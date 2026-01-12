Питер в работах живописцев

Начнём и в этот раз со старых полотен.

Патерсен, Бенжамен - Невские ворота Петропавловской крепости

Мартынов, Андрей Ефимович - Вид реки Мойки со стороны Императорских конюшен

Малтон, Томас Старший - Литейный проспект

Малтон, Томас Старший - Вид с Невы на набережную Васильевского острова у здания Академии Наук

Лори, Габриэль Людвиг Старший Лори, Матиас Габриэль Младший - Вид Большого театра в Санкт-Петербурге

Майр, Иоганн Георг де - Вид на Зимний дворец со стороны Васильевского острова

Кваренги, Джакомо - Вид Михайловского замка

Дюбург, М. Кларк, Д. - Вид Марсова поля

Жакотте, Луи Жюльен Башелье, Шарль Клодт - Вид Благовещенской площади

Далее картины наших современников В Екатерининском парке, художник — Кирилл Карнаухов. Улица Куйбышева, художник - Александр Болотов. Московский проспект (художник - Бегги Боем)

Хмурый и романтичный Петербург в работах Маргариты Лобановой Творчество художницы наполнено лёгкостью и изящностью: она использует дробленый мазок, чтобы рисунок казался нечётким и "размытым".

Благодаря этому и создаётся ощущение воздушности.

Картины петербургского художника Ивана Славинского Иван Славинский родился в 1968 году в Ленинграде. Безудержный фантазер и мастер визуальных загадок рисовать начал с детства, профессиональные навыки получил в художественной школе при Академии Художеств. ⠀

Серия акварелей "Доминанты Петербурга" Художник - Виноградова Оксана (2025 г) «Крюков канал», 1984 год. Сорокин Иван. Очень необычные «Котодворы» Петербурга Серия работ от katrishka_petrova Петербург на картинах Ивана Славинского Художник родился в 1968 г. Свой дар получил в наследство от отца - известного Ленинградского художника Д.Г. Обозненко. Петербург на картинах Ивана Славинского Акварели художницы Ольги Литвиненко Ольга живет и работает в Санкт-Петербурге. Главная тема её творчества - город Санкт-Петербург - яркий, совсем особенный. Работы находятся в частных коллекциях России, Америки, Франции, Китая и Кореи. Акварели художницы Ольги Литвиненко