14 лет назад был убит лидер Ливии Муаммар Каддафи

Четырнадцать лет назад, 20 октября 2011 года, был убит лидер Ливии полковник Муаммар Каддафи. Авиация НАТО нанесла удар по колонне машин близ города Сирта, а повстанцы захватили и буквально растерзали тяжело раненного главу государства, которым он правил более 40 лет.

Незадолго до этого Каддафи вместе с сыновьями возглавил сопротивление коллективному Западу, терзающему страну, и сказал, обращаясь к народу своей страны: "Я никогда не оставлю землю ливийскую, буду биться до последней капли крови и умру здесь со своими праотцами, как мученик".

И он не бежал. Его долго избивали и насиловали ножом. Он призывал своих мучителей: "Харам алейкум… Харам алейкум… Позор вам! Вы не ведаете греха!".

Они не ведали. Тело убитого погрузили в машину, а потом вместе с убитыми тогда же сыном Каддафи Мутаззимом и бригадным генералом Абу Бакром Юнисом Джабером, одним из участников переворота 1969 года, министром обороны и главнокомандующим вооруженными силами Ливии, выставили на всеобщее обозрение в промышленном холодильнике для овощей в торговом центре в Мисурате.

В наше время сплошной коммуникации и информации кадры той кровавой расправы облетели весь мир, вызвав омерзение у многих.

Но только не у тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая, узнав о расправе во время легкого дежурного мейкапа, диковато хохотнула со словами: "Это хорошая новость".

Телекамера при этом стыдливо отъехала в сторону, так и не показав, уж не станцевала ли Хиллари от радости что-то наподобие победной чечетки.

А могла бы, ведь был повержен давний и серьезный враг не только Америки, но всего семейства Клинтонов.

И для США это действительно была хорошая новость. Тогда набирала обороты затеянная американцами "арабская весна", кровавым хаосом охватывающая весь арабский мир Северной Африки и Ближнего Востока и сулящая им огромные дивиденды за роль "антикризисного менеджера", которую США привычно намеревались сыграть в захваченных и поставленных под свой контроль регионах.

Но свою судьбу полковник Каддафи предсказал еще 28 августа 1984 года, когда в присутствии президентов Египта, Джибути и Судана, а также короля Марокко сказал: "После этого достижения удвоятся угрозы США против Ливии… Соединенные Штаты сделают все под другим предлогом, но настоящей причиной будет остановить это достижение, чтобы оставить народ Ливии угнетенным".

Тогда лидер Ливии после 15 лет управления страной начинал проект, который действительно стал для американцев и всего Запада еще одним предлогом, чтобы расправиться с непокорным.

Эта стройка должна была не только ликвидировать проблемы с питьевой водой и окончательно избавить находящуюся в засушливой Сахаре Ливию от необходимости импортировать сельскохозяйственную продукцию. Она показывала, чем еще, кроме огромных запасов нефти, владеет Ливия, а именно – практически неисчерпаемыми запасами пресной воды, нехватка которой уже тогда объявлялась одной из самых актуальных грядущих проблем планеты.

Уже тогда мир приходил к пониманию того, что кто обладает пресной водой, тот и будет владеть жизнью.

Та стройка была названа "Великая рукотворная река", и даже сейчас представляет сложнейшую сеть водоводов, которые призваны поставлять, а до "арабской весны" и поставляли в центральные пустынные районы и на северное побережье Ливии пресную воду из находящегося на юге страны Нубийского водоносного слоя.

Это огромная система труб и акведуков, более 1300 скважин глубиной более 500 метров, которые и доносят 6,5 млн. кубометров питьевой воды в день в крупнейшие ливийские города: Триполи, Бенгази, Сирт и т.д.

Сам Каддафи называл стройку "восьмым чудом света" и заявил, что его проект будет "самым серьезным ответом Америке, которая постоянно обвиняет Ливию в сочувствии терроризму и существовании на нефтедоллары".

В 2008 году Книга рекордов Гиннесса действительно признала Великую рукотворную реку самым большим ирригационным проектом в мире. Чтобы обозначить ее масштабы, вот еще некоторые данные о стройке из открытых источников:

– совокупная протяженность подземных коммуникаций искусственной реки близка к 4 тысячам километров;

– из магистральных труб вода поступает в построенные рядом с городами резервуары объемом от 4 до 24 млн. кубометров, а уже от них начинаются местные водопроводы городов и поселков;

– объем вынутого и переброшенного при строительстве грунта – 155 млн. кубометров – в 12 раз больше, чем при создании знаменитой Асуанской плотины в Египте;

– затраченных стройматериалов хватило бы на возведение 16 пирамид Хеопса;

– общая глубина означенных выше свыше 1300 колодцев-скважин в 70 раз превышает высоту Эвереста;

– основные ветки водопровода состоят из бетонных труб длиной 7,5 метров, диаметром 4 метра и весом более 80 тонн (до 83 тонн), а всего было задействовано более 530 тысяч таких труб, и каждая из них могла бы запросто служить туннелем для поездов метрополитена.

Но главное в другом: вся пресная вода забирается из открытого в 1953 году Нубийского водоносного слоя, крупнейшего из известных в мире источников ископаемой пресной воды.

Он расположен в восточной части пустыни Сахара на площади более 2 миллионов квадратных километров и включает 11 крупных подземных резервуаров. Над четырьмя из них находится Ливия, над остальными – северо-западный Судан, северо-восточный Чад и большая часть Египта. Но только Ливия занялась промышленной добычей пресной воды и, как видим, построила серьезную инфраструктуру.

"Сделаем пустыню снова зеленой!" – вот еще один лозунг, под которым работал Каддафи.

По данным некоторых ученых, подземной пресной воды Нубии хватило бы человечеству на 5 тысяч лет. И эти ресурсы представляют для крупных зарубежных корпораций огромный коммерческий интерес, а ливийский проект не вписывается в общую схему частного освоения водных запасов.

Вот цифры для сравнения: мировые запасы пресной воды, сконцентрированные в реках и озерах Земли, оцениваются в 200 тысяч кубических километров. Из них в Байкале (самом большом пресноводном озере) содержится 23 тысячи кубокилометров, а во всех пяти Великих озерах – 22,7 тысяч.

Запасы же Нубии составляют 150 тысяч кубических километров, всего лишь на 25% меньше всей воды, что содержится в реках и озерах. При этом нельзя забывать, что большая часть из них сильно загрязнены. И пресная вода уже сегодня – стратегический ресурс, владеть которым, ясное дело, хочет "золотой миллиард". Во главе, конечно же, с США.

Для этого оставалось лишь свергнуть режим Каддафи и подгрести под себя созданную им инфраструктуру. Тихо и не особо афишируя это, а напирая на борьбу "за демократию" и против мирового терроризма, одним из финансистов которого и был объявлен Каддафи.

И понятно же, что Каддафи не напрасно был объявлен первостатейнейшим террористом планеты. Он реально финансировал многие всемирно известные и национальные террористические организации, которые вели борьбу против, как он сам говорил, колониализма и империализма. И на счету которых огромное количество терактов с бесчисленными невинными жертвами.

Но не только террором, от которого Каддафи демонстративно и продуктивно начал отказываться в последние годы, он бросал вызов Западу. Он был его и социально-политическим, и финансово-экономическим конкурентом с самого прихода к власти в 1969 году.

Первое, что он сделал, – изгнал итальянских колонистов, закрыл военные базы США и Великобритании, национализировал иностранные нефтяные компании. А дальше он строил свою "Джамахерию" (власть народных масс) фактически без западных денег, самостоятельно, благодаря тому, что все доходы от нефтедобычи ливийское руководство направляло на социальные нужды собственного народа.

Ливия не имела внешнего долга, а ее резервы, например, за рубежом до заморозки и арестов активов и счетов оценили в 150 миллиардов долларов. Это-то и было неприемлемо для Запада и его агентов – типа Международного валютного фонда или Всемирного банка, которые хотели и хотят сейчас все держать под контролем.

Нет особого смысла перечислять социальные блага, которые "Джамахерия" Каддафи давала ливийцам.

В дикой нищей стране, где 70% населения находилось за чертой бедности, появились высокие зарплаты, бесплатная медицина и большинство коммунальных платежей, бесплатное лечение за границей от болезней, которые не лечились в Ливии, бензин дешевле воды – 14 центов за литр, 7 тысяч долларов за каждого новорожденного родителям, кредиты на покупку машины или квартиры – беспроцентные, новобрачным на покупку квартиры – 64 тысяч долларов и т.д.

Известно также, что Каддафи пообещал ливийцам: его родители не получат дом до тех пор, пока у последних жителей Ливии не будет дома. И его отец так и умер в бедуинской палатке.

Антизападными по сути были некоторые другие геополитические проекты Каддафи: он пытался объединить страны африканского континента или хотя бы Северной Африки, хотел создать свою валюту золотой динар, как альтернативу доллару и т.д.

Но мы сейчас о пресной воде. Запад всячески замалчивал и шельмовал стройку Каддафи. Нормальное англоязычное название проекта – "Тhe Great man-made river" (Великая рукотворная река) – было иронически переиначено в "Great mad man river" (Река великого безумца), а сама стройка объявлена "бессмысленным волюнтаристским проектом диктатора".

И понятно почему. Глобальные корпорации всегда блокировали водные проекты в этом регионе. Например, Всемирный Банк и МВФ блокировали и затормозили строительство канала "Jonglei Canal" на Белом Ниле в южном Судане, где американцы спровоцировали сепаратистские выступления.

В соседнем Египте в течение последних 20 лет были саботированы МВФ все проекты улучшения орошения и водоснабжения.

Оно и понятно: ученые утверждают, что пресная вода в Нубийском водоносном слое скрыта под слоем жесткого железистого песчаника толщиной от 100 до 500 метров и накопилась там в период от 38 до 14 тысяч лет назад.

В тот период, когда на месте Сахары простирались плодородные саванны, орошаемые частыми обильными дождями. И когда 3 тысячи лет назад климат планеты резко изменился, то Сахара стала пустыней, однако просочившаяся в землю за тысячи лет вода уже была накоплена в подземных горизонтах.

Она, возможно, многим и спасет жизнь в будущем. И уж конечно, обогатит тех, кто будет ею, повторяю, владеть и распоряжаться.

По данным ООН, уже к началу 2000-х годов в условиях постоянного дефицита пресной воды жило более 1,2 миллиарда человек, около 2 миллиардов страдало от него регулярно. К 2025 году численность живущих при постоянной нехватке воды превысит 3 миллиарда человек.

В соответствии с данными Программы развития ООН от 2007 года, глобальное потребление воды удваивается каждые 20 лет, более чем в два раза быстрее роста человеческого населения.

Поэтому Запад просто убивает конкурентов, чтобы обогащаться самому.

Один кубометр кристально чистой воды из ливийских подземных резервуаров с учетом всех затрат на его добычу и транспортировку обходился ливийскому государству всего лишь в 35 центов (это примерно сопоставимо со стоимостью кубометра холодной воды в крупном городе России, например, в Москве). А стоимость кубометра питьевой воды в европейских странах – примерно 2 евро. Еще выше стоимость опресненной воды в Саудовской Аравии – до 4 евро.

Но и это еще не все. Ценность запасов ливийской воды оказывается намного выше стоимости запасов всех ее нефтяных месторождений. Доказанные запасы нефти в Ливии – 5,1 миллиарда тонн – при цене, например, в 400 долларов за тонну составят около 2 триллионов долларов.

А запасы ливийской воды, даже исходя из минимальных 35 центов за кубометр, составляют 10-15 триллионов долларов (при общей стоимости воды в Нубийском слое в 55 триллионов) – в 5-7 раз больше всех запасов ливийской нефти. А если экспортировать эту воду в бутилированном виде, то сумма увеличится многократно.

Такие вот расчеты 14 лет спустя ливийской трагедии и гибели Муаммара Каддафи. И убивали в том числе и за воду, как говорится, проливали и проливают сегодня кровь не как водицу, а за водицу, густо пахнущую валютой. Владимир Скачко

Как Каддафи перед смертью взывал к России Очень часто мы не слышим и не прислушиваемся к словам великих политиков, сказанных ими при жизни. Поначалу они кажутся нам стандартными и проходными. Но как же все меняется после их смерти! Поражаемся, как жизнь начинает меняться ровно по тем маякам, которые они расставили. Каддафи - как раз из таких. Весь мир вспоминал его слова, когда Европа столкнулась с "переселением народов". Но Каддафи говорил тогда важные слова не только про это. Но и - про НАТО. И - про Россию... Как он взывал к нам, к России - вы прочитаете в конце статьи, а начнем как раз с его более известных "предсказаний".

7 марта 2011 года ливийский лидер беседовал с журналистами турецкого телевидения. Это интервью состоялось за 8 месяцев до его страшной гибели. Именно в этой беседе полковник сказал те самые слова, ставшие по-настоящему пророческими для мира: «Пренебрежение стабильностью Ливии повлечёт за собой обрушение мира - через нестабильность в Средиземном море. В случае если наша власть в Ливии должна будет прекратиться, миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, во Францию...» «Европа станет чёрной в самое небольшое время. Это наша сила блокирует нелегальную иммиграцию. Это благодаря нам царит стабильность в Средиземном море, во всю длину 2000 километров вдоль ливийских берегов. Мы предотвращаем иммиграцию, сдерживаем развитие и продвижение «Аль-Каиды», за исключением тех, кто уже проник (в Европу) до настоящего времени. Таким образом, если стабильность в Ливии будет нарушена, это немедленно будет иметь плохие последствия для Европы и для Средиземноморья. Все будут в опасности!» А вот что Каддафи еще в 2009 году сказал об отошениях Запада и России. По его словам, попытки Запада окружить Россию приведут лишь к катастрофе. В частости, это касается расширения НАТО на восток и включение в его состав стран бывшего СССР. А катализатором напряженности он назвал как раз Украину. Именно эта постсоветская страна так и «лезет из кожи вон», чтобы вступить в НАТО. В один из своих визитов в Киев Каддафи высказывался так: «Во время моего визита на Украину я убедился, что в отношениях между двумя странами существуют серьёзные проблемы и одной из этих проблем является стремление украинского руководства к вступлению в НАТО, что никак не может не вызывать беспокойства у России». Дальше он продолжил эту мысль, но уже не на территоиии Украины. "Продвижение НАТО – это как попытки Гитлера и Наполеона «заграбастать» Россию. Даже несмотря на разные подходы, цель у Альянса остается той же. Когда распался СССР, западные страны посчитали себя победителями и решили, что смогут переманить к себе все страны, окружив Россию «железной стеной». Он говорил, что НАТО хочет задавить, подчинить Россию, так как опасается ее, как сильное государство, которое вряд ли согласится на условия Запада. Каддафи считал, что нельзя «дразнить медведя», так как эти необдуманные шаги приведут Запад только к гибели. Более того, в этот раз конфликт между Россией и Западом, говорил он, приведет к тотальному уничтожению всего человечества., Ну, а теперь, главное его, на мой взгляд, высказывание - незадолго до того, как все для него закончилось: «Четыре месяца, – четыре месяца! – вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете. А зря. Вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем». Жизнь развернулась... И больше Россия не позволит так безнаказанно поступать со слабыми. Илья Житан

https://ilyavaliev.livejournal.com/9590463.html



