Стихи о войне,ч.6

То ли скулы жёстче стали,

То ли взгляд свинцом наполнен…

Но звенят, звенят медали

На парнях в военной форме.

Парни только что оттуда,

Где война не понарошку,

И где каждый день, как чудо,

Стережёт ПэКа на сошках.

Где никто там не безгрешен,

Как и здесь, на мирной сцене…

Сквозь толпу идут не спешно

В светлом метрополитене.

Взгляд скользит по смуглым лицам,

Мельтешащим на платформе,

И вопрос: - Что со столицей? -

У парней в военной форме.

Что за мужички, чей возраст

Подпадает под призывы?

Почему они так просто

Посреди Москвы пьют пиво?

Что за «тожероссияне»,

Кто, чуть что, в Бишкек с Ташкентом?

Военком там не достанет -

Вот такие аргументы.

Сколько же «специалистов»,

Наша Родина накормит,

Пока жёстко бьют нацистов

Пацаны в военной форме?

Нет ответа на вопросы,

Не видать конца и края…

По московским паркам ро́сы

Высыхают, высыхают…

©️ Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

УСТАЛ...



Если б ты знала - как я устал!

Целый день в суете пролетел,

Никогда не скулил, не роптал,

Но всему наступает предел...



Третий год - пустота городов,

Где нет - улиц, названий, имён,

Как предвестье больших катастроф,

Страшный образ последних времён!..



В них - по "тройкам" - заходят Штурма,

Мы - в движении ночью и днём,

Гулким эхом встречают дома,

А, порою, - и плотным огнём!



Тут же в дело вступает - арта,

Превращая развалины в пыль,

Но, ведь, было же время - когда

Процветала здесь мирная быль...



Вот на стенке рисунок висит,

Нарисованный детской рукой:

По тропинке котенок бежит

Сразу видно - счастливый такой!

На балконе - коляски скелет

И, пробитый весь, детский матрац,

Где-то, клочьями, - розовый цвет,

Чья-то доченька здесь родилась,

На полу, среди стрелянных гильз,

Синий бархат, прожженный огнем,

Россыпь фото - улыбчивых лиц...

В спешке брошен семейный альбом!

Все! Подъем! Надо дальше идти!

В неизвестность уходят Штурма,

Чтобы мир от фашизма спасти,

Чтоб война не пришла к нам в дома..

© Олег ПРУСАКОВ, позывной Дырокол, отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

СЛЁЗЫ НЕБА

Рыдало небо – плакало дождём.

Ручьями слёзы капали из туч,

Когда наш взвод остался под огнём,

И миномёт украл надежды луч.

«Азарты» РЭБом глушатся в отказ –

Нет смысла ждать борьбы контрбатарейной.

А парни гибнут, выполнив приказ,

В миг становясь легендою семейной.

Забытый взвод уходит, да Бог с ним –

Достанется всем нашим и не нашим.

Не знает штаб, что мы в полях лежим,

Где рыжий пёс глодает лица павшим.

Господь, избавь от этой шелухи,

Нас прибери к себе не слишком больно.

Пусть слёзы неба смоют все грехи,

Что совершили вольно иль невольно.

Пусть женщинам не выплакать глаза,

Когда домой вернёмся «грузом двести».

Раз в год, когда расплачется гроза,

Мы майским ливнем будем с вами вместе.

Андрей ЛЕДАЩЕВ

ОСЕННЕЕ

Вновь осень землю наряжает,

Летит красиво жёлтый лист,

Клин журавлиный в небе тает,

Закат на солнце золотист.

Но сердце жмёт опять от боли,

Приносит осень холода.

Как мужики в открытом поле,

Когда ж закончится беда?

Там дроны, словно паутина,

Там гул снарядов и ракет.

Мужает там любой мужчина -

Сильней становится от бед.

Там взрывы землю сотрясают,

Огни пожарищ до небес.

Там мужики наш мир спасают,

Чтоб мир с планеты не исчез!

© Людмила Мехед, п. Чална, Карелия

Не считал я совесть за валюту,

Но внезапно грянула война...

У богатых что ни день – салюты,

На груди у бедных ордена.

Слово "совесть" здесь не оговорка,

Ты судьбу с бездушием не венчай!

У богатых на столах икорка,

У солдат в окопах честный чай.

В нашем мире лживом, несвободном,

Где не стоят жизни и гроша,

В час войны богатым быть не модно,

Если то богатство не душа.

© Евгений Харитонов, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

Воин к Богу пришёл на войне,

В тот момент, когда взрывы гремели.

Всё вокруг полыхало в огне,

Проверяя солдатские нервы.

Проверяя, чем дышит душа,

В разрисованном ранами теле.

Воин руки вознёс к небесам

И взмолился, чтоб все уцелели.

– "Если, Господи, только ты есть,

Дай нам выйти дорогою жизни.

Прогони, раньше времени, смерть,

Мы нужны ещё, Боже, Отчизне.

Бой Священный идёт за страну,

Здесь не должен фашизм возродиться.

Вся Россия сейчас на кону,

Ты прости, не умею молиться.

Не силён ещё в вере Святой,

Но в безверье так страшно погибнуть.

Мы ведь бьёмся с самим сатаной,

Дай его с пьедестала нам скинуть!...".

И услышал Господь жаркий ZOV,

В разрисованном ранами теле.

И туман опустил на бойцов,

Чтоб к своим они выйти сумели.

Ноги сами, как будто, пошли,

И трёхсотые стали полегче.

Божий Ангел шагал впереди,

В Божьем Ангеле — Русское сердце!

Незаметной тропой для врага,

В полный рост выходили "Титаны".

Пусть у всех на висках седина,

Кровоточат болезненно раны.

Только вышли и Ангел исчез,

И туман на глазах растворился...

Кто там был, на груди теперь – крест,

Рядом с жетоном засеребрился!"

Юлия Некрасова



Быть русским...

Быть русским – не подарок, не награда

И не высокий долгожданный чин.

На «шик и блеск» надеяться не надо.

Для этого достаточно причин.



У русского иные идеалы,

В отличие от зарубежных стран,

Где верховодят шоу и скандалы,

А цель всегда одна – набить карман.



Быть русским – это высшее доверье

Скитальцев, заблудившихся в ночи

К поводырю, что сам, без лицемерья,

Узрел сквозь чащу огонёк свечи.



Сжимая посох, поклонился Богу,

Приняв незримо помощь от Него,

И вывел непутёвых на дорогу,

Не попросив за это ничего.



Быть русским – это сладостно и больно,

Как в сорок пятом - воинский парад.

Где был салют с трезвоном колокольным,

И Справедливость - выше всех наград.



И суть не в цвете кожи, не в акценте.

Очнись, продажный мир! Глаза протри!

Ведь русский – не отметка в документе,

А Божий свет, сияющий внутри.

Автор: Константин Фролов-Крымский, 28.09.2025 год.

Где же ты, мой Сынок несхороненный?

Меж мирами во мгле скитаешься,

Неоплаканный, неотмоленный,

Без креста в изголовье маешься.

Чем же я и кого разгневала?

Что-ж мой крест непосильной ношею,

Растерзал и прожëг всë тело мне?

Не живу... Словно в землю вросшая.

Я хожу на погост украдкою,

Взглядом жгу я чужие надгробия,

И ищу тебя в эпитафиях,

Может быть позабыла что-то я.

Мне тебя бы сюда хоть кусочками,

Хоть частями, хоть просто запахом,

Разучилась я жить, Сыночек мой.

Бесы душу мою сосватали.

На весь мир затаила обиду я,

Что лишил меня всяческих снов,

И всë чаще, невольно, завидую,

Матерям, хоронившим Сынов.

От Романа Русакова

Бескрайнее небо

И роями дроны,

Здесь каждый, кто выжил,

Достоин короны.

Здесь вихрями пули,

От взрывов зарницы,

И павших друзей

Бесконечные лица...

Здесь бой быстротечный,

Всегда и до смерти...

Где горы "двухсотых",

Там празднуют черти!

Со словом последним

Про мать вспоминают.

Здесь русские люди

Россию спасают!

Здесь нет казнокрадов,

Пиара и фальши,

Бойцы здесь воюют,

Чтоб мы жили дальше.

Жила чтоб Россия

И помнили люди...

Погибших бойцов

Никогда не забудем!

Здесь каплями крови

Полита молитва,

И жизнь здесь на грани,

Острее чем бритва!

Здесь "двести" и "триста" -

Как жизненный срок.

Здесь дьявол давно

Собирает оброк.

Здесь нету политиков,

Только приказ!

Вперед! За Россию!

Запомнит ли нас?

Развеется пепел,

Затянет воронки...

Покроются пылью

В столах похоронки...

Россия залижет

Кровавые раны...

Как память останутся

Лишь ветераны...

И дальше пойдём,

Как ни в чём ни бывало.

Я всё это видел...

Уже так бывало!

Но я то всё помню,

И буду до смерти

Живыми погибших считать!

ЗЛИТЕСЬ, ЧЕРТИ!!!

Сергей Кириллов

Что всего страшнее на войне?

Отутюжил китель я,

Как на парад,

(Был приглашен на праздник

К внуку - в детский сад)

Не простой вопрос задали мне,

Что всего страшнее на войне?

Может пули свист и мины вой,

Или грохот взрыва пред тобой.

Может перед боем тишина,

Тишина обманчива, страшна,

Может танк, ползущий на окоп,

Пистолета ствол, глядящий в лоб,

Может на войне всего страшней,

Тихое предательство друзей,

Тех, в которых верил до конца,

Кто нужней был брата и отца.

С кем делил и соль, и пот, и кровь,

Даже в школе первую любовь…

Страшно друга посылать на смерть,

Зная, что он может умереть.

Очень страшен взгляд незрячих глаз,

Отблеск жизни в них навек погас,

Только что вели совместный бой,

А теперь «двухсотый» пред тобой…

Страшен дикий ворога оскал,

В рукопашной схватке, он «шакал»,

Норовит тебя ножом достать,

Но в бою не страшно умирать,

Страх доходит до тебя потом,

А в бою ты лезешь напролом,

Победил и выжил – молодец

А враг нашел бесславный свой конец…

Но, наверное, всего страшней,

Видеть искалеченных детей,

Тот на мину в парке наступил,

Этот - при обстреле ранен был,

Девочка без глаза навсегда,

Это ли не страшная беда?

Стращен, взгляд «безумного» отца,

(Он еще не верит до конца),

Что его единственный сынок

Никогда не ступит на порог.

Или возвратившись в край Родной,

Встретишься с «чиновничьей стеной»,

Как один начальник мне сказал:

«Я же Вас туда не посылал…»

Ничего я детям не сказал,

Только в сторону отвел глаза…

В зале воцарилась тишина,

Я сказал: «страшна сама война»…

➖➖➖➖➖

ЗАКРЫТИЕ «КАРНАВАЛА»

Нет зависти, нет злости, нет обид,

И как-то равнодушным сердце стало!

Сознание ночами так скулит,

Хотя, такого раньше не бывало!

Гонял на байке, виски в клубах пил,

Ночная жизнь собою увлекала.

Но незаметно день вдруг наступил,

Пришла пора закрытия «карнавала»!

Я байк сменил на новый БМП,

А вместо виски два глотка из лужи.

Здесь каждый день случаются ЧП,

И в небо улетают чьи-то души!

Здесь дискотека каждый день своя,

А стробоскоп – тактический фонарик.

Здесь ты уходишь в зону забытья,

Когда грызёшь просроченный сухарик.

Здесь штурмом цель, а не «ночник» берут,

А «ночником» приборы называют.

Здесь под другим понятием «замут»,

И взрывы, а не трек, теперь качают.

Здесь камуфляж и берцы - модный лук,

А не штаны, что щиколотки выше.

Здесь медсестра милее всех подруг,

И говорит тебе: Терпи родной мой! Тише!

За деньги здесь в «отключку» не уйти,

Лишь только от прилёта или боли!

И выход запасной здесь не найти,

Проложит смерть дорогу к твоей воле!

Здесь по ночам так хочется домой,

На кухню к маме, а не к барной стойке!

И фраза «Ну ты как, браток, живой?»

Имеет отношенье не к попойке!

Здесь всё не так, других эмоций шквал,

Здесь ценности и ценник различают!

Пришла пора закрыть тот «карнавал»,

Сегодня мир от нечисти спасают!

© Ирина Вялых

НЕДОНОСОК

Как мне быть? Я мал и плох;

Знаю: рай за их волнами,

И ношусь, крылатый вздох,

Меж землей и небесами.

(Евгений Боратынский)



В небе яркие вспышки огня,

Полыхают над лесом зарницы.

В этот час ты увидишь меня

В небе кем-то, похожим на птицу.



Далека и незрима земля…

Ослеплённый небесною пылью,

Я почти забываю, что я

Недоносок, придумавший крылья.



Забываю про чувство вины,

Чувство долга в себе заглушаю.

Так мне кажется небо родным,

А земля мне навеки чужая.



Но чуть выше пытаясь взлететь,

Я на землю опять буду сброшен,

Чтобы знал, чтобы помнилось впредь –

Я для неба, увы, недоношен.



В небе гневные вспышки огня.

Слышишь грома вдали отголоски?

На земле ты увидишь меня –

Обессиленного недоноска.

© Егор Перцев, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

Штурма в атаке третьи сутки...

Начало августа - жара!

Пропали шутки-прибаутки:

Плюс двадцать восемь - в семь утра!



Зудит спина в бронежилете,

На нем рюкзак, боеприпас,

И тянет вниз, к родной планете,

Подсумок, где гранат запас!



Уже, как сутки,- без воды мы

И кружит голову слегка,

Вокруг песок один, голимый,

А враг, зараза, где река!



Посёлок взяли - это в плюсе!

- Колодец ищем! - крикнул брат,

Но бесполезно все, боюсь я,

Ведь здесь стоял - "небратский" бат*!



Ну, вот, нашли колодец, вроде,

Но, не дурак - коварный враг:

Нам он подгадил на "отходе":

Там трупы плавают - собак!..



Хлопок! Снаряд летит со свистом!

- В укрытье всем! - кричит Кураж!

В саду, под пологом тенистым.

Нашли заброшенный гараж...



Сапер в него ворвался первым

На случай, если там - "привет"!

Вот у него "стальные" нервы!

Кричит - Тут мин, растяжек нет!



Набилось много, даже слишком,

В соседний дом упал снаряд,

Вдруг прохрипел один братишка:

- Ребята, - это виноград!



Плевать на мины и обстрелы!

Наружу выползли толпой

Там виноград - прозрачный, спелый,

Желто-зеленый, обливной!..



Был тот гараж лозой увитый,

Так, что не видно было стен,

А вдоль нее, листвой укрытый,

Огромных ягод сладкий плен!



Бойцы, срывая грозди, ели,

От счастья жмурясь, как коты,

И виноградины хрустели

Во рту, как Райские плоды!...



И тёк нектар - бесценных гроздьев,

Спасая жизнь уставших тел,

И никогда - не до, ни - после

Я ничего вкусней не ел!..

Солдат ребенка не обидит: строки о наших парнях

Полуразрушена церквушка,

В пыли и копоти алтарь.

У алтаря стоит девчушка,

В руках у девочки фонарь.

Пред образами на коленях

Молитву шепчет в тишине.

Не о себе, а о мишенях,

Что там взрывались, в вышине.

О дядях, что не спят ночами,

Ведут без устали бои.

О тех, кто были рядом с ними,

В подвале с братиком в пыли.

Едва рассвет ещё занялся,

Она из церкви той ушла.

Чтоб враг ей вдруг не повстречался,

Лесопосадками пошла.

Фонарь свой быстро потушила,

Вернулась снова в свой подвал.

И вышивку, что вчера шила,

Ей братик снова в руки дал.

Она за старшую осталась,

А было ей лишь девять лет!

Когда беда к ним постучалась,

И взрослых с ними больше нет.

Уже два года в ожидании,

Когда закончится война.

И не по-детски расстояния,

Преодолеет все она.

И вот однажды, на рассвете,

Когда спала она и брат.

К ним словно в добром божьем свете

Вошёл в подвал русский солдат.

Узрел девчонку и мальца.

В обнимку спящих, чуть дыша,

Полуголодных сорванца.

И закипела вдруг душа.

Он на колени осторожно

Возле детей было присел.

"На руки взять мальчишку можно?"

Спросил и с грустью посмотрел.

Она ему в ответ кивнула.

"Ну что ж, тогда пойдем со мной!"

Девчонка робко улыбнулась.

Детей он взял тогда с собой.

Спасибо тебе, русский воин!

Ведь мир несёшь ты на земле.

Земных ты почестей достоин.

За нашу жизнь хвала тебе!

➖➖➖➖➖

Автор: Олечка Носкова

Этот запах горелой стали

На всю жизнь он теперь со мной

Джавелинами нас хлыстали

Смертоносной брызжа́ слюной.

FPV-шками нас долбили

Налетая со всех сторон

Били, били, но не добили

Вышли мы, под укрытие крон.

Свою боль от врага бронь прячет

Как бы не было больно ей

Лишь потом, после боя плачет

Всеми шрамами что на ней.

Боль тупая, как цепью вяжет

Просто хочется выть, не петь

Но она никому не скажет

Так и будет в себе терпеть.

Кто сказал, что Броня бездушна?

Есть душа в ней и есть судьба

И вообще бы считать не нужно

Что её не страшит пальба.

Да, наверно другие Боги

Судьбы танковые вершат

Но у нас ведь одни дороги

Сквозь военный кромешный ад...

➖➖➖➖➖

©Вячеслав Онвард

Солдатская молитва

«Виноградарь небесных лоз,

Вышних пажитей Агроном -

Мне сегодня приснился Христос,

Он поил меня чудным вином!

И, казалось земля в блиндаже

Не столь жёсткою и сырой.

Он надежду давал душе!

Он рассудку дарил покой!

На солдатском шевроне Спас,

От окопной свечи тепло...

Боже Свя‌тый - поми‌луй нас!

Всех участников СВО!»

Христос явился нашему бойцу

Про чудо на войне рассказал фронтовой священник Тимофей Остаев (батюшка из Алании):

Прибыли в очередное подразделение находящееся на передовой, как всегда сосредоточенные бойцы, лица уставшие, но удивительно сияюшие светом. Помолившись и благословив, передав иконы, молитвословы и стяги со Спасом Нерукотворным, передвигаемся и заодно беседуем с бойцами. В какой-то момент подходит один боец и говорит: «Батюшка, а я молюсь, даже знаю молитву солдатскую». Я ему ответил: «Интересно, расскажи какую?».

Солдат: «Вы знаете, когда штурмовали н.п. N.. и отдыхали в блиндаже, мне явился Христос. Он улыбнулся мне, обнял и напоил из сияющий чаши! Я проснулся, но мне так было тепло и радостно, что я написал стихотворение «Солдатская Молитва».

Зовут этого воина - Антоний. Сколько удивительных людей встречается на войне. Бог здесь, в окопах!

С любовью о Христе Иисусе, отец Тимофей

Одним лишь бы сухо и вкусно,

Другим бы из грязи да в князи.

Тем временем Сашка под Курском

Двухсотит бандеровских мразей.

Мы с Сашкой встречались в июле,

Он в отпуске был по раненью,

Но снова под мины и пули

Ушёл безо всяких сомнений.

Ушёл, потому что «кто кроме» -

Без пафоса, просто и честно.

Враг топчется в нашем же доме -

За смертью своей он полез к нам.

Наш прадед под Курском бил гадов

В окопах штык в штык в рукопашной.

И Сашка, не зная пощады,

Бандеровских мразей е@ашит.

Все новости в шлаке экспертном,

Всё небо во вражеских дронах.

По фронту же 5 километров

Для Сашкиного батальона,

В котором бойцов меньше роты,

Но разве на брифингах скажут…

Окапывается пехота

Спокойно, уверенно, слаженно…

И Сашка той самой породы,

Где ватники и самовары,

Атаки, охваты, обходы,

Устойчивость флангов к ударам…

И в Сашке есть дух и характер,

Который двумя словами

Звучит так: «Работайте, братья!»

А дальше - вы знаете сами…

© Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ

Миру нынче не до мира,

Нынче в мире всё война.

Рядовых и командиров

Отправляет в бой страна.

Утром штурм, а день в окопах,

«На глазах» не спать в ночи.

Летом - зной, зимой - в сугробах

Москвичи и томичи.

Те с Кубани, эти с Волги,

Вот Алтай, а тут Кавказ.

И с Камчаткой (там, где полночь),

Всю Россию свёл Донбасс.

Чуваши, мордва, татары,

Якуты́ и остяки,

И буряты, и башкиры,

Войсковые казаки.

Здесь на фронте - каждый русский.

Хоть чечен, хоть осетин,

С автоматом и в разгрузке

Русским станет, как один.

Крепко сшит и ладно скроен,

Всем врагам наперекор:

«Где ступал российский воин -

Наше всё!» - и кончен спор.

Кто три года без ротаций,

Тот мужик, ядрёна мать.

Русский - значит не сдаваться,

Русский - значит побеждать!

Андрей Ледащев, авг’25

А если всё нам отыграть назад,

Отлистопадить проклятую осень?

Смотри, как клёны рыжие горят!

Смотри, как нас они остаться просят!

Не видеть, как горит в посадке друг,

Как он кричит от ярости и боли.

А если это всё приснилось вдруг?..

По ТНТ нам шутит Павел Воля,

О том, что жизнь идёт без перемен.

О том, что где то проклятые люди

Идут, потуже затянув ремень,

Туда, где нет возврата и не будет.

И вот опять мне не хватает слов

Договорить от веры до могилы...

Страна, скажи уже, в конце концов,

Что ты не предала нас, не забыла.

Мы живы, мы ещё хрипим во тьме,

В прокуренный блиндаж нырнув, как в кокон.

Мы вновь идём по выжженной земле,

И видим свет твоих московских окон.

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

ТАК ТЯЖЕЛО ТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ

От крови красная земля,

От жара плавится металл.

Брони разорванной края,

Вмиг превращаются в оскал.

В дыму огня и свиста пуль,

Я в темноте замечу вдруг.

В распашку, будто бы заснул,

Лежит в траве мой лучший друг.

Еще вчера мечтали мы,

Что вот закончится война.

Теперь в душе от пустоты,

Стоит глухая тишина.

Еще так долго до утра,

И пусть пока не кончен бой.

Здоровой, правою рукой,

Перекрещусь, что я живой.

Навечно в памяти моей,

Ребят погибших голоса.

Так тяжело терять друзей,

И провожать на небеса.

© Владимир Золотухин, участник СВО, ветеран боевых действий

Художник Валентина Ильиных

«Русский Офицер»

Горел, как факел, в небе вертолёт…

Врага прямое было попадание…

Но птицу в небе командир ведёт,

И шансы здесь малы для выживания…

Объят огнём по полной, вертолёт,

Но командир судьбине не сдаётся.

С последних сил машину он ведёт

Вот-вот, и экипаж весь разобьётся…

Но вот же чудо- птица на земле.

Из пламени, увы, лишь вышли двое…

Сам командир остался в том огне…

Решение он выбрал непростое...

Отдал он жизнь, не думая и миг…

Шагнул из-за штурвала сразу в вечность..

Остался навсегда героем книг…

Про героизм расскажут что и человечность.

Покойся с миром, русский офицер,

Ушёл, не запятнав ничем мундира…

Оставив нам для подражания пример,

И жизнь свою, отдав во имя мира…

(Георгий 08.10.2025) Стих посвящён командиру экипажа вертолёта Ми-8 старшему лейтенанту Авраменко Михаилу Олеговичу, которой ценой собственной жизни посадил горящий вертолёт тем самым спас жизни бортмеханика и штурмана… Представлен к награде Героя России посмертно…

Зачем нам салюты во время войны?

Что празднуют все столь счастливые люди?

Не знают они этой жизни цены

И счастье подчас получают на блюде.

Гремящие залпы летят в небеса,

Искрятся в ночи, отзываются в теле,

А где-то «за лентой» порой полчаса

Остается мальчишкам до «света в тоннеле».

Блестящие звезды мелькают в глазах,

Гуляет народ по ночному проспекту,

А «за лентой» у мальчишек износилась «кирза»,

И звезды с погон полетели по ветру.

Какое всем дело, что там, на войне?

«Они же обязаны, их то работа».

Ведь можно салютом любоваться в окне

И праздник устроить в любую субботу.

А где-то «за лентой» нет праздничных дней,

Нет выходных, а «фейерверки» — из «Градов»,

Напалм летит с неба на наших парней.

Но элите, конечно, все это не надо.

Я в детстве любила салюты смотреть,

Бежала к окну — в Новый год, День Победы,

Теперь в залпах слышится только лишь смерть.

Но не всем суждено эту горечь «отведать».

Зачем нам салюты во время войны?

Когда там лишь боль, кровь, ранения, потери,

Большинство хочет праздника, будем честны.

А я… — в человечность людскую снова поверить.

Автор: Юлия Орешкина

Под русским небом - солнечным и чистым -

Искрится жизнь, которой нет цены..

Где никогда не будет пацифистом

Тот, кто шагал дорогами войны.

Став крепче камнеугольной породы,

Не запятнает Родины погон-

Кто сберегал в солдатской фляжке воду

И сохранял единственный патрон.

Всё различит: хорошее, плохое,

Тельцам не продаваясь золотым,

Кто видел смерть друзей на поле боя,

Да сутки полз израненым к своим.

Познавши ад, но не достигнув рая

Не пригодится для чужих ролей-

Кто спирт глотал, протезы примеряя,

Пройдя палаты всех госпиталей..

Кто возвращался с фронта- часто нищим,

И с женщиной, чьё звание "вдова",

Шёл на погост к товарищам погибшим..

Кружила память добрые слова..

За долгий взгляд в безоблачное небо

Ложились мысли на блокнотный лист:

"Как страшно жить, а умирать нелепо

В стране, где каждый третий пацифист.."

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

МОБИКИ



Укрываясь от ночного света

Чтобы не спалиться в ночники

В мох и пиксель штопаный одеты

В яме хоронились мужики



И смирившись с атмосферой страшной

Вглядываясь в полночь каждый раз

Говорили больше о домашнем

Выполняя боевой приказ…



Зло кружились как ночные совы

Птицы смертоносные во тьме

Каждый был давно мобилизован,

И прожил немало на земле.



Каждый был женат и были дети,

За спиной остался мирный быт

Детское письмо в бронежилете

Может быть спасет и сохранит.



Говорили больше о хорошем,

О полях где зреет урожай,

О далеком и счастливом прошлом,

Где сосед соседа уважал.



Где по воскресеньям на рассвете

Можно было рыбу половить.

В солнечных дворах играли дети

И никто не думал их бомбить…



Над посадкой звезды опадали

Черными гирляндами кассет

Мужики ботинками толкали землю,

чтоб скорей пришел рассвет.



Долго оставалось до рассвета

Ставки были очень высоки,

Потому и кружится планета

Что ее толкают мужики…

© Алексей Саниев, участник СВО, сапёр, альпинист, поэт

Художник Валентина Ильиных

«РУССКИЙ ДУХ»

Я никогда не рвался стать героем.

Я просто выполнял свой святый долг,

Свою работу там на поле боя,

Чему учили. Делал всё, что мог.

Я шёл на смерть, смеясь во вражьи морды,

Чтоб с честью перед предками предстать.

И счёт побед не вёл, не бил рекорды.

И не кричал: "Мы - русские! Нас рать!"

Я рвал чеку, когда меня теснили,

И с неба падал сбитый на врага -

За Русский Мир работал в русском стиле

За память, за ушедшие века.

Мне больно видеть плачущие лица,

Топтать войною хлебные поля,

Смотреть как полыхают артзарницы.

Здесь всё родное стало для меня.

Я уступать всё это не намерен.

В том кровью подпишусь, читайте вслух!

Во мне ещё бурлит и Правдой вспенен

Живой и не рушимый Русский Дух.

Не нужно звёзд на грудь и на погоны,

Побед и славы хватит всем сполна.

Я не один такой, нас легионы -

Без звания Героя имена.

©Позывной БЕС

Художник Валентина Ильина

БЕСПОКОЙНЫЙ СОСЕД

1.

Колян приехал. Без ноги.

Два раза ранен был за месяц.

Мол, повезло, что не погиб,

живым вернулся из замеса.

Всего лишь месяц на войне,

где час - что год в тылу глубоком…

Он ничего не скажет мне,

не поглядит в глаза с упрёком.

Не до того теперь ему,

душа седая, будто в пепле.

И я его едва ль пойму,

не побывавши сам в том пекле.

Жить начинать с нуля – легко ль?!

А надо привыкать к протезу.

Ну, что, ну, как там было, Коль? –

к нему с расспросами не лезу.

2.

Вернулся Колька, слава Богу,

пусть беспокойный он сосед:

кричит ночами – сводит ногу,

которой нет.

А сколько их, таких соседей

по всей по матушке-Руси!

И скоро ль мы придём к победе? –

полегче что-нибудь спроси.

А будет третья мировая,

А может быть, уж началась?

А что, да как? – ему какая,

какая разница сейчас?!

© Сергей Перунов, член Союза писателей России

Художник - Невесёлые картинки

ЦЫПА

– Где воевал?

– Сначала под "Авдосом".

Позднее перевёлся под Бахмут.

И вспромнил вдруг, как беспризорно рос он:

c младых ногтей – бухло и папиросы,

и – без отца – был сущий баламут.

Переборол судьбу – в борцовском зале.

(Спасибо, тренер! Спорт от ямы спас.

До сей поры хранятся те медали.)

Потом – призыв. Хотел в десант – не взяли.

УЗИ, стеноз аорты и – в запас.

– И всё ж попал на фронт.

– Попал в итоге.

Как НАЧАЛОСЬ, подался в добробат.

И там уже не так смотрели строго:

раз доброволец, целы руки-ноги,

тогда – добро пожаловать, солдат!

На полигоне день и – в мясорубку!

Авдеевка – не место для юнцов,

тех, кто недавно вылез из-под юбки.

До судорог, до рвоты было жутко...

Но растворился страх в конце концов.

Бывал не раз на волосок от смерти.

Спасала вера. И поклон – борьбе.

На фронте атеистов нет, поверьте.

Я лазил в ад, где цепенеют черти,

прошёл огонь и воду – по Трубе.

Пять суток – по колено в стылой жиже,

сознание теряли в духоте.

Идём по трое. "Лютый", "Цыпа", "Рыжий".

...Там, под землёй, мы стали к небу ближе –

взвод "Ветеранов", братья во Христе.

Добрались. Не выходим без приказа –

надеялись застать врага врасплох.

Но не срослось. И нас накрыли разом.

Пришлось вернуться – тем же самым лазом.

Что б там ни пели в СМИ, хохол – не лох.

Лишь после года тайной подготовки

пошли штурма в аидовы врата.

Благодаря отваге и сноровке

противник оказался в мышеловке,

Фортеция Авдеевка взята!

За этим наблюдал уже с «гражданки».

– Обратно тянет?

– Тянет, как аркан!

Другая жизнь, верней, её изнанка.

В многоэтажке снится мне землянка.

Вернусь, быть может...

– Опустел карман?

– Идущий за деньгами – беспринципно –

обычно гибнет в первых же боях.

– А что за позывной забавный – "Цыпа"?

Он сделал жест, как будто крошки сыпал:

– Так, Курочкин – фамилия моя!

На Вятке – тишь да гладь, как в богадельне.

А на Днепре, в реальности иной,

два года как птурит меньшой брательник*,

нося, как оберег, мой прежний тельник

и наш – теперь фамильный – позывной.

➖➖➖➖➖

* 15.09.2025 Егор "Цыпа" Курочкин погиб

© Денис Барамзин, член Союза писателей России

"ОНА ЖДАЛА..."

Она ждала его без права на надежду,

Она молила Бога у икон:

"Пусть он вернётся, пусть другим - не прежним,

Я буду ждать его со всех сторон...

Я буду ждать не веря разным слухам,

Зимой и летом, ночью или днём.

Я не отдам его с косой старухе,

Я буду ждать под солнцем и дождём.

Мне ничего не надо в этой жизни,

Лишь одного, чтоб были мы вдвоём.

И сами мысли смерти ненавистны,

Я о тебе всегда, как о живом.

Молю Христа! Святую Богоматерь!

Вы поддержите там его огнём.

Пусть будет он у жизни не украден,

Пускай увидит вновь родной перрон.

Пускай опять сойдёт на полустанке,

Привычный шаг направит в отчий дом,

Где у окна ждала я спозоранку

День изо дня, всё думая о нём."

Она ждала его без права на надежду,

Она ничком стояла у икон:

"Пусть он придёт и будет всё, как прежде!"

Они забудут всё, как страшный сон.

8.10.2025 Евгений Воронин

Мам, я вернулся. Не встречай у входа.

Я постою немного, отдышусь.

Тут пахнет домом, временем,смородой,

И страшно.... Вдруг я по-детски зареву....

Не отворяй. Дай мне ещё минуту.

Я разучился. Понимаешь, мам?

Смотреть на окна, полные уюта,

И не искать растяжку по углам.

Я разучился спать в нормальной койке,

Где простыня не пахнет как бинты.

Я разучился. Господи, да сколько ж

Во мне теперь вот этой пустоты?

Она звенит, как гильза под ногою,

Она скрипит, как костыля зловещий стук.

Я привез тишину тебе с собою.

И больше ничего. И этот звук.

Мам, я вернулся. Только стал короче.

Не в росте дело, дело не в ноге.

А в том, что дни мои длиннее ночи,

И чей-то крик застрял на языке.

И в том, что я теперь – сплошная рана,

Которую не штопает хирург.

И в том, что просыпаюсь слишком рано

От резких снов и онемевших рук.

Мам, я вернулся. Собери на кухне.

Налей мне чаю, крепкого, как спирт.

Пускай твой мир в моих глазах не рухнет,

Пускай хоть что-то больше не болит.

Я разучился плакать. Просто капать

Слезами разучился, как с весла.

Я разучился верить в слово «завтра».

Ты только верь, что я пришел. Пришла

Моя весна. Безногая. Седая.

И я пришел. Немного неживой.

Мам, открывай. Я так по всем скучаю.

Я так скучал по слову «дом». И «свой».

Не обнимай так сильно, я из стали,

Из гипса, из осколков, из вранья.

Мы все там, мам, немного перестали

Быть теми, кем мы были... Даже я...

Мам, я вернулся.

Это если вкратце.

А если честно – только полменя.

И мне теперь учиться улыбаться.

И жить.

С нуля.

С сегодняшнего дня.

Сычева Дарья

Я - РЯДОВОЙ ОТРЯДА "ШТУРМОВОЙ!

Я - рядовой отряда "Штурмовой",

Я протоптал на фронте - сто дорог,

Я - штурмовик с простреленной душой,

Скажу, всей жизни подводя итог!

Я на войне останусь навсегда -

И не вернёт обратно медсестра,

А по ночам мне снятся города,

Где вдоль домов летают - трассирА!

Друзья остались - там, среди боёв,

Они теперь на небесах живут

И здесь уже не надо лишних слов

Послушай, брат, как Ангелы поют...

Я - рядовой отряда "Штурмовой",

Я протоптал на фронте - сто дорог,

Я - штурмовик с простреленной душой,

Скажу, всей жизни подводя итог!

Приехал в отпуск - праздники гремят,

Арта - салюта, после тишина...

Стою и жду, что прокричит комбат

В ночной эфир - Вперед пошли, штурма!..

Я - штурмовик, я побывал в аду,

И не забыть, как прохрипел Седых,

Сквозь пузыри, кровавые, во рту:

- Теперь живи, братишка, за двоих...

Я - рядовой отряда "Штурмовой",

Я протоптал на фронте - сто дорог,

Я - штурмовик с простреленной душой,

Скажу, всей жизни подводя итог!..

© Олег Прусаков, позывной Дырокол, отряд "Штурмовой", 24 МСП, действующий участник СВО, ветеран боевых действий, член Союза писателей России

Птичьих стай в небе тают строчки,

приближаются холода...

Вяжет, вяжет Страна носочки,

чтобы грели они солдат,

День за днём вяжет, год за годом,

отправляет тепло бойцам,

Что идут под Небесным сводом

жизнь-дорогою без конца...

Душу вкладывая, с молитвой

и любовью, вяжи, Страна...

Пусть не будет на поле битвы,

с Божьей помощью, равных нам,

Пусть отступятся злые силы...

Мы с иконами на Покров

выйдем, чтобы о нас просила

Богородица Сына... В кровь

стёрты ноги солдат... Сыночки

Потерпите ещё чуть-чуть...

Вяжет, вяжет Страна носочки...

Продолжается Крестный путь...

© Иветта Салтыкова

Промолчим о войне? Промолчим о войне?

Ты не можешь стихи написать о войне?

О солдатах в окопах, о ждущей жене?

О страданиях мирных, о злобе врагов?

Ты так нежен - об этом писать не готов.

Будто прав ты, что лишь мирным миром живёшь.

Ты лишь мирный, а тот, кто воюет, он - что ж?

Он жесток? Убивает на фронте людей?

Ты в постельке. А он весь в земле, средь смертей.

Весь в крови, весь изранен...Поел ли с утра?

Там вода не всегда. Донимает жара.

Не парфюмом пропах - потом жуткой войны.

Это он, наш солдат, защищает тылы.

Отдаёт свою жизнь, чтоб ты жил на земле,

Чтоб жеманясь, сказал: «Не могу о войне...

Я за мир на планете! Зачем она мне?

Пусть воюет, кто хочет. Он хочет, я - не...»?!

Ты молчишь о войне? Ты не можешь, поэт?

Может быть потому ей уже столько лет?

Промолчи это слово. О нём не пиши.

Отсидись на лугу средь цветистой тиши.

Чтобы мир был для всех, происходит она.

Если все промолчим, к нам вернётся война.

Может быть потому, что о ней не кричишь,

Погибает сегодня невинный малыш...

...Ну а что, коль солдат утомился б и встал:

«От жестокой войны я, простите, устал.

И врагов убивать больше я не могу.

Пусть, что я защищал, достаётся врагу».

Что ты скажешь тогда, промолчавший поэт?

Так солдатам нельзя? Нет для них слова «нет»?

....Он там в схватке со смертью. А наши дела -

Встать в ряды, где воюют, чтоб память жила.

© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2025

Художник "СВО и Мы"