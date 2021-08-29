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Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Небесные утюги или Wolkenbugel — так иногда называют проект горизонтальных небоскрёбов архитектора Эль Лисицкого. 8 зданий должны были занять главные московские площади. Константин Анохин, иллюстратор и основатель ANOVISATE, изучил чертежи архитектора для дипломной работы Университета Венеции IUAV. Он показал, как бы сооружения выглядели на улицах города.

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Эль (Лазарь) Лисицкий — архитектор, художник, дизайнер и изобретатель. Важнейшая фигура русского авангарда, чьи работы оказали большое влияние на Баухаус, а также конструктивизм в Советском Союзе и по всей Европе в начале 20-х годов двадцатого века.

В конце лета 1920 года Лисицкий создал одну из самых известных работ — серию абстрактных геометрических картин под названием «Проун». Позже он определил их как « пересадочная станция от живописи к архитектуре».

 КАК БЫЛИ УСТРОЕНЫ НЕБОСКРЕБЫ

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

АСНОВА. Известия Ассоциации новых архитекторов. Москва, 1926

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

В 1926 году в журнале «Известий Аснова» был опубликован проект горизонтальных небоскребов для главных площадей Москвы. Газету выпускала Ассоциация новых архитекторов (Аснова) — первая в СССР творческая организация архитекторов-рационалистов.  Это был первый и единственный номер журнала.

Одним из редакторов был сам Лисицкий.

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Эскиз Эль Лисицкого. Фото: tehne.com

Там же он представил свой проект восьми небоскребов. Они предназначались для центральных учреждений и бюро. Суть проекта заключалась в том, чтобы с помощью вертикальных опор возвести современное здание с минимально возможной площадью застройки, не повредив при этом окружающую среду.

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Эскиз Лисицкого с отмеченным расположением небоскрёбов

Конструкции из двух и трехэтажных плит держатся на стеклянных пилонах. Внутри них находятся лифты и лестницы, которые связывали здания со станцией метро и трамвайной остановкой на уровне земли. Проект предусматривал установку восьми таких небоскребов на Бульварном кольце.

КАКИМИ БЫЛИ БЫ НЕБОСКРЕБЫ СЕГОДНЯ

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Площадь Пречистенские Ворота

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Никитские ворота

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Пушкинская площадь

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Трубная площадь

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Сретенские ворота

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Яузские ворота

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Площадь Арбатские ворота

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Покровские ворота

КАК СОЗДАВАЛСЯ ПРОЕКТ

Как могли бы выглядеть небоскрёбы Эль Лисицкого в центре Москвы

Константин Анохин, иллюстратор, основатель ANOVISATE

«Главная идея дипломной работы —представить и визуализировать, как бы выглядели городские пространства Москвы в случае реализации проекта Лисицкого.

Для этого я решил создать восемь иллюстраций для каждого места, отмеченного на схеме генерального плана. Важным аспектом в ходе работы была фантазия, спекуляция, а также попытка создать эмоциональный портрет для каждого конкретного места.

В течение нескольких дней я делал фотографии этих мест, чтобы найти самые выразительные композиции. После этого я приступил к моделированию небоскреба по чертежам, опубликованным в журнале, стараясь максимально выдержать все главные пропорции небоскреба. После этого мне оставалось лишь совместить их с заранее подготовленными фотографиями. Я использовал ту же самую коллажную технику для создания иллюстраций, которой пользовался Лисицкий в начале двадцатого века».

Изображения: Константин Анохин. Редакция благодарит его за предоставленные материалы.

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