Вы все врётИ!

Объявление на сайте посольства Украины в Таджикистане

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О вербовке посольством Украины наёмников в Таджикистане для участия в военных действиях против РФ в марте 2022-го сообщил филиал российского новостного агентства Sputnik в Душанбе.

Потенциальных комбатантов призывали вступить в ряды украинского «Интернационального легиона» - это формирование из иностранных наемников, созданное правительством и спецслужбами Украины. Объявление открыто публиковалось на сайте украинской дипломатической миссии в Душанбе и в ряде других стран, в частности в Греции. Указывались все контакты: электронная почта и телефон «Колл-центра Интернационального легиона обороны Украины». Затем эта информация была удалена - после вмешательства МИД Таджикистана, как заявил военный эксперт, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов. Однако в марте, непосредственно перед терактом, объявление появилось вновь. Но провисело совсем недолго. Его скриншоты сохранились и опубликованы в интернете. - см.скрин выше.

В настоящее время между Россией и Таджикистаном подписан договор о двойном гражданстве. Таджикистан это единственная страна с которой у России подписан договор о двойном гражданстве. Договор был ратифицирован Федеральным законом от 15 декабря 1996г. №152-ФЗ "О ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства" вступил в силу 26 апреля 1997г.

Интернет помнит все.

Украинский МИД формирует международный легион обороны, и дипмиссия, в свою очередь, обещает полную поддержку, ценный боевой опыт и режим без виз.

Но через некоторое время данная информация была удалена из социальной сети.

Да - согласно Статье 401(1) Уголовного кодекса Таджикистана, запрещено незаконное вовлечение граждан для участия в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств, это наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, но вот как-то...

Лично я никогда и не скрывала - давно пора отменять и Закон о двойном гр-ве с Таджикистаном, он сейчас, личное мнение, бъет по нам, а Таджикистану очень выгоден, отмена неизбежна, личное мнение.

Да, что могу видеть в Интернете, то по случившейся трагедии, свежей в нашей памяти, ЦН погибшим, сил пострадавшим и всем нам, мы взаимодействуем, но , извините, она - не первая именно с выходцами из...

Гражданство России должно быть наградой, а не листовкой с вертолета.