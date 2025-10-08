"Боевые буряты"

«Смерть ходила рядом»: Штурмовик из Улан-Удэ рассказал об участии в СВО и поддержке земляков

Уроженцы Бурятии, участвующие в зоне специальной военной операции, прославились на весь мир отвагой, стойкостью, бесстрашием. Их называют «боевыми бурятами» и на украинских неонацистов они навевают ужас и страх.

За их головы враги обещают («розмiз винагороди у долларах США») 1000 «зеленых». А еще бурятские воины считаются элитой и настоящей легендой в специальной военной операции. Фото: из личного архива "Жнеца". С популярным ведущим Владимиром Соловьевым.

Корреспондент «МК в Бурятии» встретился с военнослужащим штурмового подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной, ордена Суворова бригады.

«Урагшаа!»: со смертью на ты

33-летний житель Улан-Удэ Артем с позывным «Жнец» отправился добровольцем на передовую СВО в 2024 году. До этого занимался предпринимательской деятельностью. Сейчас находится в отпуске по ранению, проходит лечение в госпитале. Из его раздробленной руки еще не вытащены осколки — врачи ждут, когда срастется перелом.

«5-я отдельная танковая бригада группировки «Восток» самая передовая по количеству освобожденных населенных пунктов, потому что очень много было поставлено задач и выполнено. За последние годы в зоне специальной военной операции бойцы бригады освободили 11 населенных пунктов, в том числе — Угледар, где перед ребятами стояли самые сложные задачи», — рассказывает штурмовик.

На вопрос о том, кто такие штурмовики, военнослужащий дал развернутый ответ.

Военнослужащий отметил существование тяжелых штурмовых отрядов, подчеркнув, что такие подразделения отличаются высоким уровнем подготовки. Штурмовик является универсальным специалистом, проходящим специальное обучение по противодействию дронам и преодолению минных полей. Фото: из личного архива "Жнеца"

Особое значение в зоне СВО имеет передача опыта: бойцы с боевым опытом обучают новичков навыкам выживания в боевых условиях. Тактика действий штурмовых подразделений заключается в выбивании противника с позиций, зачистке опорных пунктов с последующим закреплением занятых рубежей группами прикрытия.

Как подчеркнул военнослужащий, успех операции обеспечивается четким взаимодействием между штурмовыми группами и подразделениями закрепления, которые оказывают взаимную поддержку при выполнении боевых задач.

В войне с использованием современной техники — различных дронов, беспилотников, мин, — чтобы зайти за линию соприкосновения, парни-штурмовики проявляют героизм, демонстрируя сноровку, интеллект, слаженность, тактику. Штурмовики 5-й танковой бригады выполнили поставленную перед ними боевую задачу в южно-донецком направлении.

«Задача была тяжелая. Штурмовое подразделение 5-й танковой бригады находится на самом передке. Наша задача — зайти, зачистить. В крайний раз я находился с группой эвакуации — находил парней, которые не могли идти, заходил в линию соприкосновения, забирал своих, выводил раненых, контуженных бойцов, чтобы они не потерялись. Это была моя задача и еще двух бойцов (к сожалению, один парень погиб после этой задачи), все с Бурятии. При выполнении другой задачи я получил ранение», — делится боец.

Мистический позывной «Жнец» он взял себе автоматически — штурмовики на СВО видят, как льется кровь, гибнут товарищи, смерть ходит рядом. Самый крайний успех штурмового подразделения 5-й танковой бригады — освобожденная территория Донбасса в южно-донецком направлении, где теперь со стороны Донецка расположились бойцы Российской армии и создается буферная зона в 20 километрах от линии Днепропетровской области.

Об освобождении Угледара, за который шли тяжелейшие бои с самого начала спецоперации, в телеграм-канале спецкора и популярного телеведущего Владимира Соловьева говорится так:

«Выполнив сложную боевую задачу по освобождению города, штурмовики из 5-й танковой бригады (Бурятия) обеспечили возможность продвижения нашим войскам. Совместно с 5-й отдельной танковой бригадой город-укрепрайон штурмовали 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (Бурятия), 40-я отдельная дважды Краснознаменная бригада морской пехоты (Камчатский край), 36-я отдельная гвардейская Краснознаменная мотострелковая бригада (Забайкальский край), 430-й мотострелковый полк (Забайкальский край)».

Достоин звания Героя

Указом президента Владимира Путина командиру штурмового подразделения 5-й танковой бригады Зорикто Дугар-Жаповичу Ангархаеву присвоено звание Героя России.

О своем боевом командире «Жнец» говорит:

«Для успешного выполнения боевой задачи практически все зависит от командира. Если командир стратегически грамотный, боевая задача выполняется. Наш командир отряда — достойный офицер, человек чести и за каждого бойца он переживает так, как каждый бы из нас переживал за своих детей. Он сохранял наши жизни, это чувствовалось при взятии населенных пунктов. Он никогда не будет рисковать впустую, если видит причины, что он может потерять людей, не отправит их туда, в бой. Конечно, в любой войне есть потери, но этого человека с позывным «Кремль», нашего боевого командира, я считаю достойным звания Героя России, он заслужил в полной мере свою награду. Ребята, которые были в штурмовом отряде, это подтвердят. Я был в его отряде, он немного старше меня, мы практически ровесники, и очень горд тем, что находился с ним в одном штурмовом отряде».

Наши бронежилеты лучшие

Помощь в штурмовые подразделения идет благодаря телеграм-каналам Чингиса Дамбиева, Бориса Рожина и старших товарищей, выходцев из Бурятии, которые проживают в Москве и Московской области. Это люди, которым небезразлична судьба Родины. Благодаря их неоценимой помощи многим ребятам сохранены жизни. Они помогают штурмовикам мавиками (DJI Mavic, линейка беспилотных летательных аппаратов (дронов), средствами бронезащиты.

«Бронежилет останавливает пулю, защищает от серьезных осколков в случаях, когда может наступить мгновенный летальный исход. В штурмовых отрядах стремятся заказать средства индивидуальной защиты от Байкальской тактической группы. Бронежилеты Байкальской тактической группы (БТГ) зарекомендовали себя в позиции спасения. На мой взгляд, в зоне СВО, где я пробыл год, это самые лучшие бронежилеты. В крайнем моем ранении наплечники БТГ уберегли меня от тяжелых последствий, удар был очень сильный от магнитной мины, которая подкидывается вверх и взрывается, отрывает руки и ноги бойцам. У меня все зашло в бронежилет. Мы постоянно чувствуем помощь Байкальской тактической группы. Нам они и ботинки хорошие отправляют, что очень важно при специфическом влажном климате на Украине, когда ноги в обычных ботинках мокнут. Сами бронежилеты от БТГ, они может быть тяжелые, но необходимые, со временем все равно к ним привыкаешь, а другие бронежилеты, хоть и кажутся легче, но зато не так хорошо защищают», — считает штурмовик. Фото: из личного архива "Жнеца"

Штурмовым подразделениям постоянно оказывает помощь логистическая компания «ЭЛ-Транс» под руководством Игоря Доржиева из Иркутской области.

Неогнацисты пугают местных бурятами

При освобождении населенных пунктов местные жители первоначально проявляют осторожность при контакте с российскими военнослужащими. Такая ситуация сложилась из-за случаев, когда украинские военнослужащие использовали российскую военную форму для проникновения на территории населенных пунктов. А после издевались над мирными людьми.

Как сообщает Артем, среди местного населения распространяется ложная информация о бурятских военнослужащих. Так противник пытается создать негативный образ, утверждая, что бурятские военнослужащие «не знакомы с благами цивилизации» и воюют от бедности.

«В отличие от подразделений противника, мы за три с половиной года доказали обратное — продемонстрировали человечность и соблюдение норм международного гуманитарного права. Наше подразделение 5-й отдельной танковой бригады стремится минимизировать потери среди противника и не допускает жестокого обращения с военнопленными», — отмечает Артем.

Военнослужащие штурмовой бригады при проведении боевых операций оказывают помощь местному населению освобожденных территорий, делясь продовольствием и предметами первой необходимости. По словам военнослужащих, такая гуманитарная деятельность способствует установлению доверительных отношений с местными жителями. В основном Российскую армию остается ждать на местах русскоязычное население, которых украинцы называют «предателями».

«Люди напуганы нацистской пропагандой и недоверие к нашим солдатам присутствует очень долго. Но когда они видят лица наших бойцов — бурятские, русские, то понимают, что это российские солдаты».

А в плену ведут себя как овечки

Штурмовики 5-й танковой бригады вели бои и с батальоном 110-й бригады ВСУ, с украинскими штурмовиками, наемниками разных национальностей. Последние всегда держатся небольшими группами из-за языкового барьера.

Когда противника берут в плен, то обычно у всех у них шаблонная подготовленная легенда: утверждают, что они не стреляют, объявляют себя связистами, поварами или случайными прохожими. Был украинский разведчик, который пытался обмануть штурмовиков. Попав в плен и зная, что за каждым из них кроется определенное военное преступление, стараются себя «отмазать». У некоторых в запасе есть даже поддельные документы.

«В плену нацист заявляет, что они шли за компанию и не стреляли. Но, конечно, по пороховым ожогам видно, что он реальный участник боевых действий».

Бурятия — рядом

Военнослужащие штурмовых подразделений отмечают важность поддержки из родных регионов, которая способствует укреплению боевого духа. Как утверждает «Жнец», Бурятия для своих бойцов делает много.

«В нашем подразделении служат контрактники из разных регионов, но именно помощь земляков чувствуется особенно сильно. Каждый военнослужащий сердцем ощущает переживания, сочувствие и участие в нашей жизни со стороны земляков», — отмечает военнослужащий.

По его словам, успехи в освобождении населенных пунктов являются результатом общих усилий не только бойцов на передовой, но и жителей тыла, оказывающих постоянную поддержку.

«Жнец» также сообщил, что бурятские военнослужащие есть в различных подразделениях 5-й армии, их немало. По его наблюдениям, земляки легко узнают друг друга, общаются, укрепляя боевое товарищество, что жизненно важно в зоне ведения боевых действий. «Я русский, у меня зандяа (буддийский оберег из нити), его видят, подходят, спрашивают: «Что, из Бурятии?». У нас, земляков, свое восприятие друг друга и наш менталитет отличается. Мы, русские из Бурятии, отличаемся от западных русских. И, как у нас говорят, мы русские только в Бурятии, а за ее пределами мы — буряты. Нас так и называют — русскими боевыми бурятами».

Артем отличился в боях за Великие Новоселки, стратегический объект, растянувшийся на 3-4 километра, который находился между Запорожской областью и Донбассом, на стыке, откуда украинцы в 2023 году готовили контрнаступление на Крым.

«Очень сильно противник оборонялся, было много наемников, поэтому задача была серьезная. После ее выполнения приехали журналисты Первого канала, приехал и популярный ведущий Владимир Соловьев. Мы с ним встретились, поговорили, он задавал вопросы, он тоже отметил сильный бурятский менталитет:

«Вы другие, — сказал он, — стальные».

Военнослужащий подчеркивает, что успехи в освобождении территорий являются результатом общих усилий многонационального народа России.

«Освобождение территории — это наша общая победа, в которой есть вклад всего нашего региона, где в гармонии живут представители разных национальностей. На специальной военной операции мы представляем единый народ», — отмечает воин.

По его словам, именно сплоченность и взаимопомощь, характерные для многонациональных регионов России, становятся важным фактором успеха при выполнении боевых задач.

Военнослужащие из Бурятии, участвующие в специальной военной операции, отмечают особую роль поддержки из родного региона. По словам самих бойцов, тепло родной земли ощущается через детские письма и праздничные посылки, собранные с особой заботой.

«Сколько раз я читал детские письма — это прямо взбадривает, дает силы. Посылки, отправленные с Родины, сразу напоминают родную Бурятию», — говорит «Жнец», отмечая, что так крепнет связь между фронтом и тылом, поддерживается боевой дух.