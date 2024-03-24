Архитектурные потери

5 красивейших зданий снесенных в Москве Товарищество Никольской мануфактуры Крестовские водонапорные башни Лютеранская церковь Святого Михаила Павильон Туркестана Дом Анненковых

Когда-то в Кремле был памятник Александру II 1898 г.

Уже через неделю после смерти, Сергей Третьяков предложил установить монумент в память о погибшем самодержце. Его идею поддержала Гос. Дума и правящий Александр lll. Газета «Московские ведомости» писала:

«Уже прошло более месяца со дня открытия памятника Императору Александру II, а между тем каждый день видишь около него всё те же вереницы, почти толпы народа. Поучительно наблюдать настроение толпы. Это не простой осмотр, публика ходит тихо, с каким-то благоговением, разговор происходит чуть не вполголоса» А в 1928 г. большевики демонтировали его. Вот так вот недолго он просуществовал.

История Красных ворот В 1709 г. победа в Полтавской битве над шведской армией,была знаковым событием. Поэтому Петр I приказал построить деревянные триумфальные ворота. В 1732 г. триумфальная арка полностью сгорела. Ее несколько раз восстанавливали, но она снова и снова сгорала. Наконец-то ворота приказали построить из камня. После появления в Москве трамвайного движения одна из линий была проложена прямо через Красные ворота. В 1927 г. арку снесли, официальной причиной стала помеха движению общественного транспорта в быстро растущей Москве.

Некоторые элементы ворот сейчас хранятся в различных музеях Москвы. В городе Добрянке Пермского края снесли дореволюционный особняк. Ранее его признали аварийным и расселили.

В России было очень много памятников Александру II. Народ ценил этого Императора за отмену крепостного права и многие другие добрые дела. Один из монументов стоял в Рыбинске. После революции фигуру Императора сбросили с пьедестала, а на это место вскоре поставили очередное изваяние Ленина. В Ульяновске снесли один из старейших домов города — флигель для певчих архиерейского хора 1841 года постройки. Это было одно из двух сохранившихся зданий Симбирского Покровского мужского монастыря. Флигель находился в частной собственности и не обладал охранным статусом.

За 100 лет в России уничтожили и переделали 73884 строения По официальным данным в 1914 году на территории Российской империи находилось 80792 античных сооружения: 54,174 храма, 25,593 часовни и 1,025 монастырей.

На 1987 год осталось всего 6893.

А сегодня и того меньше!

Не так давно в Ульяновске на Сиреневом, 8 снесли уникальный детский сад с чудесными мозаиками на тему любимых сказок. Во время гуляния на открытом воздухе дети не только резвились, но и слушали рассказы воспитателей, разглядывали фасад здания, превращённый в книгу. Все работы интересны и были выполнены на высоком уровне.

К сожалению, уничтожение зданий старой Астрахани стало массовым. В середине ноября был разрушен примечательный дом старинного казачьего поселения (на фото). В сентябре горели еще два памятника архитектуры. Первый пожар случился 5 сентября и тогда огонь уничтожил старинное здание на перекрестке Адмиралтейская,52/Кожанова, 2. В реестре оно значится как Дом с мелочными лавками, мастерскими, чайными Н.П. Воробьева, а 7 сентября около полуночи загорелся жилой дом на углу улиц Куйбышева/Кожанова. Огонь уничтожил 600 квадратных метров – дом сгорел полностью. Дом купца А.Н. Курилова, именно так обозначен этот памятник архитектуры регионального значения, построен в конце 19 века.

«Непременный атрибут купеческого дома — это открытая широкая веранда во дворе. Она тянется по периметру второго этажа. Летом здесь пили чай, обсуждали последние новости, отдыхали в прохладе. Другая интересная примета купеческого дома — высокие, по четыре метра, потолки. Атрибутами былого богатства дома были также лепные украшения, паркет, большая печь», - рассказывает руководитель проекта «Астрахань купеческая», историк Александр Соловьев, автор исторического проекта.

Несмотря на то, что дом охранялся государством, состояние его было весьма удручающим, но его можно было отреставрировать. Под угрозой утраты — несколько домов из-за незаконного строительства в охранной зоне.

Сухиничи Калужской области. Дом купца Смолянинова. Уже без крыши и .хотя стены пока крепкие. нет гарантии, что его не снесут.

Боль и подлинная история старой Уфы в объективе Валерия Григанова

Куда делся «Рабочий со звездой», который не уступал по значимости "Рабочему и колхознице" Мухиной? С апреля 1939-го по октябрь 1940-го в Нью-Йорке проходила Всемирная выставка. В нём участвовали многие скульпторы,например, Мухина и Меркуров.

22-метровую скульптуру «Рабочий со звездой» установили на 54-метровый постамент. Скульптура была выполнена из нержавеющей стали, а в вытянутой руке рабочего сверкала рубиновая звезда. В 1940-м копия скульптуры стала украшением Пушкинской площади по случаю празднования в СССР очередной годовщины Великой Октябрьской революции.

После окончания нью-йоркской Всемирной выставки разобранный павильон и скульптура «Рабочего со звездой» вернулись на родину. Всё это планировали вновь собрать и разместить у главного входа в Парк Горького.

Сразу не удалось, а потом началась Великая Отечественная война. О судьбе как павильона, так и скульптуры до сих пор ничего не известно. А жаль!

Собор Спаса на Бору Собор Спаса Преображения на Бору был построен в 1330 году. Располагался он в Московском Кремле, во дворе Большого Кремлёвского дворца.

Храм в те времена окружали хвойные леса, поэтому и получил название «на Бору».

В 1933 г. Храм был снесён за одну ночь. В Таганроге из-за сильного ветра упало масштабное мозаичное панно с Лениным у завода «Прибой».

В 2020 году в Москве провели ремонт одного из цехов бывшего Государственного подшипникового завода (Шарикоподшипниковская, 15). Глава управы Южнопортового района заявлял, что «панно в форме подшипника направлено на реставрацию». Прошло два года, и наш читатель решил поинтересоваться судьбой произведения. Оказалось — передумали. Постконструктивистское здание было построено в 1937 году, но в 1960-х фронт промышленной застройки на улице облагораживали по проектам 11 мастерской Моспроекта-1. Тогда, видимо, фасад из силикатного кирпича был оштукатурен, а над входом появился чеканный модернистский барельеф. Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Петрушино (МО Алексин, Тульская область). Построен в 1846 году, сейчас находится в состоянии руин.

Не совсем потеряно, но изуродовано точно. Дом с бельведером, Металлургический район, Челябинск. Дом построен в 1953 году. Перво фото: 1986 год.

Второе: наши дни.

Здание не только заметно потеряло свежесть, но и утратило лаконичность оформления входной группы, вывесок и балконов.