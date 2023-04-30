1 Мая - история праздника

Изначально 1 мая - День международной солидарности трудящихся. Майские праздники имеют древнюю историю. Три тысячи лет назад жители Древней Италии поклонялись богине Майе — покровительнице земли и плодородия. В честь нее последний месяц весны назвали маем, а в его первый день устраивались гулянья и торжества.

История праздника 1 Мая, Дня солидарности трудящихся, начинается с июля 1889 года.

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация, закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы. В СССР Первомай долгие годы был основным государственным праздником. 1 мая 1990 года руководство Советского Союза и КПСС в последний раз поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней официальной первомайской демонстрации. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся был переименован в праздник Весны и Труда. В мире Первомай по-прежнему отмечается как пролетарский праздник солидарности.

Первомай — Праздник весны и труда, День труда, День весны, День международной солидарности трудящихся — отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Языческий праздник

Первый день мая праздновался в Западной Европе и на Британских островах в языческие времена как день начала весеннего сева. Праздник начинался с закатом солнца в ночь с 30 апреля на 1 мая (Вальпургиева ночь). По мере христианизации Европы церковь все активнее боролась с этой языческой традицией, которая практически полностью оказалась ликвидирована к концу XVIII века. Пролетарский праздник

Первомай в новом виде возродился в конце XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня. 1 мая 1886 года социалистические и коммунистические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне демонстрации в Чикаго погибло шесть демонстрантов. В ходе последовавших за этим массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции в результате взрыва бомбы было убито восемь полицейских. По обвинению в организации взрыва четверо рабочих были приговорены к смерти. Именно в память о казнённых Парижский конгресс II Интернационала (1889) объявил 1 мая Днём международной солидарности трудящихся. Первомай в России

В России Первомай как день международной солидарности трудящихся начали регулярно отмечать с 1890 года. После Октябрьской революции праздник стал официальным: в этот день проводились демонстрации трудящихся и военные парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили так называемые «маёвки» — массовые празднования на природе. 1

Люди, жившие в СССР, помнят этот праздник как Первомай. И в их сознании он имеет политическое значение. Его отмечали как День международной солидарности трудящихся. Поскольку, кроме СССР, 1 Мая праздновали еще в 142-х странах в память о первой стачке рабочих в Америке, требовавших человеческих условий труда. По традиции в этот день по центральной улице города проходили торжественные шествия. Демонстранты – рабочие, служащие, студенты и школьники – с портретами руководителей государства, красными флагами, транспарантами, с радостными возгласами «Ура!» таким образом выражали свое отношение к существующему строю. 2

Проведенная в Варшаве в 1890-м 10-тысячная стачка рабочих охватила другие города Российской империи. Праздник стал популярен и отмечался повсеместно. До Октябрьской революции демонстранты требовали свержения царской власти, выступали против военных действий, боролись за свои права, провозглашая политические свободы.

После Октябрьского переворота 1917-го 1 Мая стал государственным праздником. В торжественной обстановке проходил военный парад. Атмосфера подчеркивалась соответствующей музыкой, пафосной речью руководителей государства, правительственными поздравлениями и приветствиями. На следующий день проводились маевки на природе. 3

В СССР майские праздники отмечались 2 дня. 1 Мая – торжественный парад на главной площади столицы, транслировавшийся по телевидению и радио. Следующий день – традиционный отдых на природе. К Первомаю тщательно готовились: рисовали плакаты, доставали знамена, разучивали песни, надували воздушные шары, репетировали праздничное шествие. Люди ходили друг к другу в гости, произносили тосты, устраивали гулянья. 4

Последняя первомайская демонстрация состоялась в 1990 году. Сегодня в России 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда. Активисты коммунистической партии по-прежнему проводят демонстрации и митинги, но уже нет той обстановки помпезности, как в былые времена. Остальной народ отмечает этот праздник на природе: выезжает на дачи, организовывает пикники. Ведь Первомай – это прекрасная возможность отдохнуть, встретиться с друзьями и родственниками, получить жизненную энергию.

(Материал с просторов сети..)

Предыдущие материалы: