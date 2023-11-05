Чебурашка из города-героя Горловки

Чебурашка выглядывал из-за цветов.

В тот вечер я зашел в магазин, чтобы купить два букета — нашей молодой красавице-хозяйке, жене боевого товарища, и Маше Берниц, спецкору газеты «Спецназ России».

Был крайний день нашего пребывания в Горловке. Мы вернулись с позиций дивизиона «Корса», куда от Фонда «Альфа Центр-Регион» привезли целевую гуманитарную помощь.

Позади встречи в Луганске и Донецке – награждение Леонида Пасечника и Александра Ходаковского орденом «Ветеранская Слава» I степени Международной Ассоциации «Альфа». Передовая, оперативный тыл… Не все, но большую часть задач мы выполнили.

В цветочном решил взять белые хризантемы. Вот тут я и приметил Чебурашку, который, улыбаясь, высматривал того, кто его пригласит к себе домой.

— Давайте вот и его, ушастого, — сказал я двум продавщицам. — Чебурашка поедет в Москву.

Они переглянулись:

— Удачи вам. Берегите себя!

Так Чебурашка из Горловки оказался в столице.

***

Корса как-то говорила, что когда первый раз оказалась в Горловке, то прокляла здешние дороги. Тогда она не подозревала, что будет здесь жить. И воевать.

А дороги, действительно, жесть! Кроме одной, улицы Ленина, которую привели в порядок совсем недавно. Все остальное пребывает в убитом состоянии. Видимо, чтобы враг не прошел.

А враг находится совсем рядом, постоянно обстреливая Горловку. Можно, конечно, сколь угодно говорить о героизме жителей, но это их повседневная жизнь, они просто выживают в экстремальных условиях, рискуя каждый день угодить под прилет, получить осколок.

И такой момент: отсутствие воды. Нет, вода, конечно, есть, но она поступает в дома всего на три часа в сутки — по графику. Если не наполнил емкости, то «пиши пропало».

В один из дней нашего пребывания в Горловке враг ударил по насосной станции № 1, и север города остался вообще без воды. Последствия быстро устранили. Но сколько еще будет таких прилетов!

***

Когда все завершится, дело чести государства — восстановить, отстроить город. И проследить, чтобы бюджетные средства пошли по прямому назначению.

Пример Чечни показывает, что даже на «руинах Сталинграда» можно в кратчайшие сроки поставить новый город, красивый и современный. Но для этого требуется жесткая рука.

Я уже не говорю о социально-психологической реабилитации населения. Жить на войне — не сахар! От понимания, что каждый день может оказаться для тебя, для твоих близких последним, дает сбои, выходит из строя нервная система.

Жители Москвы и отдельных регионов России (за исключением приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей) стали понимать это только недавно, когда вражеские дроны устремились по наши души. И то — где БПЛА, а где удары «Градами» или баллистическими ракетами «Точка-У».

***

Мало кто знает за пределами Донбасса, что город назван в честь царского инженера-геолога и ученого Петра Николаевича Горлова (1839-1915), одного из пионеров в разработке угольных месторождений Донбасса, Кавказа, Средней Азии и Уссурийского края на Дальнем Востоке.

Горлов — плоть от плоти Российской империи. Именно такие державные люди, как он, создавали и обустраивали Русскую Малороссию и Новороссию.

Именно Пётр Николаевич был назначен руководителем строительства первой крупной железной дороги на Донбассе. В 1869 года состоялось торжественное открытие движения поездов по линии Харьков — Славянск — Таганрог, что связало Донбасс с центром Российский империи, обеспечив его общероссийскими и зарубежными рынками сбыта.

***

По совету Горлова крупный концессионер вложил средства в металлургический завод у Корсунской копи №1 (в советское время ее переименовали в «Кочегарку»). Ему удалось добиться указа о выделении участка земли у шахты на реке Корсунь под строительство Азовского рельсового завода.

Участок оказался необычайно богат месторождениями каменного угля, между пластами которого находились небольшие залежи железной руды.

Для нужд завода построили рудник. Он строился и эксплуатировался по последнему слову техники.

Заказывать машины для шахты, вступившей в строй 1874 года, Горлов ездил в Бельгию.

Оборудованный новейшей техникой того времени, Корсунский рудник стал одним из крупнейших угольных предприятий Донбасса.

***

Рядом с Корсунской копью в 1872 году был построен поселок, где разместили рабочих и управление рудника, — так появилась Горловка, ставшая в 1916 году городом.

Пётр Николаевич не только обустраивает рудник и коксовое производство, но строит народную библиотеку, больницу, церкви, школы, питомник для выращивания декоративных и фруктовых деревьев.

На заседании «Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности» Горлов выдвигает идею создания учебного заведения по подготовке кадров для отрасли. Ему же и поручают работу по созданию и открытию горного училища.

Достижения «Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности» были отмечены на всероссийской выставке в 1881 году высшей наградой — Государственным Гербом. На промышленной выставке 1884 года в Одессе — Золотой медалью. Сам Горлов был награжден орденом Святой Анны 2-й степени и получил чин статского советника.

Пётр Николаевич умер в Харькове — городе, где по его проектам выстроено здание городской биржи, водопровод и конно-железная дорога, где он избирался гласным Городской Думы.

А где же тут во всем этом Украина? Да нигде! Великороссы, малороссы и представители других народов обустраивали этот край Российской империи. Большевиками Донбасс был отторгнут от РСФСР в 1920 году и включен в состав Украинской ССР.

***

В Горловке строгие порядки. Война! Но при этом открыты учебные и медицинские заведения, магазины, салоны красоты… Короче все, что есть в большом городе.

С Машей Берниц мы зашли в огромный супермаркет, чтобы купить три бутылки брюта — на нашу бригаду (по крепким напиткам у нас в командировке был сухой закон).

— Я вам не могу пробить чек, — заявил Маше на кассе хмурый парень.

— Да она совершеннолетняя! — постарался я перевести все в шутку, еще не понимая ситуации.

— Нам запрещено, — последовал ответ.

Я был обескуражен:

— А в чем, собственно, дело?

— Нам запрещено продавать алкоголь военным.

— Кем запрещено?

— Государством…

— А что ДНР не в составе Российской Федерации?

Кассир замялся, и я понял, что от него толку не будет:

— Зови администратора.

Подошел представительный мужчина. Спросил, в чем дело. После чего подтвердил: военным спиртное не продается.

— Мы не военные, мы журналисты, — ответил я. И мы с Машей предъявили удостоверения «Спецназа России».

Администратор глянул — все нормально! А уже после подошел и объяснил, что таково распоряжение коменданта. Война… Хотя, конечно, все решаемо и решается без проблем.

***

С началом СВО Горловская мотострелковая бригада была выведена из города и переброшена в район Старобешево, откуда пошла на Волноваху, занятую врагом.

В городе появились бандеровские ДРГ. Они передвигались на гражданских автомобилях со знаками «Z», маскируясь под Народную милицию ДНР.

Чтобы их нейтрализовать, было принято решение: наклеивать на стекла другие буквы (пароли), которые ежедневно менялись. Так удалось выявить вражеские ДРГ.

…Об этом мне рассказал Чебурашка, когда мы возвращались в Москву.

В Укро-Рейхе, который помешался на злобе и ненависти ко всему русскому и советскому, Чебурашку считают «оккупантом» и «агрессором». Для нас — это талисман добра!



Каждый выбирает для себя

женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку —

каждый выбирает для себя.



Каждый выбирает по себе

слово для любви и для молитвы.

Шпагу для дуэли, меч для битвы

каждый выбирает по себе.



Автор – главный редактор газеты «Спецназ России», советник президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Павел Евдокимов

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