Россия нанесла несколько ударов по «кошельку» Британии

Британские сэры и пэры очень обижены на Россию.

Да что же это творится!

Если дело пойдет так и дальше, то бывшая «империя, в которой никогда не заходит солнце», ныне превратившаяся в обыкновенный «остров невезения», скоро совсем по миру пойдет.

Эти наглые и бесшабашные русские, на которых традиционно страдающие завышенным самомнением английские джентльмены привыкли поглядывать свысока, сегодня заставляют их крутиться ужом на сковородке, тратя совершенно баснословные суммы на военные программы, причем, как правило – без всякого толка.

Так, по признанию английской газеты Daily Express, Лондон в очередной раз вынужден вкладывать огромные средства в наращивание и содержание парка самолетов, следящих за перемещением российских подводных лодок у британских берегов. Речь, по утверждениям журналистов, идет о сумме, близкой к четверти миллиарда фунтов стерлингов. И это – при том, что совсем недавно Британия уже выложила сотню миллионов фунтов на увеличение количества противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon, базирующихся на военном аэродроме RAF Lossiemouth. И что вы думаете?! Все бесполезно – неуловимые русские подолдки как шныряли, таки шныряют где им вздумается. Во всяком случае, в Лондоне именно так и утверждают.

Нет, вы только представьте себе – вот решат добропорядочные джентльмены предпринять, в лучших национальных традициях, морскую прогулку для поправки здоровья и успокоения нервов. Но стоит им выйти из гавани – а там, глядь, уже торчит среди волн стальная громадина под «триколором», а на ее носу какой-нибудь Иван наигрывает свои варварские мелодии на балалайке! Ужас кромешный!

Конечно, на то, чтобы избавиться от такого кошмарного соседства никаких денег не жалко – вот британцы и решили свой аэродром расширить и благоустроить, персонала набрать дополнительно, а заодно – заказать у своих американских друзей и партнеров побольше «Посейдонов». В корпорации Boeing уже потирают руки, подсчитываю будущие прибыли.

За ваши деньги, дорогие союзники, любой каприз!

Что там какие-то сотни миллионов фунтов, у вас их, видать, девать некуда!

По правде говоря, если повнимательнее ознакомиться с планами, которые Лондон периодически оглашает относительно собственных затрат на военные нужды, то именно такое впечатление и складывается. Только в конце прошлого года его вложения в оборонную промышленность были увеличены на 16 миллиардов фунтов стерлингов – сумму, беспрецедентную за все время, прошедшее с окончания «Холодной войны». Впрочем, это лишь малая толика – ранее власти Великобритании заявляли о готовности вложить в «модернизацию вооруженных сил» не менее 80 миллиардов фунтов стерлингов в ближайшее время и астрономическую сумму в 200 миллиардов фунтов – в течении ближайших десяти лет.

К примеру, английская Лаборатория оборонных научных технологий (Dstl) получит 3 с половиной миллиона фунтов стерлингов для реализации программы Co-operative Strike Weapons Technology Demonstrator (CSWTD), которая будет заниматься разработкой новых систем, которые позволят управляемым ракетам в полете взаимодействовать друг с другом. Британский военных не устраивает то, что их «умные» боеприпасы в настоящее время способны «общаться» лишь с собственной пусковой установкой, но не между собой. А ведь могли бы «переговариваться» и даже, как утверждают умники из Dstl, «собирать данные, оценивать ситуацию и изменять свои планы». Именно для этого, потратив несколько миллионов фунтов они мечтают «обеспечить межракетную коммуникацию и совместное поведение».

Нет, право же, таким высокоинтеллектуальным боеприпасам придется, пожалуй, присваивать имена собственные, называя их не по номерам, а Джонни, Билли и так далее. Представим себе их диалог в будущем: «А куда это мы летим, Джонни? – Бить русских, Билли! Сейчас мы им покажем! – Ой, а что это такое впереди, Джонни? – Черт, это русский С-400! Пора сматываться! – Поздно, Джонни, поздно…» Конец связи.

Все это, конечно, фантастика, причем ненаучная.

Однако для того, чтобы начать очень сильно сомневаться в способности британских оружейников создать что-нибудь путное даже за совершенно баснословные денежки, имеются более, чем серьезные основания.

К примеру, уморительная история с их «новейшими» легкими танками и гусеничными бронемашинами семейства Ajax, которая имеет полное право считаться наиболее позорным провалом военно-промышленных комплексов Британии и США за последние годы. Английское министерство обороны, признав, что состоящие на вооружении в его частях и подразделениях основные танки Challenger 2 уже совершенно никуда не годятся, задумало обновить собственный бронетанковый парк. При этом решили руководствоваться принципом: «побольше, попроще и подешевле». Именно поэтому британо-американской компании General Dynamics Land Systems-UK в 2010 году были заказаны шесть видов машин одного семейства, тактико-технические характеристики которых должны были колебаться где-то между очень легким танком и серьезно усиленной боевой машиной пехоты. Три года спустя, в 2014-м был заключен контракт, в соответствии с которым английская армия закупила шесть сотен «Аяксов» всех видов, выложив за это, по имеющимся данным 3 с половиной миллиарда фунтов стерлингов.

Сделано это было очень зря, поскольку на выходе у англо-американских «умельцев» получился вовсе не танк, не броневик и даже не их гибрид, а нечто среднее между селянской телегой, годной разве что для транспортировки навоза и передвижной пыточной на гусеницах. Мало того, что армия к 2019 году получила всего 14 боевых машин из всего обещанного количества — как оказалось, эксплуатировать (хотя бы для подготовки и обучения будущих экипажей) невозможно даже их! Танкисты, проведшие какое-то время в «Аяксах» описывали их исключительно с применением самой отборной нецензурщины. И делали они это очень громко, поскольку оказавшиеся в недрах этого «чуда техники» бойцы неминуемо глохли. От потери слуха не спасали даже специальные шупмоподавляющие наушники, которые стали выдавать экипажам. Кроме того, у всех его членов непременно наблюдались тошнота, головокружение, да, вдобавок еще и сильнейшие отеки суставов.

Рвущиеся продолжить испытание «новинки» генералы приказали заменять команды «Аяксов» каждые полтора часа, затем – каждые 30 минут, однако и это не помогло – чертова бронированная душегубка доводила попавших в нее до обморочного состояния даже за такой короткий срок. В конце концов испытания танка остановили, поскольку покалеченные военные вполне могли завалить Министерство обороны судебными исками о возмещении ущерба.

Вдобавок ко всему прочему «Аякс» как боевая единица оказался совершенно пустым местом! Передвигаться это несчастье может со скоростью не выше 20 миль (32 километров) в час – иначе его экипаж попросту потеряет сознание от грохота и вибрации. Преодолеть преграды высотой более 8 дюймов (то есть – 20 сантиметров), которые запросто «перемахнет» любой приличный внедорожник, он неспособен. Ну а установленная в этих машинах пушка, чья система стабилизации как раз и создает ужасающую вибрацию, несмотря не все ухищрения, не может произвести в движении ни единого более-менее точного выстрела. Вся программа «Аякс» должна была обойтись Лондону в 5 с половиной миллиардов фунтов стерлингов, три с лишним из которых, как было сказано выше, уже истрачены…

Нет, джентльмены, видать, и вправду купаются в деньгах – как в старые добрые времена, когда в Туманный Альбион стекались богатства, награбленные во всех уголках земного шара, раз позволяют себе выбрасывать на ветер миллиарды!

Как бы не так…

На самом деле когда-то роскошная и лоснящаяся шкура британского льва сегодня изрядно трачена молью, лапы его подгибаются, зубы шатаются, а хвост облез. По крайней мере – местами. О сокращении английской экономики на 3% официально было заявлено еще в первом месяце нынешнего года. Сейчас же дела обстоят и того хуже. Британское Управление бюджетной ответственности, Office for Budget Responsibility, (OBR) утверждает, что финансовая система страны находится в состоянии, близком к катастрофическому, в силу, как минимум, трех серьезнейших факторов, которые ей угрожают. И прежде всего, это как раз необходимость финансирования гигантских расходов, запланированных правительством. В число уже утвержденных программ, на которые нужны бюджетные средства входят те, которые связаны с ликвидацией последствий пандемии коронавируса. На них в течении ближайших трех лет необходимо потратить 30 миллиардов фунтов стерлингов. Немалых вложений требуют и сферы здравоохранения, образования, проведение вакцинации граждан страны и их тестирования на COVID-19.

Еще один удар по «кошельку» Лондона неминуемо нанесет принятое им на себя обязательство о сокращении вредных выбросов в атмосферу до 2050 года. Практическая реализация этих намерений, по оценкам специалистов OBR, приведет к тому, что государственный долг Британии в ближайшие три десятилетия возрастет на 21% ее валового внутреннего продукта. С учетом того, что госдолг уже на сегодня составляет примерно 100% ее ВВП, звучит очень нерадостно. Как видим, в экономике и финансах дела у британцев идут далеко не блестяще. А тут еще русские подводные лодки…

Что ж, можно только поаплодировать Владимиру Владимировичу и Сергею Кужугетовичу.

Так держать, Россия!

Ведь это Лондон в своей национальной стратегии безопасности, оглашенной в нынешнем году объявил нашу страну своим «врагом №1», а не мы их.

А раз так, то с никак не желающего угомониться облезлого британского льва и надо драть не одну, а все три шкуры! Чтобы меньше оставалось денег на всяческие антироссийские пакости, в которых англичане большие мастера.

Если у джентльменов из Туманного Альбиона не хватает разума и здравого смысла на то, чтобы осознать, что время их безраздельного господства в мире миновало давно, окончательно и бесповоротно – пусть себе тратят сотни миллионов и миллиарды на никуда не годные танки и «говорящие ракеты».

Пусть себе покупают новые самолеты, чтобы уследить за нашими славными подводниками.

Все равно ведь ничего не получится. Будет приказ – они и посреди Темзы всплывут, и к королеве на чай заявятся.

Так что лучше не нервируйте Путина с Шойгу – чтобы такого приказа не последовало.

Успехи России

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