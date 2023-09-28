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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72

Плакаты:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72
Другие новости
В память о Герое России, который погиб на СВО, спасая мирных жителей Изюма, в Подмосковье создали мурал.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Изображение и мемориальная доска появились на многоэтажке в Балашихе, где жил спецназовец старший лейтенант Александр Потапов.  Улица там тоже теперь носит его имя.
(https://t.me/rabotaembrat/6683)

Напомню.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Год назад, 30 августа 2022 года во время обстрела из РСЗО HIMARS города Изюм прикрывая собой гражданских погиб старший лейтенант Александр Потапов, офицер 604-го Центра специального назначения «Витязь».
Службу в «Витязе» Александр начал в 2010 году, как военнослужащий срочной службы. В 2011 остался в подразделение и подписал контракт. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ.
В 2013 году Александр получил звание прапорщика. Также в составе «Витязя» выполнял служебно-боевые задачи в Сирии. В 2017 году прапорщик Потапов награжден медалью Суворова. В 2019 году получил первые офицерские погоны. 
С началом СВО лейтенант Потапов выполнял боевые задачи в составе 604-го ЦСН. После возвращения из первой командировки присвоено звание старшего лейтенанта. Награжден медалью «За отвагу».
Указом президента России от 29 сентября старшему лейтенанту Александру Потапову присвоено звание Героя России посмертно. 30 сентября звезда Героя передана семье офицера.
https://t.me/ok_spn/26376

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72В Рубцовске, на стене пятиэтажного дома по проспекту Ленина, 140 барнаульские художники Николай Замятин и Виталий Гутыра завершили создание мурала – огромной картины, посвященной Герою России, рубцовчанину Олегу Шипицину.
Работа над картиной заняла четыре дня, а подготовка и согласование эскиза мурала – несколько месяцев. Художники работали с помощью метода аэрографии. В работе использовались долговечные фасадные краски для наружных работ, поэтому изображение сохранится на протяжении длительного периода времени и память о герое-морпехе Олеге Шипицине в Рубцовске останется на долгие годы.
Морской пехотинец Олег Шипицин родился в Респулике Коми, но все детство и молодость провел в Рубцовске, откуда в 19 лет был призван в Вооруженные силы России. Он был кадровым военным, участвовал в боевых действиях в Таджикистане, в составе российских миротворческих сил был задействован в урегулировании вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Олег Шипицин погиб в зоне проведения специальной военной операции 18 марта 2022 года под Мариуполем: подорвал гранату, уничтожив несколько противников. Ему было 47 лет. Похоронили солдата в селе Косиха, где сейчас живут его мама и сестра.
Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему матросу Шипицину Олегу Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
https://t.me/rabotaembrat/6695

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72В Луганске на Аллее воинской Славы открыт мемориал памяти Герою России комбригу 123 бригады 2 АК Денису Иванову  с позывным «Ташкент»
https://t.me/c/1524001401/13488

«Батя» в Москве. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7231 августа исполнилось 5 лет со дня гибели Александра Захарченко в результате терракта.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Уличные художники отдали дань чести первому главе ДНР Александру Захарченко.
Помним!
https://t.me/c/1524001401/13490

И снова арты от канала Рыбарь.
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
Наши художники продолжают ежедневно запечатлевать яркие события спецоперации на Украине — представляем Вашему вниманию новую подборку артов.
В нее вошли сюжеты, связанные с ожесточенными боевыми действиями на Запорожском направлении — именно там российские военнослужащие героически отражают непрекращающиеся накаты ВСУ.
Арты в высоком разрешении:
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Время разведкиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72ДоездилсяНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Запорожское сафари
https://t.me/rybar/51220
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников
Сегодняшние сюжеты для наших картин связаны с боями на Запорожском направлении, а также с работой российских систем ПВО, стоящих на страже нашей безопасности.
Арты в высоком разрешении:
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72В засадеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Небо в огнеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Точно в цель!
https://t.me/rybar/51259
События дня на фронтах СВО глазами наших художников
Один из сегодняшних рисунков художников повествуют о трагическом событии в Пскове, где было повреждено несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в результате массированной атаки дронами России.
Второе ключевое событие дня — ожесточенные бои на Ореховском участке в районе Работино и Вербового, где ВСУ всеми силами пытаются прорывать первую линию обороны, несмотря на значительные потери.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72
Горящий герой небаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72«Жаркая» работа реактивщиков
https://t.me/rybar/51352
Другие рисункиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Автор @Ali0_0pint2Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72
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Немного шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Ну и традиционный юморНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Добавить в принципе нечего...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 72В Брюсселе писающего мальчика одели в цвет флага России. Главное внимание: а куда он писяет?
На сегодня все.

героиНовороссияплакатыСветлана Митленко

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