Дымовая завеса (ВРДЗ) в экономике



Потёмкинские деревни наоборот - когда на словах хуже, чем в реальности



Несколько лет назад я написал о Великой Русской Дымовой Завесе (ВРДЗ). Тогда это больше касалось возрождения армии под разговоры о коррупции. Когда научные разработки, перевооружение на новые образцы и оборонзаказ маскировались «строительством олимпийских объектов» и рассказами про плохих Сердюкова и Васильеву.

Впрочем, в экономике также присутствовало странное «денег нет», при котором и зарплаты с пенсиями индексировались, и значительное количество крупных объектов строилось, и инфраструктура обновлялась по всей стране.

Последние же несколько лет это постоянное прибеднение принимает и вовсе какие-то эпические масштабы.

Начнём с государственного бюджета. Который постоянно закладывается вроде как дефицитным, но с такой заниженной ценой на газ и нефть, что когда эти прогнозы не оправдываются, то бюджет стабильно получается профицитным за счёт перевыполнения доходных статей (при этом часть денег ещё и идёт в ФНБ, что не считается доходами бюджета).

Следующим пунктом идут «планы масштабной приватизации». Которые регулярно озвучивались все последние девять лет, сопровождаясь дежурными мантрами о необходимости дерегуляции и дефективных, извините, эффективных частных собственниках.

Потом, правда, каждый раз тихонечко и незаметно выходил глава Росимущества Вадим Владимирович Яковенко и разводил руками «Очень хотели всё приватизировать, честное пионерское. Но не получилось. Не шмагла».

Почему-то его за это ни разу не уволили, хотя он вроде как стабильно планы не выполняет… хм…

При этом доля государства в экономике стабильно росла и теперь превышает 74% (я так подозреваю, что после весёлых весенних распродаж на панике – сильно превышает).

Аналогично и в банковской системе доля государства ещё в 2018 году достигла 70%. Набиуллина очень жаловалась и жалелась (в общем, жалеловась), что это плохо, почти беда, но после этого доля государства только ещё выросла.

Оно само. Можно даже сказать «вопреки» (идиоты всегда в это верят, типа «победили вопреки Сталину»).

И по общей доле государства в экономике, и в банковском секторе в частности, очень истерил «яблочник» Артемьев, возглавлявший ФАС. Так возражал, что аж в ноябре 2020 года его сняли, чтобы не визжал и не палил контору.

С «замороженными» активами тоже непонятно. Силуанов, не моргнув, заявляет о 300 миллиардах. А в ЕС недоумевают «Где? Вроде только 26».

Причём сколько там на самом деле – вообще непонятно. Ибо та же Швейцария сначала вроде как подчинилась евробюрократам и что-то там заморозила, а затем заявила, что всё это незаконно, чужая собственность неприкосновенна – и разморозила. И не только Швейцария.

Опять же, иностранных активов в России существенно больше, чем наших активов на Западе. И если Урсула-гинеколог таки продавит конфискацию российских активов, то уже объявлено, что мы в ответ будем конфисковывать имущество западных компаний в России. Все претензии в Брюссель, пожалуйста.

Да и в целом ЗВР продолжают стабильно расти.

Несколько недель назад телеграм-истерички раздували «Правительство сокращает расходы на оборону! И это посреди войны! Предательство! Кококо! Кудкудах!».

Потом публикуют бюджет – опять истеричек обманули (а они попытались обмануть всех остальных). В 2021 году расходы федерального бюджета на оборону были на уровне 3,573 трлн рублей, в 2022-м – 4,678 трлн рублей. На 2023 год предусмотрено потратить на оборону 4,981 трлн рублей (по сравнению с 2022-м рост составит 302,9 млрд рублей).

А теперь Мишустин заявляет: «Доходы бюджета за январь – сентябрь выше ожидаемых. Они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей.

Отмечу отдельно, что объем государственного внешнего долга за отчетный период был сокращен более чем на четверть, что снижает зависимость от иностранного капитала, обеспечивает сбалансированность бюджетной системы».

То есть не только бюджет перевыполняется в условиях «удушающих санкций», но и госдолг сокращается (напоминаю, при этом ЗВР тоже выросли!).

Это, кстати, тоже после недавних заявлений некоторых персонажей о том, что в ближайшие несколько лет нужно существенно нарастить объём государственного долга. А на практике – взяли и сократили.

Если слова не совпадают с делами - нужно судить по делам.

Я так понимаю, в силу своего скромного интеллекта, что львиная доля подобных публичных заявлений делается для того, чтобы запутать «западных партнёров» (уже бывших, потому что теперь их так уже не называют). Те радостно слушают, что в России всё плохо, а скоро будет ещё хуже, и предвкушают победу. А потом им что-то без соли, и даже не доедать, а пососать.

Как там у Сун Цзы? «Будучи сильным, прикидываться слабым»? Так отож!



Но это я всё вру, проклятый кремлёвский охранитель! На самом деле всё плохо, Россия гибнет особенно сильно (особенно в пятницу вечером). Regime change со дня на день, ждите, не переключайтесь…



P.S. «Будучи сильным, прикидываться слабым» – это и нашей военной стратегии касается. Но это уже тема для отдельной статьи.



https://alexandr-rogers.livejournal.com/1623218.html