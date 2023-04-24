Украинские диверсанты прокладывают дорогу на Брянск

Ренегаты, поступившие на службу киевскому режиму, устроили новый диверсионный рейд по Брянской области. На этот раз им дали бой, и они, по официальным данным, даже понесли потери. Но что за этим стоит? Боевики прощупывают путь к самому региональному центру и готовят второй Будённовск или Беслан?

Прошёл всего месяц с небольшим после нападения на Климовский район Брянской области боевиков РДК – подразделения, состоящего из отморозков, которые сбежали из России и поступили на службу в укрорейх. И вот – новая диверсия. В другом районе – соседнем. На этот раз, к счастью, без жертв и повреждений инфраструктуры.

Однако на фоне готовящегося контрнаступления ВФУ (со странными, мягко говоря, утечками совсекретной информации о планах весенней кампании) всё чаще встаёт вопрос, а зачем, собственно, делаются эти непонятные вылазки? То в одном месте, то в другом...

Что-то здесь явно не так.

"Если наступила тишина – точно готовят пакость"

Брянская область граничит на юге с двумя украинскими регионами. Общая протяжённость рубежной линии – 354 километра, из которых примерно две трети приходятся на границу с Черниговской областью, остальное – с Сумской.

Активных боевых действий в тех местах нет. И линия фронта как таковая отсутствует. Но с тех самых пор, как наши войска виртуозно "перегруппировались" прошлой весной, оставив взятые в оперативное окружение Чернигов и Сумы, территория Брянщины подвергается регулярным обстрелам с той стороны.

Жители приграничного Климовского района, подвергшегося нападению 2 марта (тогда были убиты два человека, ещё двое, включая 10-летнего школьника Фёдора, получили ранения), рассказывали Царьграду, что они уже привыкли жить в таких условиях – когда над головами летают снаряды. Это как раз нормально, говорили люди. А вот если наступает тишина, то всё – жди чего-то эдакого. Значит, задумал противник какую-то пакость.

Тот рейд, устроенный в начале весны боевиками РДК, как раз был из этой серии. Накануне прорыва дроны подбили вышку видеонаблюдения на том участке, оставив тем самым пограничников без "всевидящего ока". А больше-то никаких преград на линии между сопредельными странами нет. С украинской стороны, впрочем, выкопан ров и натянута спиралью колючая проволока.

Наши же к концу прошлого года сделали несколько "эшелонов" военно-инженерных заграждений, о чём отчитались и региональные власти, и Минобороны. БРЯНСКАЯ "ЛИНИЯ МАЖИНО" ВЫГЛЯДИТ ВНУШИТЕЛЬНО. ФОТО: ЦАРЬГРАД.

Там и противотанковые "ежи", и рвы, и бетонные пирамиды в несколько рядов (тоже против тяжёлой техники), и блиндажи для личного состава, и ещё много чего нужного и важного. Никакой, к слову, военной тайны мы здесь не открыли: в Сети полным-полно и снимков, и видеозаписей этих укреплений – причём с самых разных ракурсов и с привязкой к местности.

Так что если враг хотел узнать о брянской "линии Мажино" в подробностях, то даже разведывательные БПЛА посылать на съёмки не нужно; обо всём уже позаботились чиновники и их пиар-команды.

До этих заграждений, впрочем, диверсанты 2 марта не дошли, но и без того успели натворить немало: вопреки тому, что лидер РДК Денис Капустин утверждал, будто они не воюют с гражданскими и не стреляют в мирных, боевики напали именно на два гражданских автомобиля и убили двух мирных жителей – водителей Александра Ткаченко и Леонида Голованова, ранили тоже мирных, включая ребёнка. Подорвали жилой дом (люди успели убежать, а то жертв было бы больше), газораспределительный шкаф и водонапорную башню. Постреляли, навели шороху – и ушли.

Боевики из РДК с манерами зондеркоманд СС

А спустя месяц – 6 февраля – вернулись. Только объявились не в Климовском районе, а в Погарском – в 75 километрах западнее. С украинской стороны это почти в том месте, где соприкасаются Черниговская и Сумская области.

Новыми объектами атаки стали два села, стоящие в трёх километрах друг от друга, – Случовск и Запесочье. Заходили, как и в прошлый раз, двумя группами. Причём если в первый раз было до полусотни боевиков, то в минувший четверг – втрое меньше.

К слову, следует упомянуть, что и тогда, и сейчас диверсанты не шли какими-то неведомыми тропами, а вплотную подъезжали к границе на пикапах-внедорожниках.

Сегодня пограничным Управлением ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек. Подразделениями Вооружённых сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение, – написал в своём ТГ-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Минобороны уточнили, что поражение нанесено "огнём артиллерии Западного военного округа", а диверсионная группа "была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины". БОЕВИКИ ПРИБЫЛИ К ГРАНИЦЕ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ НА ПИКАПАХ. ФОТО: СКРИНШОТ С ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

РДК, однако, в тот же день выложил ролик, где показал детали подготовки к акции и некоторые её эпизоды, из которых нельзя сделать вывод о потерях в рядах боевиков.

Зато есть кадры, как один из диверсантов, облачённый в натовский камуфляж, с разрисованным маскировочными красками лицом и с очевидным "закосом" под манеры карателей из зондеркоманд СС времён Великой Отечественной, рассказывает местному жителю о своей организации передаёт пропагандистские листовки и просит находиться пару часов в укрытии, поскольку будет стрельба. ТЕРРОРИСТ КОПИРУЕТ МАНЕРОЙ ОБЩЕНИЯ УБИЙЦ ИЗ ЗОНДЕРКОМАНД СС. ФОТО: СКРИНШОТ С ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Как называется село, где мы сейчас? Случовск? Область – Брянская, да? Родина наша. Наша Родина,

– наигранно, растягивая губы в подобие улыбки, говорит в камеру боевик. И снова спрашивает – у хозяина дома, к которому они подошли: "А до Москвы далеко отсюда?"

Тот начинает перебирать вслух: "До Брянска – 160 (км). А дальше..."

На этой же записи есть нарезка кадров, как диверсанты стреляют в кого-то из ручных одноразовых гранатомётов прямо посреди улицы в населённом пункте, как проходят цепочкой через лесок, как прячутся в траве. Непосредственного боестолкновения нет.

"Никогда такого не было – и вот опять"

Местные жители, с которыми довелось переговорить Царьграду, мягко говоря, в шоке:

Как говорится, "никогда такого не было – и вот опять"! У нас ведь здесь стреляют регулярно. В этот же день, когда было нападение на Случовск, обстреляли из миномётов Запесочье. И так – жёстко. Больше десяти домов зацепило! К счастью, никто не пострадал. Наверное, специально лупили – хотели громкой "музыкой" отвлечь внимание от ДРГ. Плюс пограничники наехали на своей машине на мину тем же утром под Запесочьем: один сотрудник погиб, второй ранен, – поделился один из селян.

Люди и раньше-то не особо чувствовали себя в безопасности, а после мартовского прорыва многие – не только в Климовском, но и в Погарском, и Стародубском и других районах, находящихся близко к границе – стали всерьёз задумываться о переезде подальше.

Да, есть блокпосты, их количество сегодня увеличили (губернатор Богомаз сообщал о развёртывании 17 новых блокпостов. – Ред.), стали чаще ездить пограничные патрули. Пропускной режим ужесточили. Но, получается, толку-то особого нет? В прошлый раз захватили Сушаны и Любечане, теперь вот Случовск. А дальше что будет?! – переживают люди.

Никаких повреждений инфраструктуры, убитых и раненых местных жителей. То есть, по сути, вся миссия рейда состояла в том, чтобы записать ролик, как раздаются листовки, показать стрельбу в неизвестном направлении и, естественно, опять ткнуть носом стражей границы в то, что там не только мышь может проскочить, но и ДРГ.

Враг подозрительно открыто рассказывает о своих планах. Верить им нельзя

Источник Царьграда предполагает, что обе вылазки могут быть "прощупыванием" и иметь более серьёзные цели, нежели просто примитивные запугивание приграничного населения и создание имиджа некоего "сопротивления Путину".

Вы посмотрите, как активно сегодня трубят со всех сторон про готовящееся киевским режимом контрнаступление! Буквально из каждого утюга! Официальные лица трезвонят, называются конкретные направления, в Сеть попадают видеозаписи с перемещением боевой техники – притом что на Украине, в отличие от нас, жёстко наказывают тех, кто выкладывает любой ролик, касающийся военных действий. Всплывают данные и о силах и средствах, даже сам секретный план контрнаступления есть! Не хватает лишь поимённого списка личного состава, – отмечает наш собеседник.

А что, если вся эта возня – просто отвлекающий маневр? И цель состоит вовсе не в столкновении на поле боя, а в применении именно террористических методов – по примеру, как действовали банды Басаева при захвате Будённовска и школы в Беслане. В обоих случаях выдвигались требования о выводе русских войск из Чечни и объявления независимости "Ичкерии". В 1995-м власти согласились – и было подписано мирное соглашение, которое, впрочем, неоднократно потом нарушалось – и стало прологом ко Второй Чеченской. В 2004-м силовики решились на штурм учебного заведения: было много жертв и раненых, однако переговоров с террористами не вели.

А киевский режим уже не раз замарался в терроризме. Это убийства Даши Дугиной и Владлена Татарского, нападения на чиновников в освобождённых территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья, подрыв Крымского моста и так далее.

Причём, заметьте: в атаках на Брянскую область в обоих случаях использовались перебежчики-ренегаты, именующие себя "русскими". Зачем такое акцентированное внимание на национальность – притом что режим Зеленского напрочь отрицает вообще всё русское – и язык, и культуру, и историю? А тут – пожалуйста, – приводит нестыковки источник.

К тому же сейчас активизировались и обстрелы региона, и полёты БПЛА, и даже вот недавно даже два лёгких гражданских самолёта, на которые кустарно прикрепили боезапас, атаковали комбинат "Слава" (один из планеров зацепился за ЛЭП и потерпел крушение, лётчик задержан).

Не исключено, продолжает источник, что боевиков из РДК к чему-то готовят – к "отмороженному", жестокому, такому, за которое Киев не хочет нести ответственность, но сможет подать под соусом "разборки между русскими".

Танки не пройдут. А вот мобильные группы диверсантов – могут

Если диверсанты так легко проходят через границу, которая не на замке, несмотря на все уверения "ответственных лиц", то что мешает им двинуться в какой-то момент, несколькими группами дальше – в направлении Брянска (западнее Орёл, южнее Курск), захватывая по пути заложников?

Практически не сомневаюсь, что на Брянском направлении не пойдут регулярные войска и тяжёлая техника. Во-первых, невозможно провернуть скрытную переброску значительных сил и средств – не следует занижать роль и возможности нашей разведки. Во-вторых, вот та самая линия укреплений, которую раскритиковали все, кому не лень, она и не позволит танкам – хвалёным "Абрамсам", "Леопардам", "Челленджерам" – пройти. Им придётся двигаться колонной – по дорогам, которыми перерезаются укрепления. Но в этом случае их можно легко накрывать ракетами – просто утюжить, – отмечает полковник инженерных войск в отставке Александр С. БАНДИТЫ УСТРОИЛИ СТРЕЛЬБУ ИЗ ГРАНАТОМЁТОВ ПОСРЕДИ УЛИЦЫ. ПО КОМ ПАЛИЛИ, ВПРОЧЕМ, НЕПОНЯТНО. ФОТО: СКРИНШОТ С ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

А вот диверсионные группы, даже с учётом преград в виде наших блокпостов, по крайней мере, попытаться устроить такой прорыв могут. Особенно если они зайдут в разных точках, несколькими мобильными группами. И будут действовать одновременно.

При той ситуации, которую мы имеем сейчас, и при отсутствии надёжного прикрытия границы, я бы не стал исключать такой вариант – с попытками захвата заложников по примеру террористов на Северном Кавказе. Совершенно реальная версия развития событий. Нам бы надо определиться наконец: мы воюем или танцуем?! Ведь были же в СССР Пограничные войска, а не служба, как сейчас. И эти войска крепко-накрепко закрывали границы и в случае необходимости вступали в бой. А что теперь? – отмечает Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

Что с того?

Гончаров уверен: нужно принимать реальные меры по защите тех направлений, которые сегодня у нас считаются "тыловыми" и "неопасными".

О том же твердят источники, на это обращают внимание и местные жители Брянщины, которые хотят чувствовать себя защищёнными, однако не могут.

А если враг слишком уж подробно рассказывает о своих планах, не скрывает сведений, которые, по всем логикам, должны быть тайнами не то что за семью – за ста девятью печатями, значит, он точно задумал обман. И если террористы (не дай Бог, конечно!) устроят такой диверсионный рейд, а потом предъявят требования о размене, скажем, Брянска на Крым или Донецк, то что будем делать, а? Нет сомнений, что правда за нами и мы победим, но какой ценой?

Давайте подумаем об этом сейчас. Не будем поддаваться на провокационные ловушки противника. И сработаем на опережение.

https://tsargrad.tv/articles/udarjat-ne-tam-gde-zhdut-ukrain...