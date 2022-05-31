Почему именно Михаил Егоров и Мелитон Кантария поднимали Знамя Победы над Рейхстагом

Мы из Советского Союза

Почему-то очень долгое время в отечественной истории упорно муссировались слухи о том, что бойцы, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, выбирались прежде всего по национальному признаку. Русский Егоров символизировал русский народ. Кантария, грузин по национальности, символизировал образ Вождя.

Лично я ничего плохого в этом не вижу. Символизм в любой идеологии всегда играет определяющую роль. Чего только стоит знаменитая фраза: «За Родину, за Сталина!»

Хотя, как мне кажется, никто эту фразу специально не придумывал.

В ситуации со Знаменем Победы без символизма тоже не обошлось! Ну вы понимаете о чем речь.

Хотя на месте сержанта Михаила Егорова и младшего сержанта Мелитона Кантария мог оказаться любой из 19 разведчиков капитана Кондрашова.

Мелитон Кантария и Михаил Егоров со Знаменем Победы

А было все так.

Командир 756 стрелкового полка Ф.М. Зинченко, который, собственно, и брал штурмом Рейхстаг, отдал приказ капитану Кондрашову взять двух лучших разведчиков и прибыть на командный пункт полка.

Поскольку разведчик Кондрашов был на все 100% уверен в каждом своем бойце, он привел с собой весь взвод: Малюженко, Егоров, Белоусов, Кантария, Иванов, Заливчий, Коноваленко, Мягченко, оба Криневича, три Савича, Чернишков, Олейник, Могилко, Парчевский, Пальчиков и сын полка Гоша Артеменко.

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Каждый из них был достоин! Каждый из низ мог навечно войти в историю.

Реакция командира полка была вполне предсказуемой.

Что, непонятно был отдан приказ? Двоих, мать твою! Выполняйте!

Капитан Кондрашов назвал впопыхах две первые фамилии наугад: «Егоров и Кантария! К командиру полка!»

Мелитон Кантария и Михаил Егоров

Это обстоятельство ни в коей мере не приуменьшает того подвига, который они совершили.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

И совсем немного о знамени. Сейчас его по внешнему виду может определить, пожалуй, любой житель нашей страны.

Знамя Победы – это штурмовой флаг 150 ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Знамя Победы над Рейхстагом ( https://clck.ru/gvyhA

Официальным Знаменем Победы флаг станет 2 мая, когда он будет сфотографирован корреспондентом «Правды». Самолетом снимок доставят в Москву, а 3-го мая 1945 года знаменитое фото будет напечатано в газете.

После войны уже Герои Советского Союза Егоров и Кантария целый год колесили по стране и рассказывали советским жителям про Знамя Победы.

Мелитон Кантария и Михаил Егоров

Михаил Егоров любил шуткой отвечать на вопрос: «Расскажите, как все было?»

- Лифт подали, мы сели и подняли знамя на крышу.

https://zen.yandex.ru/media/pole_brani/pochemu-imenno-mihail-egorov-i-meliton-kantariia-podnimali-znamia-pobedy-nad-reihstagom-627b3e0976166d0d57b687b1