9 жизней

Стучит сердечко

Громче, чем обычно,

Испуг и радость

Заплелись в одно:

Тепло живое

Очень непривычно,

Как люди гладят -

Вспомнить не дано.

Он появился в брошенном сарае,

Из всех щелей

Сквозняк и шум дождя,

И рос в войне ,

Назло всем выживая,

Все 9 жизней

Бережно храня.

Кот сразу вылез,

Сразу шёл на руки,

Хоть и дрожал,

И видел первый раз,

Но, пережив

Все горести и муки ,

Кот выстрадал у жизни счастья шанс.

И котик вжался,

Замерев от счастья,

В ладонях сильных

Нежность ощутив,

Он сразу позабыл

Про все ненастья,

Свою судьбу

По-новому сложив.

Солдат сидел,

Боясь спугнуть беднягу:

«Такой малОй,

А столько испытал!

И если б я не сел

На ту корягу,

То писка средь

Стрельбы не услыхал!»

Солдат кормил кота

Своей тушёнкой,

И грел его теплом Души большой,

Брал аккуратно,

Будто бы ребёнка,

И представлял,

Как привезёт домой.

Привал окончен,

Снова путь-дорога,

Судьба не зря

Сводила вместе их.

И пусть они хранимы будут Богом,

И девять жизней

Хватит на двоих.

Любовь Киселева

г. Эртиль

16 февраля 2026 г