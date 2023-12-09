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Мы из Советского Союза

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 82

К другим новостям.
«Русские здесь, вот я и приехал»
Мотор! (художник А.Крюков)
Помним и чтим (мурал в Донецке)
https://t.me/wagner_group_pmc/44041
В заливе Петра Великого в Японском море напротив поселка Славянка есть небольшой остров, названый по фамилии механика корвета "Калевала", прапорщика корпуса инженеров-механиков И. И. Антипенко. 
Остров необитаем. Входит в состав морского заповедника. 

Группа неравнодушных людей, патриотов своей Родины, установила на одном из мысов памятный крест в виде воткнутого в землю меча. Высота монумента 4,5 метра. 
Посвящен он всем воинам, погибшим в зоне конфликта на Украине. Рядом памятная доска со словами князя Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет."  
https://t.me/orchestra_w/10007
В Мариуполе у стен Азовстали восстановили советский памятник работникам комбината, погибшим во время Великой Отечественной войны.Все фигуры – моряка, рабочего и солдата – были сделаны заново.
Молодцы.
https://t.me/oper_goblin/26751
Рисунки посвященные СВО:Автор @konstantinsevastopolАвтор TatiKleVer (@ARTpodderjka)Автор @geran_artАвтор vk.com ev_annenkovaАвтор Максим Кулешов (Вк )автор mydrawingdiary. Дорога к храму. Тернопольская епархия, апрель 2023.Русский Су27 и американский дрон-разведчик MQ9 Reaper над Чёрным морем, март 2023, того же автораКанал АртподдержкаКанал АртподдержкаКанал ZаПобедуШевроны:Страничка юмора.Правильные мысли котиковИ последнее. Не знаю: то ли плакать, то ли хохотать. Вроде и смешная ситуация, но... не очень смешно.
Пранк с награждениями вышел из под контроляАдам Кадыров получил очередную, седьмую награду — орден "За служение религии Ислам" от чеченского муфтия.
Да дайте ему уже все медали какие есть сразу.
От себя дарю орден Злого журналиста за '' все заслуги в мире cразу''.
Также предлагаю:
- Медаль за взятие Бастилии
- Орден почетного пчеловода
- Мальтийский орден заслуженного оружейника 5го рыцаря Короля Артура
- Медаль за Взятие Газы
- Медаль за оборону Газы
- Орден почетного метеоролога за сотрясание воздуха вокруг Газы.
- Орден труда за выполнение плана 5й пятилетки
- Медаль за строительства БАМа
- Орден мужества -участника октябрьской революции.
- Железный крест почетного жителя окопов 5-й линии обороны.
https://t.me/zloy_zhurnalist/9547
И на этом сегодня все. Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

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