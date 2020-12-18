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Мы из Советского Союза

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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. 1956-1959

Постоянные посетители сайта должны были заметить, что в цикле "История в фотографиях" под тэгом "фотофакты" раз в месяц в последние полгода я стала ставить фото из времен СССР. Вот сегодня как раз такая тема.
01.1956. Черкизово
01.1956. Черкизово
02. 1957. Садовая-Самотёчная улица
02. 1957. Садовая-Самотёчная улица
03. 1957. Ярославский вокзал
03. 1957. Ярославский вокзал
04. 1957. Лужники в день открытия Московского фестиваля молодёжи
04. 1957. Лужники в день открытия Московского фестиваля молодёжи
05. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций
05. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве.

Лужники, прохождение делегаций
06. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций
06. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций
07. 1957. Всемирый фестиваль молодежи. Конная милиция
07. 1957. Всемирый фестиваль молодежи. Конная милиция. К слову, конная полиция теперь уже и сегодня существует.
08. 1957. Лужники. Всемирный Фестиваль Молодежи. Делегация Вьетнама
08. 1957. Лужники. Всемирный Фестиваль Молодежи. Делегация Вьетнама
09. 1959. Продажа шаров
09. 1959. Продажа шаров
10. 1959. Александровский сад, осень
10. 1959. Александровский сад, осень
11. 1959. Александровский сад, очередь в Мавзолей
11. 1959. Александровский сад, очередь в Мавзолей
12. 1959. День ВМФ
12. 1959. День ВМФ
13.1959. Дом Пашкова
13. 1959. Дом Пашкова
14. 1959. Калужская площадь. Лето
14. 1959. Калужская площадь. Лето
15. 1959. Книжный развал
15. 1959. Книжный развал
16. 1959. Кремлевская набережная
16. 1959. Кремлевская набережная
18. 1959. Манежная пл., Московский кинофестиваль
18. 1959. Манежная пл., Московский кинофестиваль
17. 1959. Центр, 7 ноября
19. 1959. Центр, 7 ноября
19. 1959. У Большого театра
20. 1959. У Большого театра
21. 1959. Черемушки, ул. Гримау
21. 1959. Черемушки, ул. Гримау

https://humus.livejournal.com/7380739.html

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