"Сбер" - паранойя, идиотизм и беспредел

В субботу у меня был день рождения. Мои читатели, кто хотел, добровольно, прислали мне денег на карту в качестве подарка.

И в воскресенье «Сбер» заблочил мне ВСЕ карты. Не только ту, куда приходили подарки, а вообще все.

То есть я остался посреди современного города без денег.

В воскресенье. Когда ближайшее отделение банка закрыто.

При этом банк прислал мне письмо на почту «Зайдите в приложение, там для вас подарки ко дню рождения».

Зашёл. Подарили блокировку карт.

Нет, у меня в жизни был секс на день рождения, но явно не такой…

Звонок в службу поддержки (для премиум-клиентов, если что): идите в банк, по телефону мы помочь вам не можем.

На дворе всё ещё воскресенье. Банк всё ещё закрыт.

Отдельно нужно отметить формулировки.

В СМС, которая пришла первой от банка, было написано грозное «Ваши карты заблокированы в связи с нарушением закона! Пункт 9 статьи 9 №161ФЗ».

Я сразу посмотрел, там НЕТ состава. Данный пункт гласит:

Использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором.

1. Я банк НЕ уведомлял.

2. Я НЕ нарушал договора (я вообще ничего не делал, денег не переводил, деньги переводили мне – это НЕ МОЁ действие).

Кстати, СМС была с припиской внизу «Ограничения может снять только владелец карты» (это тоже ложь, не может).

Я мальчик опытный, с различными службами поддержки не первый год бодаюсь, поэтому первым делом спрашиваю «Что именно я нарушил?

Человеку в его день рождения пришли деньги (причём некоторые даже подписаны «С днюхой») – очень подозрительно. Очень. Финансирование терроризма, не меньше.

Вы вообще понимаете разницу между «нарушил закон» и «нам показалось»? Когда кажется – крестятся.

Первое – это уголовное или административное правонарушение, а второе – в зад службе безопасности Сбербанка можете засунуть.

Мне вот показалось, что мозги СБ Сбера трахнули маленькие инопланетяне с большими пенисами и тентаклями.

Кроме всего прочего, антифрод фильт у «Сбера» дебильный. Ибо «подозрительная активность» – это когда начинают крупные суммы денег ходить (входящие/исходящие), а не переводы по 500-1000 рублей.

Так и вижу этих телефонных мошенников, выпрашивающих денег на шаурму...

Ибо так можно любому карту заблочить, просто наспамив сто переводов по рублю (очень подозрительно, да).

Ах, да! Как отдельное издевательство, после блокировки карт мне пришло уведомление "Ой, у вас нет денег? Оформите кредитку!".

Кто-то охуел в атаке с "агрессивным маркетингом".

Окей, у меня была куча мелочи в коробочке, на хлеб, молоко и десяток яиц хватило. Доживём до понедельника.

В понедельник с утра я беру карты, телефон и паспорт – и иду в банк.

В банке меня футболят от окошка к окошку и на третьем или четвёртом говорят «О! Вы же премиальный клиент, у вас есть выделенный менеджер, нужно звонить ему!».

Звоню. Тот говорит (я утрирую, но не сильно) «Они там поехавшие? Вы уже в отделении банка, пусть пишут обращение в службу безопасности». Я включаю громкую связь и говорю «Повторите это вашему коллеге, пожалуйста».

С горем пополам тот пишет это самое обращение (тикет). С указанием в примечаниях, что «У человека был день рождения, ему прислали подарки, никакого криминала».

Говорят «Ответ будет до 16 июня, но обычно рассматривают быстрее».

От перспективы сидеть неделю без денег я уже наполняюсь светлыми чувствами, но всё же надеюсь, что мне повезёт и это самое «рассмотрят быстрее» случится.

Уже после выхода из банка мне приходит сообщение, что «Не успеваем ответить на ваш запрос в срок, который обещали. Вернёмся с ответом не позднее 28.06.2026».

От перспективы сидеть без денег ТРИ недели светлые чувства и лучи добра меня уже переполняют.

Цифровизация? Экосистемы?

Кэш из кинг! Держите деньги в наличных, так они не пропадут ни когда будут проблемы с интернетом, ни когда кому-то вожжа под хвост попадёт.

Вы делаете всё, чтобы народ обратно в наличные уходил...

Россияне в мае забрали из банков рекордный объём наличных за 30 лет.

По данным Forbes со ссылкой на ЦБ, наличных в обращении прибавилось на 381,2 млрд рублей. Спрос на кэш растёт третий месяц подряд.

Интересно, почему? Хм... Шадаев и Греф, не расскажете?

Но вот наступает вторник, и мне приходит сообщение «Ваше обращение рассмотрено».

Ликования не будет, ибо в тексте говорится «Не можем разблокировать и перевыпустить ваши карты, потому что к ним мог получить доступ другой человек».

Да, я даже знаю этого человека – это какой-то дебил из службы безопасности Сбера, который заблочил мне карты без малейшего для этого основания.

Чивоблять?!

Я, ***, был с картами, телефоном и паспортом, удостоверяющим личность, в отделении банка. Меня, ***, спрашивали, или у меня не было контактов с мошенниками.

На момент написания тикета я находился в полном контроле над картами, никаких действий с ними никто не совершал, никто с моих счетов денег не снимал.

Вы на основании ЧЕГО сделали вывод, что «к ним мог получить доступ другой человек»? Что это за бред?

К мозгам СБ Сбера таки получили доступ маленькие инопланетяне с большими пенисами и тентаклями?

Я даже службе поддержки «Ютуба» в переписках доказывал, что жалобы неправомочны и страйки снимали.

А тут очевидная отписка, «Мы не будем отменять своё ошибочное действие, потому что гладиолус».

И менеджеры с банке, которые говорят "Мы всё понимаем, вы правы, но ничего сделать не можем - всё решает СБ" (а они идиоты).

И попытка втереть какую-то очевидную дичь.

А Роджерс как раз славится тем, что ему нереально втереть какую-то дичь. Именно поэтому я не скакал на майдане, не мечтал про безвиз и не сдох за Зеленского. А живу в Москве и прекрасно себя чувствую.

Причём карты даже перевыпустить нельзя, только «Заводите новую карту».

А где гарантия, что завтра или в любой другой день (особенно неудобный, когда мне срочно понадобятся деньги) это не повторится, моча не ударит СБ в голову и они снова всё не поблочат? Нет такой гарантии, и управы на них нет.

Хорошо. Убедили. Я заведу новую карту. Но уже в другом банке.

Минус две расчётные карты с премиальным аккаунтом (за обслуживание которых я платил). Минус срочный вклад на депозит. И минус аккаунт на «Сбер-Инвестиции» (нужно только разобраться, как акции на другой счёт перекидывать, но я упрямый, я разберусь).

12 лет был клиентом, но пришла пора прощаться. Вы "маладцы", клиентоориентированность в полный рост.

Причём я уже неоднократно слышал истории о том, например, как человек покупает пылесос онлайн за 20 тысяч, а ему блочат карту (в моём же случае даже этого не было).

У кого-то там походу отношение «Проглотят, утрутся, никуда не денутся». Только они перепутали столетие, крепостное право давно отменили. Человек просто уйдёт в другой банк.

Может в более маленьком банке к клиентам (я так и не понял, в чём был мой «премиум» в «Сбере») будет более внимательное отношение.

А бонусы «Спасибо» в зад своей службе безопасности засуньте, вместе с её безумной паранойей и нежеланием признавать ошибки. Может через зад дойдёт, если через голову не доходит.

Объявление!

В результате проведённого расследования СБ Сбербанка разблокировала мои карты и счета.

Виновные расстреляны пластилиновыми гвоздиками.

Публичность работает.

Всем спасибо

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1970269.html

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1970835.html



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