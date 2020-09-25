О западных "демократии", "свободе" и "процветании"



В последние пару недель наблюдаю занимательное явление. В комментариях в соцсетях и под видео на Ютубе появился новый тип ботов. Пишут большие и развёрнутые тексты по поводу «в США свобода и демократия, а в России диктатура». Практически сочинения на тему.

Сопровождая всё это замечаниями типа «ага, вам нечего возразить, вот вы и слились».

Я думаю, что это в очередной включились те самые кибервойска США, в которые не так давно набирали русскоговорящих жителей различных стран (и соответствующее объявление висело в Твиттере официального аккаунта ЦРУ).

Врут от первой до последней буквы. И что в США есть свобода. И что в США есть демократия. И что мне нечего возразить.

Сейчас продемонстрирую.

Для начала про демократию

В Китае действует 11 партий. В России зарегистрировано 42 партии, из них в российской Думе представлено четыре. И только в США всего две партии.

В России на выборах было шесть кандидатов в президенты. В США всего два.

В России всеобщее прямое волеизъявление, «один человек – один голос». В США архаичная система «выборщиков».

В Саудовской Аравии абсолютная монархия. В Великобритании абсолютная монархия (и наследственная верхняя палата парламента). Множество людей родилось, когда правила королева Елизавета, и умерло, когда она продолжает править.

В Европе в целом 12 монархий: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Кроме того, абсолютным монархом является Папа Римский.

И после этого они рассказывают, что у нас мало демократии и нужна сменяемость власти? Серьёзно?

Теперь о свободе слова

В США несколько крупных медиа-холдингов, все они принадлежат людям типа Руперта Мердока, и никто не может писать то, что не понравится владельцам этих СМИ.

Маккартизм придумали не в СССР и не в России.

Кто такие «чикагская семёрка»? Хотя нет, о них я отдельно напишу, они этого достойны.

Ну и достаточно назвать несколько фамилий: Эдвард Сноуден, Брэдли Мэннинг и, конечно, Джулиан Ассанж. Всех этих людей преследуют только за то, что те распространяли правду.

Мэннинг просидел в тюрьме несколько лет. Сноуден сбежал в «тоталитарную» Россию. Ассанж провёл несколько лет в осаде, а теперь ему грозит 175 лет тюрьмы, хотя никто даже не может чётко сформулировать, что ему предъявляют.

И, кстати, напомните мне, что случилось с каналом Алекса Джонса, на котором было несколько миллионов подписчиков?

Как развивается карьера мегапопулярной (уже в прошлом) журналистки Мегин Келли, которая посмела задать Трампу неудобный вопрос? Всего один вопрос… а уже никак не развивается, её уволили с волчьим билетом.

А есть ещё такой интересный комик, Джо Роган, самый популярный в Америке. И что случилось с его аккаунтом на Ютубе? Почему ему пришлось уйти на «Спотифай»? Ни один либерал вам не расскажет.

В Британии был такой радиоведущий – Джордж Гэллоуэй. Его уволили за инакомыслие, вещал не по спускаемым методичкам (и слишком искренне поддерживал левое крыло лейбористской партии). Теперь работает на «тоталитарном» RT.

Я могу продолжать так очень долго.

В реальности (а не по методичкам финансируемого Госдепом «Голоса Америки») честные и правдивые журналисты бегут с тоталитарного Запада с его жесточайшей цензурой и травлей инакомыслящих в свободную Россию, где истинная свобода слова (как по мне, то иногда даже чересчур).

Тирания

По запросу «полицейский произвол» гугл выдаёт 3,7 миллиона ссылок (и часть из них про жестокость западной полиции). По запросу «police harrasment» выдаёт 120 миллионов ссылок.

В США полиция ежегодно убивает около тысячи безоружных граждан. В России таких случаев я вообще не могу припомнить ни одного.

Если бы у нас полиция убила кого-то безоружного – это было бы ЧП всероссийского масштаба, которое вспоминали бы несколько лет. В США это обыденность, каждый день убивают по 2-3 безоружных человека.

В России за последние несколько лет декриминализировали целый ряд статей Уголовного Кодекса (в основном, касающихся мелких экономических преступлений). В США уголовное законодательство лишь ужесточается.

Кстати, как там со смертной казнью в Соединенных Штатах, напомните мне?

И не нужно забывать, что в США легализованы пытки. И на последних слушаниях в Конгрессе обсуждалась не необходимость запрета пыток, а решали, как сделать пытки более эффективными!

Количество заключённых в России по состоянию на 1 сентября 2020 года составляет 493 тысячи, из них более сотни тысяч «на поселении», то есть содержатся в предельно мягких условиях.

В тюрьмах США свыше 2,3 миллиона заключённых. Это 25% всех заключенных планеты (больше чем в 35 крупнейших европейских странах, вместе взятых, и на 40% больше, чем в Китае), хотя население США составляет всего 5% населения мира.

То есть количество заключённых в США в пять раз выше, чем в среднем по планете.

Слышите? Количество заключённых в «свободных» США на душу населения в 2,5 раза выше, чем в «несвободной» России!

В «ужасном» ГУЛАГе, которым всех пугают западные пропагандисты, на пике количество заключённых составляло около 1,4 миллиона человек. То есть более чем в полтора раза меньше, чем сейчас сидит в «свободных» США.

Количество заключенных в Соединенных Штатах Америки самое высокое в мире – 716 человек на 100 000 населения страны!

Я уже молчу о том, что кроме численности заключённых США также в лидерах по средней длительности сроков заключения. То есть сидит чертовски много людей и сидит большинство из них очень и очень долго.

Так кто после всего этого полицейское государство и тюрьма народов?!

Нищета

В США около 46 миллионов людей живут на продуктовые карточки (у нас их отменили в 1948 году и больше не вводили, даже в суровые девяностые).

Сотни тысяч бездомных. Из которых больше четверти – это ветераны американской армии. Это к вопросу престижности службы в US Army. Служи, дурачок, получишь значок.

И даже те, у кого есть крыша над головой, по уши в долгах. Средний долг американских граждан около 63 тысяч долларов на человека (это личный долг, не путать с государственным).

Итого

США – страна-тюрьма, расовая сегрегация, полицейский режим, десятки спецслужб, произвол и насилие, нищета, бесправие, неблагодарность к собственным военным, цензура, пытки, смертная казнь, Гуантанамо, регулярные убийства безоружных граждан силовиками и сверхагрессивная внешняя политика.

И всё это сверху накрывается тоталитарной системой лжи и промывания мозгов. Доктор Геббельс учился у американских пропагандистов и рекламщиков, это исторический факт. И с тех пор их пропаганда и методики brain washing только многократно усилились.

Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-eshhyo-raz-o-zapadnoj-svobode/