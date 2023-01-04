Деторождение в инкубаторах — мечта нового тоталитаризма

Дивный новый мир уже стучится в двери и рекламирует себя. На видео — реклама инкубатора для выращивания детей внутри искусственных маток под названием EctoLife, который ожидают создать в ближайшие 10 лет. Так уже выращивают мышей для дивного мира, очередь за людьми.

В новом мире рождение ребёнка будет такой же лёгкой прогулкой, как покупка товаров в онлайн-магазине. Всё сделают за вас высокие технологии ИИ. От человека понадобятся только половые клетки, которые подвергнут «скринингу врожденных дефектов», то есть генетическому отбору по заветам евгеники.

Затем клетки объединят посредством ЭКО и поместят в искусственную матку, которые для экономии соберут в общем инкубаторе. В «матке» плод будут кормить индивидуальным набором питательных веществ, ему будут включать музыку и голоса родителей, создавая максимально благоприятные условия для созревания. В это время «родитель 1» и «родитель 2» могут вести свободную личную жизнь, наблюдая за будущим ребёнком по видеотрансляции на смартфоне, благодаря 360-градусным камерам, соединенным с гарнитурой виртуальной реальности.

Процесс родов заменяется одним нажатием кнопки, которое откачает из капсулы искусственную амниотическую жидкость. Нажми на кнопку — получишь ребёнка. Наверняка за небольшую доплату — с доставкой курьером.

Никаких болей и рисков для здоровья матери — всё максимально комфортно и без переживаний, как и положено в мире высоких технологий. Радость материнства через болезненные роды превратится в пережиток прошлого и будет заклеймлено мракобесием.

Мотивация авторов проекта EctoLife, как всегда в таких случаях, звучит благородно — помочь бесплодным обрести детей (как и в случае с ЭКО и суррогатным материнством). Но при этом сторонники такой технологии проговариваются о своей главной цели — инкубаторы для людей призваны создать новый тип людей как следующий виток эволюции (сверхлюдей). Причина мол, в том, что «женская матка и таз ограничивают рост мозга и черепа плода, а освободившись от необходимости естественных родов, мы зададим новую траекторию эволюции». Оценивать мозговую деятельность человека по размеру черепа — это уже наследие доктора Ломброзо.

Это, конечно, бредовый аргумент, скрывающий нечто другое. Почему-то Ломоносову, Эйнштейну, Ньютону, Королёву и многим великим людям не помешало стать такими размеры таза их матерей, именно женщины в своих утробах сформировали мозги с уникальными способностями. А вот кто вырастет из детей в банке, можно только догадываться. Кто будет контролировать отбор генов и какой это даст эффект? Где гарантия, что кто-то не вырастет армию клонов с наклонностями убийц и маньяков?

Очевидно, что созданием инкубатора для детей воспользуются помимо больных бесплодием прежде всего те, кто не захочет «жертвовать» своим здоровьем при родах и кто в принципе не может зачать детей, то есть гедонисты и извращенцы. С одной стороны, сошедший с ума Запад поощряет разврат, намеренно снижая рождение детей естественным способом, а с другой — создаются технологии, подменяющие собой рождение детей.

О таком сочетании разврата и искусственного деторождения предупреждал ещё Хаксли в предисловии к своему известному роману:

«Достижение обеспеченности — это лишь внешняя, поверхностная революция. Любовь к рабству может утвердиться только как результат глубинной, внутриличностной революции в людских душах и телах. Чтобы осуществить эту революцию, нам требуются, в числе прочих, следующие открытия и изобретения. Во-первых, значительно усовершенствованные методы внушения — через привитие малым детям условных рефлексов и, для старших возрастов, применение таких лекарственных средств, как скополамин. Во-вторых, детально разработанная наука о различиях между людьми, которая позволит государственным администраторам определять каждого человека на подходящее ему (или ей) место в общественной и экономической иерархии (Люди неприкаянные, чувствующие себя не на месте, склонны питать опасные мысли о социальном строе и заражать других своим недовольством). В-третьих (поскольку люди частенько ощущают нужду в отдыхе от действительности, какой бы утопической она ни была), заменитель алкоголя и других наркотиков, и менее вредный, и дающий большее наслаждение, чем джин или героин. И в-четвертых (но это будет долговременный проект — понадобятся многие десятилетия тоталитарного контроля, чтобы успешно выполнить его), надёжная система евгеники, предназначенная для того, чтобы стандартизовать человека и тем самым облегчить задачу администраторов. В "О дивном новом мире" эта стандартизация изготовляемых людей доведена до фантастических — хотя, наверно, и осуществимых — крайностей. В техническом и идеологическом отношении нам еще предстоит немалый путь до обутыленных младенцев и выпускаемых серийно, методом Бокановского, полукретинов. Но и не такое может осуществиться к шестисотому году эры Форда!.. По мере того как политическая и экономическая свобода уменьшается, свобода сексуальная имеет склонность возрастать в качестве компенсации. И диктатор (если он не нуждается в пушечном мясе либо в семьях для колонизации безлюдных или завоеванных территорий) умно поступит, поощряя сексуальную свободу. В сочетании со свободой грезить под действием наркотиков, кинофильмов и радиопрограмм она поможет примирить подданных с рабством, на которое те обречены».

Несомненно, что описанную Хаксли диктатуру и тоталитаризм высшего уровня создают именно на Западе, где легализация наркотиков, индустрия развлечения и разврата вместе с социальной унификацией позволяют не просто держать в полном подчинении толпу, но и переформатировать человека из созданного Творцом, в человека-робота, существующего по заданному кем-то алгоритму.

В России, которую Запад лживо выставляет тоталитарной страной, как раз противостоят новому тоталитаризму дивного мира — не позволяют легализовать наркотики, пропаганду извращений и не дают навязывать детям рефлексы западного общества под видом толерантности. Объективно Россия сохранила больше свобод, чем любая страна Запада. Настоящая свобода сейчас — это возможность человеку жить по своим обычаям и традициям, не подчиняясь высокотехнологичному тоталитаризму с его инкубаторами душ и детей.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1127369.html