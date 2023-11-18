Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 79

Другие новости:

В Иваново открыли памятник погибшим летчикам самолета Ил-22, который был сбит во время мятежа ЧВК "Вагнер" в июне этого года.

https://t.me/boris_rozhin/101412

На фасаде школы № 8 города Красноармейска в Саратовской области появилась мемориальная доска, на которой запечатлено фото бывшего ученика, который погиб в зоне боевых действий на Украине. ㅤ

Иван Евгеньевич Почепня 11 октября 2022 года подписал контракт с ЧВК "Вагнер". В мае 2023 года при освобождении Бахмута погиб.

Иван был посмотрено награжден Орденом Мужества.

https://t.me/orchestra_w/9666

В Ульяновске с местной "Аллеи звезд" демонтировали звезду с именем Чулпан Хаматовой, которая была установлена в 2018 году.

Областные власти сообщили, что такое решение принято после обращения местных жителей, "считающих неуместным упоминание актрисы рядом с портретами наших героев-защитников Родины".

https://t.me/ssigny/75756

Литва выразила протест России в связи со снятием во Владимире памятного знака в честь деятеля католической церкви Литвы архиепископа Мечисловаса Рейниса (1884-1953). Об этом сообщил МИД балтийской республики. Рейнис был не только церковным деятелем. В 1925 году он был назначен министром иностранных дел Литвы. На этом посту он проработал всего полгода. Его дипломатическую карьеру оборвал военный переворот 1926 года, за которым последовала смена власти.

В 1947 году архиепископ был арестован советскими органами госбезопасности. В 1953 году он умер в тюрьме во Владимире. На городском кладбище была установлена мемориальная доска, где на русском и литовском языках указывались годы жизни и две главные — церковная и гражданская — ипостаси биографии Рейниса. Та самая доска при открытии ее в 2012 году.

https://t.me/ssigny/75768

Поменьше бы памятников нашим воинам Великой Отечественнной сносили, может и "не увидели" бы эту.

Мемориал воинам СВО по эскизу школьницы открыли в Забайкалье Мемориал погибшим воинам в зоне СВО открылся в Борзе. Основу составили объемная звезда, литеры Z и V и каменная стена с надписью «Героям специальной военной операции». Глава района Роман Гридин заявили, что на стене будут высекать имена погибших солдат. В основу проекта лег эскиз 15-летней ученицы местной художественной школы Любови Апрелковой. https://t.me/boris_rozhin/102372

Арты художников канала "Рыбарь"

СилаТыла: протянутые руки помощи — наш арт в поддержку работников тыла

С началом специальной военной операции в России начало формироваться самое настоящее гражданское общество, приходя на смену обществу потребления.

Сотни людей объединились в настоящие волонтёрские артели, посменно в своё личное время собирая, сортируя и отправляя на передовую гуманитарные грузы, приводя в порядок, казалось бы, ненужные старые «Буханки» и мастеря предметы первой необходимости.

В народе появились проекты автоматических носилок, позволяющих эффективно перетаскивать грузы на позициях и спасать жизни раненым. Многочисленные самые невероятные нюансы, о которых и подумать было сложно в мирное время, вышли на первый план, и волонтёры взяли их на себя.

Арт «Волонтёры-гуманитарщики» в высоком разрешении «Изготовление носилок» в высоком разрешении Арт «Автомастерская» в высоком разрешении

https://t.me/rybar/53526

24 октября в России отмечается профессиональный праздник подразделений специального назначения. Бригады и полки спецназа действуют в зоне специальной военной операции с первых дней.

Хотя казалось бы, спецназ в широком понимании ассоциируется со штурмом, профиль работы подразделений СпН заключается в абсолютно в другом: выводе из строя объектов инфраструктуры, захвате пленных, разведывательных действиях в тылу противника, точечных операциях групп. И да, такая работа ведётся, но увы, пока не в масштабе всех войск.

Российские спецназовцы, которые сейчас выполняют задачи на фронтах СВО, уверены: стоит изменить подходы к применению подразделений и дать им возможность выполнять задачи по профилю, как характер ведения боевых действий изменится.

https://t.me/rybar/53558

Другие рисунки Автор Сергей Марченко АртПоддержка АртПоддержка То же рисунок в цвете Автор mydrawingdiary Не знаю авторов, с канала ZаПобеду Шевроны: Ну и страничка юмора.

Официальная газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что российские военные используют боевых дельфинов для защиты Крыма от атак ВСУ.

На что Злой журналист тут же отозвался:

Эксклюзив. Знакомый из штаба ЧФ скинул редкие кадры подготовки тех самых боевых дельфинов. На кадрах можно видеть как лично Путин показывает дельфинам основные техники передвижения при обнаружении угрозы. Проверил, кадры не шиномонтаж

https://t.me/zloy_zhurnalist/8724

Юмор, из Хабаровска. Цыганит уже в переходе

Картина Репина маслом-«Иван Грозный делает Шольцу обрезание».

Мне еще вот это фото из С.Кореи нравится. Брежнев ''отдыхает''. Они, кстати с 1953 года ни с кем не воевали. Может тоже людей в тюрьмах избивали на камеру, кто знает.

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