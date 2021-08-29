Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Небесные утюги или Wolkenbugel — так иногда называют проект горизонтальных небоскрёбов архитектора Эль Лисицкого. 8 зданий должны были занять главные московские площади. Константин Анохин, иллюстратор и основатель ANOVISATE, изучил чертежи архитектора для дипломной работы Университета Венеции IUAV. Он показал, как бы сооружения выглядели на улицах города.

Эль (Лазарь) Лисицкий — архитектор, художник, дизайнер и изобретатель. Важнейшая фигура русского авангарда, чьи работы оказали большое влияние на Баухаус, а также конструктивизм в Советском Союзе и по всей Европе в начале 20-х годов двадцатого века.

В конце лета 1920 года Лисицкий создал одну из самых известных работ — серию абстрактных геометрических картин под названием «Проун». Позже он определил их как « пересадочная станция от живописи к архитектуре».

КАК БЫЛИ УСТРОЕНЫ НЕБОСКРЕБЫ

АСНОВА. Известия Ассоциации новых архитекторов. Москва, 1926

В 1926 году в журнале «Известий Аснова» был опубликован проект горизонтальных небоскребов для главных площадей Москвы. Газету выпускала Ассоциация новых архитекторов (Аснова) — первая в СССР творческая организация архитекторов-рационалистов. Это был первый и единственный номер журнала. Одним из редакторов был сам Лисицкий.

Эскиз Эль Лисицкого. Фото: tehne.com

Там же он представил свой проект восьми небоскребов. Они предназначались для центральных учреждений и бюро. Суть проекта заключалась в том, чтобы с помощью вертикальных опор возвести современное здание с минимально возможной площадью застройки, не повредив при этом окружающую среду.

Эскиз Лисицкого с отмеченным расположением небоскрёбов

Конструкции из двух и трехэтажных плит держатся на стеклянных пилонах. Внутри них находятся лифты и лестницы, которые связывали здания со станцией метро и трамвайной остановкой на уровне земли. Проект предусматривал установку восьми таких небоскребов на Бульварном кольце.

КАКИМИ БЫЛИ БЫ НЕБОСКРЕБЫ СЕГОДНЯ

Площадь Пречистенские Ворота Никитские ворота

Пушкинская площадь Трубная площадь

Сретенские ворота Яузские ворота

Площадь Арбатские ворота Покровские ворота КАК СОЗДАВАЛСЯ ПРОЕКТ

Константин Анохин, иллюстратор, основатель ANOVISATE

«Главная идея дипломной работы —представить и визуализировать, как бы выглядели городские пространства Москвы в случае реализации проекта Лисицкого.

Для этого я решил создать восемь иллюстраций для каждого места, отмеченного на схеме генерального плана. Важным аспектом в ходе работы была фантазия, спекуляция, а также попытка создать эмоциональный портрет для каждого конкретного места.

В течение нескольких дней я делал фотографии этих мест, чтобы найти самые выразительные композиции. После этого я приступил к моделированию небоскреба по чертежам, опубликованным в журнале, стараясь максимально выдержать все главные пропорции небоскреба. После этого мне оставалось лишь совместить их с заранее подготовленными фотографиями. Я использовал ту же самую коллажную технику для создания иллюстраций, которой пользовался Лисицкий в начале двадцатого века».

Изображения: Константин Анохин. Редакция благодарит его за предоставленные материалы.

