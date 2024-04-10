Вы все врётИ!

МИД Таджикистана заявил, что глава Совбеза России наврал о вербовке боевиков в Таджикистане для боевых действий против Москвы
Да неужели в самом деле?!
Объявление на сайте посольства Украины в Таджикистане
© Посольство Украины в РТ
О вербовке посольством Украины наёмников в Таджикистане для участия в военных действиях против РФ в марте 2022-го сообщил филиал российского новостного агентства Sputnik в Душанбе.
Потенциальных комбатантов призывали вступить в ряды украинского «Интернационального легиона» - это формирование из иностранных наемников, созданное правительством и спецслужбами Украины. Объявление открыто публиковалось на сайте украинской дипломатической миссии в Душанбе и в ряде других стран, в частности в Греции. Указывались все контакты: электронная почта и телефон «Колл-центра Интернационального легиона обороны Украины». Затем эта информация была удалена - после вмешательства МИД Таджикистана, как заявил военный эксперт, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов. Однако в марте, непосредственно перед терактом, объявление появилось вновь. Но провисело совсем недолго. Его скриншоты сохранились и опубликованы в интернете. - см.скрин выше.
В настоящее время между Россией и Таджикистаном подписан договор о двойном гражданстве. Таджикистан это единственная страна с которой у России подписан договор о двойном гражданстве. Договор был ратифицирован Федеральным законом от 15 декабря 1996г. №152-ФЗ "О ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства" вступил в силу 26 апреля 1997г.
Интернет помнит все.
Украинский МИД формирует международный легион обороны, и дипмиссия, в свою очередь, обещает полную поддержку, ценный боевой опыт и режим без виз.
Но через некоторое время данная информация была удалена из социальной сети.
Да - согласно Статье 401(1) Уголовного кодекса Таджикистана, запрещено незаконное вовлечение граждан для участия в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств, это наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, но вот как-то...
Лично я никогда и не скрывала - давно пора отменять и Закон о двойном гр-ве с Таджикистаном, он сейчас, личное мнение, бъет по нам, а Таджикистану очень выгоден, отмена неизбежна, личное мнение.
Да, что могу видеть в Интернете, то по случившейся трагедии, свежей в нашей памяти, ЦН погибшим, сил пострадавшим и всем нам, мы взаимодействуем, но , извините, она - не первая именно с выходцами из...
Гражданство России должно быть наградой, а не листовкой с вертолета.
«Это прямое оскорбление России, примерно как в лицо харкнуть»
Напомню слова генерала армии Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности России, фактического руководителя нашего силового блока.
"Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наёмников, желающих вступить в «Интернациональный легион»*, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России", - сказал Патрушев 3 апреля на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
6 апреля Николаю Патрушеву ответил Шохин Самади, пресс-секретарь МИД Таджикистана: "Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н. Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наёмников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований. Полагаем необходимым воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев, которые способны ввести общественность в заблуждение".
То есть представитель Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, если убрать "дипломатическую казуистику", обвинил секретаря Совета Безопасности России во вранье.
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Директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Александр Дюков:
"Вы всё врёте, говорит в лицо МИД Таджикистана секретарю Совета Безопасности России Патрушеву, украинское посольство хорошее. Причём говорит на уровне пресс-секретаря МИД (!!!). <...> Это государство, которое Россия в буквальном смысле слова содержит: строит в ней школы (где в рамках местного компонента детей кормят рассказами о «русской оккупации»), обеспечивает безопасность, выплачивает пенсии и социальные выплаты (не русским, а таджикам), принимает орды мигрантов, даёт им гражданство. И вот когда после устроенной гражданами этого государства по заказу спецслужб Украины резни Россия констатирует очевидный, известный всем, факт о публичной украинской вербовке наёмников — МИД Таджикистана кидается на защиту украинского посольства. Россия своей политикой развратила таджикские власти так, что они потеряли всякие берега. <...> Я поясню. С дипломатической точки зрения, когда секретаря Совета Безопасности России
— опровергает (а не вежливо выражает сомнение)
— публично (а не по дипломатическим каналам)
— третьестепенный чиновник (а не равный по статусу)
— в совокупности это прямое оскорбление России, примерно как в лицо харкнуть".
"Полюбуемся как радуются враги смелости МИД Таджикистана, публично плюнувшего в Патрушева. А почему такое произошло? Потому что после первого выпада МИД Таджикистана, обьявившего «фейком» участие граждан республики в резне в «Крокусе» — посла на ковёр не вызвали, ноту не направили", - добавил Дюков.
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Ещё 23 марта Readovka сообщала: "За несколько недель до теракта на странице посольства Украины в Таджикистане был в открытую опубликован заказ на найм убийц. Ведомство искало иностранцев для вступления в «Интернациональный легион»* и предоставляло все контакты — потенциальному террористу оставалось только написать или позвонить. Работу по вербовке иностранцев возглавлял чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов — экс-председатель Службы внешней разведки при Зеленском. <...> Уроженцы Таджикистана регулярно становятся целью вербовки украинских спецслужб: один из таких был пойман, когда фотографировал объекты в подмосковной военной части. Теперь, когда заказ выполнен, заявка на поиск убийц удалена, однако интернет помнит всё — скриншот объявления сохранился у местных СМИ".
* террористическая организация, запрещённая в России
Почему Россия не отменит безвиз с Таджикистаном? Два аргумента лоббистов миграции
Почему Россия не отменит безвиз с Таджикистаном? Константин Малофеев привёл два аргумента лоббистов миграции. Он подчеркнул, что оба, однако, не выдерживают никакой критики.
Турция отменила безвиз с Таджикистаном, а Россия тем временем продолжает медлить, хотя это решение назрело давно, а после теракта в "Крокус Сити Холл" оно и вовсе стало критической необходимостью, заметил учредитель канала Царьград Константин Малофеев в своей колонке на сайте "Первого русского".
При этом у лоббистов массового завоза мигрантов из Таджикистана не осталось практически никакой аргументации в пользу сохранения безвизового режима с центральноазиатской республикой. Они озвучивают две причины, но обе не выдерживают никакой критики.
Первая заключается в том, что в нашей стране дефицит кадров, поэтому без иностранных работников якобы будут парализованы целые секторы экономики. Но в любом случае низкоквалифицированные гастарбайтеры, которые едва говорят по-русски, уж точно не исправят ситуацию.
Этот аргумент – ложь. В ряде регионов России губернаторы уже приняли решение запретить мигрантам работать в самых популярных среди мигрантов отраслях, в том числе в такси и строительстве. На днях такой указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Разумеется, он не первый, - подчеркнул учредитель "Первого русского".
Запрет на работу мигрантам в производстве пищевых продуктов, пассажирских перевозках, отельном бизнесе, а также в сфере общего образования и трудоустройства существует уже во многих регионах. На сегодня лидерами в работе по управлению потоками внешней трудовой миграции являются Калининградская, Калужская, а также Курганская области.
Работа по нормализации миграционной обстановки активно ведётся в Воронежской, Смоленской, Тверской, Томской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.
Нам говорят, что эти меры вызовут отток мигрантов из этих регионов и вообще из России. Мы отвечаем, что именно этого и добиваемся, - добавил Константин Малофеев.
Он привёл и второй аргумент лоббистов бесконтрольной миграции – юридический. Они также ссылаются на то, что сегодня у России есть межгосударственное соглашение с Таджикистаном, которое обязывает нас сохранять безвизовый режим.
Действительно. Но почему Россия, защищая свою безопасность, не может поступить так же просто, как Турция, – расторгнуть это соглашение или приостановить его действие? Лоббисты этого не объясняют, - подытожил учредитель Царьграда.
https://tsargrad.tv/news/pochemu-rossija-ne-otmenit-bezviz-s...
https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43630164808/MID-Tadz...
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