Зачем Сталин создал Карельскую республику, а Хрущёв упразднил

Я про шестнадцатую девочку в фонтане «Дружба народов» на ВДНХ. Про Карело-Финскую ССР. Возникла весьма необычно и перестала быть тоже по целому ряду соображений. История-то любопытная.

Подписчица Алина спрашивала:

«Почему было принято решение понизить Карело-Финскую ССР до Карельской АССР? Почему из её названия пропало слово финская, возмущались ли местные жители, были ли попытки пересмотра этого решения, а главное, как так вышло, что ни полноценная республика, ни автономная республика не смогли популяризировать карельский язык и даже сейчас в Карелии легче встретить человека знающего финский, а вовсе не карельский? Понижение КФССР это ещё один акт Хрущёва в стиле «Назло Сталину отморожу уши» или всё же у этого решения были обоснованные причины и всё к этому и шло?»

Вопрос непростой. Я и сегодня уверен, что если бы не то решение о присоединении республики к РСФСР, то сегодня это была бы Финляндия, а не Россия. С очень большой вероятностью.

В мемуарах всех удивляло насколько рвались советские люди в 1939 воевать с финнами. Казалось бы, соседняя страна, что там Вам далось?

А потом поговорил с двоюродным дедом. Который тоже очень хотел там воевать, но не взяли. На всю жизнь осталась обида, что не попал. Вот ведь как.

Ответ-то простой. Всего за два десятка лет до этого никакой Финляндии как страны не было. Была Российская Империя. И памятник царю Александру в Хельсинки.

Собственно, её и в истории не было. Кусок Швеции это, пусть и с некоторым культурным своеобразием. Но отличались финны и шведы примерно как мы с белорусами. С лупой не разобрать.

Языки, правда, разные. Шведский – это по сути язык германцев, а финский, скорее, имеет уральские корни. Но и сегодня значительная часть финнов говорят по-шведски.

Больше того, главный финн двадцатого века, Карл Густав наш Эмиль Маннергейм, внезапно, никакой не финн, а швед!

Непростая штука история.

Финляндию воевали со времён Петра Первого. Потом потеряли её снова почти целиком. И только во времена наполеоновских войн забрали в Россию уже целиком.

На карте Финляндия появляется только в 1917 году. И это специально выкормленная против молодой советской России гиена. Как и Польша, кстати.

Читал я как-то про финские концлагеря времён Гражданской. По статистике смертности даже Освенцим близко не стоял. Жестокость зашкаливала.

Финны красных в лагерях просто не кормили. Уничтожение шло подчистую. И в 1939 году все прекрасно помнили карательные операции бело-финнов. Лютые были граждане.

Потому наши шли Суоми-красавицу не завоёвывать, а возвращать. Во много даже освобождать от фашистов. Которым в 1939 году в Финляндии было уже раздолье.

Исторические параллели всегда сомнительны. Но что-то мне это напоминает.

В 1939 году наши дипломаты очень просили отодвинуть границу от Ленинграда. Там полсотни километров до финских пушек. Взамен предлагали вдвое большую территорию.

И почти договорились. Но тут к Маннергейму приехали друзья-фашисты и понеслось. Чем-то сильно напомнило явление Бориса Джонсона.

Кто там первый напал – тоже вопрос непростой. Легче всего поверить, что Сталин просто хотел захватить Финляндию. И потом организовал провокацию.

Но как-то не очень складывается. Снаряды-то по нашим заставам с финской стороны падали настоящие. Стравить нас с Финляндией хотели очень многие. Попробовать русскую силушку.

В ту же топку легенды о непобедимой линии Маннергейма и супер-снайперах «кукушках». Через неделю в Хельсинки мы не оказались вовсе не поэтому.

Сталин осторожничал, начинать вторую мировую из-за такого было нельзя. Потому действовали крайне малыми силами. И вполне успешно.

И когда Тимошенко взялся всерьёз, все эти «кукушки» кончились в считанные дни. И на Хельсинки никто не пошел, задачи даже такой не стояло.

Кстати, воевали мы там не с финнами. Половина западного мира туда оружие поставляло. В Париже легион РОВСа был сформирован. ЮАР истребители поставляла!

Где ЮАР и где Финляндия! Так понятно, потому что была она под контролем англичан. А бритты тогда совсем нашими союзниками не были, ровно наоборот.

Только у Сталина дело кончилось быстро. Основные объёмы военной помощи до финнов просто доехать не успели. А так бы можно было на несколько лет засесть.

И вот вопрос – что делать с полученными от финнов землями? Нет, это только у либералов там немедленно устроили зачистку и репрессии. В реальном Союзе работало не так.

Нужно было показать людям, что их принимают в семью народов. На равных принимают. С уважением к национальной культуре.

Больше того, с собственным управлением. Да-да, ровно поэтому в маленькой республике едва на шестьсот тысяч народу появляется свой финский Верховный Совет! И своя, отдельная финская компартия!

Открываем закон СССР от 31 марта 1940 года, которым Карельская АССР превращается в Союзную Карело-финскую:

«Идя навстречу пожеланиям трудящихся Карельской Автономной Советской Социалистической Республики и руководствуясь принципом свободного развития национальностей, Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет…»

Первым пунктом к Карелии присоединяются бывшие финские территории и города: Выборг, Антреа, Кексгольм, Сортавала, Суоярви, Куолаярви.

В третьем пункте республике передаются промышленные предприятия, за исключением нескольких стратегических фабрик общесоюзного значения. Если совсем просто – республике передали свою машинку по зарабатыванию денег. Неслабая «оккупация», правда?

Пятым пунктом немедленно после создания республики объявляются выборы депутатов в Верховный Совет Союза. Да и Верховный совет республики тоже создаётся. Неслабая автономия для маленькой Карелии?

А дальше в республику начинают вкладывать деньги Союза. Срочно строится железная дорога до Суоярви. Уже в июне 1940 открывается Карело-Финский университет. Тогда же до Выборга начинают регулярно летать пассажирские самолёты.

По всему Союзу проходят дни карельской культуры. В 1940 году проводится съезд писателей молодой республики.

Через год построена крупная Кондопожская ГЭС. Очень быстро были освоены, запущены и значительно расширены доставшиеся от финнов заводы и фабрики. Республика, что называется, зажила.

Собственно, до 1956 года Карелия существовала в статусе союзной республики. И золотая девочка в фонтане и медальон с гербом на центральном павильоне ВДНХ присутствовали вполне законно.

Кстати, я этот медальон видел только замазанным, пустым. Говорят, недавно реставраторы исторический герб Карело-Финской на ВДНХ восстановили. Если так – дело правильное, это история наша.

Почему в 1956 году Хрущёв решил республику расформировать? Только ли это было в пику ушедшему Сталину? Как ни странно, нет.

Хрущёв наломал немало дров, но в этом случае как раз причины были довольно серьёзные. И вполне международного характера.

К 1956 году мы с Финляндией попытались наладить отношения. Проводится ряд, что называется, «шагов доброй воли».

Хрущёв возвращает финнам территорию Порккала. Мы признаём нейтралитет Финляндии. Кстати, финны, сжав зубы, этот нейтралитет продержали почти до последних дней. Но, увы, новое начальство легло под Запад, бывает.

СССР также заявляет, что не против присутствия Финляндии в ОНН. По сути, мы показываем, что старые территориальные претензии забыты. СССР не собирается возвращать себе когда-то отторгнутую Финляндию.

Ровно поэтому отдельная Карело-Финская воспринимается как символ, как угроза присоединения к ней новых финских земель. Решение республику ликвидировать сугубо политическое.

Она снова возвращается в статус автономии в составе России. И важны момент – из названия убирают слово «финская». Чистая дипломатия.

Этим решением мы начисто обезоружили наших врагов. Ведь ровно тогда Запад принялся мутить воду, поднимать финских националистов, чтобы «вернуть» Карелию. Снова заговорили о «Великой Финляндии», которой так грезил фашист Маннергейм.

И всё это под рассказы, что злой СССР точит зубы на мирную Финляндию. Все эти доводы были блистательно у наших врагов выбиты. Политика СССР – миролюбивая.

Что же до карельского языка и культуры – СССР делал многое для их сохранения и поддержки. Но это малозаселённые области. Когда Карелию стали развивать промышленно, поехали работать туда, опять же, славяне. В первую голову русские.

К середине пятидесятых около восьмидесяти процентов населения КФССР как раз и составляли товарищи славянского, а вовсе не финского происхождения. И не потому что Сталин извёл всех финнов, их изначально было очень мало.

И насчёт отмороженных ушей Хрущёва назло Сталину. Кажется, и вождь народов не сильно беспокоился о внутренних границах. Потому что часть территорий КФССР были переданы в РСФСР ещё при нём.

Исключительно вопрос удобства управления. Какая разница, в какой союзной республике числится область? Всё равно единая страна.

Так, в 1944 году Выборгский и Приозёрский районы передаются в РСФСР. Часть территорий позднее ушли Мурманской области, например.

Так что с финским народом мы стремились дружить и вели себя вполне прилично по отношению к ним. Пытались сделать страну добрыми соседями.

Да, повоевать пришлось, так не наша в том вина. И не наша вина, что разгромленный в 1940 году Маннергейм ничего не понял. И со своими друзьями фашистами полез «перепоказывать».

Большое благородство Сталина, что в 1944, второй раз разгромив фашистских прихвостней, он тоже брать Хельсинки не пошёл. И даже Маннергейма к стенке не поставил. Поступил как большой политик.

На бумаге разбитая Красной Армией Финляндия даже нашим союзником стала. Войну Гитлеру объявила. С фашистскими крестами на самолётах. Ну да, обхохочешься, но всё же.

Так что повторюсь – немалый у меня счёт к Хрущёву. И за Крымскую историю особенно. Но в деле с Карелией, кажется, поступил он вполне разумно.

Включил земли обратно в состав РСФСР. И тем снял сразу множество вопросов на международной арене. Да и Карелии это только на пользу пошло.

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/zachem-stalin-sozdal-karelskuyu-respubliku-a-khruschyov-uprazdnil.html

