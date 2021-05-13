Великая Отечественная продолжается?

Честно говоря, хотел назвать заметку по-другому - классически - по повести Максуда Ибрагимбекова «За всё хорошее — смерть»

Помните пост про русских волонтеров - девчонок и мальчишек, ночью с 9 на 10 мая выложивших из сваленных в кучу цветов красную звезду у памятника Освободителей (заметка 9 мая 2021. Рига)? В душе я предполагал, что просто так им это не спустят, но боялся даже сказать, чтобы не накаркать... Не зря боялся. Кстати, вот как памятник с устилающими подножие цветами и звездой из гвоздик выглядел сегодня:

У местных нацистов при виде красной звезды на "поле боя", которое они уже считали выигранным начался грандиозный батхерт и продолжительная непроизвольная дефекация кирпичами. Весь день сегодня мониторил их переписку - истерика разыгралась зачетная, в результате которой родилось сразу несколько заявлений в полицию и прокуратуру - о нарушении антикарантинных норм, о незаконных собраниях, о незаконной тоталитарной символике и даже о нарушении общественного порядка.

Возглавили движение за наказание непокорной русской молодежи нацист притащивший к памятнику Освободителям гроб и знатная русофобка, латышский элитарий в пятом поколении, бывший журналист ЦК ВЛКСМ Элита Вейдемане

"Прошу Госполицию провести проверку по поводу этого неразрешенного скопления народа. Надеюсь, что Нацобъединение и консерваторы потребуют видео с камер наблюдения. Что это за автомашина и на каком основании она находилась на висельной площади?" - требует объяснений Айнис Спрогис.

"Спрашиваю в третий раз. Это была автомашина Госполиции, которая в ночь на 10.05 на висельной площади подсвечивала выкладывание сатанинской пентаграммы?" - вторит ему Элита Вейдемане

Примечание: Висельной площадью нацисты называют ее потому, что именно тут после войны казнили несколько видных эсэсовцев. Вот нынешние и нервничают...

Оказывается мы не все знаем про ту ночь с 09 на 10 мая. Вот как это выглядело:

Волонтёры раскладывают цветы, а им подсвечивает машина полиции... Ну что ж, отважные ребята. Думаю, что в полиции им больше не работать. Впрочем, до волонтеров нацисты тоже обещают добраться. Не зря же нацисты требуют записи с камер - будут вычислять и далее индивидуально определять репрессии - кого можно уволить, кого - исключить, у кого счета арестовать, на кого налоговую натравить, а кому, как Юре Алексееву, патрончики подбросить.

..Ну террористы жеж!... Да там много чего с человеком сделать можно, по себе знаю...

Одним словом, у нас тут, в Прибалтике, Великая Отечественная, правда пока в версии "light", продолжается...

https://cont.ws/@sevariga/1988654