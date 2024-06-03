Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.16

«Город пышный, город бедный,

Дух неволи, стройный вид,

Свод небес зелено-бледный,

Скука, холод и гранит —

Всё же мне вас жаль немножко,

Потому что здесь порой

Ходит маленькая ножка,

Вьется локон золотой.»

А.С. Пушкин

Необычный памятник-трамвай в Выборге Памятник-трамвай был установлен в 2017 г. Авторы осуществили задумку, как напоминание о трамвайном движении, которое осуществлялось в Выборге с 1912 по 1957 гг.

Композиция представляет собой макет трамвая, сделанный из стали, однако рельсы, на которых стоит трамвай, совершенно реальные и взяты из депо. Инсталляция включает в себя еще две скульптуры из бронзы — вагоновожатого и мальчика-безбилетника. Говорят, что если потереть ладонь об нос юноши, то любое желание исполнится!

Выборг

Что означают "столбики" возле углов зданий в Петербурге? Каменные и чугунные тумбы стояли раньше у ворот почти каждого дома. Некоторые из них изначально были расположены вдоль тротуаров.

Таким способом столбы оберегали их от наездов карет.

Тумбы, вросшие в торцы зданий устанавливали, чтобы кареты не отбивали углы домов. Поэтому их назвали колёсоотбойными тумбами. В основном, тумба имеет простую цилиндрическую форму. Таких колесоотбойных тумб в Петербурге осталось из прошлых эпох немало. А.Ахматова своему другу : «Я - как петербургская каменная тумба». Прибегая к этому горько-ироничному сравнению, она говорила о своей внутренней прочности.

Гардеробная Петербургского ангела В измайловском саду у городской легенды появился свой гардероб! Ведь шарфиков у ангела теперь несколько, такая уж погода в Петербурге. Несколько веков на одной фотографии. Как вам такой контраст?

Квартиру для рьяных кошатников продают Петербурге. Я бы посмеялась такому объявлению, да вот фотофакты упрямая веСЧь Кота Заратустру на известные полотна вписала его хозяйка. Питомца не стало два года назад, но в стенах двухкомнатной квартиры на улице Рубинштейна он продолжает жить.

А в Петербурге все больше новых мест! На днях в Невском районе появился уютный и ухоженный двор. Раньше это место пустовало, а теперь тут восстановили газон, высадили деревья и кустарники, отремонтировали пешеходные дорожки. А ещё организовали зону для отдыха и детскую площадку с игровыми комплексами. ⠀ ул. Джона Рида, 9

Розовый терем В центре Петербурга возвышается потрясающей красоты особняк, похожий не то на гигантский сладкий торт с завитушками, не то на русский терем из сказки о кисельных берегах. Николай Басин – владелец дома – был известным архитектором. Он получил образование в Императорской Академии художеств и уже первый проект принес Басину успех: зодчего удостоили звания академика архитектуры. За годы своей деятельности он построил свыше 20 зданий. В конце XIX века Николай воздвиг собственный доходный дом. Для этого он приобрел участок в центре города – на углу Александринской площади и переулка Крылова. Басин не побоялся стилевой конфронтации с классическими окружающими постройками и в 1897 году создал свое детище в неорусском стиле. Архитектор являлся единственным хозяином доходного дома до начала Октябрьской революции. После его смерти и в связи с происшедшими в России переменами дом был национализирован.

Переулок Крылова, 7

Большая Хоральная Синагога в Петербурге. Вторая по величине синагога в Европе! В начале XIX века еврейская община в Санкт-Петербурге значительно возросла, нужно было возвести храм, способный удовлетворить религиозные нужды десяти тысяч человек. Деньги на строительство собирались всей общиной, но главным финансистом выступил барон Гинсбург — глава еврейской общины тех времен. В составлении архитектурного проекта участвовал Николай Бенуа. Строительство было завершено в 1893 году. Однако советская власть держала общину под строгим контролем. Сначала были закрыты все молельни в городе, а в 1930 году, согласно постановлению Президиума Ленсовета, закрыли и Большую Синагогу. Через семь месяцев запрет был снят, и храм снова начал функционировать. Перед Олимпийскими играми 1980 гола Большая Хоральная Синагога попала в список основных экскурсионных объектов, для этого за два года до начала игр правительство выделило финансы на реставрацию здания.

Лермонтовский проспект, 2

Миф из бронзы

В 1910 году в Александровском парке (недалеко от нынешней станции метро «Горьковская») поставили памятник героическому подвигу матросам миноносца «Стерегущий». Искусно скомпонованная бронзовая композиция на фоне креста состоит из двух матросов: один с усилием открывает иллюминатор, из которого хлещет вода, а другой кингстоны. Исторический парадокс в том, что именно такого эпизода, мастерски отлитого скульптором в бронзе, на самом деле никогда не было. Но героический подвиг русских матросов, конечно, же был. Красивый снимок заката на фоне Исаакиевского собора Перспективный снимок Казанского собора

Каток в храме На набережной Лейтенанта Шмидта высятся красивые купола храма Успения Богородицы – подворья монастыря Оптина пустынь. Этот храм, построенный в 1897 году архитектором Косяковым, считается одним из красивейших в Петербурге. Выдержанный в русском стиле, он рассчитан на две тысячи человек. Иконы писали сестры столичного Новодевичьего монастыря. В 1935 году церковь была закрыта советскими властями. Все фрески в интерьере были закрашены масляной краской, а в 1956 году в храме был оборудован первый в СССР крытый каток с искусственным льдом. Набережная Лейтенанта Шмидта, 27/2

Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи - Чесменская Церковь была построена еще в 1780 году архитектором Юрием Фельтеном по указанию Екатерины Великой Улица Ленсовета, 12

Универмаг у Красного моста Торговый дом «Эсдерс и Схейфальс» или торговый дом «Au Pont Rouge» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга неподалеку от Невского проспекта. Здание было построено в 1906 году по проекту архитекторов Владимира Липского и Константина Николаевича де Рошфора. Инициаторы строительства - бельгийский подданный Эсдерс и нидерландский подданный Схейфальс, имена которых отчётливо видны на аттике со стороны Мойки. Стефан Эсдерс и Карл Схефальс занимались продажей женской и мужской одежды и в новом здании открыли первый в России многоэтажный универмаг с широким ассортиментом европейского платья, обуви и галантереи. В течение десяти лет, до 1917 года дом считался самым модным и богатым торговым предприятием, предлагавшим широкий товарный ассортимент для состоятельных покупателей Петербурга. Среди клиентов магазина были члены императорской семьи, включая императрицу Александру Федоровну, супругу императора Николая II.

Набережная реки Мойки, 73

«Колесница Славы» на арке Главного штаба в честь победы России над Наполеоном была установлена в 1828 году перед самыми окнами царской резиденции – Зимнего дворца. Изначально скульптурное убранство арки задумывалось скромным. Проект К. И. Росси предполагал, что на арке здания Главного штаба будет установлена отлитая из чугуна фронтальная композиция.

Однако пришедший на смену Александру I Николай I пожелал оформить арку Главного штаба как сооружение, прославляющее славу и отвагу русской армии! Монумент «Колесница Славы» на арке Главного штаба является самым большим по объему из старинных памятников Санкт-Петербурга. Его высота составляет 9,94 метра, ширина по фронту – 15,62 метра; длина колесницы со статуями лошадей – 9,59 метра.

Выглядит невероятно

Марсово поле в Санкт-Петербурге! Во время недолгого царствования Екатерины I поле именовали не иначе как Царицын луг – в честь находившегося поблизости дворца императрицы. Тогда же он начал обретать свой облик – усилиями правительницы здесь облагородили небольшой участок, создав красивые аккуратные аллеи, газоны и установив несколько фонтанов. Однако политику Екатерины не поддержали – со временем поле все чаще использовали для парадов и учений, строили казармы. Современное название появилось в 1805 году – в честь древнеримского бога Войны.

Доходный дом Константина Капустина Доходный дом построили в 1910-1912 годах по заказу Константина Капустина, выходца из купеческой семьи.

Капустин заказал проект дома молодому архитектору Алексею Бубырю, своему сокурснику по Институту гражданских инженеров. Выгодное угловое расположение позволило архитектору создать здание, которое выделяется своей монументальностью среди спокойной однотипной застройки окружающих кварталов. Напротив арки со стороны Климова переулка располагается единственный в доме гараж — он принадлежал владельцу здания. Константин Капустин увлекался автоспортом. В гараже он хранил свой Рено, на котором участвовал в автогонках. Дом Капустина стал своеобразным символом Петербурга нулевых благодаря фильму «Питер FM» — это любимый дом главного героя фильма, архитектора Максима.

Набережная реки Фонтанки, 159

Оригинальнгая и душевная какаочная рядом с Эрмитажем Знаменитое место с 25 видами какао находится недалеко от Дворцовой площади. ⠀

Доходный дом ‘’Помещик’’ Товарищество прибалтийских дворянских имений поставляло молоко и молочные продукты в магазины Петербурга и даже организовало собственный "Самокат" - товары доставляли на дом. В доме располагались жилые квартиры, фотоателье, гараж во дворе, кинотеатр на 200 мест и круглосуточный магазин. Благодаря безупречной репутации "Помещик" получил титул Поставщика императорского двора и право изображать на упаковках Малый герб. До настоящего времени здание практически полностью сохранило оригинальный облик, за исключением шпиля на куполе. Согласно городской легенде, его снесли в блокаду, чтобы установить «зенитку». В 1950-х была предпринята попытка реставрации, однако оригинальный шпиль разыскать не удалось, а попытки изготовить и установить новый также не увенчались успехом. По другим источникам, шпиль был утрачен при пожаре в начале 1980-х. Выглядел вот так.

К 2010 году фасады здания находились в аварийном состоянии. К счастью, в 2011—2015 была проведена их реставрация.

Измайловский проспект, 16/30

В середине Невского внимание привлекает строгая многоярусная башня. Она являлась частью здания Городской думы.

Здесь располагалась передающая станция оптического телеграфа, по часам, установленным на башне, горожане сверяли время.

В 1835 году на верхней площадке появилась ажурная конструкция. Одно из основных назначений этой конструкции – это пожарный телеграф. Тросами с помощью лебедки на нее поднимали большие шары. Это были условные знаки, оповещающие население, где и в какой части города возник пожар, какое количество пожарных команд туда послано.

На площадке вокруг шатра круглосуточно вышагивал дозорный-вышковой. Поднимаемые шары разного цвета давали горожанам возможность также узнавать о приближающемся наводнении, о высоте воды, о температуре воздуха.

Лиговский проспект 1906год и 2021 год.

Место выглядит очень узнаваемым несмотря на то, что нетронутым остался только дом Знаменской церкви, расположенный справа.

Доходный дом К.И. Розенштейна Год постройки – 1915 Я о нем как-то рассказывала, но пройтьи мимо не могу. Уж больно хорош! Архитекторы: К.И. Розенштейн и А.Е. Белогруд решили построить английский замок в главном европейском городе России. По углам здания расположены башни - эркеры. Когда дом был сдан: ванны были утоплены в пол, а во дворе имелись гаражи для машин В настоящее время здесь находится театр «Русская антреприза» им. Андрея Миронова.

Петербургское Литературное кафе. В 1985 г. На месте кондитерской Вольфа и Беранже было открыто литературное кафе.

Кондитерская Вольфа и Беранже связна с двумя великими людьми : А.Пушкиным и П. Чайковским.

Накануне последней дуэли Пушкин встречался с лицейским другом в кондитерской Вольфа и Беранже, откуда они на санях отправились на Чёрную речку.

По одной из версий П.Чайковский вместе с друзьями зашёл в ресторан, который находился в бывшей кондитерской и попросил воды, но кипяченой не оказалось. Тогда он попросил сырой и очень холодной. Считается, что так композитор заразился холерой и умер. Помимо исторического названия в кафе, прямо при входе, за столиком сидит фигура Пушкина, с которой можно сфотографироваться. наб. Реки Мойки, 57

Фасады Ленфильма украсили граффити советского кино Более 10 художников в течение нескольких дней превращали территорию Ленфильма в место для досуга и отдыха. На стенах появились кадры из советских фильмов, снятых на киностудии в разные годы. На одном из фасадов встретились герои трех знаменитых кинокартин: «Собачье сердце», «Соломенная шляпка» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Всего для работы художникам понадобилось больше 100 баллонов краски. Каменноостровский проспект, 10

Архитектурная жемчужина - Дом Красной Армии 1898 г. Место, где теперь высится Дом офицеров, издавна принадлежало военному ведомству. Здесь проживал знаменитый военный министр граф Аракчеев. На этом месте располагалась фабрика немецкого мастера Шварце. Здесь делали кареты и притом лучшие в городе. На строительство было потрачено 1 млн 310 тыс₽.

Именно здесь впервые прозвучала военная песня «Давай закурим...» из уст Шульженко. Помните её? В настоящее время в здании работает Музей истории войск Западного военного округа.

Литейный, 20

И закончить хочу, как и начала, стихами. «Вечернее небо, лазурные воды,

В лиловом тумане почившая даль-

Всё прелестью дышит любви и свободы».

Афанасий Фет.