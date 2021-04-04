Если не занимаешься своей культурой ты, ей займутся твои враги

О чём и речь. Вот это-то и плохо, что Кремль не хочет заниматься российской масскультурой, в то время как ей занимаются другие. И навязывают русской молодёжи «бородатых женщин» и «петухов» как образцы артистичного поведения, как примеры успешных людей.

Соцсетями тоже не хотели заниматься, ссылались на свободу, открытость миру и прочую муру, пока жареный петух не клюнул и не стал жёстко цензурировать государство.

Так ведь в масскультуре красная линия давно перейдена. И не в Евровидении дело. У нас первым рэпером страны считается дебил с тремя шестёрками над глазом. Вам мало? Будем и дальше считать, что это дело некоего шоу-бизнеса? Ещё одна невидимая рука рынка, в которой есть конкретные кукловоды и дельцы, сколачивающие состояния на дегенеративной культурке.

Мне иногда возражают о деградации культуры в России и приводят в пример филармонию, Большой театр, куда не достать билеты даже за огромную стоимость. Мацуев, Гергиев, Башмет — и вправду, живые легенды музыки, волшебники.

Мне указывают на бурную театральную жизнь Москвы и Питера: говорят, посмотри постановки Льва Додина, ст. Петра Фоменко, Табакерки, Современника, Диденко, Машкова, Безрукова... Не хочешь Серебренникова с Богомоловым, смотри Боякова во МХАТе.

Расцветают тысячи цветов, чего же тебе ещё?

И действительно, если посмотреть на восторженные залы театров, на отзывы людей после спектаклей, если почитать рецензии критиков, послушать обсуждения интеллектуалов, то ощущение, будто у нас золотой век культуры.

Но стоит только немного приглядеться, чтобы увидеть ложь и фикцию, некий негласный сговор, готовность восхвалять бездарность, лишь бы не признать, что король-то голый. Конечно, Мацуев и Гергиев прекрасны, а в театрах есть достойные попытки творить искусство, но их окружает тусовка агрессивной и разрушительной бездарности под видом новаторства.

Столичных ценителей высокой культуры и тут кормят кривляниями и низкопробной заумщиной, абсолютно противоположной простой сложности русского театра и достоверности Станиславского (тот же Диденко, и вплоть до Додина). Причём за долгие годы зрителя приручили считать это прекрасным и настоящим искусством. Чем бездарне, тем дороже и больше ажиотаж. Неоднократно видел, как зрители аплодируют тому, что с очевидностью низкопробно и даже отвратительно - видимо, чтобы для себя оправдать траты на билеты и чтобы не выдать себя за мракобеса.

У меня когда-то жила надежда, что вот придёт по-настоящему талантливый художник и разобьёт это лживое зазеркалье со всеми его уродами. Но в последнее время я понял, что без системных усилий государства этого не сделаешь, так как опутавшие всё бездарности не позволят талантам доминировать. А таланты есть, их немало, но они сдвинуты на обочину под предлогом неформата и устарелости. И всё это под соусом свободы творчества и невмешательства государства в рынок культуры.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1026390.html