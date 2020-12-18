Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. 1956-1959

Постоянные посетители сайта должны были заметить, что в цикле "История в фотографиях" под тэгом "фотофакты" раз в месяц в последние полгода я стала ставить фото из времен СССР. Вот сегодня как раз такая тема.



01.1956. Черкизово



02. 1957. Садовая-Самотёчная улица



03. 1957. Ярославский вокзал



04. 1957. Лужники в день открытия Московского фестиваля молодёжи



05. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве.



06. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций



07. 1957. Всемирый фестиваль молодежи. Конная милиция. К слову, конная полиция теперь уже и сегодня существует.



08. 1957. Лужники. Всемирный Фестиваль Молодежи. Делегация Вьетнама



09. 1959. Продажа шаров



10. 1959. Александровский сад, осень



11. 1959. Александровский сад, очередь в Мавзолей



12. 1959. День ВМФ



13. 1959. Дом Пашкова



14. 1959. Калужская площадь. Лето



15. 1959. Книжный развал



16. 1959. Кремлевская набережная



18. 1959. Манежная пл., Московский кинофестиваль



19. 1959. Центр, 7 ноября



20. 1959. У Большого театра



21. 1959. Черемушки, ул. Гримау

https://humus.livejournal.com/7380739.html