Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Мой отец, Васильев Юрий Николаевич, тоже воевал в составе ОМСБОНа.«Поручали самые о...
  • Николай Берлизов
    Интересненько, а почему сегодня цвет российского спорта тренирует свои холёные тельца, либо просиживает жопы в Госдум...«Поручали самые о...
  • Светлана Митленко
    Сегодня провозгла...

9 жизней

9 жизней

Стучит сердечко
Громче, чем обычно,
Испуг и радость 
Заплелись в одно:
Тепло живое
Очень непривычно,
Как люди гладят -
Вспомнить не дано.

Он появился в брошенном сарае,
Из всех щелей 
Сквозняк и шум дождя,
И рос в войне , 
Назло всем выживая,
Все 9 жизней 
Бережно храня.

Кот сразу вылез,
Сразу шёл на руки,
Хоть и дрожал,
И видел первый раз,
Но, пережив
Все горести и муки ,
Кот выстрадал у жизни счастья шанс.

 

И котик вжался,
Замерев от счастья,
В ладонях сильных
Нежность ощутив,
Он сразу позабыл
Про все ненастья,
Свою судьбу 
По-новому сложив.

Солдат сидел,
Боясь спугнуть беднягу:
«Такой малОй,
А столько испытал!
И если б я не сел 
На ту корягу,
То писка средь 
Стрельбы не услыхал!»

Солдат кормил кота
Своей тушёнкой,
И грел его теплом Души большой,
Брал аккуратно,
Будто бы ребёнка,
И представлял,
Как привезёт домой.

Привал окончен,
Снова путь-дорога,
Судьба не зря 
Сводила вместе их.
И пусть они хранимы будут Богом,
И девять жизней
Хватит на двоих.

Любовь Киселева
г. Эртиль
16 февраля 2026 г

стихи
наверх