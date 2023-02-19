Виноваты только русские?

В челябинской школе дети мигрантов пытались устанавливать свои порядки, но, получив отпор от русских школьников, начали жаловаться на угнетение из-за национальности.

Уроженец Узбекистана Фирус решил выяснить отношения с местным школьником Никитой один на один, но пришёл, разумеется, с «братской помощью». Никита не верил в честные поединки с мигрантами и тоже пришёл не один. Мигранты поняли, что из них сделают кебаб и были вынуждены бежать и прятаться в школе, где их настигли оппоненты. Кадры массовой драки в челябинском ОЦ №5 попали на видео.

Сейчас двое учеников ОЦ №2 — Фирус и Зинатулох находятся в больнице. Сейчас они, по классике, рассказывают, что их оскорбляли из-за национальности.

Так же напомним, что попытка разыграть национальную карту — это частая практика. Когда приезжие совершают какое-либо преступление против русских, они начинают рассказывать, что это явилось следствием угнетения. Примеров много. Армяне убившие толпой Никиту Белянкина (https://t.me/mnogonazi/7360) врали на суде, что следствие к ним предвзято из-за их национальности. Такую же риторику использовала защита азербайджанцы Адила Мирзоева (https://t.me/mnogonazi/6217), который на лексусе насмерть сбил девушку и адвокаты дагестанца Юсупа Шамсудинова (https://t.me/mnogonazi/6152), который зарезал человека за отказ танцевать лезгинку разыгрывали ту же комедию. Дагестанский нацист Болатукаев (https://t.me/mnogonazi/7472) так же пытался выставить себя угнетенным кавказцем. И ещё бесчисленное количество других примеров.

https://t.me/mnogonazi/9914



Новости семейных ценностей, которыми регулярно обогащают нас иностранные специалисты из разных стран СНГ

По мнению 27-летнего уроженца Азербайджана, который трудолюбиво работал на стройках Ленобласти, инцест — это дело семейное. Специалист прибыл в Россию в апреле 2021 года с целью работы и был временно зарегистрирован в поселке Гаврилово. Спустя год он заманил свою двоюродную несовершеннолетнюю сестру из Азербайджана приехать поступать в колледж. В июне-июле 2022 года пострадавшая самостоятельно приехала в поселок Лебедевка к брату. В один из дней двоюродный брат девушки изнасиловал ее.

Про преступление стало известно только вчера. Во вторник, 7 февраля, в полицию поступил рапорт старшего инспектора отдела по делам несовершеннолетних, к которому обратилась пострадавшая. В настоящий момент насильник уехал на родину.

https://t.me/mnogonazi/9913



В Челябинске на входе в школу подрались несколько подростков, одному из них потом понадобилась медицинская помощь.

Начальник регионального ГУ МВД взял ситуацию на контроль, все участники разборки установлены.

https://t.me/rian_ru/193595



Стрелка в образовательном центре — в челябинской школе произошли разборки в стиле 90-х, есть пострадавшие.

В челябинском Образовательном центре №5 произошла серьезная драка — в школу ворвались несколько человек, которые нашли одного из учащихся и серьезно его избили. Школьники рассказали Readovka, что причины драки неизвестны, но, вероятно, это была классическая «стрелка».



Учащиеся рассказали, что все произошло неожиданно — в какой-то момент в школу забежал юноша, за которым влетели еще четыре человека в масках. С собой у них было оружие — травматы и молотки, а на их головах надеты балаклавы. После этого они избили мальчика, попутно разбив дверь. Пострадавшему досталось либо в голову, либо в тело — били, по словам свидетелей, пистолетом. После этого нападавшие уехали на двух черных машинах, учащиеся успели разглядеть, что один из автомобилей был марки Toyota.

Сейчас его уже увезли на скорой, а на месте работают вообще все службы: ОМОН, полиция, скорая. Ко всему прочему, как рассказали Readovka учащиеся, дерущиеся разбили дверь в гардеробе, и через нее не выпускают школьников. В самом образовательном центре заявили, что дети учатся в штатном режиме.

https://t.me/readovkanews/52235

Виноваты только русские?

Военкоры и общественники заступились за русских ребят, которых арестовали после драки в школе с их узбекскими сверстники в Челябинске. Дабы попробовать выяснить всю картину произошедшего, мы не только прочитали СМИ и паблики, но и пообщались с жителями микрорайона Парковый. В итоге выходит, что "святых там нет", но виноватыми решили сделать именно русских ребят, приписав им то, чего и рядом не было, но чтобы угодить диаспоре и "побороть фашизм", там, где его не было. Остается понять, что будут говорить представители власти, когда с фронта вернутся отцы "фашистов", которых так легко не закроешь и тем более не напугаешь?

Что известно из сухого изложения СМИ. 8 февраля в полдень правоохранительные органы и скорая помощь поступили сообщения, что в школу №5 (ул. Скульптора Головницкого, 13) в микрорайоне Парковый ворвались несколько человек в балаклавах. Далее СМИ терялись в версиях, были ли ворвавшиеся с молотками или травматическими пистолетами.

Инцидент произошёл, когда первая смена учеников собиралась домой, и приходили ребята со второй смены. В школе установлены турникеты и металлоискатель. На входе дежурят педагог и охранник. На записи видеокамеры видно, как первый из них перепрыгивает турникет. За ним бежит второй. Потом они возвращаются в тамбур. Там уже много парней в чёрной одежде — около 10. Они ожесточённо дерутся.

Как рассказали очевидцы, охрана и сотрудники школы проявили "небывалый героизм", разнимать мальчишек бросился только один родитель, а охранник просто закрыл двери, дабы "они не проникли дальше в здание. Собственно, родители до сих пор пытаются добиться от директора ответа – если бы кто-то из детей погиб, они и тогда бы не вмешались?

Впрочем, данная история не об этом. Сами мальчишки были из школы, которая находится напротив. Да и как сейчас признаются все, не попытайся узбекские подростки забежать в школу, никто особо бы и внимания не обратил на конфликт. Просто по свидетельству местных, драки там не редкость. Причина проста, все местные паблики забиты рассказами, что оба пострадавших юных представителя узбекской диаспоры Фирус и Зинатулох "кошмарили" местных – забирали деньги, телефоны, требовали нести деньги из дома, колотили несговорчивых.

Так было, пока они не напоролись на Никиту, парня крепкого, спортивного, да и который сам не прочь похулиганить. Не знаем, насколько реальны эти сведения, но в челябинских городских чатах пошли рассказы, что Никита тоже не был прочь дать затрещину погодкам. Вот здесь и нашла коса на камень – никто из подростков уступать не хотел и каждый привел с собой друзей, началась драка, местные погнали приезжих, те решили укрыться в школе и вызвать подкрепление.

До этого момента была самая обычная история мальчишек из городских окраин. Впрочем, это по одной из версий. Депутат Мосгордумы и ведущий радио "Вести-ФМ" Андрей Медведев говорит, что Никита и компания были вынуждены объединяться.

"Это была именно многонациональная банда, которая отнимала телефоны и другие личные вещи, вымогала деньги, избивала других детей(о самой банде ещё выйдет пост). Ну и в какой-то момент, местные подростки объединились, чтобы этому противостоять. Такое бывает, когда система отказывается выполнять свои функции. Кто-то скажет, что это радикальные методы и будут правы. Но кто в этом виноват? Дети, которыми никто не занимается или те кто завез сюда мигрантов в невероятных количествах?", - написал Андрей у себя в ТГ-канале.

Его версию подтверждают и события, которые произошли дальше. Во-первых, "забитые насмерть молотками" Фирус и Зинатулох отделались сотрясением мозга и ушибы. То есть, "забили" здесь немного преувеличено. Точней, очень сильно преувеличено, ибо от удара молотком по голове гарантирована черепно-мозговая травма, а по костям – перелом или трещина.

Дальше оба пострадавших, а пострадали почему-то только они, ибо остальных поймали и отправили в отделение полиции без освидетельствования врача, по крайней мере так говорят их родители, тут же решили превратить разборки шпаны в "межнациональный конфликт". То есть, почему Фирус это сделал – это понятно, за вымогание денег и телефонов его вряд ли бы похвалили. Но почему все взрослые дяди и тети, которым для выяснения реальной подоплеки драки, надо было просто поговорить с жителями Паркового, ему дружно поверили – вопрос вопросов.

В один момент, без суда и следствия, русскую сторону объявили фашистами, арестовали только их, хотя дрались обе стороны и вопросов к Фирусу как минимум не меньше чем к русским, а следом нашли и "склад оружия" – пневматическую винтовку и двухзарядный травматический пистолет, который судя по травмам, не применялся. Специально для журналистов, которые бросились писать про "винтовку с патронами" и которые никогда не бывали в детском тире. На видео развлекательная пневматическая винтовка, ибо оружием считается только пневматические устройства, в которых метание снаряда (пули) осуществляется сжатым газом. Это может быть воздух, углекислый газ или «грингаз», но в любом случае это сжатый газ. По закону вся пневматика, которая при выстреле выдает энергию менее 3 Дж, оружием не является. То, что на фото – не оружие.

Травматический пистолет – оружие, "воздушка" из который дети стреляют в тире ради выигрыша плюшевого мишки – нет.

Далее нам выдали самое главное доказательство принадлежности пацанов к "националистам" – бомбер и шарф футбольного клуба «Зенит-Челябинск» (местная команда так называлась до 2009 года). Тут же чуть не все СМИ написали, что бомбер доказывает принадлежность к скинхедам. Сообщаем, бомбер с "оранжевой подкладкой" не говорит о принадлежности к скинхедам. Их носит "Антифа", только навыворот, футбольные фанаты, а также просто шпана по одной простой и понятной причине – в нем очень удобно драться. Это единственное достоинство данной ветровки. И по фото, которое за бомбером видно только одно – данный гражданин типичный "гопник", который может быть болеет за местный футбольный клуб, но даже не является футбольным хулиганом. Тем более, клуба, который исчез в 2009 году.

Однако, кто-то уже спустил "указивку" раскачивать "межнац", дабы "не разжигать". Дело сейчас расследуется по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса: это хулиганство с применением оружия и возможное наказание от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы. Под следствием только русские ребята.

Правда, тут они напоролись на довольно дружный ответ в обществе, в том числе и от военкоров. "Полиция Челябинска вчера доблестно задержала, вы наверняка догадаетесь кого - только русских ребят. Сколоченная по национальному признаку банда, терроризирующая жителей микрорайона, полиции неинтересна. Сейчас собираю информацию, буду писать обращение в АП и Генпрокуратуру", - заявил автор канала "Старше Эдды".

"Полиция Челябинска вчера доблестно задержала, вы наверняка догадаетесь кого - только русских ребят. Сколоченная по национальному признаку банда, терроризирующая жителей микрорайона, полиции неинтересна", - добавил общественник Сергей Колясников.

"Почему вы не пресекли преступления компашки Феруза, который, по словам жителей, держал в страхе целый район? Почему вы арестовали только русских школьников, а не узбеков, которые тоже пришли толпой на стрелку, тоже дрались, просто проиграли нашим парням? Хочется, чтобы главный СК взял дело на контроль и нашел истинные причины этой драки", - добавили авторы канала "Сыны монархии".

"Если дело дойдёт до суда, то это будет приговор справедливости в нашей стране", отметил Владлен Татарский.

С Владленом сложно поспорить. Пообщавшись с жителями микрорайона, у нас не сложилось мнение о Никите и его компании, как о "народной дружине", ребята были с характером, но и никкто не видел их зигующими. А самое главное – все признают, что как минимум виноваты обе стороны и никаким нападением на "бедных крошек" это не было. "Крошки" совсем не бедные и точно не безобидные, но они представители "уважаемой диаспоры", которая тут же включилась в дело. А за русскихребят заступитсься оказалось особо некому, кроме военкоров и общественников.

Что еще более убого – это отсылки к "европейским ценностям", с которым, как вчера заявил Зеленский, мы воюем. И тогда уже совсем не понятно за что наши парни сражаются? За то, чтобы у нас внедряли толерантность и строили "как в Германии"? Комментируя беспредел мигрантов в Германии, Андрей Медведев с сарказмом добавил: "Ужас какой в Германии этой происходит. Хорошо, что у нас в России не так. Хорошо, что у нас с мигрантами нет проблем, все по закону, никакой вседозволенности. И уж если они себе что-то лишне позволили, то полиция сразу тут как тут. Ну вот взять, хотя бы Челябинск для примера.."

Разве он не прав? А если прав, может стоить начинать СВО в Челябинске? Или все-таки власти поймут, что времена, когда надо было бегать перед любой диаспорой на побегушках, прошли и теперь либо судить всех по справедливости. Либо объяснять друзьям Татарского и своим бойцам, почему их дети хуже приехавших из Узбекистана. Притом спрашивать они будут не в Телеграме, а лично и просто сделать вид, что ничего не случилось уже не выйдет. Времена такие и кто это еще не понял, тому во власти не место, для ее же спокойствия.

РИА Катюша

Скандальная история с побоищем в челябинской школе набирает обороты.

Когда видеозапись драки разлетелась по Сети, пользователи местных пабликов начали делиться сведениями, позволяющими составить полную картину.

Юзеры в челябинских онлайн-сообществах утверждают, что главными "героями" видео являются мигранты-школьники во главе с Ферузом: они постоянно вымогали деньги у сверстников, забирали телефоны и избивали детей.

"Мигранты изначально держали школу номер № 5 и ближайшие к ней улицы в страхе. Очевидно, что рано или поздно гнет ребят с востока дойдет до нашего друга, он не стал долго терпеть и ответил отпором. Мигрантам это не особо понравилось: они решили забить ему „стрелу 1 на 1“ и как часто это бывает пришли в 3 на 1. Наш друг понимал, что такой вариант мог быть, и позвал наших других друзей - которые в свою очередь и наказали мигрантов за беспредел", - пояснил знакомый с ситуацией местный житель.

Под натиском местных подростков Феруз и компания решили ретироваться и забежали в школу № 5. Происходящее там и попало в объектив камер наблюдения.

После инцидента челябинские полицейские провели "героическое задержание" русских подростков.



По сведениям военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), задержанным молодым людям вменяют статью 213 УК РФ: она предусматривает до семи лет лишения свободы. "Если дело дойдет до суда, то это это будет приговор справедливости в нашей стране", - пишет он.

В соцсетях пишут комментарии в поддержку задержанных парней:

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов настаивает на том, что к инциденту в Челябинске привели действия "всех заинтересантов и ответственных за массовое бесконтрольное переселение в нашу страну мигрантов из Средней Азии, и как результат этого - критическое нарушение культурно-этнического баланса".

"В стране появился еще один серьезнейший социально-политический раздражитель - национальный фактор. С уверенностью можно утверждать, что в ситуациях, завязанных на межнациональные конфликты, как правило, изначально агрессия исходит не от детей коренных россиян. Что не влияет на тяжесть последствий. Проблема с каждым днем становится все серьезнее. Ибо любое действие рождает противодействие", - полагает правозащитник.

По словам Кабанова, ответственные государственные лица продолжают защищать интересы бизнеса и мигрантов в ущерб интересам россиян в рамках реализации текущей миграционной политики. Это приводит к росту количества конфликтов и увеличению их тяжести.

"Не в таком далеком будущем это может привести к самым серьезным внутриполитическим проблемам, включая вопрос стабильности в стране. Тем более, если некоторые правоохранители вместо защиты нас, наших законных интересов и обеспечения безопасности наших детей, будут защищать криминальные интересы мигрантов, а теперь и мигрантских молодежных группировок. Будем внимательно следить за развитием этой ситуации", - резюмировал член СПЧ.

Драка в школе в Челябинске⁠⁠