Правда о расказачивании (продолжение)

Предисловие

30.10.14 в России отмечался день памяти жертв политических репрессий. О небывалом размахе с которым осуществлялись репрессии в 20-30 годы. Об уничтожении казаков напомнил полковник Кислицкий А.Н. По его словам, прозвучавшим с трибуны Анапского ЦНК «Родина», преданное родной земле казачество подлежало уничтожению. И что «расказачивание» это всё исключительно придумка «злых большевиков»(утрирую).

А так ли было на самом деле? Кто первым начал «расказачивание»? И кто реально «придумал» сей процесс?

Также небезынтересно выяснить каково было реальное отношение к этому «процессу» как большевиков, так и их оппонентов в Гражданской войне — Белой Армии. С не менее «белыми» же казаками. Не получится ли как в той поговорке, где громче всех кричит «держите вора» сам вор? А то и предатель Родины...

Да, можно было бы просто указать, когда началось расказачивание красновское на Кубани: В мае 1918 года. И указать, что оно длилось аж до изгнания этих негодяев с Кубани и Дона. Также для сравнения указать когда выпущена директива оргбюро ЦК ВКП(б) В ОТВЕТ на этот геноцид казаков — 24.01.19г. - отменённая через два месяца.

Также сравнить и количество жертв белого расказачивания с «большевистским». И на этом поставить точку. Но...

Разберём всё подробно. Чтобы была целостная картина произошедшей трагедии. Чтобы после нельзя было нечистоплотным людишкам и прочим «деникинцам-красновцам-бандеровцам» вывернуть правду наизнанку.

Очень разные казаки

На Руси казаки появились в 13-14 веках и выполняли роль пограничной стражи. За что имели определённые привилегии. Благодаря казакам значительно расширялись границы России даже в 19 веке. Российская империя располагалась на трёх материках — Европе, Азии и Северной Америке. От Одера до Калифорнии с запада на восток и от Ледовитого океана до Кушки с севера на юг. Кроме как на Руси такого военно-хлеборобного сословия в мире не было.

Сейчас историю казачества преподносят только как опора царскому трону, но в истории было и будет много чего, что в корне противоречит данному положению. Были разные периоды в нашей истории и были разные казаки. Была казачья вольница, были слуги царю, а были Разинцы, Булавинцы, Некрасовцы, Пугачёвцы. Были «белые» и «красные». Были эсесовские Красновско-Панвицевские войска Ваффен СС. Но были и семь гвардейских кавалерийских корпусов, дошедших до Берлина и Праги. Сейчас память о последних тщательно вымарывается. Но они были. Соответственно, и отношение к казакам в разные периоды было разное. Как со стороны власть предержащих, так и со стороны народа.



Цари-расказачиватели

Вообще, когда начинают кричать о расказачивании и преследовании казаков, приписывая «честь» расказачивания и укрощения вольницы казацкой «большевикам», забывают, что на Руси первым, кто начал это делать, был царь Пётр Первый. Он начал расказачивание казаков в 1710 году, издав специальное обращение к турецкому султану о выдаче атамана Некрасова и его помощников. А в 1720г. издал специальный Указ: «Некрасовцев и всех, кто их укрывает — казнить без пощады». И главная вина Некрасовцев была в том, что они были староверами и поддержали восстание Кондрата Булавина.

Точку в казачьей вольнице поставила Екатерина Вторая. Она запретила избирать атамана Казачьего войска. Его стали назначать. Разогнала Запорожскую сечь, послала Суворова А.В. обустроить южные рубежи Державы на Кубани и окончательно уничтожить казаков-некрасовцев.

Свою долю в расказачивании внёс и «царь-освободитель» Александр Второй в 1960-1870гг продолжая упразднять казачьи привилегии, целыми станицами переводить казаков в крестьянское сословие. Оклады и пенсии казачьим офицерам выдают земельными наделами с правом продажи этих наделов иногородним. Также на казаков были распространены общегражданские суды.

Большое предательство

Но вот подоспел многострадальный двадцатый век. И, чтобы было ясно на фоне чего происходили последующие события, как разворачивалось расказачивание, и кем оно в первую очередь проводилось, стоит несколько подробно остановиться на вопросе законности власти в стране. В период с февраля 1917-го по 1921 год. Год, когда из Крыма был изгнан последний интервент, и последний белогвардеец.

Настал 1917-й год. 2 марта присягавшие царю генералы Алексеев, Корнилов, Деникин, Краснов и другие перешли на сторону самозванного Временного Правительства. Это правительство никто не назначал — сами себя назначили. И авторитет в народе сие «правительство» имело ниже плинтуса. Который уронили ещё больше его последующие действия и бездействия.

«Верный Присяге Патриот» Корнилов 7.03.17г. арестовывает царскую семью, царицу и детей. Заметьте! Не «злые большевики свергли и арестовали царя». А ближайшее окружение царя — его генералы и Великие Князья. Такой чисто дворцовый переворот.

Но дальше было круче!

Возник вакуум власти. Царизм, как впоследствии написал Бунин «слинял в три дня», не оставив после себя ничего. Ибо не оказалось никого, кто хотел бы его поддержать. Поняв, что всё зависит теперь от него, народ сам стал организовывать власть на местах. Для наведения хотя бы самого элементарного порядка.

Собравшиеся Советы, были избраны по самым что ни на есть демократичнейшим принципам — всеобщего прямого голосования. И по факту отмены царской власти, самым законным органом власти на местах стали эти самые Советы Народных Депутатов.

Народ выбирал своих ставленников. Из своих же. Непосредственно. Массово.

Если кто-то вспомнит принципы выборов в царской России и сравнит с тем, что сделал народ для выборов Советов, то это - небо и земля. Царский избирательный закон, если его читать не предвзято — просто шедевр лживости и подлости. Специально создан для того, чтобы в высшие эшелоны власти ни в коем случае не просочились представители именно народа. Народ, ясное дело, после отмены этой лживой и подлой власти весьма сильно поправил сию избирательную систему сделав выборы подлинно народными, всеобщими и демократичными.

По факту именно ДЕМОКРАТИЧНОСТИ выборов в Советы и, следовательно, легитимности этих органов власти, комиссары Временного правительства с самого начала вынуждены были работать через Советы. А после, когда Советы вошли в силу, вообще потеряли всякую связь с народом и какие-либо рычаги влияния на ситуацию.

Сейчас трындят: «вот, незаконный Октябрьский большевистский переворот...» и далее по тексту. Но!

Очень тщательно замалчивается тот факт, что само Временное правительство (которое никто не избирал — сами себя назначили!) в мае 1917 года назначило себе полномочия, и срок их истекал по их же бумажкам... 25 октября (7 ноября) 1917 года.

К 25 октября (7ноября) 1917г. вся система Советов была выстроена на всей территории России. Через выборы, в которых участвовало буквально всё население. Где один человек, не взирая на сословие — имел один голос, а не как «при царях»: один дворянин — один голос, но 100 тыс. крестьян это... тоже один голос (я утрирую, но было так!).

Так что было вечером 25 октября (7ноября) 1917 года?

Переворот? Революция? Бунт?

Ни то, ни другое, ни третье. Революция была в феврале. Когда генералы и великие князья свергли царя. И после, когда прошли полностью демократические выборы в Советы Народных Депутатов всех уровней.

25 октября (7ноября) была банальная полицейская акция по пресечению продолжения власти органа, утратившего свою законную силу (ведь они сами себе назначили сроки, и они вышли!).

Как выглядят на этом фоне выступления Корнилова со товарищи?

Как бунт против ЗАКОННОЙ власти. Даже если временно согласиться с законностью Временного Правительства.

Их выступление было разгромлено, а офицерская верхушка попала в плен.

Какое отношение они к себе возбудили среди народа России?

Как к бандитам.

Но, опять «но!». Краснов П.Н., Марушевский В, Болдырев В., министры истратившего свою законную силу Временного правительства, в октябре 1917 года были большевиками отпущены. Под честное слово(!), что они не будут организовывать сопротивление Советской Власти, не будут против неё воевать.

Но уже вскоре все эти люди подавшись кто в Сибирь, кто на Дон, с помощью иностранных интервентов в 1918 году развязали Гражданскую войну.

Как это было сделано?

Пользуясь предательством Троцкого на переговорах в Брест-Литовске, германские войска не только захватывают Украину, но и вооружают казаков Дона. Против центральной власти.

Какая тогда была власть в России?

Советская.

Кто её избирал?

Народ. Причём по самым наидемократическим принципам и правилам — всеобщего прямого голосования.

Какая, следовательно, власть в стране на данный момент была самой, что ни на есть, законной?

Советская Власть.

Как с этой точки зрения, выглядит войско казаков Дона, принявшееся свергать ЗАКОННУЮ власть, да ещё на деньги иностранных интервентов?

Да как «незаконные вооружённые формирования» как минимум, и как войско откровенных предателей Родины, как максимум!

Ведь на чьи деньги и на чьём вооружении сражались эти казачки?

На деньги стран Антанты, на их вооружениях. А также на деньгах и вооружениях Германии.

За чьи интересы?

За интересы стран Антанты, за которые они подписались воевать. Иначе бы они просто не получили бы от них ни денег, ни снаряжения, ни вооружений. Вообще ничего.

И это вам не мифические «деньги Парвуса»! Это вполне реальная помощь иностранных войск, иностранных государств против народа России. Тут уже совершенно неважно, что уже через несколько месяцев Германия подписала капитуляцию. Главное в том, что она передала казакам Дона, возглавляемым Корниловым и прочими атаманами и генералами.

(Кстати говоря, в отличие от «денег Парвуса», которых как ни искали, так никто и не нашёл, вся эта помощь казакам Дона была хорошо задокументирована, тщательно разрекламирована и является абсолютно достоверным историческим фактом. Также как и условия передачи — концессии на всё и вся в России. Т.е. белые казачки и прочие «белые-пушистые» тупо и нагло ПРОДАЛИ Россию. Где за деньги, где за вооружения.).

А каковы были преобладающие настроения на Дону? Кого поддерживало население в большинстве своём?

Советскую власть! И это тоже факт истории. Кстати говоря косвенно подтверждаемый и тем геноцидом, что развязали предатели против сторонников Советской власти.

Да, этот факт режет по живому апологетов «жидобольшевистского антиказачьего заговора», но как быть, если этот факт подтверждают бесчисленные реальные исторические документы, да ещё изданные самими белоказаками?

Рассмотрим их.



Белый геноцид

10 (23) мая 1918 года Войсковой круг выбирает генерала Краснова П.Н. Атаманом.

В мае 1918 года(!) «Круг Спасения Дона», принял постановление о «расказачивании красных казаков»! Всех казаков, участвующих в Советских войсках и большевистских организациях постановили исключить из казачьего сословия.

Атаман Краснов учредил военно-полевые суды от полка включительно. По их приговорам было расказачено более 30 тысяч казаков, которых лишали имущества, земельных наделов и высылали за пределы Дона. То есть обрекали на неизбежную смерть.

28.08.1918 г. Войсковой круг требовал исключения из казаков целых поселений, сочувствующих Советской власти: а) проявившие активное участие в рядах Красной Армии; б) оказывающие разлагающее влияние на население пропагандой большевизма.

То есть сами казаки-предатели расписались в этом требовании, что воюют против собственного народа, против своих же братьев-казаков.

В октябре 1918 года Войсковой Круг принял указ «против изменников казачьему делу»: 1) Признать переход на сторону врага изменой Родине и казачеству. Карать изменников по всей строгости закона; 2) Если преступники не могут быть настигнуты непосредственной карой, немедленно постановлять приговоры о лишении их казачьего звания; 3) К имуществу их применять беспощадную конфискацию; 4) Всех красных казаков, попавших в плен, казнить.

Когда корниловский мятеж провалился, сам Корнилов, которого сейчас пытаются изобразить как истинного демократа, сделал вывод из своей неудачи: мы шли к власти, чтобы вешать, а надо было вешать, чтобы прийти к власти. «Вешать!» — таков был девиз генералов. Вот они и следовали этому девизу. Буквально. И одним из ярчайших примеров тому - герой нынешних белых адмирал Колчак.

Осенью 1918 года адмирал Колчак в Омске подавил восстание за Сибирское правительство, состоявшее из бывших депутатов Учредительного собрания (эсеро-меньшевики). После его подавления было расстреляно более 3500 человек. В том числе и все депутаты «Учредиловки».

Почувствуйте разницу: матрос Железняков «объявил перерыв в работе собрания» из-за усталости караула. А «патриот» Колчак сих депутатов расстрелял!

Активно грабили казачество и крестьян атаманы Дутов в Оренбурге, Аненков на Алтае и в Семиречье.



Отменённая директива и «гуманизм» белых

Имея такую военно-политическую обстановку в январе 1919 года (!Сравните с датой начала красновских репрессий!) принимается директива оргбюро РКП(б) (Российской коммунистической партии большевиков).Это ответ большевиков на чудовищные злодеяния, которые чинили каледины, красновы, дутовы, аненковы и прочие «шкуро».

Вокруг этой директивы нагромождено столько лжи и домыслов! И если вышеприведённые документы незаконных вооружённых формирований Краснова и Ко — образец демократии и гуманизма, то такой же ОТВЕТНЫЙ «гуманизм» изложен и в директиве оргбюро.

Директива оргбюро от 24.01.19г. «Ко всем ответственным товарищам работающим в казачьих районах».

«Учитывая опыт гражданской войны необходимо:

Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести беспощадный и массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавших прямое участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток к новым выступлениям против Советской власти. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и к др. сельхозпродуктам. Принять меры по оказанию помощи переселяющейся бедноте. Провести полное разоружение, расстреливая каждого у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

16.03.1919 года(т.е. Практически через два месяца после принятия!)на Пленуме ЦК РКП(б), теперь с участием Ленина, было принято решение «О приостановке мер беспощадного террора по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо участие в борьбе с Советской властью».

Таким образом, если оргбюро ВКП(б) приняло директиву, а более компетентным органом партии было принято решение о приостановке действия этого сурового документа, то представители «белой армии» продолжали издавать приказы «полные гуманизма и заботы о человеке». Вплоть до последнего дня своего пребывания на территории России.

Приказ губернатора Енисейской губернии генерала Розанова С.Н. 27 марта 1919 года. Начальникам военных отрядов в районе восстания.

при занятии поселений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков, если этого не происходит, а есть сведения о таковых — расстреливать десятого. Селения, население которых встретить правительственные войска с оружием, сжигать. Взрослое мужское население расстреливать поголовно. Имущество, лошадей, повозки, хлеб и т.п. отбирать.

Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленных против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно.

23.07.1919 года генерал Деникин А.И. утвердил «Закон в отношении участников установления Советской власти»(прим. т.е. против людей устанавливавших ЗАКОННУЮ власть!). «Все кто участвовал в сообществе именуемом партией коммунистов (большевиков) или ином сообществе (комбеды, ревкомы, советы и пр.) установившем власть советов — смертная казнь с конфискацией имущества».

Вот такой «гуманизм» исходил от вождей белого движения, о котором современные «историки» «забывают» напоминать!

Командующий американскими интервентами на Д.Востоке генерал У. Гревс: «...В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но не большевиками. На каждого убитого большевиками приходилось 100 человек убитых антибольшевистскими элементами».

«Гуманизм» Деникинцев в частности выразился в том, что в июне 1919 года ими был в Ростове на Дону застрелен председатель Кубанской Рады — Рябовол Н.С.. В ноябре 1919 года по приказу Деникина А.И. был повешен член Кубанской Рады, священник Калабухов, обвинённый в самостийности.

Деникин разогнал Кубанскую Раду и Кубанское правительство отправил в отставку Атамана Кубанского войска Филимонова и 9чел Кубанской рады выслал за границу.

Продразвёрстка, казаки и враньё «правозащитников»

Продразвёрстка — есть обязательная сдача производителем установленной нормы продуктов по установленным государством (или очередным атаманом) ценам.

Впервые введена 2.12.1916г. Царским правительством, так как нечем было кормить армию, которая воевала, а также население городов. Временное правительство пошло дальше и ввело хлебную монополию с установлением местных норм потребления хлеба. Для собственного потребления и для хозяйственных нужд (посевной фонд и корм скоту). Для обеспечения хлебом городов и посёлков была введена карточная система. Как видите, изобретение тоже далеко не большевистское.

Большевики просто переняли опыт Временного правительства. Не от хорошей жизни. Ведь у них тоже была проблема — как уберечь от голодной смерти городское население.

Аналогичные меры были введены и беляками. В Зоне «белого движения» на Кубани, продразвёрстка введена атаманами Красновым, Дутовым, Аненковым, генералом Деникиным.

Для примера, зачитаем «очень либеральный и гуманный приказ» о введении продразвёрстки на Дону атамана Краснова П.Н.

«...за сокрытие население продуктов и фуража и за препятствие атаманам в заготовке, виновные будут преданы суду, как враги, а продукты будут изыматься в пользу армии без вознаграждения».

Кстати вопрос для «гуманистов» и прочих «белых и пушистых»: как судили врагов в те времена? Пожурили и отпустили? А может провели заседание за пять минут и расстреляли? Чтобы другим неповадно было...

Вот что, например, делал Атаман Дутов: Он реквизировал хлеб, фураж, скот у населения, а несогласных, как «мешочников» - пытавшихся торговать продуктами — расстреливал.

Ясное дело, что эти «акты гуманизма» современных «исторегов» и «правозащитников» не интересуют, так как не вписываются в формат лубка «зверств большевиков».

Профессор Футорянский Л.И. пишет, что «по данным особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков установили: красные за 1918-1919гг. расстреляли 5598 человек из них 3422 — на Дону и 2142 на Кубани и Ставрополье. В ходе же Белого Террора до февраля 1919 года только режим генерала Краснова П.Н. расказачил(!) более 30 тыс. казаков и расстрелял от 25 тыс. до 45 тыс. сторонников Советской Власти!!!

Грубые искажения фактов о количестве пострадавших современными «правозащитниками» даётся при описании проведения политики раскулачивания типа: «Всех расстреливали на пороге, а на кого не хватило патронов, то отправляли на Колыму».

Вообще искажения фактов в этой области со стороны современных «правозащитников», просто чудовищные. В частности приписывание миллионов жертв при «голодоморе», когда утверждают, что «на Украине от голода погибло от 4 до 12 миллионов человек (у разных авторов — разные «оценки»), и приводят «свидетельства очевидцев». Так к.и.н. Худобова Д.Н. Старший преподаватель истории ГСУ летом 1989г. Опрашивала население ст.Ленинградской и Полтавской.

Вот выдержки из «рассказов очевидцев».

«Нас раскулачивали, меня, кулачку эдакую (девочке было меньше года) из люльки взяли и бросили в сугроб и соску у меня отняли».

Пояснение: В 1933 годусоски у младенцев ни в литературе ни в кинохрониках не присутствуют, а вот о тряпочных с нажёванным хлебом речь в литературе велась. И, кстати, именно за отказ этой самой соски в первую очередь агитировали просветители. Отказ от хлебных сосок для младенцев, вкупе с пропагандой санитарии, снизило младенческую смертность на селе В ДЕСЯТКИ РАЗ! Не по этой ли «соске», которая вполне могла её убить ещё в младенчестве, так горюет «очевидица» привирая «для красного словца»?

«Когда приходили забирать хлеб, то выгребали всё под метёлку, а если хлеба не находили, то вытаскивали с подвалов закатки, разбивали банки и втаптывали в землю»

В тридцатые годы не жили, но в стеклянные банки стали закатывать варенье и маринады в шестидесятые годы. А до этого на селе всё солили в бочках, а не в стеклянных банках.

А вот другой «исследователь голодомора» на Украине - Кожедубова Галина. В газете «Факты» г.Сумы описывает рассказ очевидца Крычановой Аллы.

«В 1932 году мне было 5 лет. Папа был партийный работник, и его послали в Белозирский район на работу в совхоз, по откорму свиней, мясом которых обеспечивали работников обкомов и райкомов. В 1933г. Чекисты охраняли совхоз, но у речки от голодных селян совхоз отделял глубокий ров, у которого толпились голодные люди. Моя тётя и я набирали картошку и бутылочки со снятым молоком, которым кормили поросят и перебрасывали это через ров голодным. Кто-то донёс на папу и его арестовали, но мама ездила на приём к Калинину и поскольку как раз сместили Ежова и его заменил Берия папу отпустили и отправили на Западную Украину, откуда он ушёл на фронт, и мы его больше не видели».

Вот как врут «очевидцы»! Если это было в 1933 году, то чекистами руководил тогда Менжинский, а до Ежова было ещё 3 года. Последнего Берия менял в декабре 1938 года. В то время как Западную Украину освободили в 1939 году 17 сентября.

То есть всё свалено в кучу. Да и вообще Белозирский район — такого не было, а сельсовет был после 1939 года в Тернопольской области, которая в 1932-33гг была в составе Польши, и её папу туда послать никак не могли.

«Вера Квят родилась под Полтавой и пережила 3 голода в 1921г., 1933г., 1941г.»

Но Полтава - не Поволжье. Там не было голода в 1921г.!

«В 1933 году у них в семье от голода никто не умер, но по улицам валялись трупы», а она «не может забыть глаза младенца, который пытался сосать грудь мёртвой матери».

В 1941 году после начала войны через 3 недели ей «дали трудовой батальон из 200 демобилизованных из Советской Армии немцев, которые были в гимнастёрках, без нашивок и без ремней. Работали они хорошо, но вот кормили очень плохо — по 400 г хлеба в сутки, если выработаешь норму, а за перевыполение нормы — 600г. К 7 ноября 1941 г мы свой участок железной дороги построили, и весь батальон немцев погрузили в «воронок» и увезли на урановые рудники, где все и погибли. В 1958 году меня вызвали в ГПУ и путём шантажа пытались сделать доносителем, но я отказалась».

Вообще, если говорить прямо и без обиняков — бред феерический!

Для начала и во-первых, бредни про «урановые рудники» гуляют у многих но вот незадача: в 1941 году их просто не было, так как реально разрабатывать атомный проект начали в 1943 году. Руда сама по себе крайне малорадиоактивна. Это не работающий ядерный реактор и не склад высокоактивных РАО. Работа на таком руднике лучевой болезни не вызывает, но на это маниакально бьют многие, так называемые, «очевидцы».

Ведь никто не говорит о работе на обогатительных фабриках, где уран выделяется из руды, и можно реально получить заболевание, если грубо нарушить технологию производства (а химреактивы, использующиеся для выделения урана — действительно высокотоксичные. Да и сам тетрафторид и гексафторид урана, как один из промежуточных продуктов процесса, тоже высокотоксичное вещество). Но идиотам-пропагандистам «большевистского ада» на эти «тонкости» наплевать.

Во-вторых, ГПУ — главное политическое управление Советской Армии, и оно не занималось вербовкой доносителей. Оно занималось организацией и проведением партийно-политической работы в войсках.

В-третьих... Как вы представляете себе «воронок», который вмещает 200 человек? Уже смешно?

Но и это лишь пол беды. Искажение истории, причём методом измышления совершенно бредовых свидетельств, сейчас явление массовое среди «исторегов» и либеральной интеллигенции. Им вторят разные пройдохи и мерзавцы, пытающиеся отмыть своих предков, замаравших своё имя в предательстве Родины. И этот дружный хор очернителей нашего прошлого сходится на одном: «Вся наша русская история — полное дерьмо. Наши предки — негодяи. У нас ничего хорошего никогда не было, а за то, что было — надо каяться, каяться и каяться»

А каяться — перед тем самым Западом. Нашим главным геостратегическим врагом. Врагом, мечтающим нас уничтожить как народ последние 600 лет. Врагом, насылавшим на нас тьму войск с целью именно что УНИЧТОЖИТЬ, стереть с лица земли.

А так как они не смогли победить нас в прямом военном столкновении, так как нас не смогли победить в экономическом соревновании, то последнюю ставку сделали на предателей в нашей среде. На моральных уродов, готовых превозносить предателей Родины и само по себе предательство, обеляя их. Для того, чтобы сдать страну «более умным и достойным». Таким, например, какими были последние «цивилизаторы» на нашей земле — гитлеровцы.

Вот так и искажают историю, факты с помощью таких «очевидцев». Но ладно «это там, это не Анапа!». К сожалению, и в г.Анапа существуют такие «очевидцы» с корреспондентами. Которые доводят до благородной аудитории свои сказки, внося свою лепту в искажение фактов и клевету на историю родной страны.

Корреспондент газеты «Анапа» Мумин С., в своей статье «Государственный геноцид не должен повториться», приводит рассказы «очевидцев», как советская власть «превращала их в лагерную пыль...».

Ольга Буркле с.Джигинка. «В 1942 году Анапский район был оккупирован. Фашисты угнали нас на Запад, обещая благополучную жизнь. На самом деле всех поместили в концлагерь, мы голодали, спали на сырой земле». Но ведь это фашистский концлагерь, это они втаптывали в сырую землю советских людей! При чём тут Советская власть?!! Ведь Советская Армия их освободила из неволи!

Галина Горбатенко пос.Виноградный. «Я была грудным ребёнком, когда в 1937 году папу Косюченко Г.В., который работал в Ровенском райкоме партии (Украина) арестовали по приказу тройки». Но ведь Ровно в 1937 году находилось В ПОЛЬШЕ! Какой райком, какая тройка?!! Тут либо очевидец, либо корреспондент, либо оба врут безбожно.

На встрече реабилитированных в ЦНК «Родина» выступал атаман АРКО, депутат Совета г.к.Анапа В.Плотников. Он рассказал, что в музее ст.Полтавской есть материалы, о гибели в 1933г. более 14 тыс. станичников. Но в материалах есть данные о выселении 9 тыс. чел из станицы, и это очень большая разница!

Утверждение автора, что «вскоре счёт жертвам пошёл на сотни тысяч и миллионы», вообще за гранью.

Да, есть такие «очевидцы» и «правдолюбцы» типа тысячекратно оправдавшего свою фамилию Солженицына, типа Новодворской, Немцова и прочих хакамад. По их бреду вообще общее число жертв разнится от 60 млн. до 120 миллионов. Но тогда откуда вообще народ в России брался?

Если в 1913г. когда в состав России входили Польша и Финляндия, в ней проживали от 148 до 160 млн. человек., и если жертв репрессий 100 миллионов человек, откуда было взяться в 1941 году 172 млн. человек?!!

Собственно, разбирать этот бред «правозащитников-антисталинистов» - пустое занятие. Они больше подходят не для историка или публициста, а для заключения психиатра о психическом здоровье фальсификаторов, и тех, кто им верит.

Да и вообще насчёт этой чуши про «миллионы замученных злодеем-Сталиным» есть замечательная статья, которая, к сожалению, до сих пор не потеряла актуальности - «Здравые размышления о массовых репрессиях». см. например, тут: http://www.rusproject.org/node/245

Богатырёв А.П., Наружный Н.С.

http://www.rusproject.org/node/1652