В Донецке начался суд по делу об убийстве Рассела Бентли — ополченца Донбасса и журналиста

По версии следователей, в апреле 2024 года в Донецке фигуранты дела избили Бентли до смерти. Затем подорвали машину с телом и вывезли останки. В преступлении обвиняются военнослужащие ВС РФ Владислав Агальцев, Виталий Вансяцкий, Андрей Иорданов и Владимир Бажин.

Вдова Рассела Бентли Людмила ранее в эксклюзивном интервью АиФ рассказывала о подробностях.

https://t.me/aifonline/123881

«Убийцы должны раскаяться». Вдова военкора Бентли надеется на открытый суд Рассел и Людмила Бентли. Телеграм-канала Рассела Бентли «Техаса»

Уверенность в том, что виновные в убийстве американского ополченца и военкора Рассела Бентли будут наказаны у его близких появилась после реакции на обращение к президенту России Владимиру Путину и вызванного общественного резонанса. Об этом рассказала aif.ru вдова погибшего Людмила Бентли (Захарова).

Найти и наказать виновных призывали гендиректор медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский и другие известные персоны. Следователь по делу дал вдове ополченца слово офицера, что убийцы ее мужа будут найдены и не уйдут от наказания.

Параллельно с участием в делах следствия, женщине приходится решать многие бытовые проблемы, она нуждается в помощи. Вместе с телом мужа преступники уничтожили машину и забрали часть документов, пытаясь замести следы. Рассел Бентли. Фото: Телеграм-канала Рассела Бентли «Техаса»

Материалы дела насчитывают 12 томов

В пятницу 20 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о завершении предварительного следствия по уголовному делу об убийстве Рассела Бентли, известного под позывным «Техас». Подозреваемыми по делу проходят военнослужащие ВС РФ — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. После ознакомления с материалами дела потерпевшей стороны и подозреваемых, оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

О пропаже Рассела Бентли стало известно 8 апреля 2024 года. Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве. Американец, участвовавший в боевых действиях на Донбассе на стороне ополчения, был известной фигурой в Донецке. Ещё до СВО он был крещен по православному обычаю и получил российское гражданство.

«Уверенность в том, что дело будет доведено до конца появилась после моего обращения к Владимиру Путину, и когда оно было передано в Главное военное следственное управление СК РФ (ГВСУ), так как была установлена и подтверждена причастность военных. Следователь ГВСУ дал мне слово офицера, что они найдут тех, кто убил Рассела. Не буду рассказывать подробностей, но поначалу сопротивление чувствовалось очень большое. Об этом я говорила, записывая видеообращение к командованию на могиле своего отца, который умер 9 февраля за два месяца до убийства Рассела. Обращение к президенту стало уже последней каплей», — рассказал вдова Рассела Бентли в комментарии aif.ru.

По словам Людмилы сперва дело из полиции было передано в управление Следственного комитета, которое расследует преступления, совершенные гражданскими лицами. Впоследствии была установлена причастность военных. Материалы уголовного дела об убийстве Рассела Бентли насчитывают 12 томов. По ее словам, дата начала процесса ещё не определена.

«Когда состоится суд я пока сказать не могу, потому что это зависит от того, как быстро я ознакомлюсь с материалами дела. Это занимает немало времени. Там 12 томов, я к пятнице пока ознакомилась только с 4. Потом, после меня, по словам следователя, с материалами должны ознакомиться обвиняемые и их адвокаты. После этого дело поступит прокурору, а затем будет передано в суд. Я бы хотела призвать, конечно, чтобы судебный процесс был открытым для общественности. Закрывать процесс или нет — это, как мне объяснили следователи, прерогатива судьи, так как в роли обвиняемых выступают военные», — говорит Людмила.

«Мотивы убийц непонятны до сих пор»

По словам женщины, информация о подробностях произошедшей трагедии дается ей тяжело.

«Ужасно читать материалы, где расписывается, как убивали, что делали с твоим родным близким человеком. Не знаю, чье сердце может выдержать подобное. Но я все время возвращаюсь к рассуждениям Рассела о жизни и смерти. Я точно знаю, когда он понял, что пришел его час, у него не было страха», — уверена вдова «Техаса».

После изучения 4 из 12 томов материалов уголовного дела, Людмила признается, что по-прежнему не понимает, какие мотивы могли быть в голове у преступников. Женщина уверена, что они должны были знать ее мужа, так как давно живут в Донецке.

«Мне остаются абсолютно непонятны мотивы, и я надеюсь услышать о них в процессе суда. Нашим товарищам, нашему окружению, всем нормальным людям тоже непонятно что могло стать причиной. Обвиняемые рассказывают, что они его якобы не знали, но я в это не верю. Они же все местные, донецкие. Мы ведь жили рядом, понимаете? Они, получается, когда пытались второй раз уничтожить останки, взрывали тело недалеко от нашего дома. Когда я впервые узнала об этом, просто не понимала, как мне теперь жить с этим», — говорит женщина.

По словам Людмилы Бентли, двое фигурантов дела — «старички», которые давно служат и участвуют в боевых действиях на Донбассе. Вдова убитого уверена, что они не могли не знать Рассела, который с 2014 года дал десятки интервью местным и федеральным телеканалам.

«Мне передавали, что один из танкистов упомянул где-то, что все-таки узнал Рассела. Хотела бы посмотреть в глаза этому человеку. Если он знал, то почему-то не остановил остальных?» — задается вопросом вдова.

По словам Людмилы, у Рассела не было врагов среди местных: «Угрозы от живущих здесь точно не поступали. Только разные идиоты-нацисты по интернету писали, но они всем нам постоянно пишут. Так, чтобы кто-то его настолько ненавидел здесь, этого не было. Его уважали, жали руку, говорили: спасибо за то, что вы делаете».

По словам Людмилы, подлинное отношение к ее мужу проявилось после трагедии, когда женщине понадобилась помощь. «Благодарна каждому человеку. Александру Сергеевичу Ходаковскому, который поддержал со своей стороны официально. Проекту Wargonzo (военкора Семена Пегова — прим. ред.), местным СМИ, массе других людей, которые на разных уровнях публично и не публично помогали. Отдельно благодарна Дмитрию Киселёву за то, что медиахолдинг выплачивал мне зарплату Рассела (работавшего, в том числе для радио Sputnik, входящее в медиахолдинг — прим. ред.), благодаря чему у меня была возможность делать всё, что я делаю, сохраняя память о нём и, по сути, продолжать его деятельность — и гуманитарную, и информационную», — рассказала жительница Донецка.

Была в одной комнате с обвиняемым

8 апреля 2024 года в Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть, говорится в сообщении Следственного комитета РФ. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с его телом. 9 апреля 2024 года по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего.

По словам Людмилы, параллельно с участием в делах следствия, сейчас ей приходится разбираться со многими бытовыми проблемами. Вместе с мужем она потеряла часть имущества. Пытаясь скрыть улики, преступники взорвали тело жертвы, машину, а также забрали документы, среди которых были и те, что принадлежат жене убитого.

«Когда они еще находились в Луганске, я попала на заседание по продлению пребывания под стражей. Мы с одним из фигурантов оказались в одной комнате. Человек видел меня, понимал, что я — это я. Однако, попыток как-то извиниться не было. Его адвокатом мне сразу же было сказано, что человек не считает себя виноватым, и не считает, что избиение Рассела могло привести к смерти», — отмечает вдова Рассела Бентли.

По словам женщины, она надеется, что убийцы ее мужа больше не наденут военную форму, которую надо носить с честью.

«Многие меня спрашивают, получила ли я утешение, когда прошло досудебное расследование и стало понятно, что дело будет доведено до конца. Но можно ли говорить об утешении, если мужа все равно не вернуть? Некое моральное утешение я, как верующий человек, могу испытать только в случае настоящего искреннего раскаяния тех, кто совершил преступление», — говорит Людмила Бентли.

https://aif.ru/society/people/-ubiycy-dolzhny-raskayatsya-vdova-voenkora-bentli-nadeetsya-na-otkrytyy-sud