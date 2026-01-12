Питер в работах живописцев

Начнём и в этот раз со старых полотен.
Патерсен, Бенжамен - Невские ворота Петропавловской крепости
Мартынов, Андрей Ефимович - Вид реки Мойки со стороны Императорских конюшен
Малтон, Томас Старший - Литейный проспект
Малтон, Томас Старший - Вид с Невы на набережную Васильевского острова у здания Академии Наук
Лори, Габриэль Людвиг Старший Лори, Матиас Габриэль Младший - Вид Большого театра в Санкт-Петербурге
Лори, Габриэль Людвиг Старший Лори, Матиас Габриэль Младший - Вид Большого театра в Санкт-Петербурге
Майр, Иоганн Георг де - Вид на Зимний дворец со стороны Васильевского острова
Кваренги, Джакомо - Вид Михайловского замка
Дюбург, М. Кларк, Д. - Вид Марсова поля
Жакотте, Луи Жюльен Башелье, Шарль Клодт - Вид Благовещенской площади
Далее картины наших современниковВ Екатерининском парке, художник — Кирилл Карнаухов.Улица Куйбышева, художник - Александр Болотов.Московский проспект (художник - Бегги Боем)
Хмурый и романтичный Петербург в работах Маргариты ЛобановойТворчество художницы наполнено лёгкостью и изящностью: она использует дробленый мазок, чтобы рисунок казался нечётким и "размытым".
Благодаря этому и создаётся ощущение воздушности.
Картины петербургского художника Ивана СлавинскогоИван Славинский родился в 1968 году в Ленинграде. Безудержный фантазер и мастер визуальных загадок рисовать начал с детства, профессиональные навыки получил в художественной школе при Академии Художеств. ⠀
Серия акварелей "Доминанты Петербурга" Художник - Виноградова Оксана (2025 г)«Крюков канал», 1984 год. Сорокин Иван.Очень необычные «Котодворы» ПетербургаСерия работ от katrishka_petrovaПетербург на картинах Ивана СлавинскогоХудожник родился в 1968 г. Свой дар получил в наследство от отца - известного Ленинградского художника Д.Г. Обозненко.Петербург на картинах Ивана СлавинскогоАкварели художницы Ольги ЛитвиненкоОльга живет и работает в Санкт-Петербурге. Главная тема её творчества - город Санкт-Петербург - яркий, совсем особенный.Работы находятся в частных коллекциях России, Америки, Франции, Китая и Кореи.Акварели художницы Ольги Литвиненко
Свежие комментарии