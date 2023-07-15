"Кремлевский повар": послевкусие

Я, наверное, последний, кто назвал Евгения Пригожина «кремлевским поваром». Поскольку в этом качестве мы его вряд ли еще когда-нибудь увидим после той похлебки, которую он заварил 24 июня сего года. Расхлебывать которую пришлось всем нам, но и ему самому также.

Что говорить, тряхнуло как следует всю страну. На три дня все замерли в напряженном ожидании. А вообще-то, пока сам Пригожин не оказался в Белоруссии, где сразу стали ставить летние лагеря для вагнеровцев, спокойствие в наших душах не воцарялось. Мы хотели и не смели думать, что все вот так рассосалось как бы само собой, не нанеся смертельной раны стране (а вполне могло бы). И наступивший исход мне лично, как и многим наблюдателям, показался настоящим чудом. Между прочим, я уже не в первый раз замечаю, как наш президент Владимир Путин каким-то ну прямо мистическим образом выходит победителем из самых критических, безнадежных на первый взгляд обстоятельств. В результате чего его неприятели оказываются посрамлены, а сам он, как ни в чем не бывало, является миру в белом фраке. Не могу этого объяснить ничем другим, кроме как высшим покровительством Неба.

Между тем, как говорится, ложечки нашлись, но осадочек остался – сиречь послевкусие от пригожинской «похлебки»: страх пережитого и острое нежелание пережить такое вновь. В связи с чем хочу поделиться парой соображений.

Слетались на пир конспирологи

Мятеж «Вагнера» оказался сущим подарком для конспирологов всех мастей, немедленно бросившихся искать в нем, как водится, скрытые смыслы, таинственных кукловодов и закулисные заговоры тайных сил. Ничего конкретного сказать, разумеется, не смогли, но немало порассуждали и продолжают рассуждать с умным видом обо всех этих материях, столь же любезных мозгам массового человека, сколь и недоказуемых. Ведь конспирологические теории чем-то сродни «лекарству» плацебо, которое помогает ровно настолько, насколько вы в эту помощь верите.

Я крайне скептически отношусь к конспирологии. Не то чтобы я не верил в существование различных заговоров, более или менее порой успешных. Есть, есть тайные заговоры, были и будут, разумеется. Постольку, поскольку существует долгосрочное политическое планирование вообще, в котором заинтересованы те или иные общественные силы. Но практика показывает, что на каждый заговор находится, как правило, некий контрзаговор, плетомый другими общественными силами, чьи интересы противоположны интересам первых. Если бы такого противостояния в обществе не было, то не было бы и смысла соплетать тайные ковы, поскольку все свои планы можно было бы осуществлять вполне открыто при дневном свете с одобрения народа (народов).

Заговоры и контрзаговоры могут даже иметь глобальный характер. К примеру, взять тайное противостояние ЦРУ и КГБ, длившееся не одно десятилетие и окончившееся тотальным поражением СССР. Ведь это была самая настоящая война, необъявленная, тайная, но ведшаяся с огромным напряжением сил каждой из сторон. Но вся штука в том, чтоб победа ЦРУ была одержана не потому, что они применяли особо изощренные методы (КГБ тоже не лыком шит и располагал со своей стороны почти неограниченными возможностями), а потому, что Запад стоял, в отличие от СССР, не на утопических теориях, а на трезвом понимании реальностей социальной и национальной политики. Он лучше, чем Политбюро ЦК КПСС, понимал закономерности истории, природу человека и общественных отношений, в том числе законы этнополитики. Был, коротко говоря, ближе к реальной жизни. СССР неотвратимо разрушался под гнетом собственных противоречий, встроенных дефектов, заложенных в самый его проект. А Запад, в отличие от кремлевских догматиков, своевременно это раскусивший, лишь систематически бил по болевым точкам и линиям разлома, исповедуя принцип «падающего толкни». Можно ли в таких условиях утверждать что СССР пал в результате глобального заговора? Ни в коем случае. И подобных примеров множество. Историю определяют не заговоры, а объективные закономерности развития. Поэтому успешны только те заговоры, которые их учитывают. Это во-первых.

Во-вторых, в былые годы я кое-что понял, со вниманием читая здоровенный том воспоминаний Жана-Франсуа де Гонди, кардинала де Реца, который был одной из главных фигур Фронды при Людовике XIV. Сам человек выдающегося ума, он водился с такими же умниками и был, вне всякого сомнения, большим мастером закулисных интриг и самых настоящих тайных заговоров, имевших целью государственный переворот. Эти заговоры, задуманные умнейшими и влиятельнейшими людьми своего времени (достаточно назвать принца Кондэ), фатально проваливались, однако, один за другим. Но не потому, что были плохо спланировали, – с этим-то все как раз обстояло отлично. А потому, что всякий раз вмешивался его величество случай. И вот, читая увлекательные мемуары кардинала, я постигал, как величайшие замыслы, досконально продуманные, рушились в прах из-за какой-нибудь дрянной мелочи типа внезапно загулявшего вояки или не вовремя сменившейся стражи… С тех пор я не раз отмечал подобные случаи в истории, в том числе современной. И тогда мне стало понятно, что объяснять все с точки зрения наличия заговора – попросту глупо. Ведь от субъективного фактора, вплоть до простой удачи, никуда не деться. И против него не поможет даже самый хитросплетенный заговор.

Чем больше я раздумываю над неудавшимся мятежом Пригожина, тем больше я вижу в нем спонтанного, случайного, обусловленного, в том числе, чисто личными свойствами главных фигурантов, – и тем меньше чего-то заранее спланированного, подстроенного тайными силами и т.п. Пригожин – менее всего марионетка, за спиной которой кто-то стоит и дергает за ниточки. Он лишь очень живой и реактивный человек. И рассуждения типа «ищите, кому выгодно» здесь не помогают, ведь все на свете, в конечном счете, кому-то выгодно. Но судя по той растерянности, которая охватила и Киев, и весь Запад при известии о мятеже, искать в нем их «руку» просто бессмысленно. Зачем бы им устраивать мятеж, к которому они оказались не готовы и которым не сумели воспользоваться? Предполагать такое неумно. Итак, следует поближе всмотреться в субъективные факторы мятежа. Это с одной стороны.

С другой – надо поискать, вместо заговора посторонних, внешних сил, внутренние российские закономерности развития, объективные предпосылки, сделавшие мятеж возможным, обусловившие и даже спровоцировавшие его.

То и другое необходимо, чтобы предотвратить повторение чего-то подобного.

Субъективный фактор мятежа

В этой истории роль личностей очень велика. Есть четыре главных фигуранта: Пригожин, Шойгу, Лукашенко и Путин. От их личных качеств во многом зависели начало, течение и исход конфликта. Скажу об этом в немногих словах.

* * *

Евгений Пригожин – главное действующее лицо, замутившее мятеж. Что с ним произошло, почему он так безрассудно «зарубил» собственную карьеру и судьбу, чуть не сотворив большую беду в масштабах всей России? Ведь до этого момента он был просто сказочным примером невероятного личного успеха и в значительной мере гарантом успеха нашей страны в страшной русско-украинской войне и даже в мировой политике. Я вижу четыре важных психологических момента.

Во-первых, он явно «зазвездил», ощутил «головокружение от успехов», что привело к чрезмерно завышенной самооценке и ощущению вседозволенности. Поднявшись невероятным усилием ума и воли буквально из грязи в князи, добившись поистине глобального признания как создатель самой боеспособной армии мира, он вообразил, что стал демиургом событий как «мощный властелин судьбы». О том, что такая роль сопряжена с колоссальной ответственностью за каждое слово и поступок, он просто не думал. Путин, скоро и жестко поставивший Пригожина на место в своем выступлении, гениально приземлил его, в один момент сбив лишнюю спесь. Идти после этого на Москву и брать штурмом Кремль, а Путина делать заложником, – на это даже Пригожин пойти не мог, и он все осознал, опомнился и смирился. К счастью, вовремя.

Во-вторых, как выяснилось из недавних слов Путина, Пригожин получил от государства на свою ЧВК столь огромные деньги (в совокупности, кажется, более полутора триллионов рублей), что, как говорят на зоне, «попутал рамсы», ощутил себя всемогущим, способным с такими деньгами решить любой вопрос на любом, в том числе президентском, уровне. Но просчитался, потому что в России все решают не деньги, а власть людей, поставленных в том числе над деньгами. Между тем, банкир Сергей Пугачев в интервью Дмитрию Гордону недаром метко заметил, что в распоряжении Путина вообще «все деньги России», и тягаться с ним нечего и думать. Пригожин этого не учел, его занесло, и он за это поплатился: неизвестно, что теперь ему удастся сохранить из тех колоссальных средств, что попали в его распоряжение. И кто и как будет его финансировать в дальнейшем, если будет.

В-третьих, среда, из которой он поднялся, привила ему особые понятия, перешагнуть через которые он не в силах. На зоне и в тюрьме, если ты не можешь постоять за себя жестко, агрессивно, бескомпромиссно, если не будешь отвечать ударом на малейшую царапину, с тобой не будут считаться, не станут уважать, а могут и «опустить». Тут дело не просто в самолюбии, а в норме жизни. За десять лет заключения Пригожин с юности впитал в себя эту норму по принципу импринтинга – в плоть и кровь, навсегда. Он просто обязан был, чтобы не уронить себя и не потерять лица, заставить любых обидчиков «отвечать за базар», за каждое слово или поступок, угрожающие его репутации. Он никому ничего не мог простить, спустить, не мог хотя бы не огрызнуться жестко и обидно. Отсюда, в частности, та битва самолюбий, в которую оказались втянуты Пригожин с одной стороны – и руководство МО РФ с другой. Последствия чего мы все наблюдали, проклиная втихаря обе стороны.

В-четвертых, в силу того, что никаких вообще ЧВК ни в царской, ни в советской России никогда не было, если не считать ополчения Минина и Пожарского, у Пригожина и его окружения не существовало никакого представления о границах возможного и допустимого. И они, что называется, «потеряли берега», что психологически понятно. Зато приобрели ценный опыт, который, от души надеюсь, больше не пригодится.

* * *

Сергей Шойгу, бесспорно, несет немалую долю ответственности за произошедшее. Не в последнюю очередь по причине чисто субъективной: он проявил в отношении «Вагнера» чванство, чрезмерную амбициозность, не снизошел до простого человеческого диалога с Пригожиным, да еще позволил себе ревновать к успехам ЧВК и этим, в свою очередь, вызвал ревность и обиду Пригожина, заставил его «закусить удила». Все началось со взятия Соледара, рассказывая о котором, официальный представитель МО РФ генерал Игорь Конашенков ни словом даже не упомянул о главной роли «Вагнера»: он поведал с экрана на всю Россию исключительно только о воинском подвиге армейских представителей – десантников, летчиков и др. Такое отношение к тем, кто своими телами самоотверженно устилал армии путь к победе – к вагнеровцам – не могло их не травмировать, не оскорбить и не спровоцировать шефа ЧВК на резкий ответ.

После этого, что называется, пошло-поехало: ЧВК и МО начали, как дети малые, меряться заслугами и дошли до взаимных обвинений и обид.

Чувствовалось: ЧВК у Шойгу – как бельмо на глазу. Это понимали все, и широкие массы, и эксперты, и сами вагнеровцы, прежде всего. Поэтому решение о переводе всех военных, всех участников СВО на контракт с МО было вполне однозначно трактовано как попытка покончить с ЧВК. Считаю это решение чудовищной тактической ошибкой руководства: нашли, в самом деле, время и место! Разве не понятно было, что это кратчайший путь к тому, чтобы вовсе лишиться самого боеспособного подразделения российских вооруженных сил, будь оно хоть трижды негосударственным?! Никаких действительных причин для такого якобы «неотложного» решения, кроме желания Шойгу избавиться от «камешка в ботинке», я лично не вижу. Допускаю, что разобраться с нештатной боевой единицей, может, и надо было бы, но… только после общей победы. А иначе – раскол, что, собственно, и произошло. В результате контракт подписали единицы, а большинство вагнеровцев, которых не в последнюю очередь объединяло именно нежелание иметь ничего общего с регулярной армией, оказалось потеряно в настоящий момент для России. А ведь они отнюдь не были лишними в общем раскладе сил! Без них путь к победе станет более долгим и трудным, это очевидно. И лучше всего понимают это наши враги, потирающие руки в виду произошедшего раскола.

Но что еще хуже: именно решение МО РФ о переходе на тотальный контракт породило у Пригожина и вагнеровцев опасения и за свою личную судьбу, и за судьбу всего подразделения. Именно оно, как я лично считаю, спровоцировало пригожинцев на вооруженный мятеж, поскольку было сочтено за попытку раскассировать ЧВК. У вагнеровцев сработало элементарное чувство самосохранения. Не надо было дергать этого тигра за усы и думать, что все сойдет с рук. Не сошло. И хорошо еще, что относительно легко закончилось.

До тех пор, пока на фронте, где по-прежнему присутствуют Шойгу и Герасимов, а ЧВК «Вагнер» уже отсутствует, дела идут у нас относительно успешно, Путин вряд ли станет менять верхушку МО. За успехи не наказывают. Но стоит ситуации измениться (чего не дай Бог) до такой степени, что нехватка вагнеровцев встанет нам боком, Сергею Кужегетовичу могут припомнить трагический конфликт, корни которого в его уязвленном самолюбии.

* * *

Что до Лукашенко, то Александр Григорьевич предстал настоящим героем всей этой истории, найдя наилучший выход из нее. Если говорить о субъективно-психологическом портрете белорусского президента, то он, конечно, особенно выпукло рисуется при сравнении с Путиным. Передо мной встают сразу же две картины: Путин в дни «снежной революции» 2011-2012 гг., спокойный, невозмутимый, цивильный, – и Лукашенко летом 2020 года, решительный и грозный, в бронежилете и с автоматом в руках. Один – политик и спортсмен, другой – воин по своей сути. Победили оба, судить, чья линия поведения более успешна, трудно. (Хотя мы понимаем, что без Путина и Батька не одержал бы верх, и сейчас он сполна отплатил нам добром!) Но, думаю, именно эта характеристика позволила Лукашенке найти общий язык с Пригожиным, чтобы блестяще сыграть роль посредника между ним и Путиным, без чего взаимопонимания достичь бы вряд ли удалось. Что, кстати, также свидетельствует против всяческой конспирологии.

* * *

Владимир Путин, как мало кто другой на моей памяти, – командный игрок. Каким, собственно, и должен быть настоящий политик. И своих он не сдает никогда (поэтому не был арестован Чубайс, поэтому Нарусова сидит в Совфеде, поэтому непотопляем Ельцин-центр и т.д.). Шойгу вот уже много лет ближайший член его команды, что неоднократно публично демонстрировалось. Не учитывать этого было нельзя, а Пригожин не стал, и это было его роковой ошибкой.

На Путина давить извне, вынуждая его принять то или иное решение, – контрпродуктивно: результат наверняка будет обратным. Это тоже хорошо известно, но Пригожин и этого не учел. Прав Пригожин или не прав, виноват Шойгу или не виноват – не имеет в данном случае значения, ибо сам подход был в любом случае ошибочен. Путин долго с величайшим терпением пытался разрулить ситуацию, но шеф ЧВК этого не оценил, продолжал переть буром – и вот дождался решения о контракте, а по сути – о расформировании «Вагнера». Решения, как мне кажется, весьма не идеального, невыгодного для ведения войны с киевским режимом. Но, видимо, у Путина просто лопнуло терпение. Достало!

Именно грубая попытка давить на Путина, диктовать ему линию поведения, вызвала такую резкую – и спасительную! – реакцию президента в дни путча. Я аплодировал ему, сидя у экрана. Он не струсил, не дрогнул, не прогнулся. А потом проявил милосердие и, как всегда, разумную готовность к компромиссу. И поэтому все разрешилось хорошо.

Но на этом история не закончилась, потому что никуда не делись те объективные причины, которые ее породили. Так что Путину, все же, предстоит еще сделать трудный выбор, от которого во многом зависит исход войны.

Объективный фактор мятежа

Теперь поговорим об объективных обстоятельствах несостоявшегося путча. Мне уже приходилось писать о том, что перед нами, на мой взгляд, прошла своего рода репетиция революции. К счастью, не по полной программе, но достаточно страшная. Чтобы мы всерьез испугались подобной перспективы, схватились за ум и предприняли все, чтобы она не сбылась.

Объективные обстоятельства видятся мне двояко.

Во-первых. Что такое ЧВК «Вагнер»? Это боевое подразделение, великолепно отлаженное, мотитвированное и подготовленное, в корне отличающееся от регулярной армии. В основном в лучшую сторону. (Об одном, но очень крупном недостатке скажу ниже.)

В чем состоят эти отличия? В ЧВК собраны уникальные кадры – суперпрофессионалы, настоящие «псы войны». В первую очередь это касается офицерского состава. Недавно я нашел в Дзене информацию, которая на многое открыла мне глаза. Это – костяк офицерской группы Вагнер:

«Информация к размышлению. Почему “Вагнер” был так эффективен. Кто возглавляет штаб и штурмовые группы “Вагнера”:

– Андрей Николаевич Трошев. Позывной “Седой”. Герой России, полный кавалер ордена Мужества, полковник МВД. Прошёл Афган, обе Чеченских, за Сирию получил героя;

– Андрей Михайлович Богатов. Позывной “Бродяга”. Герой России. Воевал в Афгане в ДШБ. Воевал в Югославии. В Сирии был тяжело ранен, лишился руки. Получил Героя, четыре ордена Мужества. Вернулся в строй. Его отряд окончательно выбил ВСУ из Артемовска;

– Александр Сергеевич Кузнецов. Позывной “Ратибор”. Четыре ордена Мужества, Герой России. Кадровый военный, прошёл обе Чеченских. Был осуждён на 10 лет военным трибуналом. После освобождения примкнул к “Вагнеру”. Возглавил разведывательно-диверсионную группу “Русич”. Прошёл Сирию, Ливию. В Бахмуте был тяжело ранен. Закрытым указом президента награждён Героем РФ “Золотая Звезда”;

– Дмитрий Уткин. Награждён четырьмя орденами Мужества. Бывший командир роты спецназа ГРУ. Со своей ротой ночью в 99-м взял штурмом Ботлих и высоту Харами. Возглавляет штурмгруппы Вагнера;

– Позывной “Зомби”. Герой России, участник всех походов “Вагнера”. Имя засекречено;

– Позывной “Механ”. Герой России. Тяжело ранен, находится на излечении. Имя засекречено;

– Позывной “Салем”. Герой России. Был ранен, потерял кисть руки. Вернулся в строй. Имя засекречено».

Эти люди, как и весь личный состав ЧВК, работают по контракту, но они не контрактники в обычном смысле слова. Как известно, ставка МО РФ на контрактников в армии провалилась в ходе СВО, поскольку многие из них предпочли превратиться в «пятисотых», то есть попросту разорвали контракт и удалились куда подальше от линии фронта. А эти – не побегут, не предадут, не дрогнут. Война – смысл их жизни, их призвание, их любимая работа. Ну, а что ждет предателей в «Вагнере», мы тоже знаем.

Эти люди – что важно! – не прижились в армии МО РФ, откуда их под тем или иным предлогом выдавили или они ушли сами. Они были неудобны, и от них избавились; и это немаловажная причина, приведшая их вначале в «Вагнер», а потом – к попытке мятежа. Они перманентно в оппозиции к МО, имея на то веские причины, зная картину изнутри.

Есть ли еще подобные кадры в регулярной армии? Наверняка есть. Но армия состоит не только из них, а ЧВК – только. Почувствуйте разницу. Отсюда и успехи, да и не на одном только украинском театре войны.

Недостаток бойцов ЧВК один: внутренне идеально дисциплинированные, они, однако, плохо управляемы из некоего центра, находящегося вне ее самой. Они верят себе, а не центру, сами ставят цели и определяют пути их достижения. И пока эти цели диктуются только патриотизмом, можно быть спокойным. Что поделать? Как известно, наши недостатки суть продолжение наших достоинств. Приходится мириться с этим, если вы хотите использовать ЧВК в полную силу.

Во-вторых. А вот чего в ЧВК нет и быть не может – и против чего они и восстали, получив немалую моральную поддержку у населения (до 28 % по опросам): коррупция, воровство, кумовство, чинопочитание, бюрократизм и неповоротливость, нерасторопность в принятии решений. Лозунги борьбы против всего этого были написаны на знаменах мятежников, не раз озвучивались Пригожиным и другими вагнеровцами.

Нет никаких оснований не верить в наличие такой мотивации у мятежников. Постоянно вскрывающиеся военкорами и вообще прессой вопиющие факты полностью ее подтверждают. Взять хоть последнюю историю, поведанную Сладковым, о новой форме, поступившей в воинскую часть, но не розданной личному составу, а пущенной в продажу через близлежащий магазин! А более всего о ситуации свидетельствует каскад уголовных дел, подготовленный против армейских ворюг и коррупционеров Следственным комитетом по указанию Александра Бастрыкина.

«Ворюга мне милей, чем кровопийца», – писал в свое время выдающийся еврейский поэт Иосиф Бродский. Но у нас, у русских, все наоборот. Уж извините.

О феномене «рассерженных патриотов»

Как уже сказано, критика Пригожиным положения в российской армии, да еще в сочетании с критикой власти, элиты и олигархов, нашла широкий отклик в народе. Потому что в ней много правды, много наболевшего. В ходе мятежа стало вполне очевидно, что в российском обществе созрело массовое настроение, обусловившее запрос на такой феномен, как «рассерженные патриоты». И этот спрос уже родил встречное предложение, притом не одно.

Но хорошо ли это?

Можем ли мы, в частности, назвать Евгения Пригожина «рассерженным патриотом»? Несомненно, еще как! Для меня лично его патриотизм, а особенно патриотизм вагнеровцев вообще – это ясная и неоспоримая константа. Подтвержденная не только устными заявлениями шефа и рядовых участников, но прежде всего – их делами, их подвигами и жертвами, их неукротимым мужеством и профессионализмом в борьбе с непримиримыми врагами России. Итак, Пригожин – патриот. Рассерженный? Безусловно! В его рассерженности содержится немало правды? И это так. А что в итоге? Трехдневный кошмар, когда всю Россию лихорадило, воюющая армия испытывала моральные перегрузки, а наши «заклятые друзья» аплодировали стоя.

Нужен нам такой рассерженный патриотизм? Ясное дело, нет. А между тем, в нашей истории он возникал не раз, и всякий раз это кончалось для нас очень плохо.

Были ли рассерженными патриотами декабристы? Вне всякого сомнения! Среди этих людей множество прошло испытание Отечественной войной 1812 года, проливало свою и вражескую кровь, имело ордена и медали, а нередко и золотое оружие «За храбрость». Они были очень сердиты на власть, настолько, что кое-кто даже планировал уничтожение царской семьи. Но они ли не мечтали о благе России?! Не посвящали ей все свои помыслы и стремления?! А в результате толкнули нашу Отчизну в бездну, сорвали русское нациестроительство, породили злосчастную цепь роковых подвижек, приведшую нас к революциям начала ХХ века, которые поставили русский народ на грань жизни и смерти.

Такими же рассерженными патриотами были творцы Февральской революции, в особенности – кадеты во главе с Павлом Милюковым, чей знаменитый сердитый вопрос, прозвучавший в Думе, «что это – глупость или измена?» послужил стартовым выстрелом для тех перемен, которые в итоге смели с исторической сцены и самих кадетов с Милюковым, и уничтожили великую Россию.

Вот и сегодня возник даже некий Клуб рассерженных патриотов, которые заточены на такое же разрушительное действо. Благо Пригожин их обогнал на этом пути и наглядно показал всю его роковую губительность и бесперспективность. Но они-то ведь ничем его не лучше. Пригожинский мятеж только выявил их внутреннюю сущность и загнал в ловушку, созданную ими самими.

Если в попытке пригожинского мятежа и содержится какое-то позитивное начало, оно прежде всего именно в этом зловещем уроке. К чертям собачьим сегодня всех и всяческих «рассерженных патриотов». Не время выпускать их на улицу, пусть сидят в своих конурах, пока война не закончится нашей победой, по крайней мере. А кто высунется до срока, к тем не должно проявляться никакого «понимания» и «милосердия», никакой поддержки, если мы не хотим, чтобы Россию снова затрясло, как во время пригожинского мятежа. Ведь они – революционеры, и вся деятельность их подрывная, вредительская. Увидел «рассерженного патриота» – дай ему по башке, прояви свой нормальный патриотизм. Хотя бы виртуально, на словах.

Послесловие

Можно только сожалеть о том, чему свидетелями мы стали 24-26 июня сего года. Это сигнал о неблагополучии, симптом его? Безусловно. Что вроде бы и неплохо. Ибо болезнь не вылечить, если не увидеть ее симптомов, вскрыв тайные язвы. Но в итоге Россия, я считаю, понесла существенные потери в результате неудавшегося мятежа. Не потому, что он не удался, разумеется, а потому что стал возможным в принципе по вышеизложенным субъективным и объективным причинам. Он породил во многих душах тревогу и неуверенность, сомнения, а это плохо. И еще также потому, что последствия его больно бьют по российским военно-политическим интересам, могут ослабить фронт.

Прежде всего волнует вопрос: что будет теперь с ЧВК «Вагнер»? Потеряли ли мы насовсем эту сильнейшую боевую единицу, которая так много сделала, приближая нашу победу, и могла бы сделать еще кратно больше?

Вывод ЧВК в Белоруссию сам по себе ответа на этот вопрос не дает. Понятно, что обладание такой силой предоставляет новые возможности как Белоруссии в целом, так и лично ее бессменному (надеюсь) вождю Лукашенко. Западу и особенно Польше и Литве придется теперь подобрать свои уже было выпущенные коготочки, забыть о какой-либо экспансии в отношении Белоруссии. Да и внутренней оппозиции, той, что еще не сбежала на Запад, придется поджать хвост.

Но мы же помним, в какую копеечку обошлось для России содержание этой силы. Есть ли такие деньги у белорусов? Нет, таких денег у них нет, и платить их они Пригожину и вагнеровцам не смогут. А кто сможет? Опять-таки, Россия и Путин. Но ведь Путин, если снова начнет платить «Вагнеру», то не будет пускать деньги на ветер, а потребует их отработать, это само собой разумеется. А как отработать?

Будь я президентом России, я бы отбросил старые счеты и заново сформировал из пригожинцев стальной кулак, двинув его затем непосредственно на Киев, до которого всяко теперь им ближе, чем до Москвы. Это, если бы и не дало сразу эффектного взятия столицы укронацистов, то уж точно оттянуло бы с фронта настолько значительные силы ВСУ, что создало бы возможность его прорыва со стороны регулярной российской армии. И в конечном итоге создало предпосылки для полной и безоговорочной капитуляции Украины. А нам ведь нужно исключительно только это.

Поскольку «Вагнер» все равно в отпуске до 5 августа, время для его переформатирования есть. Я не уверен, что увижу развитие именно такого сценария. Но ведь надеяться-то можно, не так ли?

Александр Севастьянов

https://www.razumei.ru/inews/20230705/4906/kremlevskii-povar...