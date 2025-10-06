Поздравляем Владимира Путина с днём рождения!

В Кремле раскрыли, как Путин отпразднует свой 73-й день рождения

Владимир Путин.

В день своего рождения президент России Владимир Путин предпочитает проводить время с семьей. 7 октября 2025 года главе государства исполнится 73 года.

Президенту часто приходится совмещать личный праздник с рабочими встречами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается "служебное празднование", - отметил он в интервью ТАСС, записанном на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В минувшем году 7 октября Путин встретился с лидерами СНГ на специальном заседании.

https://www.tvc.ru/news/325286

Что дарили Путину на день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения. Главе государства исполнилось 73 года. Владимиру Путину исполнилось 73 года. Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Его отец — участник Великой Отечественной войны, в 1950-е работал на вагоностроительном заводе. Мать президента трудилась на одном из предприятий северной столицы, пережила блокаду Ленинграда.

За свою жизнь Путин прошел путь от мальчишки из обычной семьи до лидера огромной страны. С детства у Владимира Путина наблюдалась склонность к гуманитарным предметам, а точные науки давались гораздо труднее.

Будучи подростком, Владимир Владимирович увлекся единоборствами. Благодаря талантливому тренеру и своей настойчивости президент стал мастером спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975).

Владимир Путин окончил школу в 1970 году и поступил в Ленинградский государственный университет на международное отделение юридического факультета. После окончания обучения его направили на работу в КГБ СССР.

Как отмечает день рождения Владимир Путин

Интересно, что в свой день рождения Владимир Путин не только принимает подарки, но и с удовольствием их дарит. Например, осенью 2023 года он подарил школьнице из Пскова собаку породы акита-ину, тем самым исполнив ее давнее желание.

Что касается личного празднования, то глава государства традиционно предпочитает проводить этот день в узком кругу родных и близких. Он убежден, что именно такая камерная обстановка является наилучшим началом личного года для любого человека — вне зависимости от занимаемого им поста.

Президент не приветствует повышенного внимания к своей персоне и семейной жизни в связи с днем рождения. Как неоднократно подчеркивал Дмитрий Песков в беседах с представителями СМИ, этот праздник не должен становиться поводом для переключения общественного внимания с профессиональной деятельности главы государства на его частную жизнь.

Самые необычные подарки, которые дарили Путину

В числе многочисленных презентов, полученных главой российского государства за годы его работы, и не только в день рождения, есть целая коллекция поистине уникальных и экстравагантных подарков, которые всегда привлекают внимание общественности.

Хрустальный крокодил 5-tv.ru

В 2002 году 50-летие Владимира Путина совпало с саммитом лидеров стран СНГ в Кишиневе. Еще на тот момент президент Молдавии Владимир Воронин преподнес российскому лидеру сувенирного хрустального крокодила, подчеркнув, что «крокодил — единственное животное, которое не отступает назад».

Эротический календарь ТАСС

Безусловно, один из самых скандальных и запоминающихся подарков президенту преподнесли в 2011 году студентки журфака МГУ. Они создали откровенный календарь, где предстали в соблазнительных образах.

Каждый месяц сопровождался дерзкой подписью, вроде: «С годами вы только лучше» или «Леса потушили, а я все еще горю».

Сам Владимир Владимирович позже отозвался о подарке с юмором, отметив, что идея ему понравилась, а девушки очень красивы.

В отличие от него, руководство университета не оценило креатив своих студенток, однако к дисциплинарным взысканиям в итоге не прибегло.

Музыка

Творческие подарки также занимают особое место в коллекции президента. В 2015 году рэперы Тимати и Саша Чест выпустили ко дню его рождения громкий клип «Мой лучший друг — президент Путин», в котором под мощный бит воспевали мощь России.

Еще более неожиданным стал в 2013 году подарок от еще на тот момент президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно: он лично спел для Путина Happy Birthday to You, аккомпанируя на гитаре. Российский лидер позже признался, что был крайне удивлен таким душевным сюрпризом от коллеги.

Трактор © РИА Новости/Илья Питалев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен своими практичными подарками. В 2022 году он вручил Путину новый трактор BELARUS ручной сборки стоимостью около 5,5 миллиона рублей.

Лукашенко тогда с гордостью заявил, что на такой технике можно выращивать хлеб для всего мира, выразив озабоченность продовольственной политикой Запада.

«Трактор! Такой, на каком я работаю. BELARUS — самый лучший, ручной сборки», — так Лукашенко объяснил выбор подарка.

Однако еще больше публике запомнился его новогодний презент в 2018 году — четыре мешка отборного сортового картофеля, лично выращенного на президентском огороде.

Оружие © РИА Новости/Алексей Никольский

Традицией стали символические обмены оружием между Владимиром Путиным и лидером КНДР. В 2019 году Ким Чен Ын подарил российскому президенту меч, заявив, что он олицетворяет душу и дух его народа. В ответ он получил саблю и изысканный чайный сервиз.

Главы государств также соблюли старинный обычай — обменялись монетами на счастье.

Пододеяльник с ручной вышивкой

В 2017 году 7 октября СМИ сообщили, что в Сочи прошла встреча между Путиным и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони (политик умер в 2023 году. — Прим. ред.).

В ходе этой встречи Берлускони преподнес российскому лидеру в подарок пододеяльник, выполненный вручную с вышивкой. На этом изделии изображены Путин и Берлускони в момент рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

Вода © РИА Новости/Алексей Никольский

Этот подарок уникален своей научной и исторической ценностью. В 2012 году, когда Путин был премьер-министром, ему вручили первую пробу воды из реликтового подледного озера Восток в Антарктиде.

Эта вода была законсервирована под толщей льда почти 30 миллионов лет и была добыта с фантастической глубины в четыре километра в условиях экстремальных температур и ураганных ветров, что стало подвигом российских полярников.

Книги

В 2009 году, отмечая свой 57-й день рождения в кругу писателей и публицистов, Владимир Путин пополнил личную библиотеку целой коллекцией книг.

Встреча, что вполне закономерно, завершилась тем, что авторы презентовали главе государства свои произведения с дарственными надписями.

Так, писатель Юрий Поляков вручил президенту два своих труда, один из которых — «Россия в откате» — он подписал словами: «От неравнодушного автора с тревогой и надеждой».

Прозаик Андрей Битов преподнес свою книгу «Битва», оставив на ней следующую надпись: «От рядового командиру, за которого я буду стоять до конца».

Еще один значимый книжный подарок ждал Владимира Путина на 60-летие в 2012 году. Тогда занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев вручил ему редкое и ценное антикварное издание — работу Александра Бенуа о Царском Селе, выпущенную в 1910 году.

Тигрица © РИА Новости/Алексей Никольский

В 2008 году Владимиру Путину подарили двухмесячного уссурийского тигренка. На пресс-конференции в резиденции Ново-Огарево он пообещал, что передаст животное в хороший зоопарк.

Известно, что тигренку дали кличку Машенька. Ее передали в геленджикский сафари-парк.

Собаки

Ни для кого не секрет, что Владимир Путин очень любит животных, особенно собак. В качестве подарка ему не раз дарили верных друзей.

Кони © РИА Новости/Сергей Гунеев

В 2000 году еще на тот момент глава МЧС Сергей Шойгу (ныне секретарь Совета Безопасности РФ. — Прим. ред.), подарил Путину щенка лабрадора.

Собака по кличке Кони стала первым знаменитым на всю страну любимцем российского лидера. Владимир Путин нередко брал ее с собой на деловые переговоры, включая встречи с зарубежными делегациями.

Так, в 2007 году президент взял Кони с собой на встречу с еще на тот момент канцлером Германии Ангелой Меркель, которая проходила в Сочи. Однако выяснилось, что канцлер испытывает страх перед собаками. Позднее Владимир Путин объяснил, что не знал о фобии своей коллеги, и извинился перед ней.

Прожила Кони 15 лет, она умерла в конце 2014 года. Как пишет ТАСС, в одном из дворов Санкт-Петербурга ей установлен памятник.

Баффи © РИА Новости/Алексей Дружинин

В 2010 году еще на тот момент премьер-министр Болгарии Бойко Борисов преподнес Владимиру Путину в подарок щенка каракачанской овчарки.

Чтобы выбрать подходящую кличку для нового питомца, был объявлен конкурс. В результате победителем стал пятилетний мальчик по имени Дима из Москвы, предложивший назвать собаку Баффи.

Юмэ © РИА Новости/Алексей Дружинин

В 2012 году Путин получил от еще на тот момент губернатора японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ еще одну собаку породы акита-ину в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий цунами 2011 года. Щенка назвали Юмэ, что в переводе с японского означает «мечта».

Верный Alexei Druzhinin/ТАСС

В 2017 году, перед саммитом глав СНГ в Сочи, президент получил в подарок еще одну собаку. Еще на тот момент глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов приурочил его ко дню рождения российского лидера. В подарок он преподнес алабая по кличке Верный.

Шерхан и Паша © РИА Новости/Михаил Климентьев

В 2019 году президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес ему Шерхана — представителя редкой киргизской породы тайган - и орловского скакуна.

В том же году глава Сербии Александар Вучич подарил ему шарпланинскую овчарку по кличке Паша.

Два пхунсана KCNA/ТАСС

Во время визита в Пхеньян в 2024 году российский президент Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух пхунсанов — собак редкой породы.

В Кремле отмечали, что животные чувствуют себя хорошо и живут вместе с Путиным.

Помимо собак, российский лидер получал в подарок и других животных — кавказских барсов, самку северного оленя и козу по кличке Сказка.

Как отметил в беседе с ТАСС артист цирка Эдгард Запашный, домашние животные — часть личной жизни главы государства, и в своем обращении с животными всегда был искренен и честен.

«То, что у него собаки наблюдаются на протяжении уже многих лет, говорит о том, что они ему искренне нравятся», — сказал Запашный.

Джамиля Будайчиева

https://www.5-tv.ru/tabloid/5037498/otstai-sobak-doeroticeskogo-kalendara-cto-darili-putinu-naden-rozdenia/



Сегодня исполняется 73 года Президенту Российской Федерации Владимиру Путину!

В коллекции Музея современной истории России хранятся фотоработы разных лет Сергея Берменьева. https://t.me/sovrhistory/4335

«С днём рождения, президент», как россияне и не только поздравили Путина в прошлом году.

В Москве более 5 тысяч активистов вышли на ВДНХ с плакатами, на которых описали знаковые достижения России. В Санкт-Петербурге — более 2 тысяч человек. Кроме того, поздравления от активистов появились накануне и в итальянских Генуе и Турине. Они вывесили баннер и расклеили листовки. В свою очередь Путин рассказал, что свой день рождения он будет проводить на работе.

«Мой день рождения — это не национальный праздник», — отметил президент в программе «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным.

https://t.me/infomoscow24/70622

