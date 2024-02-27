Шаржи на знаменитостей нулевых в «Новом Крокодиле»

2000‑е годы стали для сатирического журнала «Крокодил» роковыми, как и для большинства бумажных изданий. «Крокодил» несколько раз менял владельцев, оформление и количество рекламы, однако не смог вернуть былую популярность и добиться приемлемых доходов.

В конце 2003 года со страниц «Нового Крокодила» навсегда исчезла рубрика «Ба! Знакомые всё лица!..». Раздел с шаржами на известных людей просуществовал 30 лет — с 1983 года. Последняя версия «Крокодила» ненадолго пережила «народную» рубрику — в 2008 году знаменитый журнал завершил свою историю.

VATNIKSTAN публикует последнюю подборку «Знакомых лиц» из «Крокодила». На дружеских шаржах изображены деятели культуры, спортсмены и политики 2000‑х годов — Децл, «Тату», Николай Басков, актёры сериала «Улицы разбитых фонарей», Олег Романцев, Роналдо, Евгений Примаков, Виктор Черномырдин, Тони Блэр и многие другие. № 2, 2000 год № 1, 2001 год № 2, 2001 год № 3, 2001 год № 1, 2002 год № 2, 2002 год № 3, 2002 год № 4, 2002 год № 5, 2002 год № 7, 2002 год № 8, 2002 год № 9, 2002 год № 11, 2002 год № 15, 2002 год № 1, 2003 год № 2, 2003 год № 3, 2003 год № 4, 2003 год № 6, 2003 год № 7, 2003 год № 8, 2003 год № 9, 2003 год № 11, 2003 год № 18, 2003 год Спецвыпуск № 1, 2003 год Спецвыпуск № 3, 2003 год

Смотрите также предыдущие подборки шаржей на знаменитостей из журнала «Крокодил»:

— «Ба! Знакомые всё лица!..»: шаржи на знаменитостей в «Крокодиле» 1983–1984 годов;

— Шаржи на знаменитостей в перестроечном «Крокодиле»;

— Смешные девяностые: шаржи на знаменитостей в журнале «Крокодил».

Давид Домкратов

https://vatnikstan.ru/archive/krokodil-2000e/