9 жизней
Стучит сердечко
Громче, чем обычно,
Испуг и радость
Заплелись в одно:
Тепло живое
Очень непривычно,
Как люди гладят -
Вспомнить не дано.
Он появился в брошенном сарае,
Из всех щелей
Сквозняк и шум дождя,
И рос в войне ,
Назло всем выживая,
Все 9 жизней
Бережно храня.
Кот сразу вылез,
Сразу шёл на руки,
Хоть и дрожал,
И видел первый раз,
Но, пережив
Все горести и муки ,
Кот выстрадал у жизни счастья шанс.
И котик вжался,
Замерев от счастья,
В ладонях сильных
Нежность ощутив,
Он сразу позабыл
Про все ненастья,
Свою судьбу
По-новому сложив.
Солдат сидел,
Боясь спугнуть беднягу:
«Такой малОй,
А столько испытал!
И если б я не сел
На ту корягу,
То писка средь
Стрельбы не услыхал!»
Солдат кормил кота
Своей тушёнкой,
И грел его теплом Души большой,
Брал аккуратно,
Будто бы ребёнка,
И представлял,
Как привезёт домой.
Привал окончен,
Снова путь-дорога,
Судьба не зря
Сводила вместе их.
И пусть они хранимы будут Богом,
И девять жизней
Хватит на двоих.
Любовь Киселева
г. Эртиль
16 февраля 2026 г
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