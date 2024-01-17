ПРОСТО СЕСТРА.

Нужны волонтёры – чтобы приезжать регулярно

Автор: Юлия Афанасьева



Каждый раз в госпитале оставляю кусочек своей души и все больше хочу вернуться туда снова. Приятно видеть в палатах знакомых и в то же время очень хочется, чтобы они скорее восстановились, вернулись… кто домой, а кто в строй.



«Как вы сюда попали?»

Недавно в отделение гнойной хирургии привезли одного командира дивизии. Травматическая ампутация обеих ног ниже колена. И он намерен через полгода вернуться в строй на протезах. Там за «ленточкой» остались его ребята.

На фронт СВО он прорывался год. Кадровый офицер на пенсии, инвалид 2-й группы. Прошел Афганистан, Приднестровье, Северный Кавказ.

Комдив лежит в одноместной палате, смотрит новости по телевизору и видно, как его просто разрывает от негодования: «Все не так! Хочется этих говорунов с телека послать кое-куда, но при вас, девушки, не буду выражаться!».

В нашу вторую встречу я провела у него больше часа. Он много рассказывал про свою жизнь, службу, семью, детство, собаку… Вообще рассказчик очень интересный: культурный, ни одного матерного слова при мне.

Дверь в палату была прикрыта. Неожиданно врывается пожилой врач, высокий мужчина, ощутимо выше меня. А у меня самой рост 175. Подходит ко мне вплотную и пристально смотрит с высоты своего роста мне в глаза. Расстояние между нашими лицами сантиметров пятнадцать, не больше. Крайне некомфортная для меня ситуация. Глядит на меня и строго, и с насмешкой. Я не отвожу взгляда и, как удав на кролика, в ответ смотрю ему в глаза. Гляделки продолжаются почти минуту.

Он начинает допрос:

– Вы кто?

– Волонтер.

– Как вы сюда попали?

– Через газету «Спецназ России».

– Вы из газеты??

– Нет, я парикмахер (не совсем так, но сказать, что я визажист и гример – вообще плохая идея).

– ?????

Тут уже неподдельно удивляется комдив: «Вы из Спецназа»????

– Где проживаете?

– В Москве. Метро «Юго-Западная».

– Где на юго-западе?

– На улице А.

– А, знаю-знаю, – он немного расслабляется, на лице проскакивает легкая улыбка. – Бывал на этой улице.

Врач переключается на своего пациента, обсуждает с ним фантомные боли. Затем поворачивается ко мне:

– Делать ему массаж большого пальца правой ноги.

– Хорошо.

– Ха! Она поверила! А пальца-то нет! Ха-ха!!

– Да я вам просто подыгрываю!

Доктор расцвел в улыбке, засиял и выдал такую тираду перед выходом:

– Вы излечиваете одной своей красотой!

– Да, правда? – удивилась я.

– Конечно!

Комдив подтвердил.

– Накрашивайтесь, наряжайтесь так, чтобы все было видно, – врач обрисовал в воздухе женскую фигуру, – и приходите к нашим раненым. Выздоровление пойдет намного быстрее!

Я сразу вспомнила медсестру из «Маски Шоу», которую играла Эвелина Бледанс.



«Ура! Ногу ампутируют!»

После этого дня в госпитале я все больше начинаю понимать свое место и цель. Оказывается, это в первую очередь оказание психологической помощи. Я становлюсь профессиональным навестителем больных, что ли.

Помимо гигиены, ухода и выполнения мелких бытовых поручений просто общаюсь с ранеными, выслушиваю их тревоги или истории. Далеко не все из них, конечно, настроены на общение. Но и я насильно ни к кому не пристаю.

Хорошо это или нет, но к некоторым ребятам успеваю привязаться. Идешь так по коридору и знаешь, что вот в той палате мой приятель лежит, заглядываешь, точно, там. Не на операции, значит. Уйти-то он сам никуда не может.

Мечтаю увидеть всех своих новых друзей как минимум в одежде и на прогулке, так, чтобы сами шли, хоть с тростью, хоть на костылях, но сами.

Один боец узнал меня, говорит, что помнит еще по филиалу с прошлого года. Как?! А ведь прошло много времени. Неожиданно и приятно.

Вот еще история. Одного парня врачи вели полтора года. Я не общалась с ним, так как он был с родственницей. Помню его в кресле-каталке. И вот в прошлый приезд узнала, что ему накануне ампутировали ногу. Перед ампутацией он счастливый катался по отделению и говорил всем: «Ура! Ногу ампутируют!» Для кого-то такие операции – большая потеря и горе. Но, видимо, за эти полтора года он сильно измучился и устал от боли, не мог завершить лечение, так что и ампутация ноги уже не пугала.

Историю того парня рассказал мне раненый, который почти год проходит лечение и ему тоже предлагали похожую операцию, но пока что есть надежда. Идет борьба с остеомиелитом. Тоже перебит нервно-мышечный пучок.

Его мама из Донецка рассказывала и показывала на телефоне фото руин их дома, разрушенного взрывной волной. Осколками побило все строения, пробило железные ворота. Показывала она и фото подвала, который каким-то чудом не был завален обломками кирпичей после взрыва. И все равно люди там живут, возвращаются на руины, не хотят покидать свою землю.

Помню свою самую первую поездку, это был один из филиалов госпиталя. Ранее мне не приходилось приезжать в такие отделения. Чувствовала волнение, и мне было не совсем понятно, как лучше вести себя с тяжелыми больными, как не навредить.

Пришлось посетить лекцию в Центре тактической медицины по помощи людям с ПТСР и начать поиски информации по этой острой теме.



Как стать волонтёром

В госпиталь приезжают и сестры милосердия, и молодежь из ОНФ. Сама же я начала приезжать к раненым через проект «Помощь Спецназу». Его создала весной 2022 года Юлия Аносенко, а поддержали руководитель газеты «Спецназ России» – Александр Георгиевич Репин (шеф-редактор) и Павел Анатольевич Евдокимов (главный редактор).Все волонтеры, которые постоянно работают в госпитале, заключают договор о безвозмездной волонтерской деятельности с Международной Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Впервые я приехала в филиал госпиталя в составе команды парикмахеров. Некоторые мастера, узнав, что набирается такая команда, приезжали из других городов. Приятно узнавать, что в сфере красоты огромное количество мастеров поддерживает наших бойцов.

Мария Кравченко – руководитель направления по работе с волонтерами (тот же проект «Помощь Спецназа») обеспечила нам допуск и скоординировала работу в госпитале.

Вот что Маша написала некоторым потенциальным волонтерам: «Всех эмоциональных и ранимых, всех, кто планирует «просто посмотреть», потому что «так будет легче», поставив для себя галочку – «помог», всех, кто в детстве не наигрался в докторов, и всех, кто представляет себе госпитальные палаты по художественным фильмам о войне, – идите смотреть кино! Не идите в госпиталь. И не тратьте ни свое, ни чужое время. Это – не зоопарк, чтобы один раз «приехать посмотреть».

Там люди, живые люди! Многие без сознания, многие в очень тяжелом состоянии. Боль, которую они проживают, даже представить страшно. Своим присутствием вы не сможете их вылечить, но сможете поддержать, просто находясь рядом и делая максимум того, что можете сделать, не навредив.

Но, кроме всего страшного, в госпиталях есть столько ЖИЗНИ. Столько душевных разговоров и человечности мало где встретишь. Со многими бойцами договариваемся, что после их восстановления станцуем вальс или пробежим стометровку наперегонки…»

С Машей я полностью согласна.

Работы всегда хватает, нужны волонтеры, особенно, готовые приезжать регулярно. Всегда требуются парикмахеры, подологи, просто помощники.

Обычно я приезжаю в Центральный госпиталь в уже полюбившееся мне отделение гнойной хирургии.

Там я делаю все, что необходимо, помогаю санитаркам. Мою лежачих, выношу мусор, судна и мочесборники, делаю простые стрижки, подстригаю ногти, наливаю кофе, что-то приношу-уношу. А еще выполняю мелкие поручения, перестилаю кровати, пока раненые на операции или на перевязках, и, конечно, общаюсь с ребятами. Или делаю все в тишине, кому как больше нравится.

С сопровождающими матерями тоже общаюсь, им приходится очень несладко. Я не сиделка, а, скорее просто сестра, которая навещает своих братьев.

В этом отделении такая концентрация настоящей жизни, боли и преодоления. Ребята почти все держатся бодро, храбро, настрой боевой и позитивный. Все как один настоящие мужчины, воины, вызывающие большое уважение.

Для меня большая честь приезжать сюда. Здесь работают потрясающие профессионалы, неравнодушные люди. Коллектив замечательный!

Очень хочется от всего сердца пожелать всем раненым здоровья и скорейшего восстановления. Верю, что и моя малая забота хотя бы чуточку, но исцеляет.

https://t.me/specnazAlpha/20321

https://t.me/specnazAlpha/20325

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