И снова парадные Питера

Честно говоря, я уже в них сама запуталась. Так что за повторы простите. Парадная, в которую вы можете попасть В самом сердце города — на Невском проспекте есть такая шикарная парадная. Это Московский банкирский дом И.В. Юнкер и К. Больше всего мне понравилось, что можно потоптаться по лилиям Невский пр.

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Доходный дом Зайцева (кстати, их у него было несколько) Перед нами яркий образец архитектуры в стиле модерн. Фасады здания украшены лепниной, барельефами. Уникальность постройке придают полукруглые балконы с ажурной изгородью! И изумительная парадная. В 2001 году здание было включено в список объектов, представляющих историческую ценность. Только посмотрите на этот нежно-голубой цвет Большой Казачий пер., 9

Парадная в доходном доме герцогов Мекленбург-Стрелицких Дом был во владении Кабинета Его Императорского Величества — учреждения, которое распоряжалось личным имуществом русской императорской семьи. Следующим собственником стал немецкий герцог Мекленбург-Стрелицкий. В 1903 году здесь располагались меблированные комнаты «Дворянское гнездо», а в советское время — ремонт бытовой техники и баянов с аккордеонами. Улица Рубинштейна, 5

Одна из самых красивых парадных на бывшей Сергиевской улице. Дом построил архитектор Гиршович для семьи Вейнера. Вейнер - младший- издатель и искусствовед прожил здесь 30 лет. В советское время в доме были коммунальные квартиры и детский сад.

Согревающее счастье. Не спешите говорить, что я ее уже ставила. Помню, но снова ставлю это чудо Парадную в доме Елисеева можно назвать метафорой лета. Невольно вспоминаются строки Брэдбери: «Возьми лето в руку, налей в бокал - в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам - и по жилам твоим вместо лютой зимы победит жаркое лето..» Так и здесь кажется, что лето поймано в парадную. В отличном состоянии метлахская плитка на полу и очаровательные дракончики на перилах!

Парадная в доходном доме герцогов Мекленбург-Стрелицких Эта парадная — часть необыкновенно красивой архитектуры пятого дома на по Рубинштейна. Он был построен в 1897 году для герцога Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого, супруга великой княгини Екатерины Михайловны, племянницы императора Александра I. Здание оформлено в стиле эклектики. Проект дома подготовил архитектор Вадим Платонович Стаценко. С 1903 года в здании располагались меблированные комнаты «Дворянское гнездо». Спустя еще 10 лет владельцами дома стали графы Карловы. В 1914 году на первом этаже заработали семейные магазины и иностранное депо «Вагнер и К°». А в середине прошлого столетия в здании открыли первую «Булочную №570». Рубинштейна ул., 5

Интересные информационные таблички в Петербургских парадных Интересные информационные таблички в Петербургских парадных

Витражи в доме дореволюционного страхового общества "Россия" 1907 г. Архитекторы: А. Гимпель и В. Ильяшев В доме находится комплекс из 10 витражей: входные двери лицевого корпуса и внутреннее окно с декоративным остеклением. Витражи с древнерусскими сюжетами выполнены по рисункам художника Николая Рериха. Витражи уникальны по стеклянному набору – в них полностью отсутствует фактурное стекло, характерное для петербургских витражей этого периода и практически нет одноцветных стекол.

Парадная в особняке Экарева Первоначальное здание особняка было построено в 1891 г. архитектором А. С. Лыткиным.

Но в 1915-м г. Экарев самостоятельно перестроил свой особняк в духе неоклассицизма. Лестница выполнена из мрамора. Лепнина на потолке и на стенах. Вход свободный. Сейчас в здании располагается ЗАГС Центрального района. Суворовский пр., 41

Шедевр эпохи модерна. Доходный дом Григория Абрамовича Бернштейна, в своё время, отличался не только привлекательным внешним обликом, но и роскошной парадной, что дополнительно подчеркивало статус владельца доходного дома. А позволить себе арендовать в нем помещение могли только действительно состоятельные люди того времени.Парадная в доходном доме Бернштейна поражает своим великолепием и сохранностью всех без исключения элементов. Краевед Ф. Грибков рассказал об интерьерах этого дома в своей книге «20 уникальных парадных Санкт-Петербурга. Эпоха модерна». Советская ул.,9

Особняк В. С. Каншина 1870 г. Архитектор: Г.М. Барч В.С. Каншин был богатейшим человеком в Петербурге, «содержателем питейных сборов», государевым откупщиком. Для своих дочерей он купил этот особняк без отделки. Затем украсил фасад и обустроил внутренние помещения, чтобы сдавать квартиры в аренду. Парадную, изначально выкрашенную в зеленый, отделали позолоченной лепниной, купидонами и кариатидами, которые частично были разрушены, но позже всё-таки восстановлены. После революции в доме сделали «коммуналки», а прекрасные залы разделили перегородками и сбили лепнину. В этом доме проходили съёмки фильма А. Балабанова «Счастливые дни».

Кузнечный пер., д. 6

И на сегодня пока все.