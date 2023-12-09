Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 82

К другим новостям.

«Русские здесь, вот я и приехал»

Мотор! (художник А.Крюков)

Помним и чтим (мурал в Донецке)

https://t.me/wagner_group_pmc/44041

В заливе Петра Великого в Японском море напротив поселка Славянка есть небольшой остров, названый по фамилии механика корвета "Калевала", прапорщика корпуса инженеров-механиков И. И. Антипенко.

Остров необитаем. Входит в состав морского заповедника.



Группа неравнодушных людей, патриотов своей Родины, установила на одном из мысов памятный крест в виде воткнутого в землю меча. Высота монумента 4,5 метра.

Посвящен он всем воинам, погибшим в зоне конфликта на Украине. Рядом памятная доска со словами князя Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет."

https://t.me/orchestra_w/10007

В Мариуполе у стен Азовстали восстановили советский памятник работникам комбината, погибшим во время Великой Отечественной войны. Все фигуры – моряка, рабочего и солдата – были сделаны заново.

Молодцы.

https://t.me/oper_goblin/26751

Рисунки посвященные СВО: Автор @konstantinsevastopol Автор TatiKleVer (@ARTpodderjka) Автор @geran_art Автор vk.com ev_annenkova Автор Максим Кулешов (Вк ) автор mydrawingdiary. Дорога к храму. Тернопольская епархия, апрель 2023. Русский Су27 и американский дрон-разведчик MQ9 Reaper над Чёрным морем, март 2023, того же автора Канал Артподдержка Канал Артподдержка Канал ZаПобеду Шевроны: Страничка юмора. Правильные мысли котиков И последнее. Не знаю: то ли плакать, то ли хохотать. Вроде и смешная ситуация, но... не очень смешно.

Пранк с награждениями вышел из под контроля Адам Кадыров получил очередную, седьмую награду — орден "За служение религии Ислам" от чеченского муфтия.

Да дайте ему уже все медали какие есть сразу.

От себя дарю орден Злого журналиста за '' все заслуги в мире cразу''.

Также предлагаю:

- Медаль за взятие Бастилии

- Орден почетного пчеловода

- Мальтийский орден заслуженного оружейника 5го рыцаря Короля Артура

- Медаль за Взятие Газы

- Медаль за оборону Газы

- Орден почетного метеоролога за сотрясание воздуха вокруг Газы.

- Орден труда за выполнение плана 5й пятилетки

- Медаль за строительства БАМа

- Орден мужества -участника октябрьской революции.

- Железный крест почетного жителя окопов 5-й линии обороны.

https://t.me/zloy_zhurnalist/9547

И на этом сегодня все. Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок