой мощный картечный и ружейный огонь, что солдаты даже до рва не дошли и отступили. Шиц привёл колонну в порядок и готовился ко второй атаке. Но в это время 4-я колонна захватила ворота и спустила подъемный мост. Гудович приказал Шицу взять влево и пройти через ворота. 5-я колонна прошла через ворота и подкрепила другие колонны, которые продолжали теснить врага. Ещё раньше Гудович бросил в бой из резерва 600 мушкетер и 3 эскадрона спешенной конницы. Резерв помог 4-й колонне взять и открыть ворота. Бюст генерала Гудовича, героя русско-турецких войн, был торжественно открыт в Анапе в 2011 году, именем генерала назван один из городских скверов

Турки продолжали упорно отбиваться в правой части города. Тогда через ворота в бой бросили всю конницу главного резерва под командой полковника Нелидова. Она вошла в город частью конной, частью спешенной. Эскадроны прорубили себе дорогу до моря. Вступление в бой 5-й колонны Шица, конницы резерва, эскадрона, направленного из отряда Загряжского, и 100 егерей решили исход дела. Организованное сопротивление османского гарнизона было окончательно сломлено, противник бежал к морю, на суда. Многие бросались в воду и утонули. Другие толпами бросали оружие и сдавались в плен. Крепость взяли.

Победа

В ходе жестокого боя до 8 тыс. человек было убито, в плен попало свыше 13,5 тыс. человек, включая их командиров (среди них был и известный чеченский проповедник и военачальник Шейх Мансур, который с 1785 года волновал горские племена и вёл борьбу с русскими). Многие утонули в море, только небольшая часть гарнизона спаслась на судах. Убитых было так много, что многих пришлось «хоронить» в море. Была захвачена или уничтожена вся крепостная артиллерия, взято 130 знамен. Были захвачены большие запасы огнестрельного и холодного оружия, пороха. Общие потери русского корпуса – более 3,6 тыс. человек. Шейх Мансур (Ушурма, шайх Учерман) (чечен. Мансур; 1760—1794) — военно-политический и религиозный деятель, исламский проповедник, военачальник, первый имам Северного Кавказа. Предводитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785—1791 годов.

Русские войска в очередной раз показали высокое боевое искусство. Непосредственно штурмующих крепость было в 4 раза меньше, чем защитников, но «кавказский Измаил» взяли. Гудович проявил себя как блестящий полководец.

Рядом располагалась турецкая крепость Суджук-Кале. Гудович направил к ней отряд. Турецкий гарнизон сжёг город и бежал в горы, бросив 25 пушек. Через два дня после штурма к Анапе подошла турецкая эскадра, и стала готовить бомбардировку и высадку десанта. Однако солдаты и экипажи, видя огромное количество трупов, запаниковали и отказались идти в бой. Эскадра вернулась в открытое море.

По приказу русского генерала все укрепления Анапской крепости срыли до основания, батареи взорвали, рвы и колодцы засыпали, дома сожгли. В память о штурме оставили только городские ворота (Русские ворота). Мирное население (до 14 тыс. человек) переселили в Крым.

Падение самой мощной крепости на Северном Кавказе стало одной из причин решения Порты пойти на мир.

Дальнейшая судьба крепости

Через полгода, 9 января 1792 года, состоялось подписание Ясского мирного договора, по которому Россия окончательно оставляла за собой земли до Кубани и Днестра, а завоеванная Анапа... снова становилась турецкой. Гудовичу и его солдатам трудно было оценить этот дипломатический демарш. Но что делать: окончательную точку в войнах ставят именно дипломаты.

Быстрому восстановлению практически полностью разрушенного города способствовали веские экономические причины — Анапа снова сделалась центром работорговли. Черкесские набеги на российские окраины участились.

Высшие сановники империи понимали, что мир на Кавказе при наличии такого очага напряженности, как Анапа, невозможен. К тому же Турция периодически нарушала условия Ясского договора и препятствовала российской морской торговле в акваториях Черного и Средиземного морей. Нетронутые ворота Анапы, впоследствии названные Русскими.

В 1806 году Турция объявила войну России.

Весной 1807-го наш флот подошел к Анапе. Турецкий гарнизон в спешном порядке покинул город. Российский десант уничтожил крепостные укрепления. Корабли вернулись на базу в Севастополь. Но вскоре стало известно, что Турция вновь отстроила свою факторию. Из Анапы в черкесские горы пошли возы с оружием для войны против «неверных», а анапские улочки наполнились угнанными из-за Кубани пленными.

Становилось очевидным, что только присоединение Анапы к России остановит работорговлю и снабжение причерноморских горцев турецким оружием. В 1809 году русский флот опять оказался у стен Анапы. Турки, как и в предыдущий раз, бежали.

Но вот грянул 1812 год. Наполеоновские войска стягивались к Неману. Россия нуждалась в заключении мира с Турцией. В мае между двумя странами был подписан Бухарестский мир, по которому Анапа снова становилась турецкой: ввиду близящейся большой войны с Наполеоном на город попросту махнули рукой.

В 1828 году началась очередная русско-турецкая война. Весной следующего года наш флот снова был у стен Анапы. Морскими силами командовал вице-адмирал А. С. Грейг, сухопутными войсками — начальник Морского штаба А. С. Меншиков.

28 мая турецкий отряд численностью более полутора тысяч человек напал на русский лагерь. С тыла на помощь туркам, по обыкновению, устремились несколько тысяч черкесов. Через пять часов ожесточенного сражения неприятель был разгромлен. Анапский гарнизон продолжал сопротивление, но безвыходность положения осажденных становилась все очевиднее. Наше командование направило турецкому коменданту предложение сдать крепость. Вскоре четырехтысячный гарнизон капитулировал.

Шестой штурм крепости стал решающим: Анапа окончательно стала российской.

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